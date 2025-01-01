ArrowCode (Get-Methode)
Erhält den Zeichencode "Pfeil".
|
char ArrowCode() const
Rückgabewert
Zeichencode "Pfeil" des Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.
ArrowCode (Set-Methode)
Setzt den Zeichencode "Pfeil".
|
bool ArrowCode(
Parameter
code
[in] Der neue Codewert für "Pfeil" (Wingdings).
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Code nicht geändert werden konnte.
Beispiel:
|
//--- example for CChartObjectArrow::ArrowCode