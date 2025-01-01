DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCWndClientRebound 

ReBound

Setzt die neuen Parameter des Bereichs des Steuerelements CWndClient aus den Koordinaten der Klasse CRect.

void  ReBound(
   const & CRect  rect      // Klasse der Rechteckfläche
   )

Rückgabewert

Nichts.