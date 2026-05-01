Pulse Engine
- 专家
-
Jimmy Peter Eriksson
- 版本: 1.90
- 更新: 18 七月 2026
- 激活: 10
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！
一种不同的交易方法
Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。
它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。
该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。
每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。
这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。
脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显著性。
你绝对找不到比这更独特的系统。正因为这套系统如此独特，而且我希望保持它的独特性，所以只会限量发售。
促销价将非常有限，该系统的最终价格为 1499 美元 。
加入社区！
公众社区： 点击这里！
请私信我并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。
风险与特征
- 一次图表设置！
- 交易 XAUUSD、USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USTEC、BTCUSD
- 每笔交易都设置止损
- 无马丁格尔/无网格
- 极其独特的策略
- 每日损失保障
- 唯一交易的随机化函数
- 高级新闻筛选器
- 20 年回测
简易设置指南
步骤 1：将 EA 附加到 EURUSD 图表（ 单图表设置 ）
步骤 2： 在“代码映射”部分设置正确的经纪商代码名称
步骤 3：选择您可接受的最大回撤幅度（建议自营公司选择 9% 左右）
经纪人时间
本系统专为使用美国标准交易时间（ GMT+2/GMT+3 ）的经纪商设计 ，
这是全球主要经纪商最常用的服务器时间。
如果您不确定经纪商的服务器时间，请随时联系我，我会帮您查询。
警告
自动交易系统通常以人工智能、机器学习、ChatGPT，甚至是量子计算机系统等名义进行销售。这正是交易者应该保持谨慎的主要原因之一。市面上许多EA（智能交易系统）都具有误导性，其设计目的只有一个：让买家误以为自己找到了一台印钞机。
实际上，这种情况很少发生。大多数此类系统随着时间的推移都会失效，而且往往会导致损失或账户爆仓。
我提供的系统不依赖于这些流行语或营销宣传。它们建立在外汇市场中众所周知的基本面和技术面理念之上，并且当以结构化、规则化的方式应用时，已证明具有真正的长期优势。
对于以信息通信技术（ICT）或安全管理控制（SMC）名义销售的系统，也需要保持谨慎。这些方法本质上很大程度上是主观的，当转化为自动化规则时，它们往往缺乏明确定义或经证实的优势。
Jimmy is an honest EA developer who does not overpromise. I have used his other EAs—Range Breakout, Gold Atlas, and Bitcoin Core—all of which are solid strategies where I have made decent profits with very reasonable risk and drawdown levels. Pulse Engine is his attempt to exploit trading patterns, which is a brilliant trading edge and idea. I experienced a period of drawdown when I first started, but the EA has already recovered the losses and is generating profit. On top of that, Jimmy is extremely responsive and patient with all the questions I have asked.