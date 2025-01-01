DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndClientColorBackground 

ColorBackground

Setzt die Hintergrundfarbe eines Steuerelements.

bool  ColorBackground(
   const color  value      // Hintergrundfarbe
   )

Parameter

value

[in]  Hintergrundfarbe des Steuerelements.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.