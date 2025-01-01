DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteElliott-WerkzeugeCChartObjectElliottWave5Create 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Impulswelle" (Eliott-5-Welle").

bool  Create(
   long      chart_id,     // Chart ID
   string    name,         // Objektname
   int       window,       // Chartfenster
   datetime  time1,        // Zeitkoordinate
   double    price1,       // Preiskoordinate
   datetime  time2,        // Zeitkoordinate
   double    price2,       // Preiskoordinate
   datetime  time3,        // Zeitkoordinate
   double    price3,       // Preiskoordinate
   datetime  time4,        // Zeitkoordinate
   double    price4,       // Preiskoordinate
   datetime  time5         // Zeitkoordinate
   double    price5,       // Preiskoordinate
   )

Parameter

chart_id

[in]  Chart ID (0 – der aktuelle Chart).

name

[in]  Der eindeutige Name des Objekts.

window

[in]  Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

time1

[in]  Zeitkoordinate des ersten Ankerpunktes.

price1

[in]  Preiskoordinate des ersten Ankerpunktes.

time2

[in]  Zeitkoordinate des zweiten Ankerpunktes.

price2

[in]  Preiskoordinate des zweiten Ankerpunktes.

time3

[in]  Zeitkoordinate des dritten Ankerpunktes.

price3

[in]  Preiskoordinate des dritten Ankerpunktes.

time4

[in]  Zeitkoordinate des vierten Ankerpunktes.

price4

[in]  Preiskoordinate des vierten Ankerpunktes.

time5

[in]  Zeitkoordinate des fünften Ankerpunktes.

price5

[in]  Preiskoordinate des fünften Ankerpunktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.