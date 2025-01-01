Anchor (Get-Methode)

Erhält die Methode der Bindung eines Objektes "Pfeil" an einen Chart.

ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const

Rückgabewert

Bindungsmethode des Objekts "Pfeil", das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Anchor (Set-Methode)

Setzt die Methode der Bindung eines Objektes "Pfeil" an einen Chart.

bool Anchor(

ENUM_ARROW_ANCHOR anchor

)

Parameter

anchor

[in] Der neue Wert der Bindungsmethode.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Bindungsmethode nicht geändert werden konnte.

Beispiel: