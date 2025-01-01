DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Pfeile"CChartObjectArrowArrowCode 

ArrowCode (Get-Methode)

Erhält den Zeichencode "Pfeil".

char  ArrowCode() const

Rückgabewert

Zeichencode "Pfeil" des Objekts, das an eine Klasseninstanz gebunden ist. Wenn es kein gebundenes Objekt gibt, wird 0 zurückgegeben.

ArrowCode (Set-Methode)

Setzt den Zeichencode "Pfeil".

bool  ArrowCode(
   char  code      // Codewert
   )

Parameter

code

[in]  Der neue Codewert für "Pfeil" (Wingdings).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Code nicht geändert werden konnte.

Beispiel:

//--- example for CChartObjectArrow::ArrowCode  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   char              code=181;  
//--- set object parameters  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,code))  
     {  
      //--- arrow create error  
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- use arrow to possible changes code  
//--- . . .  
//--- get code of arrow  
   if(arrow.ArrowCode()!=code)  
     {  
     //--- set code of arrow  
     arrow.ArrowCode(code);  
     }  
//--- use arrow  
//--- . . .  
  }  