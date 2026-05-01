Pulse Engine

4.06

最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！

该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。 

  • 数量极其有限，现价优惠
  • 最终价格 1499 美元
【实时信号】   |   【回测结果】   |   【设置指南】   |   【FTMO 结果】

一种不同的交易方法

Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。

它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。
该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。
每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。

这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。

脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显著性。

你绝对找不到比这更独特的系统。正因为这套系统如此独特，而且我希望保持它的独特性，所以只会限量发售。

促销价将非常有限，该系统的最终价格为 1499 美元


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风险与特征

  • 一次图表设置！
  • 交易 XAUUSD、USDJPY、EURUSD、GBPUSD、USTEC、BTCUSD
  • 每笔交易都设置止损
  • 无马丁格尔/无网格
  • 极其独特的策略
  • 每日损失保障
  • 唯一交易的随机化函数
  • 高级新闻筛选器
  • 20 年回测


简易设置指南

步骤 1：将 EA 附加到 EURUSD 图表（ 单图表设置

步骤 2：  在“代码映射”部分设置正确的经纪商代码名称

步骤 3：选择您可接受的最大回撤幅度（建议自营公司选择 9% 左右）


经纪人时间

本系统专为使用美国标准交易时间（ GMT+2/GMT+3  ）的经纪商设计 ，
这是全球主要经纪商最常用的服务器时间。
如果您不确定经纪商的服务器时间，请随时联系我，我会帮您查询。


警告

自动交易系统通常以人工智能、机器学习、ChatGPT，甚至是量子计算机系统等名义进行销售。这正是交易者应该保持谨慎的主要原因之一。市面上许多EA（智能交易系统）都具有误导性，其设计目的只有一个：让买家误以为自己找到了一台印钞机。

实际上，这种情况很少发生。大多数此类系统随着时间的推移都会失效，而且往往会导致损失或账户爆仓。

我提供的系统不依赖于这些流行语或营销宣传。它们建立在外汇市场中众所周知的基本面和技术面理念之上，并且当以结构化、规则化的方式应用时，已证明具有真正的长期优势。

对于以信息通信技术（ICT）或安全管理控制（SMC）名义销售的系统，也需要保持谨慎。这些方法本质上很大程度上是主观的，当转化为自动化规则时，它们往往缺乏明确定义或经证实的优势。


评分 40
LFX
134
LFX 2026.08.09 16:55 
 

Jimmy is an honest EA developer who does not overpromise. I have used his other EAs—Range Breakout, Gold Atlas, and Bitcoin Core—all of which are solid strategies where I have made decent profits with very reasonable risk and drawdown levels. Pulse Engine is his attempt to exploit trading patterns, which is a brilliant trading edge and idea. I experienced a period of drawdown when I first started, but the EA has already recovered the losses and is generating profit. On top of that, Jimmy is extremely responsive and patient with all the questions I have asked.

Thierry robert
53
Thierry robert 2026.08.04 03:31 
 

I just bought this Expert Advisor after asking Jimmy what would be best for starting out with a $100k prop firm account. I installed it following his instructions, and so far, the results are promising. This EA works on multiple pairs, without Martingale or grid strategies, and includes account protection.I really appreciate that he answers all messages and offers help; I highly recommend him.

loong0902
143
loong0902 2026.07.18 08:22 
 

Pulse Engine is one of the most unique EAs I've used. It doesn't rely on grid, or common breakout, and instead trades statistically proven intraday patterns across multiple markets. The risk management is excellent, with stop losses on every trade and adjustable drawdown settings. The developer is also responsive, honest, and provides great support. No EA is perfect, but this feels like a genuine long-term trading system rather than an overhyped product. Highly recommended.

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4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將它
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Sentinel MT5
Luca Barone
4.95 (38)
专家
Sentinel MT5 is an automated Expert Advisor designed with a strong focus on risk control, capital preservation, and stable execution. The EA operates with discipline and consistency, avoiding aggressive exposure and adapting its behavior during unfavorable market conditions . Sentinel MT5 prioritizes account stability over high-frequency or high-risk trading and does not force entries when market conditions are not suitable. It features automated position management, built-in margin and drawdown
Full Throttle DMX
Stanislav Tomilov
5 (11)
专家
Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (15)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
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Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (31)
专家
专为应对黄金（XAUUSD）自营交易挑战而打造 简易  即插即用设置 无风险马丁格尔/网格 实时信号  |    FTMO 结果  |  公共社区 警告 ：现价库存极少！最终价格： 990美元 策略 Prop Firm Gold EA 是一款专为 MT5 平台上的黄金 (XAUUSD) 设计的多策略交易系统。 该系统融合了多种逻辑，利用突破概念捕捉日内主导走势，并结合日内价格形态进行交易。 这使其能够适应不同的日内市场状况，而非依赖单一的交易设置。 该策略不依赖于指标或固定时间框架，并采用极简优化来减少曲线拟合，从而提高稳健性。Prop Firm Gold EA 旨在作为多元化交易组合的一部分发挥作用。其专注于日内交易的逻辑使其能够与其他采用不同策略的系统结合使用。 该系统已在超过 15 年的高质量历史价格数据上进行了测试，并在 MQL5 平台发布前进行了 15 个月的实盘交易。 房地产公司准备就绪 内置随机化功能 会对入场和出场进行轻微的随机化处理，以确保与其他用户相比，交易具有独特性。 每日回撤保护 可保护您的账户免受自营交易公司（FTMO 等）使用的日内每
Market Anomalies EA
Jimmy Peter Eriksson
4.47 (17)
专家
房地产公司准备就绪！ 不适合想在一个月内快速买卖账户的新手 利用市场模式识别技术构建的专业交易系统 无马丁格尔/无网格/无人工智能 实时结果：  实时信号  |  主要投资组合  |   FTMO 结果  |  公共社区 超值折扣价——限时特惠：349 美元（原价：599 美元） 什么是市场异常EA？ 市场异常EA专为 美元/日元 交易设计 ，并适用于 MT5 平台。 它采用多策略方法，运用突破逻辑捕捉当日主要价格走势，并结合日内价格形态进行交易。 该系统不基于指标或固定时间范围，并且使用最小的优化来减少曲线拟合。 在竞争激烈的 MQL5 市场中，大多数系统都专注于黄金 (XAUUSD)，而基于 USDJPY 的策略可以成为提高交易组合多元化程度的一种非常实用的方法。 该系统已使用 15 年的高质量历史价格数据进行测试，并在 MQL5 上发布前进行了 15 个月的实盘交易。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用， 设计人性化，操作简便。 只需将EA附加到图表上，然后选择风险等级（ 低/中/高 ）。 设置完成后，系统
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
4.59 (22)
专家
最新消息——目前价格已所剩无几！ 房地产公司准备就绪！ 黄金（XAUUSD）多重突破系统 无马丁格尔/无网格 20年回测 7个月实时结果 [实时信号]    |   [FTMO 结果]     |    [公共社区]     |    [用户手册] 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 房地产公司准备就绪 内置随机化功能 会对入场和出场进行轻微的随机化处理，以确保与其他用户相比，交易具有独特性。 每日回撤保护 可保护您的账户免受自营交易公司（FTMO 等）使用的日内每日亏损限制。 加入
The Bitcoin Core
Jimmy Peter Eriksson
4.77 (13)
专家
房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果   |  公共社区  |  用户手册   |  投资组合统计 首发价格：349 美元（限量版），  下次定价：399 美元 什么是比特币核心？ Bitcoin Core 是一个专为比特币 (BTC) 设计的专业自动化交易系统。 该系统采用多重突破入场算法，交易精心挑选的价格水平突破，这些突破具有较高的强劲延续概率。 该策略不依赖指标或固定时间框架，而是完全专注于价格结构和突破行为，从而有助于减少曲线拟合并提高长期稳健性。 Bitcoin Core 采用多个独立的突破入场点，每个仓位都单独管理。 这实现了强大的内部分散化，因为交易是在不同的突破强度下开仓，而不是依赖单一信号。 为了进一步增强稳定性和适应性，该系统结合了动态止损、基于波动率的追踪止损、止盈和基于时间的退出模型。 每个入场点都可以使用不同的退出逻辑平仓，从而使系统能够在不同的市场状况和波动率环境下保持多元化、稳定性和稳健性。 该策略自20
EA Portfolio Analyzer
Jimmy Peter Eriksson
4 (1)
实用工具
安装指南：  点击这里！ 同时分析多个专家顾问 按神奇数字比较EA结果 追踪盈利能力和亏损情况 按日期范围筛选结果 可视化权益曲线和详细指标 不到一分钟即可使用 EA投资组合分析器 EA投资组合分析器是一款 专业的分析工具 ，旨在以清晰、结构化的方式 监控 多个智能交易系统的实时表现。 当在同一账户上运行多个EA时，很难了解每个EA对整体结果的贡献。 借助EA投资组合分析器，您可以 按Magic Number筛选和组合EA ，从而查看 单个EA、几个选定的EA或整个投资组合 的表现。 这样就可以轻松测试 不同的EA组合 ，并观察它们的权益曲线如何共同变化——帮助您识别 更稳定、 不相关的表现 ，并了解策略在实时交易中如何相互作用。 以这种方式监控性能对于消除决策中的情绪影响 尤为重要 。与其猜测或对短期结果做出反应，不如 依靠 实际的实时统计数据 ，并将其与回测结果直接比较，以查看实际性能是否仍然符合预期。 所有交易都在 MT5 平台内实时 跟踪 ，让您随时都能清晰、数据驱动地了解您的交易情况。 绩效指标 EA投资组合分析器提供了一套详细的绩效指标，包括： 总损益 总持仓量
筛选:
LFX
134
LFX 2026.08.09 16:55 
 

Jimmy is an honest EA developer who does not overpromise. I have used his other EAs—Range Breakout, Gold Atlas, and Bitcoin Core—all of which are solid strategies where I have made decent profits with very reasonable risk and drawdown levels. Pulse Engine is his attempt to exploit trading patterns, which is a brilliant trading edge and idea. I experienced a period of drawdown when I first started, but the EA has already recovered the losses and is generating profit. On top of that, Jimmy is extremely responsive and patient with all the questions I have asked.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.08.09 17:03
Thank you for the review!
Happy to hear that you appreciate real trading systems and understand the ups and downs. It will pay off in the end :)
Thierry robert
53
Thierry robert 2026.08.04 03:31 
 

I just bought this Expert Advisor after asking Jimmy what would be best for starting out with a $100k prop firm account. I installed it following his instructions, and so far, the results are promising. This EA works on multiple pairs, without Martingale or grid strategies, and includes account protection.I really appreciate that he answers all messages and offers help; I highly recommend him.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.08.04 09:09
Thanks mate!
loong0902
143
loong0902 2026.07.18 08:22 
 

Pulse Engine is one of the most unique EAs I've used. It doesn't rely on grid, or common breakout, and instead trades statistically proven intraday patterns across multiple markets. The risk management is excellent, with stop losses on every trade and adjustable drawdown settings. The developer is also responsive, honest, and provides great support. No EA is perfect, but this feels like a genuine long-term trading system rather than an overhyped product. Highly recommended.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.07.18 09:43
Thank you for the review!
Abdullah Uygar Tuna
940
Abdullah Uygar Tuna 2026.07.16 08:00 
 

Jimmy is one of the most honest, capable, and accessible developers out there, and I know he has invested a great deal of time and effort into this product. I have been using the EA since its launch, and as of today, I am facing a significant loss. I understand that losses are part of trading and that performance may recover over time. However, I cannot give five stars to an EA that has consistently lost money during the period I have used it. I will be more than happy to return and update my review if the results improve in the future. I genuinely wish Jimmy and all users the very best.

Update 12/08/2026: As of today Pulse Engine has fully recovered and in slight profit on my account. As promised, I am happy to update my review and give the very well deserved 5 stars to this EA. All the best.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.07.17 10:56
Thank you for the honest and respectful review. I completely understand that you can only rate the system based on the results you have experienced so far.
I believe you will change your mind about the systems once it has recovered and you see the long term performance of it :)
Yao Heng Leong
322
Yao Heng Leong 2026.07.08 14:14 
 

Have yet to shown profitability, feels like Im losing money everyday One might expect a 1k account is sufficient to run this system at minimum lot size as with most other expert advisors. With a 1k account, one would be at 80% drawdown since it's release. The account size wasnt communicated properly during launch, and the goalpost seem to keep moving. The system wont win every day, the system wont win every week, the system wont win every month. The drawdown is big because your account size isnt big enough, it isnt 5k, it isnt 10k, it isnt 100k etc It would be fine if it's just pulse engine. But I bought 5 out of 6 systems (less range breakout), all 5 of them have not made a new high in the last 3-6 months

Update (28 July 2026):

Profitability remains to be seen, drawdown since release, finally some rebound last week, proceeds to lose all rebound profits by this week tuesday

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.07.17 10:53
Thank you for the review. I’m sorry the recent performance has been disappointing. However, a few difficult months can occur even across multiple uncorrelated systems, and past drawdowns do not mean the long-term edge is gone. These systems are designed and evaluated over years, not weeks or individual months.
robvon86
337
robvon86 2026.07.03 07:29 
 

For now I cant reccomend it, because its not delivering postive results from the beggining, will cehck the signal later, if there will be any change.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.07.05 13:23
You will change your mind of the systems once you see the long term performance and the real edge it has. Try to only risk what you are comfortable with so you can stay calm during less good periods. Feel free to reach out to me if you have any questions. I am always willing to explain and help
Ednan Kadenic
371
Ednan Kadenic 2026.07.02 18:22 
 

This is very bad ea and PLEASE DONT BUY IT !!! I am doing algo trading for more than 10 years but never saw such a bad ea. Developer sold the ea and made a great marketing when the live signal was at the peak with over 40%. Since i bought the EA its loosing every day and my account is getting less and less. This is a very good ea if you want to spend free money to your broker. This is not the EA it was marketed. Second thing is that seller never wrote in description that to run all the pairs especially gold your account need to have about 10k so the risk settings can be that one you set. Also as you can see the live account from seller is loosing day by day month by month. Developer is also not willing to refund the money. He cares only for his own pocket but dont want to refund money for the EA that he sold and this is nothing else than bull shit. I can create a thousnds time better ea within few minutes with AI. The simple breakout EA is working a way better than this one. Shame on you to talking people money and sell such a bull shit.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.07.03 07:51
This system is based on long term growth.
You have to let the edge play out and not base conclusions after 1 month. Because it is not using Martingale or grid it will not always win and that’s just how trading works. Some periods are better and some worse. Please run it on a demo if you have lost trust and then use on live again once you see its actually working.
Evgeny Mikhaylov
924
Evgeny Mikhaylov 2026.06.23 10:31 
 

Pros: Well known developer with background, users support. Manageable risk. Cons: It's black-box EA and noone know how it's work. Developer claims it's uses some patterns; but these patterns pretend to disappear and edge is gone. Overall - the results were disappointing.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.23 10:39
Hey mate, thank you for the review. The system is actually very simple, and I have explained the logic multiple times in the community group. It is based on long-term intraday pattern recognition, where the software compares many years of historical market behavior and finds specific time-based patterns with positive expectancy. Of course, these patterns do not work every day or every week. No real trading edge does. Some periods will be better and some periods will be worse, and that is completely normal in trading. I do not believe the edge is gone just because the recent results have been disappointing. The system is still operating based on the same logic it was built on, and the patterns are tested over long historical periods through many different market conditions. Please reach out to me and I will be happy to explain the logic in more detail for you :)
Emmanuel PIERRE
96
Emmanuel PIERRE 2026.06.22 16:59 
 

Honnest and responsive developer, that knows the ups and down of these markets

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.22 18:53
Thank you man! Appreciate it a lot :)
Omar Espinel
134
Omar Espinel 2026.06.10 00:53 
 

I have been subscribed since May 10, 2026, and from day one this EA has done nothing but generate losses. Today alone I'm down -$942 USD, and the creator's response remains unchanged: "this is real trading, just wait for it to recover on its own." What stands out most isn't the performance — that could at least be fixable — but the gap between the sales pitch and the actual track record. Jimmy positions himself as a vocal critic of grid and martingale strategies, as if that alone were a seal of quality. But criticizing other strategies doesn't give you an edge in the market; your numbers do, and the numbers here speak for themselves. The Telegram group has a remarkably loyal following that defends every losing trade with enthusiasm better spent elsewhere. Looking across the author's full signal history: every single EA is in the red. The answer is always the same — wait. Just wait. Why 2 stars and not 1? The second star is sincere: Jimmy has a good sense of humor and responds with genuine friendliness. In a world where most signal sellers go silent the moment drawdown hits, he at least shows up and keeps smiling. That counts for something. What does not count for $599 USD is an EA that has been losing consistently since the day of purchase, with the only exit strategy being blind faith in a spontaneous recovery. Recommendation: If you're looking for "real trading," this track record shows it to you with complete transparency — and that transparency alone should be enough to make an informed decision.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.22 14:18
Hi. Thank you for the review. Not sure what you are talking about with “every signal in red.” That is straight up not true haha. You can clearly see that my signals are in profit, with some track records of 1–2 years even. I cannot see the future, and neither can the EA, so of course it will not win all the time. Yes, one month of drawdown is normal, and every real trading system will have periods like this. I do try to preach to people to stay away from martingale and grid because those systems have literally ruined people’s lives, with people losing their life savings on money management systems that are basically bound to blow up eventually. Of course I do not want any of my clients to go through that. All I want with my community is to help people succeed in trading. Simply look at my personal trading account with a +400% track record and you can clearly see that I know what I am doing. I hope you can change your mind eventually after realizing the value of my work.
abe abe
325
abe abe 2026.06.09 08:38 
 

This is a real trading system designed for actual traders: people who understand risk management and put emphasis on longevity and stability. There are only a handful of good, unique developers at the MQL5 store and Jimmy is one of them. Amazing work Jimmy!

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.09 09:09
Thank you man! Appreciate it
Sam Mirzagharcheh
386
Sam Mirzagharcheh 2026.06.09 03:31 
 

用户没有留下任何评级信息

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.09 09:08
Thank you for the review!
RJ_ Vdw
147
RJ_ Vdw 2026.06.05 08:20 
 

after my losses today with the EA I sadly can't recommand it with the current market conditions. I disabled it on my funded account. i'll keep it running on a demo account, Let's hope it improves and i can update this review in a few weeks. Developper is responsive and helpfull for sure.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.05 09:09
Hi. Yes losses are part of it in trading. We are currently in a 4% drawdown so just leave it running and it will recover :) One month is to short period to judge the long term performance. Last 4 months have all been profitable as can be seen here https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Profile+Seller
carboon
238
carboon 2026.06.03 14:37 
 

Unfortunately, the EA did not deliver the performance that was advertised. The results were disappointing and did not justify the time spent testing and using it.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.03 15:00
The EA is performing exactly like it should. Keeping very small drawdowns with diversified steady growth.
Maybe you didnt set it up correctly.
The system is up 38%
Max drawdown is 9.5%. Please reach out to me if you have any questions about the performance.
All the live results are here on the signal: https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Profile+Seller
ys1267 tkhs
309
ys1267 tkhs 2026.06.02 08:05 
 

His analysis is truly professional. The entries have a level of precision that feels as if they’re being judged by an AI drawing from the collective knowledge of the past. Losses are limited, enabling perfect risk management through drawdown control. The fact that this single product can cover a large portion of an ideal portfolio is extremely appealing. On top of that, the product support is as fast as an arrow of light. If you’re unsure where to look, start with this product.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.02 09:44
Thank you man! :)
Profalgo Limited
94286
Wim Schrynemakers 2026.06.01 05:36 
 

Jimmy is a top developer on MQL5 and one of the very few that makes real trading systems. All these 1 star reviews are a bit silly to be honest. "a few days of losses and they stop trading". If that is the mentality, then I believe you have no clue about real trading. Buying a grid system that makes money every day until it blows is NOT trading. It's gambling. Yet sadly, that is what most people are still putting their hopes in. Jimmy's systems are different. They actually use SL to protect the account and have losing streak. Welcome to real trading! Just look at longterm results. Very steady growth over time. Drawdown and losses are part of trading. You NEED to accept that if you ever want to become a longterm profitable trader like Jimmy and me. If not, you'll just be chasing the next new shiny thing again and again. There is a reason why so few people succeed in trading. It's because they don't accept losses. Jimmy puts emphasis on running well diversified portfolios, and his systems are a very good choice for that. Don't focus on the short term guys. Focus longterm. If you want to succeed in trading, see what succesful traders are doing. Traders that put their money where their mouth is, run bigger accounts with respectable brokers. Traders that don't constantly start new live account because the last one had a loss. Traders that are different than the 95%. Jimmy is different. Be more like Jimmy ;-)

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.06.01 16:32
Thank you Wim! It means a lot coming from you.
Jop85
138
Jop85 2026.05.31 03:18 
 

Hi All, Please do not spend money on this system yet .I have been using this system for a while now and now I am disabling symbols one by one (started with XAUUSD) and I don't think I can recover my investment with the current updates. To be honest I am compensating loss by using free EA's .I will update my review if author revisit this system again and ensures this system worth the money he is asking for .

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.05.31 03:59
I think that you do not understand how real trading works. You have not even used the system for 1 month and ofc it will not work as intended if you keep disabling symbols after a few days of losses. The system is profitable all 4 months that it has been live.
jakkrit.wsn
19
jakkrit.wsn 2026.05.26 02:43 
 

So bad , go away.

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.05.26 03:00
The live results are available here: https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Profile+Seller The account is currently showing around 41% profit with approximately 9.5% drawdown, and all 4 months on the signal have been profitable. So I’m not sure what you are referring to in your review. The results are public and can be checked directly. Based on the live signal, your statement does not match the actual performance, so this either seems to be a misunderstanding or an unfair review.
georgesmith2390
90
georgesmith2390 2026.05.20 10:32 
 

Been using this for a while but with no success. The balance keeps going either in a straight line or down. I think this should be further improved

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.05.21 14:48
The system has been Live on MQL5 for 3 weeks so I would call that a while. very short term. The system is in profit every months since the signal was started with also this month included when the EA has been live on MQL5.
So not sure if there is something wrong with your setup but the EA is going very good!
Here is the live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2370727?source=Site+Signals+My
Mats ST
33
Mats ST 2026.05.19 16:43 
 

用户没有留下任何评级信息

Jimmy Peter Eriksson
8502
来自开发人员的回复 Jimmy Peter Eriksson 2026.05.21 14:46
Thank you man!
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