Renko Trading Bot EA

Renko Trading Bot EA – Asesor Experto Automático basado en Gráficos Renko para MetaTrader 5

DESCRIPCIÓN

Renko Trading Bot EA es una solución profesional de trading automático basada en la metodología de gráficos Renko, descrita originalmente por traders japoneses a principios del siglo XX. Este potente Asesor Experto identifica y opera patrones de ondas Renko con alta precisión, ofreciendo a los traders una herramienta fiable para aplicar la teoría del movimiento del precio mediante ladrillos (bricks).

El sistema utiliza un método exclusivo de construcción de gráficos que muestra únicamente los movimientos de precio realmente significativos, eliminando el ruido del mercado y las fluctuaciones temporales. Es ideal para traders que necesitan un algoritmo sin ruido, con señales de entrada claras y un sistema de gestión de riesgos estructurado.

El módulo de análisis Renko incluye detección dinámica de tendencia, seguimiento del nivel actual del ladrillo y localización de puntos clave de reversión, garantizando una gran precisión en cualquier instrumento financiero.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Reconocimiento inteligente de patrones Renko – Algoritmo avanzado que detecta patrones de ondas Renko con alta precisión en función de BrickSize y ReversalBricks.
Tecnología de doble filtrado – Incluye filtro de spread, filtro de horario para operar en horas óptimas y filtro de distancia mínima entre órdenes.
Dirección de trading flexible – Opciones de solo compra (BUY), solo venta (SELL) o trading bidireccional.
Gestión de capital adaptable – Lote fijo o ajuste automático del tamaño del lote según el margen disponible y las condiciones del bróker.
Aplicación universal – Optimizado para todos los marcos temporales (M5, M15, H1, D1, W1).
Sistema completo de protección – Incluye Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop dinámico y función Break Even.

MERCADOS E INSTRUMENTOS COMPATIBLES

Renko Trading Bot Pro ofrece excelentes resultados en una amplia variedad de mercados:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD y otros pares principales.
Metales: XAUUSD, XAGUSD.
Energía: WTI, Brent, Gas Natural.
Criptomonedas: BTCUSD, ETHUSD y otros activos digitales.
Índices: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

LÓGICA DE TRADING Y METODOLOGÍA

Seguimiento de niveles Renko con detección de reversión – Supervisión del nivel actual del ladrillo, dirección del movimiento y condiciones de reversión.
Identificación de patrones de precio – Reconocimiento de formaciones de reversión y estructuras del mercado.
Cálculo preciso de puntos de entrada – Determinación de niveles óptimos de apertura de posiciones.
Gestión de riesgos inteligente – Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop y Break Even.
Trading adaptativo – Ajuste automático a la volatilidad y condiciones del mercado.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PARÁMETROS

Configuración Renko

TimeFrame – Selección del marco temporal.
InitialLot – Tamaño inicial del lote.
BrickSize – Tamaño del ladrillo.
ReversalBricks – Número de ladrillos necesarios para confirmar una reversión.
CloseOnReversal – Cerrar operaciones cuando se produce una reversión.

Gestión de Riesgos

TakeProfit – Tamaño del take profit.
StopLoss – Tamaño del stop loss.

Trailing Stop

InpUseTrailing – Activar trailing stop.
InpTrailingStart – Punto inicial.
InpTrailingDistance – Distancia del trailing.
InpTrailingStep – Paso de desplazamiento.

Break Even

InpUseBreakEven – Activar modo break-even.
InpBreakEvenStart – Inicio del traslado a break-even.
InpBreakEvenOffset – Desplazamiento para cubrir spread/comisiones.

Filtros y Reglas de Trading

InpMaxSpread – Spread máximo permitido.
InpMinOrderDistance – Distancia mínima entre órdenes.
InpMinTimeBetweenOrders – Intervalo mínimo entre operaciones (minutos).

Límites Diarios

DailyLimit – Activar límites diarios.
MaxOrdersPerDay – Número máximo de operaciones por día.

Filtro de Horario

UseTimeFilter – Activar filtro de tiempo.
StartHour / StartMinute – Hora de inicio.
EndHour / EndMinute – Hora de finalización.

Visualización

ShowPanel – Mostrar panel informativo.
ShowTradeHistory – Mostrar historial de operaciones.
MagicNumber – Identificador único de órdenes.

Colores del Panel

Incluye InpPanelBackgroundColor, InpPanelTextColor, InpPanelEditColor, InpPanelProfitColor, InpPanelLossColor.

PANEL DE INFORMACIÓN

Muestra en tiempo real:
• Tendencia actual
• BrickSize
• Número de posiciones abiertas
• Número de operaciones del día
• Beneficio diario / semanal / mensual
• Historial completo de operaciones

RECOMENDACIONES DE USO

• Se recomienda activar Trailing Stop y Break Even.
• Stop Loss puede configurarse en 0 para utilizar los algoritmos internos de protección.
• Ajustar BrickSize y ReversalBricks según el instrumento.
• Probar en cuenta demo durante 2–4 semanas.
• Depósito recomendado: mínimo 100 USD, ideal 1000 USD o más.

AJUSTES CONSERVADORES

• BrickSize: 30–50
• ReversalBricks: 1–2
• MaxOrdersPerDay: 3–5
• StopLoss: 150–250
• TakeProfit: 200–300

AJUSTES AGRESIVOS

• BrickSize: 15–30
• ReversalBricks: 1
• MaxOrdersPerDay: 10–20
• StopLoss: 75–150
• TakeProfit: 100–200

COMPATIBILIDAD DE CUENTAS

Compatible con todos los tipos de cuenta MT5: ECN, STP, Market Maker, PAMM y cuentas demo.

VENTAJAS

• Algoritmo Renko auténtico
• Alta precisión de señales
• Gestión de riesgos integral
• Configuración flexible
• Panel informativo integrado
• Versatilidad multiactivo
• Metodología probada
• Adaptación automática al mercado

CONCLUSIÓN

Renko Trading Bot Pro es un sistema automatizado basado en gráficos Renko que combina filtración de ruido, señales claras de reversión y un conjunto completo de herramientas de gestión de riesgos. Su panel informativo permite supervisar la operativa en tiempo real. Es un sistema versátil, adecuado para una amplia variedad de instrumentos y configuraciones Renko.

