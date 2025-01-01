Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteElliott-WerkzeugeCChartObjectElliottWave3Lines CreateDegreeLinesSaveLoadType Lines (Get-Methode) Erhält den Wert des Flags "Linienanzeige". bool Lines() const Rückgabewert Der wert des Flags "Linienanzeige" für ein Objekt, das an die Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird false zurückgegeben. Lines (Set-Methode) Setzt den Wert des Flags "Linienanzeige". bool Lines( bool lines // Flagwert ) Parameter lines [in] Der neue Wert des Flags "Linienanzeige". Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn ein Flag nicht geändert werden konnte. Degree Save