Objekte "Pfeile"

Eine Gruppe von Grafikobjekten "Pfeile".

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Grafikobjekten "Pfeile" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5. Ein Pfeile ist im Wesentlichen ein dem Benutzer angezeigtes Symbol, dem ein spezifischer Code gegenübergestellt wird. Es gibt zwei Arten von Grafikobjekten "Pfeile" für die Anzeige der Symbole auf dem Chart:

Objekt "Pfeil" für Angabe des Codes eines durch das Objekt angezeigten Symbols.

Objektengruppe für die Anzeige eines bestimmten Symbols (das einem bestimmten Festcode entspricht).

Klasse für die Arbeit mit die Pfeile, die Symbole mit dem beliebigen Code anzeigen

Klassenname Pfeilobjektname CChartObjectArrow "Pfeil"

Klassen für die Arbeit mit die Pfeile, die Symbole mit dem Festcode anzeigen

Klassenname Pfeilobjektname CChartObjectArrowCheck "Prüfung" ("Häkchen") CChartObjectArrowDown "Pfeil nach unten" CChartObjectArrowUp "Pfeil nach oben" CChartObjectArrowStop "Stopp" CChartObjectArrowThumbUp "Daumen hoch" CChartObjectArrowThumbDown "Daumen runter" CChartObjectArrowLeftPrice Linkes Preisschild CChartObjectArrowRightPrice Rechtes Preisschild

