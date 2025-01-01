OnScrollLineRight

Virtueller Handler des internen Ereignisses "ScrollLineRight" (nach rechts scrollen) des unterlegenden Steuerelements HScroll (horizontale Bildlaufleiste).

virtual bool OnScrollLineRight()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.

Hinweis

Basisklassenmethode tut nichts und gibt immer true zurück.