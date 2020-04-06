Renko Trading Bot EA
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 1.0
- 激活: 10
产品说明
Renko Trading Bot EA 是一款基于 Renko 图表技术的专业自动化交易系统。Renko 图表最早由日本交易员在 20 世纪初提出，通过剔除时间因素，仅保留关键价格波动，从而有效过滤市场噪音，提高趋势识别能力。
本系统通过高精度算法识别 Renko 波动结构和反转形态，自动执行买卖策略，并结合完善的风险管理机制，为交易者提供稳定可靠的智能交易解决方案。
Renko 分析模块包含动态趋势识别、砖块级别跟踪以及关键反转区间检测，确保在各种交易品种上都能保持高性能表现。
核心功能
• 智能 Renko 形态识别 —— 基于 BrickSize 和 ReversalBricks，实现高精度波动结构检测
• 双重市场过滤系统 —— 包括点差过滤、交易时段过滤、订单距离过滤
• 灵活的交易方向控制 —— 可选择仅做多、仅做空或双向交易
• 自适应资金管理 —— 固定手数或根据可用保证金自动调整手数
• 全面适配多周期 —— 适用于所有时间周期（M5、M15、H1、D1、W1）
• 完善的风险控制系统 —— 可调 Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、Break Even（保本保护）
支持市场与交易品种
Renko Trading Bot Pro 适用于多类金融市场：
外汇： EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD 等主流货币对
贵金属： XAUUSD、XAGUSD
能源品种： WTI、Brent、天然气
加密货币： BTCUSD、ETHUSD 等主流币种
指数： US30、SPX500、NAS100、DAX40、FTSE100
交易逻辑与方法
• Renko 级别跟踪与反转识别 —— 实时监控当前砖块、趋势方向和反转条件
• 价格形态识别 —— 自动检测典型反转结构
• 精准入场计算 —— 寻找最优开仓点位
• 智能风险管理 —— 包含止损、止盈、追踪止损、保本保护
• 自适应交易执行 —— 根据波动率和市场条件自动优化行为
输入参数说明
Renko 设置
• TimeFrame —— 分析时间周期
• InitialLot —— 初始手数
• BrickSize —— Renko 砖块大小
• ReversalBricks —— 反转所需砖块数量
• CloseOnReversal —— 反转时自动平仓
风险管理
• TakeProfit —— 止盈点数
• StopLoss —— 止损点数
追踪止损
• InpUseTrailing —— 启用追踪止损
• InpTrailingStart —— 启动条件
• InpTrailingDistance —— 距离设置
• InpTrailingStep —— 移动步长
保本保护
• InpUseBreakEven —— 启用保本
• InpBreakEvenStart —— 启动点数
• InpBreakEvenOffset —— 偏移量
过滤与交易规则
• InpMaxSpread —— 最大允许点差
• InpMinOrderDistance —— 订单最小距离
• InpMinTimeBetweenOrders —— 最小下单间隔（分钟）
每日限制
• DailyLimit —— 启用每日限制
• MaxOrdersPerDay —— 每日最大订单数
时间过滤
• UseTimeFilter —— 启用交易时间过滤
• StartHour / StartMinute —— 开始时间
• EndHour / EndMinute —— 结束时间
显示设置
• ShowPanel —— 显示信息面板
• ShowTradeHistory —— 显示交易历史
• MagicNumber —— 订单标识符
面板颜色
包括背景色、文字颜色、编辑框颜色、盈利颜色、亏损颜色等。
信息面板
实时显示：
• 趋势方向
• BrickSize
• 当前持仓数量
• 当日交易次数
• 日/周/月盈利
• 历史交易列表
使用建议
• 推荐启用追踪止损和保本功能
• Stop Loss 可设为 0 以使用内部保护算法
• 根据交易品种调整 BrickSize 和 ReversalBricks
• 建议在模拟账户测试 2–4 周
• 推荐资金：最低 $100，最佳 $1000+
保守型设置
• BrickSize：30–50
• ReversalBricks：1–2
• MaxOrdersPerDay：3–5
• StopLoss：150–250
• TakeProfit：200–300
激进型设置
• BrickSize：15–30
• ReversalBricks：1
• MaxOrdersPerDay：10–20
• StopLoss：75–150
• TakeProfit：100–200
账户类型兼容性
支持所有 MT5 账户类型：ECN、STP、MM、PAMM、模拟账户。
产品优势
• 原生 Renko 算法
• 高准确度信号识别
• 完整风险管理体系
• 参数配置灵活
• 内置信息面板
• 适配多类市场
• 经过验证的交易逻辑
• 自动化自适应系统
总结
Renko Trading Bot Pro 是一款基于 Renko 图表的自动化交易系统，通过过滤市场噪音、识别趋势反转并配合完善风控机制，为交易者提供高效、清晰、稳定的交易解决方案。信息面板可实时监控所有交易活动，适用于多种交易品种及 Renko 参数组合