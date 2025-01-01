Load
Lädt die Objektparameter aus einer Datei.
|
virtual bool Load(
int file_handle
)
Parameter
file_handle
[in] Handle einer Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.
Rückgabewert
Beispiel:
|
//--- example for CChartObjectArrow::Load
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
int file_handle;
CChartObjectArrow arrow;
//--- open file
file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!arrow.Load(file_handle))
{
//--- file load error
printf("File load: Error %d!",GetLastError());
FileClose(file_handle);
//---
return;
}
FileClose(file_handle);
}
//--- use arrow
//--- . . .
}