OnVScrollShow

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Show" (einblenden) des unterlegenden Steuerelements VScroll (vertikale Bildlaufleiste).

virtual bool OnVScrollShow()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.