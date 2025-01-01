Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndClientOnVScrollShow CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound OnVScrollShow Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" (einblenden) des unterlegenden Steuerelements VScroll (vertikale Bildlaufleiste). virtual bool OnVScrollShow() Rückgabewert true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false. Hinweis Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück. OnResize OnVScrollHide