DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndClientOnEvent 

OnEvent

Behandelt alle Chart-Ereignisse.

virtual bool  OnEvent(
   const int      id,         // Identifikator
   const long&    lparam,     // Parameter
   const double&  dparam,     // Parameter
   const string&  sparam      // Parameter
   )

Parameter

id

[in]  Identifikator des Ereignisses.

lparam

[in]  Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von long-Typ.

dparam

[in]  Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von double-Typ.

sparam

[in]  Referenz auf den Parameter eines Ereignisses von string-Typ.

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.