Elliott Werkzeuge

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Elliott-Werkzeuge".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Elliott-Werkzeuge".

Klassenname

Objekt

CChartObjectElliottWave3

Grafisches Objekt "Korrektur-Welle"

CChartObjectElliottWave5

Grafisches Objekt "Impulswelle"

