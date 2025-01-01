DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndClientColorBorder 

ColorBorder

Setzt die Rahmenfarbe eines Steuerelements.

bool  ColorBorder(
   const color  value      // Farbe
   )

Parameter

value

[in]  Rahmenfarbe des Steuerelements.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.