Gold Eagle Pro

Gold Eagle Pro — MetaTrader 5 专业信号指标

Gold Eagle Pro 是 MetaTrader 5 的专业信号指标，基于完全自动化的 Gold Eagle Pro EA 所使用的同一专有交易逻辑构建。

建议工作周期：M15。
该指标设计用于在 M15 周期上运行，所有市场分析和交易信号均根据专有交易策略在此周期上执行和生成。

如果您更喜欢无需手动开仓和管理的完全自动化交易，您可以使用 Gold Eagle Pro EA，它会独立分析市场、开仓并管理至平仓。

Gold Eagle Pro EA:

https://www.mql5.com/en/market/product/188463?source=Site

Gold Eagle Pro 专为喜欢自主做出交易决策、使用高质量交易信号同时保持对开仓和交易管理的完全控制的交易者而设计。

该指标可用于寻找新的交易机会，也可用于确认现有的交易分析。

该指标实时分析市场并仅显示确认的交易信号，不会在图表上堆砌多余信息。所有专有交易逻辑都已完全集成到指标中，并自动执行必要的计算，在图表上仅显示交易信号、入场价和 Take Profit 水平。

该指标主要为黄金 (XAUUSD) 交易进行了优化。默认设置也已成功在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAGUSD (白银)、WTI Crude Oil、Brent Crude Oil 和 BTCUSD 上进行了测试。如有必要，可以为其他货币对、指数和 CFD 工具额外优化参数。

主要功能

  • 显示确认的 BUY 和 SELL 信号；

  • 无重绘信号；

  • 自动显示入场价；

  • 两个动态 Take Profit 水平 (TP1 和 TP2)，基于当前市场波动性 (ATR) 计算；

  • 内置信息面板；

  • 直接在图表上显示水平；

  • 弹出警报 (Popup Alerts)；

  • 声音警报；

  • 向移动设备发送 Push 通知；

  • 电子邮件通知；

  • 最少的用户设置数量。

TAKE PROFIT TARGETS (ATR)

该指标不使用固定目标，而是使用当前的 ATR (Average True Range) 值自动计算两个 Take Profit 水平。

得益于此，Take Profit 水平会自动适应当前的市场波动性。

在平静市场中，目标更靠近入场价。

在高波动性时，到目标的距离会自动增加。

这种方法无需不断手动调整参数即可实现更灵活且相关的目标。

ATR 设置建议

默认情况下，该指标使用针对黄金 (XAUUSD) 交易优化的参数。默认设置也已成功在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAGUSD (白银)、WTI Crude Oil、Brent Crude Oil 和 BTCUSD 上进行了测试，使该指标可用于广泛的流行交易品种。如有必要，可以为任何其他市场进一步优化参数。

如果您想根据您的交易风格调整 Take Profit 目标，建议以下设置范围。

TP1 ATR Multiplier
推荐范围：0.5 – 1.5

  • 0.5–0.75 — 第一个目标更靠近入场价，更频繁达到；

  • 1.0–1.5 — 第一个目标更远，增加了交易的潜在利润。

TP2 ATR Multiplier
推荐范围：1.5 – 2.5

  • 建议始终将 TP2 ATR Multiplier 值设置得高于 TP1 ATR Multiplier 值；

  • 1.5–1.8 — 到第二个目标的平衡距离；

  • 2.0–2.5 — 适合在强劲趋势运动中进行交易。

重要：为了正确运行，建议 TP2 ATR Multiplier 值始终高于 TP1 ATR Multiplier 值，否则第二个 Take Profit 水平可能会比第一个更近。

信息面板

内置信息面板显示有关当前信号和指标操作的最重要信息。

面板显示：

  • 最后一个信号的方向；

  • 入场价；

  • TP1 水平；

  • TP2 水平；

  • 当前信号状态。

面板的紧凑设计不会拥挤工作区，并提供对必要信息的快速访问。

指标参数

Take Profit Targets (ATR)

Show TP1 / TP2 Levels — 启用或禁用直接在图表上显示 TP1 和 TP2 水平。

TP1 ATR Multiplier — 用于计算第一个 Take Profit 水平的 ATR 乘数。

TP2 ATR Multiplier — 用于计算第二个 Take Profit 水平的 ATR 乘数。

Alerts, Email & Push

Popup Alert — 启用在新交易信号出现时显示弹出通知。

Email Alert — 启用通过电子邮件发送通知。

Push Notification — 启用向 MetaTrader 移动设备发送 Push 通知。

Sound Alert — 启用在新交易信号出现时发出声音通知。

Buy Sound — 选择 BUY 信号的声音文件。

Sell Sound — 选择 SELL 信号的声音文件。

Display Settings

Show Signal Arrows — 在图表上显示 BUY 和 SELL 箭头。

Arrow Size — 信号箭头的大小。

Buy Arrow Color — BUY 箭头的颜色。

Sell Arrow Color — SELL 箭头的颜色。

Entry Color — 入场价线和标签的颜色。

TP1 Color — 第一个 Take Profit 水平的颜色。

TP2 Color — 第二个 Take Profit 水平的颜色。

Show Info Panel — 启用或禁用信息面板的显示。

Panel Font Size — 信息面板的字体大小。

此指标适合谁

Gold Eagle Pro 非常适合以下交易者：

  • 喜欢手动开仓；

  • 寻找高质量且无重绘的信号；

  • 希望获得自动计算的 Take Profit 水平；

  • 使用通知系统监控市场；

  • 交易黄金、外汇货币对、白银、指数、石油和其他 CFD 工具。

结论

Gold Eagle Pro 将专有的市场分析系统、无重绘信号、基于 ATR 的动态 Take Profit 水平、内置信息面板和通知系统集成为一款适用于 MetaTrader 5 的现代指标。

默认情况下，该指标针对 XAUUSD (黄金) 交易进行了优化，并已在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAGUSD (白银)、WTI Crude Oil、Brent Crude Oil 和 BTCUSD 上成功测试。如有必要，可以为其他金融工具额外优化参数。

如果您需要无需手动开仓和管理的全自动交易，我们建议您查看 Gold Eagle Pro EA，它使用相同的专有交易逻辑并自动执行所有交易操作。

重要信息

Gold Eagle Pro 用于显示交易信号和计算 Take Profit 目标水平。该指标不自动执行交易操作，也不取代交易者自己的市场分析。

在真实账户上使用之前，建议在模拟账户上测试该指标，如有必要，选择适合所选工具和您的经纪商条件的最佳参数值。


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指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Gold Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
专家
Gold Eagle Pro EA — 适用于MetaTrader 5的全自动交易顾问 Gold Eagle Pro  EA 是专为交易黄金 (XAUUSD) 而开发的。该EA已针对该品种进行了优化，在安装到M15图表并完成最少的初步设置后即可立即开始工作。 Gold Eagle Pro  EA 专为重视简单配置、顾问操作清晰以及最少用户参数的交易者而设计。大多数交易策略参数已由开发者预先优化 — 用户无需独立搜索众多内部算法的设置或选择复杂的指标组合。该EA主要为交易黄金 (XAUUSD) 开发和优化，但经过针对所选市场的参数预优化后，也可用于交易主要外汇货币对、白银、指数、原油和其他CFD品种。 开始交易只需执行几个简单的步骤： 选择交易方向：BUY (仅开立买单)、SELL (仅开立卖单) 或 BOTH (根据当前交易信号自动开立买入和卖出订单)； 根据您的经纪商条件配置 Stop Loss 和 Take Profit； 如有必要，设置最大允许点差。 在大多数情况下，这些设置足以开始使用顾问。应用这些简单设置后，EA已完全准备好运行 — 核心交易逻辑已内置，无需进一步优化大多数内
HMA Scalper Pro
Vladimir Shumikhin
5 (1)
指标
HMA Scalper Pro（适用于 MetaTrader 5） HMA Scalper Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势指标，基于 Hull Moving Average（HMA） 算法开发。该算法由 Alan Hull 于 2005 年 首次发布。 该指标用于分析当前市场趋势方向，并绘制基于 Hull Moving Average 算法计算的平滑曲线。与传统移动平均线相比，该算法旨在减少滞后，同时保持曲线平滑，使趋势变化更加直观。 HMA Scalper Pro 能够清晰地显示趋势方向的变化，可用于各种金融市场的技术分析。 指标功能 绘制 Hull Moving Average（HMA）曲线。 趋势方向发生变化时自动改变曲线颜色。 支持 MetaTrader 5 的所有时间周期。 可选择用于计算的价格类型。 内置趋势变化声音提醒。 界面简洁，操作方便。 占用系统资源少，运行效率高。 兼容所有 MetaTrader 5 经纪商。 参数设置 Timeframe — 选择用于计算指标的时间周期。 Apply To — 选择用于计算 Hull Moving Aver
FREE
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
专家
Renko Trading Bot EA — 用于在 MetaTrader 5 上按 Renko 图表交易的自动 Expert Advisor 说明 Renko Trading Bot EA 是一款用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor，基于 Renko 方法构建。系统的核心是构建价格「砖块」（bricks）的原理：只有当价格移动一段设定的距离时才会形成新砖块，而该区间内的普通波动和市场噪音则被忽略。这种方法过滤掉不重要的波动，只保留 EA 据以做出交易决策的有意义的价格波动。 Renko Trading Bot EA 自动跟踪 Renko 方向、当前 Renko 水平和反转水平，并在砖块序列出现确认反转的时刻生成交易信号。对持仓的管理采用 Smart Risk、Grid Trading、Trailing Stop、Break Even、组合入场过滤器、时间过滤器以及内置的交易条件检查机制。 该 EA 支持 netting 和 hedging 账户，适用于交易 XAU/USD、Forex、指数、商品和加密货币。Renko Trading B
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
专家
Golden Scalper EA — 用于 MetaTrader 5 的烛台形态分析自动剥头皮智能交易系统 概述 Golden Scalper EA 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易机器人（Expert Advisor），基于经典的日本烛台形态分析进行全自动交易，并可选择使用 Moving Average（MA，移动平均线）过滤器对信号进行额外确认。本 EA 识别可靠的烛台反转形态，并根据所选的交易逻辑开立交易。 系统可识别 11 种烛台形态，每一种均可单独启用或禁用。交易管理包括受控网格策略、Smart Risk 资金管理、追踪止损与保本、时间与距离入场过滤器、点差控制以及每日交易上限。本 EA 支持 Netting（净持仓）与 Hedging（对冲）账户，可用于交易 Forex（外汇）货币对、贵金属、能源类商品、指数以及 CFD（差价合约）。 主要功能 11 种烛台形态分析 — Bullish Engulfing、Bearish Engulfing、Hammer、Hanging Man、Shooting Star、Inverted Hammer、Doji、Morn
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
Stochastic Gold Scalper 基于烛台形态进行交易的 MetaTrader 5 自动 Expert Advisor，配备可选的 Stochastic 振荡指标确认、受控网格策略以及灵活的资金管理 概述 Stochastic Gold Scalper 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易机器人（Expert Advisor），基于经典的烛台分析，专为全自动、有纪律的交易而设计。 系统不依赖主观感觉，而是按照客观规则运作：它识别可靠的烛台反转形态，并在相应方向开立交易。必要时，每个信号还可通过 Stochastic 振荡指标进行额外确认，以过滤掉逆着超买和超卖区域的入场。 本 EA 专为 M5 等较低周期上的剥头皮交易而设计，非常适合黄金（XAUUSD）、Forex（外汇）货币对以及指数。 主要功能 十一种烛台反转形态，每一种均可单独启用或禁用 可选的 Stochastic 过滤器，按超买和超卖区域确认入场 采用固定步长和订单上限的受控网格（Grid）交易 Smart Risk 资金管理，在每个网格层级递减手数 可选择交易方向：仅买入、仅卖出或双向 Stop
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
专家
Grid Master Pro EA — MetaTrader 5 网格交易自动交易顾问 描述 Grid Master Pro EA 是一款完全自动化的 MetaTrader 5 交易顾问，实现了灵活的网格交易策略（Grid Trading）。EA 在等距位置自动放置一系列 Buy Stop 和 Sell Stop 订单，利用所选价格范围内的市场波动。 Grid Master Pro EA 根据所选周期（日、周、月）自动确定价格范围或使用手动边界，以指定步长构建订单网格，并管理未平仓头寸。为了管理交易，EA 采用 Smart Risk（递减手数阶梯）、Trailing Stop、Break Even、每日限制、时间过滤器及交易条件控制。 EA 支持净额结算和对冲账户，适用于交易货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、黄金（XAUUSD）、石油（Brent、WTI）和加密货币（BTCUSD、ETHUSD）。 主要优势 完全自动化的网格构建 — EA 独立构建挂单网格。订单触发后自动在下一水平放置新订单，保持结构不变。 Smart Risk — 每个后续订单的手数递减，区别于经
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
专家
Goldix EA — 面向 MetaTrader 5 的专业自动 Expert Advisor，基于顺应主趋势方向的自适应价格通道突破交易 概述 Goldix EA 是一款专业的 Expert Advisor，融合了自适应价格通道突破交易、基于 EMA 的趋势过滤以及 Smart Risk 资金管理系统。本 EA 自主分析市场、管理持仓，并适应市场波动性的变化。开发过程中特别关注黄金（XAUUSD）的交易，但本 EA 同样适用于 Forex 货币对、指数以及广泛的 MetaTrader 5 交易品种。 为什么选择 GOLDIX EA • 顺应主趋势方向交易 — 慢速 EMA 过滤器可防止逆势入场 • 自适应价格通道 — 通道边界会自行适应当前波动性，包括价格跳空 • 采用 Smart Risk 而非传统马丁格尔 — 后续订单的手数逐步递减，而非递增 • 受控网格交易 — 固定步长、订单上限、周期自动重启 • 完整的持仓保护体系 — Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop 和 Break Even • Time Filter — 按星期和一天中的
Elliott Wave EA
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Elliott Wave EA 专家顾问 简介 Elliott Wave  EA 是一款基于 A. Merrill 所描述的 M & W 波形形态的专业自动化交易解决方案。该强大的专家顾问能够识别并交易高精度的波形结构，为交易者提供一个可靠的自动化工具来运用艾略特波浪理论。 主要特色 智能形态识别 ：先进的算法能够精准识别 M & W 波形形态 双重信号技术 ：同时基于“进化”和“变异”信号进行交易，实现对市场的综合分析 灵活的交易方向 ：可选择仅做多、仅做空或双向交易 自适应资金管理 ：可选择固定手数或基于风险的头寸大小，满足不同交易风格 多周期分析 ：针对所有周期进行了优化，默认设置适用于 M15 周期 全面风控系统 ：内置可自定义的止损、获利、移动止损和保本等功能 适用市场与交易品种 Elliott Wave AI 在多个市场都能展示出卓越的表现： 外汇货币对 ：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD 等 大宗商品 ：XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、WTI（原油） 加密货币 ：BTCUSD、ETHUSD 以及其他主流加密货币对 指数 ：
ATR Grid Trader Pro
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ATR Grid Trader Pro 基于 ATR 波动率和可控网格策略的 MetaTrader 5 自动交易顾问 描述 ATR Grid Trader Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 自动交易顾问，专为系统化和完全自动化交易而设计，并具有严格的风险控制。 该顾问并非基于情绪或主观信号做出交易决策，而是基于由 Average True Range（ATR）指标衡量的真实市场波动率。 该系统的核心理念简单而清晰：当波动率较低时，市场通常在为方向性行情做准备——顾问开立买入仓位；当波动率较高时，市场变得不稳定且容易反转——顾问开立卖出仓位。 因此，交易建立在对当前市场状态的客观评估之上，而非主观猜测。 顾问如何工作 顾问持续分析所选时间周期上的 ATR 数值，并将其与设定的波动率阈值进行比较：如果归一化后的 ATR 值低于下限阈值——开立 BUY；如果 ATR 值高于上限阈值——开立 SELL。 网格交易（可选） 启用网格逻辑后，顾问不会只限于一笔交易。它会在预先计算好的点数距离上放置附加订单，形成可控的交易网格。 网格处于多层安全控制之下： 距离控制 — 每一个新订单只
Quantum Forex EA
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Quantum Forex EA — 多指标交易系统 简介 Quantum Forex EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易顾问，结合了四种流行的技术指标来辅助交易决策。该顾问设计用于自动化金融市场交易，具备灵活的参数设置和可靠的风险管理系统。 主要特点 多指标交易系统： 移动平均线 (MA) — 分析快慢均线的交叉 相对强弱指数 (RSI) — 判断超买和超卖区域 MACD — 分析主线与信号线的交叉 布林带 (Bollinger Bands) — 依据布林带边界进行交易 灵活的信号逻辑： 可调节的确认指标数量（2 至 4 个） 不要求所有指标完全一致 可在部分指标同意时进行交易 专业的风险管理： 固定手数 — 以固定仓位交易 百分比风险 — 根据账户余额按百分比自动计算手数 控制最大同时持仓数 设置订单间最小间隔（点数和时间） 可调节止损和止盈： 灵活设置止损和止盈点数 可关闭止损/止盈（设置为 0） 自动适应经纪商条件 高级功能： 跟踪止损 — 自动追踪盈利仓位的止损 保本 — 达到设定盈利后自动移动止损到保本点 交易可视化 — 在图表上显示已平仓交易及结果 工作
Golden Eagle Pro EA
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Golden Eagle Pro EA 适用于 MetaTrader 5 的专业自动交易顾问，具有多框架市场分析、Smart Risk 资本管理系统、受控网格策略和灵活的风险管理工具。 描述 Golden Eagle Pro EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业交易机器人（Expert Advisor），专为全自动交易而设计，使用多框架市场分析、灵活的持仓管理和现代风险控制工具。 该交易顾问独立分析市场状况，根据所选设置开立新仓位并管理已开仓交易。内置保护机制有助于自动化交易管理，而广泛的参数范围允许将交易顾问的运行适应各种交易工具和个人交易风格。 Golden Eagle Pro EA 的主要特点之一是 Smart Risk 资本管理系统。与增加每个新仓位交易量的经典网格系统不同，Smart Risk 根据余额大小自动计算初始仓位交易量，并逐渐减少后续网格订单的交易量。这种方法允许更保守地使用网格策略，并提供更平衡的风险管理。 为了增加灵活性，交易顾问支持交易方向选择（仅买入、仅卖出或双向）、按星期几和一天中时间可配置的时间过滤器、每日交易限额、最大点差控制，以
Smart Super Signals Pro
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Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro 是一款多功能的自动化交易专家顾问（EA），适用于 MetaTrader 5。它可以用于交易主流货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD）、石油（WTI、Brent）以及加密货币（BTCUSD 等）。该 EA 基于“超级信号”（Super Signals）的理念，通过识别所选时间周期内的局部高点和低点（可能的反转或回调点）来生成交易信号。 当出现买入或卖出信号时，EA 会自动开仓，并可通过追踪止损（Trailing Stop）、保本（Breakeven）以及网格（对冲模式）功能来进行仓位管理。这使得 Smart Super Signals Pro 既适合相对激进的策略，也能满足较为保守的交易需求。 Key Features（主要特点） 支持主要金融工具： 外汇（EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等）、贵金属（Gold/XAUUSD、Silver）、石油（WTI、Brent）、加密货币（BTCU
Pivot Levels Pro EA
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Pivot Levels Pro EA — 用于在 MetaTrader 5 上按 Pivot 水平交易的自动 Expert Advisor 说明 Pivot Levels Pro EA 是一款用于 MetaTrader 5 的全自动交易 Expert Advisor，基于按 Pivot 水平交易（Pivot Point Strategy）而构建。该 EA 会自动计算并在图表上显示支撑与阻力水平，使交易者免于手动计算，并根据价格相对于中央 Pivot 水平的位置做出交易决策。支持五种计算方法——Classic、Fibonacci、Camarilla、Woodie 和 DeMark，从而可以将逻辑适配到不同的市场和交易风格。 交易方向在所选时间周期的柱线收盘时确定，而非依据柱线内部的即时价格，这可消除虚假的柱内信号。对持仓的管理采用 Smart Risk 资金管理、受控的 Grid Trading、Trailing Stop、Break Even、组合入场过滤器、时间过滤器以及内置的交易条件检查机制。 该 EA 支持 netting 和 hedging 账户，适用于交易黄金（X
Bollinger Bands Trader Pro
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Bollinger Bands Trader Pro   是一款基于布林带（Bollinger Bands）指标的强大专业网格交易EA，专为进行专业网格交易的交易者而设计。它结合了灵活的风险参数设置、智能仓位管理、先进的移动止损（Trailing Stop）和盈亏平衡（BreakEven）功能，并具备每日交易限制和收益统计等功能。EA 会根据布林带自动识别市场入场点，创建订单网格（Grid）控制风险，并在出现相反信号时自动平仓。 Bollinger Bands Trader Pro 的关键优势 完整的网格策略（Grid） 可根据设定的步长（Grid Step）顺势或逆势加仓。 灵活设置最大订单数量（MaxGridOrders）。 可选择在每一次新加仓时减少手数（GridReduceRisk）。 改进的布林带信号逻辑 多种信号处理模式：触及布林带 (BB_TOUCH)、交叉 (BB_CROSSOVER)、调整后突破 (BB_BREAKOUT) 或收缩 (BB_SQUEEZE)。 确认模式 (UseConfirmation) 可过滤假信号。 扩展的仓位管理设置 可启用并自定义移动止损 (T
Gartley Butterfly Pattern EA
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Gartley Butterfly Pattern EA — 基于谐波形态的 MetaTrader 5 专业交易顾问 Gartley Butterfly Pattern EA 是一款面向 MetaTrader 5 的专业自动交易顾问 (Expert Advisor)，专为基于谐波形态、斐波那契比率、算法市场分析和智能资金管理的全自动交易而设计。 该 EA 持续扫描图表，自动检测已形成的谐波 X-A-B-C-D 形态，对照经典斐波那契比率进行验证，并在交易信号得到完全确认并通过所有内置交易过滤器后才会开仓。 与大多数仅在图表示意形态的谐波形态指标不同，Gartley Butterfly Pattern EA 完全自动化整个交易过程：它分析市场、发现交易机会、开仓、管理交易、控制风险和处理订单，无需人工干预。 为何选择 GARTLEY BUTTERFLY PATTERN EA 全自动交易。   EA 独立分析市场、检测谐波形态、开仓、管理并平仓，无需交易者参与。 一个 EA 包含 10 种谐波形态。   Gartley、Bat、Butterfly、Crab、Deep Crab、Alt Ba
Dominika
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Dominika — 全自动交易智能交易系统（EA）。 Dominika 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易智能交易系统（EA），它将智能市场分析、审慎的资金管理、严谨的网格构建系统以及一整套持仓管理机制结合在一起。 该 EA 能够自主判断开仓的有利时机，监控已开仓交易，并在无需用户持续干预的情况下对其进行管理。 Dominika 并非单一信号或一组随意的规则，而是一套完整的系统——市场分析算法、仓位管理、网格构建与资金保护机制协同运作，形成统一的运行机制。 该 EA 的核心目标并非追求最大数量的交易，而是在整个交易序列中持续控制风险水平的同时，寻找高质量的交易机会。 智能交易系统 Dominika 自主分析市场状况，仅在出现确认的入场条件后才开仓交易。 在每次开仓前，该 EA 会额外检查以下内容： 订单之间的距离； 交易之间的时间间隔； 所选择的交易方向； 当前点差； 交易时段的可用性； 可用保证金的大小。 这些检查会在每次入场前执行，能够过滤掉不符合当前交易条件的交易，使 EA 的运行更加严谨且可预测。 Smart Risk — 自适应仓
ADX Scalper Pro EA
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ADX Scalper Pro EA — 在 MetaTrader 5 上使用 ADX 指标进行趋势交易的自动 Expert Advisor 概述 ADX Scalper Pro EA 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动 Expert Advisor，使用 Average Directional Index（ADX）评估趋势强度，并通过 +DI/−DI 线确定交易方向。如果 ADX 数值低于设定的阈值，市场将被视为盘整，不会开立新的交易。只有在趋势强度得到确认之后，交易才会开始。持仓管理采用 Smart Risk 资金管理、受控网格交易、Trailing Stop、Break Even、Time Filter 以及内置的资金保护机制。 本 EA 支持 Netting 与 Hedging 账户，适用于交易黄金（XAU/USD）、Forex 货币对、指数以及其他品种。 核心优势 • 过滤盘整行情 — ADX 衡量的是行情的强度而非方向，因此本 EA 会跳过那些方向性策略通常会亏损的阶段 • 由 +DI 与 −DI 决定方向 — 入场顺应市场中占据主导的力量，而非对
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