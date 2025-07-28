Syna

5
BLACK FRIDAY - 20% 折扣
仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。
这是此产品唯一的一次促销活动。

介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统

我很高兴推出Syna版本4,外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略

在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上,版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。

版本4主要增强功能:

  • 行业首创代理式生态系统: 革命性的主从-独立模式系统,Syna作为主大脑协调AiQ、Mean Machine GPT或多个Syna实例作为代理,跨越无限的MT5终端和经纪商账户。这种跨终端协调将API成本降低70-90%,同时实现真正的投资组合多样化和集体学习。
  • 自主神经网络学习: 高级系统,持续从所有协调EA的每笔交易中学习,具有月度再训练和可配置的训练频率。
  • 增强的代理式学习: 复杂的元学习,Syna从整个生态系统的历史交易中综合假设,实施探索策略,并持续改进决策。
  • 扩展的模型支持: 访问GPT-5、Claude Opus 4.1、Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Grok 4、DeepSeek V3.1 Reasoning、Perplexity的高级搜索模型以及100多个OpenRouter模型。
  • 视觉/图像输入能力: 革命性的视觉分析,允许AI模型直接解释图表、模式和视觉市场数据。
  • 自动API密钥管理: API密钥自动保存并重复使用,消除重复设置。
  • 更新的AI网络基础协议: 增强的50多个搜索词监控,速度提高10倍,现在采用Perplexity的高级网络搜索。
  • 优化的AI提示: 优化的提示工程,提高响应质量和交易准确性。

关键革命性功能:

  • 主从协调(行业首创): Syna作为主(协调其他EA)、代理(从主接收智能)、独立(独立运行)或仅主(管理而不交易)运行。一个主的API调用为跨不同终端和账户的多个代理EA提供动力。
  • 跨终端智能网络: 主处理所有API调用,并采用自适应代理式推理,根据每个代理的特定策略、时间框架和市场条件,进行情境化并优化分配见解。所有交易结果都反馈给主,创建一个双向智能循环,每个EA都受益于集体智慧。这将成本降低70-90%,同时实现真正的投资组合多样化。
  • 通过多EA协调实现最大多样性: 将Syna(主)与AiQ(代理)、Mean Machine GPT(代理)和跨不同终端的多个Syna实例结合,为您的整个投资组合提供前所未有的策略多样化。
  • 革命性的互动助手界面: 专业级屏幕按钮,包括Syna分析师(寻找新交易)、Syna助手(管理头寸)、Syna自定义(询问任何问题)和预测(每周市场展望)。
  • 多时间框架图表指标读取: 助手同时从多个时间框架图表读取任何指标的革命性能力。只需添加您喜欢的指标,助手就会自动将所有数据整合到AI分析中。
  • 增强的网络搜索集成: 高级基础设施以10倍速度监控50多个搜索词,24/7跟踪突发新闻、经济数据、政治事件和地缘政治转变。
  • 多AI架构: 三个专业AI系统协同工作:互动助手AI用于实时查询,自动交易AI用于24/7运营,AI头寸管理(APM)作为您的专用风险守护者。
  • 智能学习集成: 高级功能,将账户历史发送给AI模型,根据实际表现进行个性化交易预测和策略优化。
  • 神圣Phi系统: 使用数学原理导航市场噪音的专有头寸管理。不是传统的网格或马丁格尔系统,而是一种智能方法,在适应条件的同时保持利润目标。
  • 模拟账户合规套件: 内置功能用于资助账户规则,包括静态DD%、基于EOD余额的DD和拆分订单合规。

通过代理式多样化降低投资组合风险 - 实际示例

单账户交易的问题: 传统交易者在一个账户上运行一个EA,造成集中风险。20%的回撤意味着您的全部资本受到影响。

主的符号覆盖: Syna主同时监控所有首选货币对(示例:AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURAUD)。主通过单组API调用处理这些符号的所有AI智能,然后将情境化适应的见解分发给所有代理。每个代理交易所有符号或专注于具有不同进入标准、时间框架或风险配置文件的战略子集。

代理式投资组合解决方案:

  • 账户1（保守型资助 - FTMO）：Syna代理在AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD上运行0.01手，风险严格（每笔交易1%，每日回撤限制3%）。使用严格的入场过滤器实现稳定的低回撤增长。专注于低波动性亚洲交易时段的英联邦货币对。
  • 账户2（温和型个人 - IC Markets）：AiQ代理在EURUSD、GBPUSD、USDJPY上运行0.05手，风险平衡（每笔交易2%）。使用基于动量的入场，在欧洲和北美早盘捕捉趋势。
  • 账户3（激进增长 - 零售经纪商）：Mean Machine GPT代理在AUDUSD、NZDUSD、USDCAD上运行0.1手，风险较高（每笔交易3%）。使用基于波动性的入场，利用北美交易时段的高波动价格行为。
  • 账户4（多样化 - 另一家自营公司）：另一个Syna代理在EURAUD、AUDCAD、GBPUSD上运行0.02手，风险中等保守（每笔交易1.5%）。使用不同的入场标准以实现额外的策略多样性，同时受益于主控的协调智能。

风险降低实践: 当账户3由于北美时段意外波动而经历15%的回撤时,账户1、2和4完全隔离。您的整体投资组合回撤仅为3.75%(资本的25%上的15%)。主从账户3的困难中学习,并为所有代理调整风险信号。历史分析表明,适当多样化的多策略投资组合比单策略方法减少40-60%的最大回撤。这是机构交易者使用的相同原则 - 现在通过Syna的代理式架构首次为零售交易者提供。

数据共享和自适应代理式推理如何工作

双向智能循环:

  1. 数据收集(代理到主): 每个代理EA持续向主发送交易数据:带推理的交易进入/退出、市场条件、神经网络学习模式、性能指标和头寸管理决策。
  2. 主处理与自适应推理: 主处理所有传入数据并进行单组API调用,然后应用复杂的自适应代理式推理:
    • 情境感知分析:评估每个代理的独特策略、时间框架、工具焦点和风险配置文件
    • 定制智能分发:专门针对每个代理的需求调整AI见解
    • 集体学习综合:结合所有代理的模式以识别跨市场机会
    • 动态优先级分配:确定哪些见解对哪些代理最相关
  3. 智能分发(主到代理): 主分发情境化适应的见解:针对每个工具定制的市场情绪、与每个策略相关的风险警告、来自所有EA的集体学习、头寸管理建议以及基于整个生态系统模式的神经网络改进。
  4. 持续反馈循环: 随着代理根据接收到的智能采取行动,它们的结果反馈给主,创建一个自我改进的系统,集体智能随着时间的推移变得越来越复杂。

成本优势: 独立运行多个AI驱动的EA会产生巨大的API费用。通过Syna的主从架构,您可以在整个投资组合中实现70-90%的API成本降低 - 节省的成本通常超过Syna本身的成本,使系统基本上可以自我支付 - 同时通过集体智能实际提高决策质量。

通过企业级代理式AI集成重新定义您的交易

使用Syna 4将您的交易提升到新水平 - 业界首个也是唯一真正的代理式AI交易生态系统,具有无与伦比的多功能性。通过与OpenAI、Anthropic、Google Gemini、X.AI(Grok)、DeepSeek、Mistral AI、Perplexity和OpenRouter广泛生态系统的直接API连接,Syna 4创建了一个革命性的架构,它作为主大脑协调AiQ、Mean Machine GPT或跨您整个投资组合的多个Syna实例运行。

Syna版本4于2025年11月1日发布

限量发布定价 - 价格在发布日期上涨

立即以特殊预发布价格获取您的副本。当Syna 4于2025年11月1日正式推出时,价格将上涨。

实时信号

不要错过这个机会,成为首批以介绍价格体验真正代理式投资组合交易的人之一。

为什么Syna 4脱颖而出:

通过AnyDesk提供免费的一对一初始设置和演练。购买后只需给我发消息。

  • 行业首创代理式生态系统领导地位: 革命性的主从架构,在零售外汇交易中从未存在过。一个主在同一台计算机上为无限代理提供动力,将API成本降低70-90%,同时实现集体学习和真正的投资组合多样化。
  • 跨终端投资组合多样化: 在多个终端上部署代理,具有不同的经纪商账户、风险配置文件、符号选择和交易策略,同时保持统一的智能共享。创建一个复杂的代理式投资组合,其中一个账户在英联邦货币对上运行保守策略,另一个在主要货币对上运行激进方法,第三个在货币交叉盘上交易不同的时段 - 所有这些都由一个主协调,根据每个代理的独特需求进行情境化调整的共享AI见解。
  • 灵活的符号管理: 主同时监控多达10个货币对(或更多),通过单组API调用处理所有符号的综合AI分析。然后,每个代理交易所有符号或专注于战略子集 - 一些专门从事英联邦货币对,其他专门从事主要货币对,其他专门从事交叉盘。即使代理交易相同的货币对,不同的时间框架和进入标准也会创建不同的不相关策略。
  • 最大策略多样性: 将Syna作为主与AiQ代理、Mean Machine GPT代理和额外的Syna代理结合 - 每个都有不同的核心逻辑、时间框架、货币对选择和方法,实现前所未有的多样化。
  • 自主神经网络: 高级学习系统,从所有协调EA的每笔交易中持续改进,具有月度再训练和可配置的训练运行。
  • 革命性的按钮界面: 专业级屏幕控制,将复杂的AI分析转化为简单的点击。分析师、助手、自定义和预测按钮提供对AI智能的即时访问。
  • 真正的多功能架构: Syna作为全自动EA运行,具有24/7 AI驱动的交易,作为互动AI助手,为手动交易提供实时指导,作为代理式多EA生态系统的主协调器,作为接收协调智能的代理EA,或作为结合所有功能的混合模式。
  • 多模型共识系统: 利用多个AI提供商(包括Perplexity)协同工作,以机构级准确性验证交易决策,在代理式模式下通过集体智能增强。
  • AI头寸管理(APM): 专用风险守护者,使用专门模型持续监控所有头寸,动态调整SL/TP,并使用AI共识优化退出。从宽松、平衡或严格的管理配置文件中选择。
  • 视觉增强分析: 高级图像输入功能允许AI直接分析图表模式、技术设置和视觉市场数据。
  • 助手的动态图表管理: 一键打开/关闭所有选定符号和时间框架的图表。放置在任何打开图表上的指标会自动集成到助手AI分析中,用于手动交易决策。
  • 前所未有的成本效率: API成本降低模式将令牌成本降低60-80%,再加上代理式架构使一个主能够在多个终端上为无限代理提供动力,将成本再降低70-90%。综合起来,与运行多个独立的AI驱动EA相比,将您的AI交易成本降低多达95%。
关键披露:代理式AI交易的新范式
Syna 4代表了交易者与AI互动方式以及多个EA协作方式的根本转变 - 以前在零售外汇交易中从未存在过的能力。其革命性的代理式架构、自主神经网络学习、跨终端协调和互动界面远远超出了传统EA的能力,创造了回测无法捕捉的体验。

互动助手功能、实时按钮控制、动态AI模型选择、智能头寸管理、跨多个终端的主从协调、自适应代理式推理、集体学习和投资组合多样化代表了Syna 4约70%的功能 - 这些功能都无法通过历史测试进行评估。这些功能只有在实时市场互动和跨不同交易账户的多EA协作期间才能展现其真正潜力。

虽然自动化EA组件包括来自Mean Machine和AIQ的经过验证的策略,并通过自主神经网络学习增强,但Syna 4的革命性价值在于其通过前所未有的AI界面无缝融合自动化智能与人类直觉的能力,同时使多个EA能够作为统一有机体在您的整个交易投资组合中工作 - 创建业界首个真正的代理式交易生态系统

如何开始:

  1. API集成设置: 只需粘贴您的API密钥并运行测试API进行验证。Syna自动保存并管理您的密钥。可用于OpenAI、Anthropic、Gemini、Grok、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter的直接连接。
  2. 选择您的模式: 选择仅EA(全自动)、仅助手(带AI指导的手动)、两者(最大灵活性),或配置与AiQ/Mean Machine GPT/多个Syna实例的代理式协调。
  3. 配置代理式系统(可选但推荐): 将Syna设置为主,以协调其他EA作为跨多个终端和账户的代理。配置主以提供全面的符号覆盖(多达10对或更多),让每个代理专注于所有符号或战略子集。您可以使用一个Syna作为主和额外的Syna实例作为代理,或与AiQ和Mean Machine GPT协调以实现最大多样性。
  4. 部署和互动: 放置在任何MT5图表上,开始使用直观的按钮界面进行分析和交易,而神经网络从整个生态系统的每笔交易中学习。

代理式生态系统优势:

  • 大规模成本降低: 一个主的API调用为无限代理EA提供动力,将API成本降低70-90%。结合API成本降低模式,实现高达95%的总成本节省,同时保持卓越的智能。
  • 真正的投资组合多样化(行业首创): 在不同终端上部署代理,具有单独的经纪商账户、不同的手数大小、不同的风险配置文件、不同的符号选择和互补的交易策略 - 所有这些都由一个主协调。在一个资助账户上对英联邦货币对进行保守策略交易,同时在另一个账户上对主要货币对运行激进方法。这种跨账户协调在零售外汇交易中从未可能,直到Syna 4。
  • 具有战略焦点的全面符号覆盖: 主同时监控和分析10个或更多货币对。然后,每个代理根据其账户任务和风险配置文件交易所有符号或专注于战略子集(英联邦货币对、主要货币对、交叉盘)。
  • 自适应智能分发: 主使用高级自适应代理式推理,根据每个代理的特定策略、时间框架、符号选择和市场条件进行情境化和定制AI见解。
  • 跨账户的集体智能: 所有EA共享学习见解、市场分析和交易模式。主一次处理复杂的AI分析,并立即将情境化适应的智能分发给所有代理。任何代理的每笔成功交易都会改善所有代理可用的智能,即使是那些交易不同货币对的代理。
  • 最大策略多样性: 结合具有根本不同方法的不同EA - Syna的神经网络逻辑加上AiQ的动量策略加上Mean Machine的波动性模式加上具有不同配置和符号焦点的额外Syna实例。
  • 风险隔离学习: 在一个终端/账户上学习和测试新策略,同时在其他账户上保持经过验证的方法,所有这些都受益于共享的AI智能,而没有风险交叉污染。
  • 几何寿命优势: 多样化的投资组合显着延长账户寿命。交易不同符号子集的4账户代理式投资组合可以承受单个账户失败,同时继续从其他账户产生回报。历史分析表明,这种方法可以将交易操作的寿命延长3-5倍。
  • 无缝扩展: 在新终端和账户上添加更多代理,而不增加更多API成本。一个Syna主可以协调您整个投资组合中的5、10或20个代理EA,并完全共享集体智能。
  • 跨生态系统的自主学习: 神经网络持续从所有协调EA、所有终端和所有符号组合的所有交易中学习,随着时间的推移改善整个生态系统的决策。
  • 24/7多账户覆盖: 不同的EA在多个账户上交易不同的工具、时间框架和时段,同时共享市场情报 - 永远不会错过机会,同时保持适当的多样化。

实际实施示例:

  • 最大多样性多终端投资组合: 配置主Syna监控10对(AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURAUD)。在终端2上设置AiQ(代理),在保守账户上使用中等时间框架交易EURUSD、GBPUSD、USDJPY。在终端3上设置Mean Machine GPT(代理),在激进账户上使用中等范围时间框架交易AUDUSD、NZDUSD、USDCAD。在终端4上设置另一个Syna实例(代理),使用更快的时间框架和不同的风险交易AUDCAD、NZDCAD、EURAUD。主一次处理所有10对的综合AI分析,所有代理接收特定于其符号焦点的情境化调整智能,导致70-90%的成本降低和前所未有的策略多样性。
  • Syna自我协调与符号专业化: 运行一个Syna作为监控10对的主,然后部署3个额外的Syna实例作为代理。代理1在较短时间框架上交易英联邦货币对(AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD)。代理2在中等时间框架上交易主要货币对(EURUSD、GBPUSD、USDJPY)。代理3在较长时间框架上交易交叉盘(EURAUD、AUDUSD、NZDUSD)。相同的核心逻辑在不同的符号焦点和时间框架上运行,所有这些都受益于共享的神经网络学习。
  • 具有货币对轮换的时段覆盖策略: 代理1(Syna)使用低波动性方法交易亚洲时段货币对(AUDNZD、NZDCAD、USDJPY)。代理2(AiQ)使用动量策略交易欧洲时段货币对(EURUSD、GBPUSD、EURAUD)。代理3(Mean Machine)使用基于波动性的策略交易北美时段货币对(USDCAD、AUDUSD、NZDUSD)。主协调所有三个,确保24/7市场覆盖,货币对选择与时段特征相匹配。

助手模式的无限指标自由:

Syna的助手打破了传统限制。通过多时间框架图表读取功能,您可以完全自由地使用MT5中可用的任何指标 - 标准、自定义或第三方。跨多个时间框架组合无限指标,无需重启即可即时更改指标,让助手AI分析复杂的多指标、多时间框架设置以进行手动交易决策。只需将指标放在图表上 - 无需编码、无参数、无限制。

适用对象:

Syna 4专为理解交易未来在于通过跨不同账户的多EA协调增强的人机AI协作的复杂交易者设计。它是为那些认识到将自动化效率与互动智能和跨多个终端的集体学习相结合,创造了机构交易者数十年来一直使用但零售交易者直到现在才能获得的相同投资组合多样化优势的人而设计的。

无论您是寻求AI增强的系统交易者、想要AI指导的自由裁量交易者,还是构建具有跨多个经纪商账户的适当风险多样化和战略符号分配的多终端代理式投资组合的高级用户,Syna都提供完整的工具包。如果您准备体验当机构级AI通过自动化和互动真正与您合作时会发生什么,同时协调跨您整个交易操作的多个专业策略和目标符号焦点 - 就像对冲基金协调具有不同市场专业化的多个投资组合经理一样 - Syna 4是您的专业解决方案。

Syna不仅仅是一个EA或助手;它是外汇交易行业首个代理式交易生态系统,改变了人类和AI在市场上协作的方式,以及多个EA如何作为统一智能在您整个交易账户投资组合中协同工作,具有全面的符号覆盖和战略专业化。这种能力在零售外汇交易中以前从未存在过 - 您正在见证具有机构级多样化的真正协调多EA投资组合管理的黎明。

免责声明

虽然Syna 4结合了先进的AI驱动自动化与互动指导和革命性的代理式协调,但始终记住外汇交易涉及风险。自动化EA决策、AI建议以及来自跨多个账户和符号组合的多EA设置的集体智能都应在您的风险承受能力内进行评估。神经网络的学习能力和投资组合多样化策略可以改善风险调整后的回报,但不能消除风险或保证利润。虽然适当的多样化与单策略方法相比显着降低回撤风险并延长账户寿命,但所有交易都涉及损失风险。负责任地交易,永远不要冒险超过您能够承受的损失。

Video Syna
评分 18
Todd Daugherty
93
Todd Daugherty 2025.11.20 15:03 
 

I use Syna as a master AI. It has reduced my AI costs by at least 5 times. It works beautifully and I am completely happy with the results. I have purchased all of Brandon’s EA’s and every time a new version or even EA comes out, it is designed to complement all of the others. As stated by others, his devotion and love of his products shows in himself, including in our community. I have completely enjoyed my journey and look forward to the future.

MrDr Wave
222
MrDr Wave 2025.11.20 14:25 
 

Nothing but good things to say about Brandon and his tools. Syna is powerhouse all on its own, but it shines when combined with the other EAs from Brandon (AiQ or Mean Machine). Syna has EA capabilities just like the others, has capabilities to give you an in-depth Ai-powered analysis on any symbol, and can even manage trades you place on your own. But if you have any of Brandon's other EAs you can get Syna to act as a leader of the group, where Syna does all the analysis and sends that off to the other EAs. In other words, you can run as many AiQ or Mean Machine setups as you like, and your costs stay the same. You can literally get Syna to pay for itself from the cost savings alone. If you have AiQ or Mean Machine already, this is a must have. If you don't, Syna is a great place to start building from. Also Brandon himself is still one of the most genuine, honest, and also kind-hearted EA authors on the platform. He's done so much to help me out since I've used the EAs, can't say anything better about the guy. One of the best on the platform, without a doubt.

Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.11.17 05:29 
 

SYNA is truly the "mothership" and a higher intelligence than anything I have seen. Yes its profitable, can control AIQ and Mean Machine but can intelligently help you with ANY EA or manual trading - when to trade, when to stay out of the market, even when to close or adjust TP/SL but with AIQ an Mean Machine it can supervise them and help you to get the best trading decisions 100% hands free. Any trader using any strategy can benefit from Syna. Brandon has created a work of art with this! cannot recommend enough and still way under priced for what this can do and it will only get better. Its scary just how good SYNA is!

推荐产品
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
专家
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
FREE
Euro Sniper Pro
Suwanon Kosiri
专家
Euro Sniper Pro is a high-precision trading algorithm engineered specifically for EURUSD . Unlike high-frequency scalpers, this EA adopts a "Sniper" approach—patiently waiting for high-probability setups on the M15 timeframe (and higher) before executing a trade. Designed for traders who seek consistent growth with a safety net, Euro Sniper Pro incorporates a Smart Recovery Calculation . If the market moves against an order, the internal algorithm calculates the precise volume and position for r
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
专家
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
专家
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
专家
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
专家
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
专家
外汇交易成功的关键 是纪律、耐心和明确的优势，正如我们独特的真实交易量分析。 这就是我们10年来的外汇交易经验，所有这些关键因素都在斯坦因投资专家顾问（SIEA）系列中得到了总结。 SIEA ZEN 提供了一个非常平衡的风险回报率，并在所有的市场情况下轻松存活--即使是最关键的情况，如科罗纳、英国脱欧等。 该系统的稳健性除了提供令人敬畏的性能，还为其用户提供了更重要的 "安心"。这就是为什么我们叫它ZEN。 获取更多信息，如常见问题、回测报告和正确的夏令时/GMT设置提示，请参见我们公开的 SIEA常见问题 . 交易风格 SIEA ZEN 以8种主要货币美元、加元、欧元、瑞士法郎、英镑、澳元、新西兰元和日元为基础，交易所有28个交易对。 我们独特的交易量分析决定了市场的不平衡和它们的激烈程度，以发现反向进入的机会。 SIEA ZEN 在每个月末关闭所有的头寸，并在下个月月初开始新的周期。 通过这种方式，我们将实现令人敬畏的低回撤，同时利润仍旧突出。平均交易时间仅为4天。 新闻处理 SIEA ZEN 有一个内置的新闻过滤器，可以在央行新闻事件前后停止新的交易头寸。 所有
Survivor
Pavel Nikiforov
专家
Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
FREE
Hunter plus for gold
Fahd Hammoune
专家
我们的产品目前正在打折。我们不是唯一的，但我们是最好的。 您是在黄金市场寻找新机会的投资者吗？ 您是否需要一个可靠且智能的工具来帮助您掌握交易？ 不要再深入！ 探索 Hunter Plus for Gold，这是一款革命性的交易机器人，旨在最大限度地提高您的利润，同时最大限度地降低风险。 智能风险管理 有了 Hunter Plus for Gold，止损风险不再是问题。 该机器人配备了反应性止损，只有在检测到趋势发生重大变化时才会进行干预。 这可确保您安全退出，并获得至少 1% 的未平仓头寸收益。 因此，您的投资可以免受不可预见的波动的影响。 复杂的分析和强大的策略 Hunter Plus for Gold 使用多个时间段以及四个专有指标来组合开仓前的一组条件。 这种方法可确保强大且准确的性能，降低错误输入的风险并最大化盈利机会。 易于使用且有效 我们的交易机器人被设计为易于使用。 您无需成为交易专家即可使用它。 只需点击几下，您就可以配置您的机器人并让它为您工作。 凭借其先进的智能，它能够适应市场状况，为您提供流畅且有利可图的交易体验。 充满信心地掌控黄金市场 不要让市场波动
Grid Hedging Modular
Kamel Zerki
专家
Grid Hedging (Modular) Introducing Grid Hedging (Modular), the ultimate trading tool designed to revolutionize your trading experience! This expert advisor (EA) is a powerful and versatile system that opens up a whole new world of possibilities for traders of all levels. Whether you're a seasoned pro or just starting in the trading world, this EA is tailored to adapt to your unique trading style. So, what can this EA do? Grid Hedging (Modular) allows you to trade with a completely modular gri
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
专家
Nexus Arbitrage Pro: High-Frequency Triangular Arbitrage Nexus Arbitrage Pro is a fully automated Expert Advisor that capitalizes on price inefficiencies in the forex market through a triangular arbitrage strategy. It’s a high-frequency trading tool that simultaneously monitors three currency pairs to find and exploit profit opportunities. This EA focuses on one of the most liquid currency triangles: EUR/USD, USD/JPY, and EUR/JPY . The Strategy Explained Simply The EA's logic is based o
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
Max Hercules
Aaron Pattni
4.29 (7)
专家
Get it FREE while you can! Will be increased to $100 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; The Max Hercules Strategy is a part of a cross asset market making strategy (Max Cronus) built by myself over years of analysis and strategy building. It takes multiple theories and calculations to trade the market in order to cov
FREE
Max Poseidon
Aaron Pattni
3.33 (3)
专家
Get it FREE while you can! Will be increased to $200 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; GBPUSD and EURUSD Set files can be found in the comments! (please message me if you need help with them) TimeFrames are harcoded, therefore any chart and time will work the same. The Max Poseidon Strategy is a part of a cross ass
FREE
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
专家
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
专家
UPD：   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. -對於成功建立的培訓基地，我將免費提供臨時使用的顧問。 -培訓基地將隨著培訓的進行而佈局。 -訓練大約需要20個紀元。 因為EA交易會佔用大量資源，並且市場無法對其進行處理-已引入具有市場價值的TypeOfWork參數。 必須將其切換為任何其他所需的值！ 出版用於協作學習！ 輸入數據的設置深度為設置中指定的時間範圍的50條。 ThresholdOUT無效。 在某些情況下，速度只會影響很大的值。 在訓練模式下，僅以最小手數打開1個訂單，且SL和TP相等。時間表應統一。在這種模式下，利潤本身並不重要。 距離僅適用於MaxOrders> 1。 MaxOrders> 1會使速度大大降低。 LearnEpoch是用於循環優化的未使用參數。 刪除文件data_w1_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv和data_w2_ [TF] _ [INSTRUMENT] .csv或更改參數中的PeriodBar時，訓練將從頭開始。 文件位置C：\ Users \
FREE
Range Lover
Sio Kei Wong
专家
智能波幅交易系統 系統概述 智能波幅交易系統是一款高效的自動化交易工具，專為捕捉市場波幅中的盈利機會而設計。用戶只需設定價格區間（上限與下限），系統即可全天候運行，無需人工干預。在價格波動範圍內，系統通過智能算法持續計算並累積利潤，波幅越大，收益越高。即使突破了區間範圍，也不用擔心虧錢，因為之前 累積的利潤已能防守 。 優勢亮點 智能化運作 ：無需持續監控，系統自動執行交易策略。 風險優化 ：避免市場暴跌時的過度買入，降低平均成本。 目標盈利設定 ：支持自定義盈利目標，達標後自動停止，鎖定收益。 券商適配性:   用戶可根據不同券商的開倉上限，自行調整交易總量，確保符合平台要求。 自動化間距計算:   系統內置智能算法，自動計算最佳開倉間距，提升交易效率與精準度。 交易保護機制:   配備滑點控制與價差保護功能，有效降低交易風險，保障資金安全。 誰適合這EA 喜歡長線(過去到現在一直波幅橫行)、中線(10-15年波幅橫行)、短線(天/週/月的波幅橫行)的交易員可以使用 不想整天盯盤的交易員 只要一直波動，就會不斷有利潤的追求者 建議 先找現在橫行的圖表，然後優化及回測 無論是外匯、
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
专家
EURUSD算法交易 是一款简单而高效的MT5平台交易机器人（EA）。此EA专为全球最稳定的货币对EURUSD设计。 该EA采用日内交易策略，其中90%的交易在几小时内完成。EA重点在H1时间框架中识别关键价位，以找到入场点并设置合适的预定义止损（SL）水平。 EA支持跟踪止损功能，帮助交易者锁定利润并提供很高的胜率。此外，还包含多项资金管理功能、时间管理、回撤控制和新闻管理工具，适用于不同的交易风格和账户类型。 EA已在过去17年间通过回测，成功应对了包括2008年金融危机、2019年新冠疫情及其他经济衰退等多种经济环境。 最低账户资金要求无严格限制，用户可以用几百美元的小额资本开始交易。 设置： - 货币对：EURUSD  - 时间框架：任意  - 最低存款：任意（取决于您的经纪商要求，若需开5单，建议至少300美元）  - 账户类型：任意（推荐使用IC Market标准账户，无佣金） 参数的详细解释 特点： - 交易EURUSD。  - 不使用马丁格尔、网格或对冲策略。  - 每笔交易均设有止损保护。  - 内置自动手数调整功能。  - 安装便捷，无需更改设置，默认设置适用
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Terminator X
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
5 (1)
专家
终结者X 高频交易（HFT - AI机器人） https://www.youtube.com/watch?v=lzNFlRVLmDk https://www.youtube.com/@terminatorxea 极限设计的GBPUSD、EURJPY、EURUSD在1分钟/2分钟/3分钟图表上的最大利润。 介绍“终结者X”专家顾问 终结者X专家顾问位于自动交易系统的顶峰，旨在在当今动态的金融市场中提供卓越的表现。 由一支经验丰富的交易员和算法专家团队开发，这款EA利用先进的技术分析，精确定位有利可图的交易机会。 在动态的金融市场中，投资者保持领先地位至关重要。 终结者X作为创新的灯塔，正在彻底改变自动化交易的格局。 最先进的算法 结合最先进的算法，有效识别并利用市场趋势。 这项技术使机器人能够做出闪电般快速、数据驱动的决策，在市场趋势尚未显现给人类交易员之前就加以利用。 这种预测智能可以降低风险，并使用户在任何市场条件下都有机会进行交易。 自动交易 在回测中表现出良好的交易一致性，并且在各种市场条件下显示出潜在的一致性。 最显著的成就是其一致的活跃交易系统
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
专家
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
专家
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
Pip Titan Euro Swinger Pro
Gabriel Oreoluwa James
专家
Pip Titan   Euro Swinger Pro 2.0   is a powerful expert advisor (EA) designed for   EUR/USD   swing traders. Combining advanced algorithms with robust protection features, this EA delivers precision, safety, and adaptability to dynamic forex markets. Whether you're a professional or a beginner, Euro Swinger Pro empowers you to take full control of your trading journey. Key Features : Optimized for EUR/USD : Tailored to capture high-probability swing trading opportunities on the Euro/Dollar pair
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
专家
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Session Liquidity Sweeper EurUsd Edition
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
专家
Free to Use   until March 1, 2025. $4,000 Afterwards  Timeframe:   M5 or M15 Trading Pair:  EURUSD . set   file in the comment section The   Session Liquidity Sweeper EA   is a powerful and innovative expert advisor (EA) designed for   MetaTrader 5 (MT5)   that capitalizes on liquidity sweeps and breakouts of key trading sessions:   Asian, London, and New York . This EA identifies liquidity zones created during these sessions and executes trades when price action sweeps or breaks through these l
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
专家
欢迎使用 Gold Trend Scalping 促销活动： 下一个价格：$899.99 最终价格：$1999.99 Gold Trend Scalping 是我专为黄金设计的第一个EA。 该EA采用基于较大时间框架的趋势跟随交易策略。 它使用超级趋势指标来检测较大时间框架的主要趋势，然后在较小时间框架上开仓。 每笔交易EA都使用固定的止损，设定为100点。 此外，它还包含一个追踪止损来确保盈利。 该EA不使用风险较大的策略，如马丁格尔或网格交易。 它旨在延续前作US30 Scalper、Quantum Algo 和 Diamond Titan的成功，始终以安全和长期目标为优先。 注意事项 该EA不使用ChatGPT，也不依赖AI或其他许多作者在描述中故意加入的虚构元素。请小心，不要陷入这种陷阱。 该EA也不会直线产生利润或100%赢利。世界上没有任何系统能够做到这一点；所有类似的声明都是被操纵的。 我一直是一个使用真实账户和真实系统进行交易的开发者，因此在某些时期出现亏损是正常的。我不试图欺骗我的客户。如果你想评估该EA的质量，请至少等待3-6个月以观察其表现。 设置： -
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
专家
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Ultimate Bot
Mr James Daniel Coe
4.38 (16)
专家
9 名顾问，1 名顾问的价格 您需要购买的最后一个机器人。 Ultimate Bot 是一个多策略智能交易系统 ，交易 XAUUSD、GBPUSD、AUDCAD、USDCAD、EURGBP、EURUSD、GBPJPY、USDJPY 和 EURJPY，结合使用趋势跟踪、均值回归和突破模式。每个策略都以账户净值进行交易，因此如果一组处于亏损状态，其他组会降低风险，共同优化业绩。只需连接到 AUDCAD M15 的一次图表设置，其他货币对将自动交易。易于使用，具有强大的多元化功能。 低风险个人账户 （Pepperstone UK）： 链接 涡轮增压复合电位 使用 9 合 1 成熟的策略将风险降至最低，每个策略都独立地具有独立的 EA。 无与伦比的多功能性和多样化。 市场上几乎所有其他机器人都只使用一对和一种策略。 主要资产的不相关策略。 回测 䵗 AUDCAD M15 （单图表设置） 交易对（按频率） 黄金兑美元 |英镑兑美元 |澳元加元 |美元兑加元 |欧元英镑 |欧元兑美元 |英镑兑日元 |美元兑日元 |欧元兑日元 最低/最高建议存款 200 美元 / 500,000 美
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
专家
“两位专家顾问，一个价格：助您成功！”布伦特石油倒卖专家 + 布伦特石油波动专家合二为一的 EA 交易    Live signal 此价格是促销期间的临时价格，很快就会上调 最终价格：5000 美元 目前价格仅剩1份，明天涨价，下一个价格是 -->> 1120 $ 欢迎来到布伦特石油 布伦特石油专家顾问是一家实力雄厚的公司，旨在精准、敏捷地掌控波动的能源市场。布伦特石油不仅仅是一个系统；它也是一个系统。它是您的战略合作伙伴，旨在部署适应市场脉动的胜利战略。 无论您是想通过倒卖技术利用快速的市场波动，还是喜欢谨慎的波动交易方法，布伦特石油都能满足您的需求。其先进的算法分析市场趋势来执行旨在最大化收益和最小化风险的交易。 主要特征： 高级策略实施：在倒卖、波动和其他定制策略之间无缝切换。 市场适应性：在布伦特石油市场的动态交易环境中蓬勃发展。 用户友好的界面：即使对于交易机器人的新手来说，也易于设置。 风险管理协议：内置安全检查以保护您的投资。 通过布伦特石油提升您的交易游戏**——技术与策略相结合，助您交易成功。准备好体验未来的交易，专为追求卓越和性能的交易者而设计。在*
该产品的买家也购买
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
专家
GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
Ai General EA MT5
Indra Maulana
专家
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
DayRest
Viktor Timofeev
专家
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
专家
Scalper EA Pro - 高精度自动交易机器人!   FOR GOLD - XAUUSD 3.0版本有哪些新功能? 经过数月的开发和严格测试,我们推出了最先进可靠的Scalper EA Pro版本!拥有智能过滤器、改进的风险管理和更精确的入场,这款EA专为高效市场操作而设计。 主要更新: 可调趋势过滤器 现在使用可定制EMA(默认21/50)来识别最佳趋势 波动率过滤器(ATR) 避免在波动小的市场中交易,确保只进行有潜力的交易 RSI确认 在超买/超卖区域过滤信号以提高胜率 价格行为(可选Pin Bars) 通过蜡烛图形态进行额外确认,实现更精确入场 智能风险管理 可选择固定手数或余额百分比,自动计算风险 动态追踪止损 保护利润并最大化盈利交易的收益 可定制交易时间 根据策略选择最佳交易时间 为什么选择Scalper EA Pro? 高准确率 - 多层过滤器确保最佳交易 灵活 - 可用于多种货币对和时间框架 易用 - 直观设置,适合新手和经验丰富的交易者 稳健 - 经过不同市场
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
专家
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
专家
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - M5 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelou
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
专家
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 实时账号信号在这里： https://www.mql5.com/zh/signals/1270367 MT4版本在这里： https://www.mql5.com/zh/market/product/69905 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,500美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参
Arrival
Yuriy Bykov
专家
易于设置和安装自动专家顾问. 不是网格，也不是鞅。 我把它忘了。 在同一时间交易几个工具。 分析波动性和趋势和单位的存在,以产生打开位置的信号.   5本售价30美元。 当存款从$100到$800时，使用一组积极的策略。 对于超过$800的帐户大小，EA会自动切换到适度策略。 建议安装在EURGBP M15上。 对于多货币交易，一个运行的专家顾问实例就足够了。 在参数中，指定幻数和已开仓位大小的乘数（建议使其等于1.0） 它同样适用于净额结算和对冲账户。 适合在小肩膀的帐户上工作。 在真实账户上启动之前，请务必在测试仪和模拟账户上测试Ea交易的工作。 对于翻译中可能存在的不准确之处，我深表歉意。 对于翻译中可能存在的不准确之处，我深表歉意。
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
专家
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Sevolter
Yuriy Bykov
专家
一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
Palicent
Yuriy Bykov
专家
多货币专家顾问，可同时处理 15 对主要货币 EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY。 Expert Advisor 结合了许多同时起作用的简单策略。每个策略都基于一个简单的算法，用于在抛物线转向指标的信号发生变化并确认两个较早的时期时开仓。每项战略都在过去五年中得到了优化。 Expert Advisor 使用“人群正确性”的统计原则：它对来自不同策略的信号进行平均，并在首选方向上开仓。这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大增加对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 EA 中不使用 Martingale 或网格。 选项 所有参数均已优化，无需调整。只剩下两个参数： 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。此参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能出现的实际回撤可能与宣布的略有不同，无论是上升还是下降 交易定期存款     -- 设定用于交易的固定资金数额。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
专家
Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
Propfirm Challenge Helper
Jonatan Esteba Rojas Villegas
专家
资金账户助理 此 Expert Advisor 已通过 MFF 挑战的第 1 阶段（照片和视频证据） 入门价（前 3 个月优惠） 该算法基于价格和行为结构，更具体地说是定界 的支持和阻力。 在开头呈现特定模式时 NY 或 JPN 的会话，它的定位是 1:7 的奖励风险 从而设法利用趋势的开始。 具体注意事项 检查哪个资金账户提供商允许您使用 EA 仅使用 USD JPY - 时间范围 5 分钟 止损和获利自动化 支持和协助电报 https://t.me/TradingFloorPropfirm 需要在纽约和日本的 PC 上登录，EA 将开始自动运行 在这些空缺中 每个会话最多接受 1 个订单 全自动操作（TP-SL 交易量计算等） 每笔订单 1% 的风险 其他建议 最大止盈 6%（通过资金挑战后） 货币对：美元日元 平台：MetaTrader 5 下面是 MFF 中第 1 阶段通过的示例视频
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
专家
限量優惠：還剩下 3 / 10 份，每賣出十份，價格將增加 1200 美元，最終價格為 29000 美元。 訂閱頻道： https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd （在第一時間收到最新的 產品優惠訊息與EA 上市消息） 1.) 交易信號 Gemini EA MT5 High risk：  https://www.mql5.com/en/signals/2309494 我的所有 EA 與信號列表： https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) 產品特點 在 MQL5 上罕見的 SPX500 + XAUUSD 投資組合，不是單一交易策略。 由10組SPX500交易策略與10組XAUUSD交易策略組成，共20組交易策略。 SPX500和XAUUSD 具有長期上漲的性質，因此 EA 只進行做多交易，確保交易長期與大趨勢同方向。 安全第一！不是馬丁格爾和網格交易策略，確保了資金的安全，只要做好資金管理就不會爆倉。 根據回測結果，利潤因子約為 2.48，長期勝率約為 50%，風險回報比約為 1:5。 每筆交易
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
作者的更多信息
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
筛选:
Todd Daugherty
93
Todd Daugherty 2025.11.20 15:03 
 

I use Syna as a master AI. It has reduced my AI costs by at least 5 times. It works beautifully and I am completely happy with the results. I have purchased all of Brandon’s EA’s and every time a new version or even EA comes out, it is designed to complement all of the others. As stated by others, his devotion and love of his products shows in himself, including in our community. I have completely enjoyed my journey and look forward to the future.

MrDr Wave
222
MrDr Wave 2025.11.20 14:25 
 

Nothing but good things to say about Brandon and his tools. Syna is powerhouse all on its own, but it shines when combined with the other EAs from Brandon (AiQ or Mean Machine). Syna has EA capabilities just like the others, has capabilities to give you an in-depth Ai-powered analysis on any symbol, and can even manage trades you place on your own. But if you have any of Brandon's other EAs you can get Syna to act as a leader of the group, where Syna does all the analysis and sends that off to the other EAs. In other words, you can run as many AiQ or Mean Machine setups as you like, and your costs stay the same. You can literally get Syna to pay for itself from the cost savings alone. If you have AiQ or Mean Machine already, this is a must have. If you don't, Syna is a great place to start building from. Also Brandon himself is still one of the most genuine, honest, and also kind-hearted EA authors on the platform. He's done so much to help me out since I've used the EAs, can't say anything better about the guy. One of the best on the platform, without a doubt.

Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.11.17 05:29 
 

SYNA is truly the "mothership" and a higher intelligence than anything I have seen. Yes its profitable, can control AIQ and Mean Machine but can intelligently help you with ANY EA or manual trading - when to trade, when to stay out of the market, even when to close or adjust TP/SL but with AIQ an Mean Machine it can supervise them and help you to get the best trading decisions 100% hands free. Any trader using any strategy can benefit from Syna. Brandon has created a work of art with this! cannot recommend enough and still way under priced for what this can do and it will only get better. Its scary just how good SYNA is!

Antoine Robillard
337
Antoine Robillard 2025.11.16 17:22 
 

What to say, I have been using Brandon's EAs for a full year now. Syna is the last addition and I'm so happy I bought it. The idea behind it is brilliant. It brings diversity in your portfolio, share ressources, low your cost of AI consultation, and more. In one year, I saw Brandon always been present for us and he really cares about his work and us. The whole EAs ecosyste he created as never been as stable as now. It is the right time to jump in and join our nice community of traders!

Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.11.16 13:01 
 

Another breakthrough piece of Brandon and the first REAL Agentic AI in trading. He is pioneering AI into the mql space and Syna is a gamechanger. Very good support and great technical skills to develop such a product.

rachuq
94
rachuq 2025.11.15 20:46 
 

Excellent product. I use syna as the master mind to all my other EA's and the results are amazing. It's intelligent and gets better the more it trades because it learns. This is the future. Everyone should get on board! Also, the developer (Brandon) is very active and keep improving it! 5 star for me

guldguden
54
guldguden 2025.11.15 17:15 
 

I use Syna exclusively for my Aiq and mm and I must say it is truly fantastic. I can only highly recommend Syna for those who want the best.. and just one more thing, Brandon is incredibly skilled and very helpful. Thank you very much if you see this!

Peter Lazar
36
Peter Lazar 2025.11.06 23:38 
 

We are witnessing the birth of an ecosystem that is truly unparalleled! SYNA on its own is versatile, exciting, and a joy to use. Its true depth only reveals itself once it’s connected with the other members of the family. From that point on, we can talk about something truly extraordinary. It holds infinite potential — a genuine pioneer on the market!

ghazouani77
176
ghazouani77 2025.11.01 13:37 
 

For anyone seeking a reliable, professional, and trustworthy trading tool, this EA stands out and it's an investment pays for itself.

Cristóbal Manuel
434
Cristóbal Manuel 2025.11.01 09:48 
 

Fantastic ! The future of bot trading today!,,

Samuel Krüger
196
Samuel Krüger 2025.11.01 06:23 
 

The Future of AI Trading — Adaptive, Powerful, and Truly Unique Syna is by far the best EA I’ve ever bought — and I’ve owned over 10 EAs priced between $300 and $1,200. None come close to this one. The adaptive learning is amazing. Other EAs run one or two fixed strategies and eventually stop being profitable when market conditions change. Syna keeps learning, adapting, and improving, which makes it incredibly flexible and future-proof. The system is reliable, smooth, and consistent — but the key is patience. Once you let it run, you’ll see it’s a real beast. User support is outstanding, with a strong and active community that helps each other and shares valuable insights. Brandon himself is genuine and engaged — not someone hiding behind a screen. His videos and updates show how much passion and expertise he puts into this project. I proudly own all the EAs Brandon has created, and I don’t regret a single one. This isn’t just an EA — it’s a true AI ecosystem that evolves with the market.

Awatson1982
107
Awatson1982 2025.11.01 05:07 
 

Top quality product, with the outstanding feature that it is continuously updated to reflect the dynamic nature of AI. The developer is very engaging through the telegram channel and strives to make this the best system possible. The first EA I have come across that you can actually sit back and let trade autonomously safely (not just advertised it can). With the release of Syna4 this will be a powerful, complete system. Stay tuned.....

Edgardo Verba Jr.
88
Edgardo Verba Jr. 2025.10.26 03:28 
 

Syna's market analysis is usually spot on especially if it is a +7 or +8 score. Earned a lot from it with gold.

The future benefits of Syna is what it leads me to buy it, it will boost both AIQ and MM performance. Plus, it reduces API cost by a lot. This is a no brainer purchase for me.

I will update this review in the future.

Zsolt Krisztián Rác
43
Zsolt Krisztián Rác 2025.10.09 08:33 
 

I currently use Syna for automatic market analysis every 4 hours for the Xauusd symbol. So far, it has performed convincingly, especially with its 7+ and 8+ recommendations. Sure, you have to trade with a manual trade, but with the proposed entry point and TP/SL, it's really profitable. I'm looking forward to the next update, because I'm sure this isn't the end of this system and there's still a lot of potential and possibilities in it.

Vikram Phatak
177
Vikram Phatak 2025.09.29 20:43 
 

用户没有留下任何评级信息

Konrad Mieszkowski
942
Konrad Mieszkowski 2025.09.21 14:10 
 

From the very beginning, when William released the first version of Mean Machine back in the early AI era – before LLMs even existed – I have been using his solutions. I can say with full confidence that every new EA from him is another step forward in the world of automated trading.

What makes this product stand out is not only its innovative technology, but above all the credibility of its creator. William consistently delivers tools that are stable, well-designed, and genuinely help traders achieve profits. I have great trust in him, because over the years he has proven that he never cuts corners – every EA he has built provides real value and practical results.

Most importantly for me – since I started using William’s products, I no longer treat trading as just an additional source of income, but as building a stable and profitable business. This was a fundamental shift in mindset that brought long-term results and gave me confidence that every investment decision has a solid foundation.

I achieve diversification by using all of William’s EAs with different settings, always based on a conservative approach to risk. This strategy allows me to protect my capital, build steady growth, and approach trading with a long-term perspective rather than as a short-lived experiment.

This EA is no exception. It inspires confidence because it is based on proven foundations, while also using the latest advancements in artificial intelligence. It is a product that not only works, but above all assures me that it is backed by a creator with both experience and vision.

If someone is looking for a reliable, professional, and trustworthy tool, this EA is the answer. I have been using all of William’s solutions for years, and I know one thing – this is an investment that pays off.

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.09.21 00:34 
 

The support I received from the author was very good. And the EA works very well.

Igor Tonov
299
Igor Tonov 2025.09.18 10:18 
 

Great tool with super support and unlimited possibilities! Syna is a real breakthrough in trading with artificial intelligence! Integration with various APIs works great, plus automatic key management is convenient—you don't have to enter them every time! Real-time market analysis helps you make smart decisions, and the ability to input images for chart analysis is just amazing. It's ready for GPT-5 models, so the system is future-proof. This advisor has no limits to developing strategies for any type of trading) There are plenty of tools that can be used with any indicators—very flexible advisor with an assistant that combines automation and manual control. It's also great that you can connect a Telegram channel for notifications, which I did—now all notifications come as you set up the assistant: every hour if you want, or once a day! I used the ADVISOR very conservatively, and the results are still impressive. I'd especially like to note the developer Brandon: if you have any questions, he always responds promptly in the chat and helps you figure it out. He also created a useful community in Telegram where everyone shares their experiences, strategies, and tips—it's very valuable for both beginners and pros. I recommend it to everyone! 5/5, worth the money. (I'm attaching a screenshot of my results in the discussions)

回复评论