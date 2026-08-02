Gold Eagle Pro — MetaTrader 5 专业信号指标

Gold Eagle Pro 是 MetaTrader 5 的专业信号指标，基于完全自动化的 Gold Eagle Pro EA 所使用的同一专有交易逻辑构建。

建议工作周期：M15。

该指标设计用于在 M15 周期上运行，所有市场分析和交易信号均根据专有交易策略在此周期上执行和生成。

如果您更喜欢无需手动开仓和管理的完全自动化交易，您可以使用 Gold Eagle Pro EA，它会独立分析市场、开仓并管理至平仓。

Gold Eagle Pro EA:

https://www.mql5.com/en/market/product/188463?source=Site

Gold Eagle Pro 专为喜欢自主做出交易决策、使用高质量交易信号同时保持对开仓和交易管理的完全控制的交易者而设计。

该指标可用于寻找新的交易机会，也可用于确认现有的交易分析。

该指标实时分析市场并仅显示确认的交易信号，不会在图表上堆砌多余信息。所有专有交易逻辑都已完全集成到指标中，并自动执行必要的计算，在图表上仅显示交易信号、入场价和 Take Profit 水平。

该指标主要为黄金 (XAUUSD) 交易进行了优化。默认设置也已成功在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAGUSD (白银)、WTI Crude Oil、Brent Crude Oil 和 BTCUSD 上进行了测试。如有必要，可以为其他货币对、指数和 CFD 工具额外优化参数。

主要功能

显示确认的 BUY 和 SELL 信号；

无重绘信号；

自动显示入场价；

两个动态 Take Profit 水平 (TP1 和 TP2)，基于当前市场波动性 (ATR) 计算；

内置信息面板；

直接在图表上显示水平；

弹出警报 (Popup Alerts)；

声音警报；

向移动设备发送 Push 通知；

电子邮件通知；

最少的用户设置数量。

TAKE PROFIT TARGETS (ATR)

该指标不使用固定目标，而是使用当前的 ATR (Average True Range) 值自动计算两个 Take Profit 水平。

得益于此，Take Profit 水平会自动适应当前的市场波动性。

在平静市场中，目标更靠近入场价。

在高波动性时，到目标的距离会自动增加。

这种方法无需不断手动调整参数即可实现更灵活且相关的目标。

ATR 设置建议

默认情况下，该指标使用针对黄金 (XAUUSD) 交易优化的参数。默认设置也已成功在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAGUSD (白银)、WTI Crude Oil、Brent Crude Oil 和 BTCUSD 上进行了测试，使该指标可用于广泛的流行交易品种。如有必要，可以为任何其他市场进一步优化参数。

如果您想根据您的交易风格调整 Take Profit 目标，建议以下设置范围。

TP1 ATR Multiplier

推荐范围：0.5 – 1.5

0.5–0.75 — 第一个目标更靠近入场价，更频繁达到；

1.0–1.5 — 第一个目标更远，增加了交易的潜在利润。

TP2 ATR Multiplier

推荐范围：1.5 – 2.5

建议始终将 TP2 ATR Multiplier 值设置得高于 TP1 ATR Multiplier 值；

1.5–1.8 — 到第二个目标的平衡距离；

2.0–2.5 — 适合在强劲趋势运动中进行交易。

重要：为了正确运行，建议 TP2 ATR Multiplier 值始终高于 TP1 ATR Multiplier 值，否则第二个 Take Profit 水平可能会比第一个更近。

信息面板

内置信息面板显示有关当前信号和指标操作的最重要信息。

面板显示：

最后一个信号的方向；

入场价；

TP1 水平；

TP2 水平；

当前信号状态。

面板的紧凑设计不会拥挤工作区，并提供对必要信息的快速访问。

指标参数

Take Profit Targets (ATR)

Show TP1 / TP2 Levels — 启用或禁用直接在图表上显示 TP1 和 TP2 水平。

TP1 ATR Multiplier — 用于计算第一个 Take Profit 水平的 ATR 乘数。

TP2 ATR Multiplier — 用于计算第二个 Take Profit 水平的 ATR 乘数。

Alerts, Email & Push

Popup Alert — 启用在新交易信号出现时显示弹出通知。

Email Alert — 启用通过电子邮件发送通知。

Push Notification — 启用向 MetaTrader 移动设备发送 Push 通知。

Sound Alert — 启用在新交易信号出现时发出声音通知。

Buy Sound — 选择 BUY 信号的声音文件。

Sell Sound — 选择 SELL 信号的声音文件。

Display Settings

Show Signal Arrows — 在图表上显示 BUY 和 SELL 箭头。

Arrow Size — 信号箭头的大小。

Buy Arrow Color — BUY 箭头的颜色。

Sell Arrow Color — SELL 箭头的颜色。

Entry Color — 入场价线和标签的颜色。

TP1 Color — 第一个 Take Profit 水平的颜色。

TP2 Color — 第二个 Take Profit 水平的颜色。

Show Info Panel — 启用或禁用信息面板的显示。

Panel Font Size — 信息面板的字体大小。

此指标适合谁

Gold Eagle Pro 非常适合以下交易者：

喜欢手动开仓；

寻找高质量且无重绘的信号；

希望获得自动计算的 Take Profit 水平；

使用通知系统监控市场；

交易黄金、外汇货币对、白银、指数、石油和其他 CFD 工具。

结论

Gold Eagle Pro 将专有的市场分析系统、无重绘信号、基于 ATR 的动态 Take Profit 水平、内置信息面板和通知系统集成为一款适用于 MetaTrader 5 的现代指标。

默认情况下，该指标针对 XAUUSD (黄金) 交易进行了优化，并已在 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、XAGUSD (白银)、WTI Crude Oil、Brent Crude Oil 和 BTCUSD 上成功测试。如有必要，可以为其他金融工具额外优化参数。

如果您需要无需手动开仓和管理的全自动交易，我们建议您查看 Gold Eagle Pro EA，它使用相同的专有交易逻辑并自动执行所有交易操作。

重要信息

Gold Eagle Pro 用于显示交易信号和计算 Take Profit 目标水平。该指标不自动执行交易操作，也不取代交易者自己的市场分析。

在真实账户上使用之前，建议在模拟账户上测试该指标，如有必要，选择适合所选工具和您的经纪商条件的最佳参数值。