OnHScrollHide

Virtueller Handler des internen Ereignisses "Hide" (ausblenden) des unterlegenden Steuerelements HScroll (horizontale Bildlaufleiste).

virtual bool  OnHScrollHide()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.