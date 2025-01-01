Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndClientColorBackground CreateOnEventColorBackgroundColorBorderBorderTypeVScrolledHScrolledCreateBackCreateScrollVCreateScrollHOnResizeOnVScrollShowOnVScrollHideOnHScrollShowOnHScrollHideOnScrollLineDownOnScrollLineUpOnScrollLineLeftOnScrollLineRightRebound ColorBackground Setzt die Hintergrundfarbe eines Steuerelements. bool ColorBackground( const color value // Hintergrundfarbe ) Parameter value [in] Hintergrundfarbe des Steuerelements. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. OnEvent ColorBorder