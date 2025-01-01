DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Pfeile"CChartObjectArrowAnchor 

Anchor (Get-Methode)

Erhält die Methode der Bindung eines Objektes "Pfeil" an einen Chart.

ENUM_ARROW_ANCHOR  Anchor() const

Rückgabewert

Bindungsmethode des Objekts "Pfeil", das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.

Anchor (Set-Methode)

Setzt die Methode der Bindung eines Objektes "Pfeil" an einen Chart.

bool  Anchor(
   ENUM_ARROW_ANCHOR  anchor      // Typ der Bindung
   )

Parameter

anchor

[in]  Der neue Wert der Bindungsmethode.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Bindungsmethode nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObject::Anchor  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM;  
//--- set object parameters  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- arrow create error  
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- get anchor of arrow  
   if(arrow.Anchor()!=anchor)  
     {  
     //--- set anchor of arrow  
     arrow.Anchor(anchor);  
     }  
//--- use arrow  
//--- . . .  
  }  