Create
Erstellt ein grafisches Objekt "Korrektur-Welle" (Elliott-3-Welle)
|
bool Create(
Parameter
chart_id
[in] Chart ID (0 – der aktuelle Chart).
name
[in] Der eindeutige Name des Objekts.
window
[in] Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).
time1
[in] Zeitkoordinate des ersten Ankerpunktes.
price1
[in] Preiskoordinate des ersten Ankerpunktes.
time2
[in] Zeitkoordinate des zweiten Ankerpunktes.
price2
[in] Preiskoordinate des zweiten Ankerpunktes.
time3
[in] Zeitkoordinate des dritten Ankerpunktes.
price3
[in] Preiskoordinate des dritten Ankerpunktes.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.