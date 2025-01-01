DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Pfeile"CChartObjectArrowLoad 

Load

Lädt die Objektparameter aus einer Datei.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   )

Parameter

file_handle

[in]  Handle einer Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Beispiel:

//--- example for CChartObjectArrow::Load  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   int               file_handle;  
   CChartObjectArrow arrow;  
//--- open file  
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
   if(file_handle>=0)  
     {  
      if(!arrow.Load(file_handle))  
        {  
         //--- file load error  
         printf("File load: Error %d!",GetLastError());  
         FileClose(file_handle);  
         //---  
         return;  
        }  
      FileClose(file_handle);  
     }  
//--- use arrow  
//--- . . .  
  }  