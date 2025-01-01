Anchor (Get-Methode)
Erhält die Methode der Bindung eines Objektes "Pfeil" an einen Chart.
ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const
Rückgabewert
Bindungsmethode des Objekts "Pfeil", das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird WRONG_VALUE zurückgegeben.
Anchor (Set-Methode)
Setzt die Methode der Bindung eines Objektes "Pfeil" an einen Chart.
bool Anchor(
Parameter
anchor
[in] Der neue Wert der Bindungsmethode.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Bindungsmethode nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
//--- example for CChartObject::Anchor