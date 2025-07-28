Syna
- 专家
- William Brandon Autry
- 版本: 4.1
- 更新: 6 十一月 2025
- 激活: 12
仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。
这是此产品唯一的一次促销活动。
介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统
我很高兴推出Syna版本4,外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略。
在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上,版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。
版本4主要增强功能:
- 行业首创代理式生态系统: 革命性的主从-独立模式系统,Syna作为主大脑协调AiQ、Mean Machine GPT或多个Syna实例作为代理,跨越无限的MT5终端和经纪商账户。这种跨终端协调将API成本降低70-90%,同时实现真正的投资组合多样化和集体学习。
- 自主神经网络学习: 高级系统,持续从所有协调EA的每笔交易中学习,具有月度再训练和可配置的训练频率。
- 增强的代理式学习: 复杂的元学习,Syna从整个生态系统的历史交易中综合假设,实施探索策略,并持续改进决策。
- 扩展的模型支持: 访问GPT-5、Claude Opus 4.1、Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Grok 4、DeepSeek V3.1 Reasoning、Perplexity的高级搜索模型以及100多个OpenRouter模型。
- 视觉/图像输入能力: 革命性的视觉分析,允许AI模型直接解释图表、模式和视觉市场数据。
- 自动API密钥管理: API密钥自动保存并重复使用,消除重复设置。
- 更新的AI网络基础协议: 增强的50多个搜索词监控,速度提高10倍,现在采用Perplexity的高级网络搜索。
- 优化的AI提示: 优化的提示工程,提高响应质量和交易准确性。
关键革命性功能:
- 主从协调(行业首创): Syna作为主(协调其他EA)、代理(从主接收智能)、独立(独立运行)或仅主(管理而不交易)运行。一个主的API调用为跨不同终端和账户的多个代理EA提供动力。
- 跨终端智能网络: 主处理所有API调用,并采用自适应代理式推理,根据每个代理的特定策略、时间框架和市场条件,进行情境化并优化分配见解。所有交易结果都反馈给主,创建一个双向智能循环,每个EA都受益于集体智慧。这将成本降低70-90%,同时实现真正的投资组合多样化。
- 通过多EA协调实现最大多样性: 将Syna(主)与AiQ(代理)、Mean Machine GPT(代理)和跨不同终端的多个Syna实例结合,为您的整个投资组合提供前所未有的策略多样化。
- 革命性的互动助手界面: 专业级屏幕按钮,包括Syna分析师(寻找新交易)、Syna助手(管理头寸)、Syna自定义(询问任何问题)和预测(每周市场展望)。
- 多时间框架图表指标读取: 助手同时从多个时间框架图表读取任何指标的革命性能力。只需添加您喜欢的指标,助手就会自动将所有数据整合到AI分析中。
- 增强的网络搜索集成: 高级基础设施以10倍速度监控50多个搜索词,24/7跟踪突发新闻、经济数据、政治事件和地缘政治转变。
- 多AI架构: 三个专业AI系统协同工作:互动助手AI用于实时查询,自动交易AI用于24/7运营,AI头寸管理(APM)作为您的专用风险守护者。
- 智能学习集成: 高级功能,将账户历史发送给AI模型,根据实际表现进行个性化交易预测和策略优化。
- 神圣Phi系统: 使用数学原理导航市场噪音的专有头寸管理。不是传统的网格或马丁格尔系统,而是一种智能方法,在适应条件的同时保持利润目标。
- 模拟账户合规套件: 内置功能用于资助账户规则,包括静态DD%、基于EOD余额的DD和拆分订单合规。
通过代理式多样化降低投资组合风险 - 实际示例
单账户交易的问题: 传统交易者在一个账户上运行一个EA,造成集中风险。20%的回撤意味着您的全部资本受到影响。
主的符号覆盖: Syna主同时监控所有首选货币对(示例:AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURAUD)。主通过单组API调用处理这些符号的所有AI智能,然后将情境化适应的见解分发给所有代理。每个代理交易所有符号或专注于具有不同进入标准、时间框架或风险配置文件的战略子集。
代理式投资组合解决方案:
- 账户1（保守型资助 - FTMO）：Syna代理在AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD上运行0.01手，风险严格（每笔交易1%，每日回撤限制3%）。使用严格的入场过滤器实现稳定的低回撤增长。专注于低波动性亚洲交易时段的英联邦货币对。
- 账户2（温和型个人 - IC Markets）：AiQ代理在EURUSD、GBPUSD、USDJPY上运行0.05手，风险平衡（每笔交易2%）。使用基于动量的入场，在欧洲和北美早盘捕捉趋势。
- 账户3（激进增长 - 零售经纪商）：Mean Machine GPT代理在AUDUSD、NZDUSD、USDCAD上运行0.1手，风险较高（每笔交易3%）。使用基于波动性的入场，利用北美交易时段的高波动价格行为。
- 账户4（多样化 - 另一家自营公司）：另一个Syna代理在EURAUD、AUDCAD、GBPUSD上运行0.02手，风险中等保守（每笔交易1.5%）。使用不同的入场标准以实现额外的策略多样性，同时受益于主控的协调智能。
风险降低实践: 当账户3由于北美时段意外波动而经历15%的回撤时,账户1、2和4完全隔离。您的整体投资组合回撤仅为3.75%(资本的25%上的15%)。主从账户3的困难中学习,并为所有代理调整风险信号。历史分析表明,适当多样化的多策略投资组合比单策略方法减少40-60%的最大回撤。这是机构交易者使用的相同原则 - 现在通过Syna的代理式架构首次为零售交易者提供。
数据共享和自适应代理式推理如何工作
双向智能循环:
- 数据收集(代理到主): 每个代理EA持续向主发送交易数据:带推理的交易进入/退出、市场条件、神经网络学习模式、性能指标和头寸管理决策。
- 主处理与自适应推理: 主处理所有传入数据并进行单组API调用,然后应用复杂的自适应代理式推理:
- 情境感知分析:评估每个代理的独特策略、时间框架、工具焦点和风险配置文件
- 定制智能分发:专门针对每个代理的需求调整AI见解
- 集体学习综合:结合所有代理的模式以识别跨市场机会
- 动态优先级分配:确定哪些见解对哪些代理最相关
- 智能分发(主到代理): 主分发情境化适应的见解:针对每个工具定制的市场情绪、与每个策略相关的风险警告、来自所有EA的集体学习、头寸管理建议以及基于整个生态系统模式的神经网络改进。
- 持续反馈循环: 随着代理根据接收到的智能采取行动,它们的结果反馈给主,创建一个自我改进的系统,集体智能随着时间的推移变得越来越复杂。
成本优势: 独立运行多个AI驱动的EA会产生巨大的API费用。通过Syna的主从架构,您可以在整个投资组合中实现70-90%的API成本降低 - 节省的成本通常超过Syna本身的成本,使系统基本上可以自我支付 - 同时通过集体智能实际提高决策质量。
通过企业级代理式AI集成重新定义您的交易
使用Syna 4将您的交易提升到新水平 - 业界首个也是唯一真正的代理式AI交易生态系统,具有无与伦比的多功能性。通过与OpenAI、Anthropic、Google Gemini、X.AI(Grok)、DeepSeek、Mistral AI、Perplexity和OpenRouter广泛生态系统的直接API连接,Syna 4创建了一个革命性的架构,它作为主大脑协调AiQ、Mean Machine GPT或跨您整个投资组合的多个Syna实例运行。
Syna版本4于2025年11月1日发布
限量发布定价 - 价格在发布日期上涨
立即以特殊预发布价格获取您的副本。当Syna 4于2025年11月1日正式推出时,价格将上涨。
不要错过这个机会,成为首批以介绍价格体验真正代理式投资组合交易的人之一。
为什么Syna 4脱颖而出:
通过AnyDesk提供免费的一对一初始设置和演练。购买后只需给我发消息。
- 行业首创代理式生态系统领导地位: 革命性的主从架构,在零售外汇交易中从未存在过。一个主在同一台计算机上为无限代理提供动力,将API成本降低70-90%,同时实现集体学习和真正的投资组合多样化。
- 跨终端投资组合多样化: 在多个终端上部署代理,具有不同的经纪商账户、风险配置文件、符号选择和交易策略,同时保持统一的智能共享。创建一个复杂的代理式投资组合,其中一个账户在英联邦货币对上运行保守策略,另一个在主要货币对上运行激进方法,第三个在货币交叉盘上交易不同的时段 - 所有这些都由一个主协调,根据每个代理的独特需求进行情境化调整的共享AI见解。
- 灵活的符号管理: 主同时监控多达10个货币对(或更多),通过单组API调用处理所有符号的综合AI分析。然后,每个代理交易所有符号或专注于战略子集 - 一些专门从事英联邦货币对,其他专门从事主要货币对,其他专门从事交叉盘。即使代理交易相同的货币对,不同的时间框架和进入标准也会创建不同的不相关策略。
- 最大策略多样性: 将Syna作为主与AiQ代理、Mean Machine GPT代理和额外的Syna代理结合 - 每个都有不同的核心逻辑、时间框架、货币对选择和方法,实现前所未有的多样化。
- 自主神经网络: 高级学习系统,从所有协调EA的每笔交易中持续改进,具有月度再训练和可配置的训练运行。
- 革命性的按钮界面: 专业级屏幕控制,将复杂的AI分析转化为简单的点击。分析师、助手、自定义和预测按钮提供对AI智能的即时访问。
- 真正的多功能架构: Syna作为全自动EA运行,具有24/7 AI驱动的交易,作为互动AI助手,为手动交易提供实时指导,作为代理式多EA生态系统的主协调器,作为接收协调智能的代理EA,或作为结合所有功能的混合模式。
- 多模型共识系统: 利用多个AI提供商(包括Perplexity)协同工作,以机构级准确性验证交易决策,在代理式模式下通过集体智能增强。
- AI头寸管理(APM): 专用风险守护者,使用专门模型持续监控所有头寸,动态调整SL/TP,并使用AI共识优化退出。从宽松、平衡或严格的管理配置文件中选择。
- 视觉增强分析: 高级图像输入功能允许AI直接分析图表模式、技术设置和视觉市场数据。
- 助手的动态图表管理: 一键打开/关闭所有选定符号和时间框架的图表。放置在任何打开图表上的指标会自动集成到助手AI分析中,用于手动交易决策。
- 前所未有的成本效率: API成本降低模式将令牌成本降低60-80%,再加上代理式架构使一个主能够在多个终端上为无限代理提供动力,将成本再降低70-90%。综合起来,与运行多个独立的AI驱动EA相比,将您的AI交易成本降低多达95%。
Syna 4代表了交易者与AI互动方式以及多个EA协作方式的根本转变 - 以前在零售外汇交易中从未存在过的能力。其革命性的代理式架构、自主神经网络学习、跨终端协调和互动界面远远超出了传统EA的能力,创造了回测无法捕捉的体验。
互动助手功能、实时按钮控制、动态AI模型选择、智能头寸管理、跨多个终端的主从协调、自适应代理式推理、集体学习和投资组合多样化代表了Syna 4约70%的功能 - 这些功能都无法通过历史测试进行评估。这些功能只有在实时市场互动和跨不同交易账户的多EA协作期间才能展现其真正潜力。
虽然自动化EA组件包括来自Mean Machine和AIQ的经过验证的策略,并通过自主神经网络学习增强,但Syna 4的革命性价值在于其通过前所未有的AI界面无缝融合自动化智能与人类直觉的能力,同时使多个EA能够作为统一有机体在您的整个交易投资组合中工作 - 创建业界首个真正的代理式交易生态系统。
如何开始:
- API集成设置: 只需粘贴您的API密钥并运行测试API进行验证。Syna自动保存并管理您的密钥。可用于OpenAI、Anthropic、Gemini、Grok、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter的直接连接。
- 选择您的模式: 选择仅EA(全自动)、仅助手(带AI指导的手动)、两者(最大灵活性),或配置与AiQ/Mean Machine GPT/多个Syna实例的代理式协调。
- 配置代理式系统(可选但推荐): 将Syna设置为主,以协调其他EA作为跨多个终端和账户的代理。配置主以提供全面的符号覆盖(多达10对或更多),让每个代理专注于所有符号或战略子集。您可以使用一个Syna作为主和额外的Syna实例作为代理,或与AiQ和Mean Machine GPT协调以实现最大多样性。
- 部署和互动: 放置在任何MT5图表上,开始使用直观的按钮界面进行分析和交易,而神经网络从整个生态系统的每笔交易中学习。
代理式生态系统优势:
- 大规模成本降低: 一个主的API调用为无限代理EA提供动力,将API成本降低70-90%。结合API成本降低模式,实现高达95%的总成本节省,同时保持卓越的智能。
- 真正的投资组合多样化(行业首创): 在不同终端上部署代理,具有单独的经纪商账户、不同的手数大小、不同的风险配置文件、不同的符号选择和互补的交易策略 - 所有这些都由一个主协调。在一个资助账户上对英联邦货币对进行保守策略交易,同时在另一个账户上对主要货币对运行激进方法。这种跨账户协调在零售外汇交易中从未可能,直到Syna 4。
- 具有战略焦点的全面符号覆盖: 主同时监控和分析10个或更多货币对。然后,每个代理根据其账户任务和风险配置文件交易所有符号或专注于战略子集(英联邦货币对、主要货币对、交叉盘)。
- 自适应智能分发: 主使用高级自适应代理式推理,根据每个代理的特定策略、时间框架、符号选择和市场条件进行情境化和定制AI见解。
- 跨账户的集体智能: 所有EA共享学习见解、市场分析和交易模式。主一次处理复杂的AI分析,并立即将情境化适应的智能分发给所有代理。任何代理的每笔成功交易都会改善所有代理可用的智能,即使是那些交易不同货币对的代理。
- 最大策略多样性: 结合具有根本不同方法的不同EA - Syna的神经网络逻辑加上AiQ的动量策略加上Mean Machine的波动性模式加上具有不同配置和符号焦点的额外Syna实例。
- 风险隔离学习: 在一个终端/账户上学习和测试新策略,同时在其他账户上保持经过验证的方法,所有这些都受益于共享的AI智能,而没有风险交叉污染。
- 几何寿命优势: 多样化的投资组合显着延长账户寿命。交易不同符号子集的4账户代理式投资组合可以承受单个账户失败,同时继续从其他账户产生回报。历史分析表明,这种方法可以将交易操作的寿命延长3-5倍。
- 无缝扩展: 在新终端和账户上添加更多代理,而不增加更多API成本。一个Syna主可以协调您整个投资组合中的5、10或20个代理EA,并完全共享集体智能。
- 跨生态系统的自主学习: 神经网络持续从所有协调EA、所有终端和所有符号组合的所有交易中学习,随着时间的推移改善整个生态系统的决策。
- 24/7多账户覆盖: 不同的EA在多个账户上交易不同的工具、时间框架和时段,同时共享市场情报 - 永远不会错过机会,同时保持适当的多样化。
实际实施示例:
- 最大多样性多终端投资组合: 配置主Syna监控10对(AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURAUD)。在终端2上设置AiQ(代理),在保守账户上使用中等时间框架交易EURUSD、GBPUSD、USDJPY。在终端3上设置Mean Machine GPT(代理),在激进账户上使用中等范围时间框架交易AUDUSD、NZDUSD、USDCAD。在终端4上设置另一个Syna实例(代理),使用更快的时间框架和不同的风险交易AUDCAD、NZDCAD、EURAUD。主一次处理所有10对的综合AI分析,所有代理接收特定于其符号焦点的情境化调整智能,导致70-90%的成本降低和前所未有的策略多样性。
- Syna自我协调与符号专业化: 运行一个Syna作为监控10对的主,然后部署3个额外的Syna实例作为代理。代理1在较短时间框架上交易英联邦货币对(AUDCAD、NZDCAD、AUDNZD)。代理2在中等时间框架上交易主要货币对(EURUSD、GBPUSD、USDJPY)。代理3在较长时间框架上交易交叉盘(EURAUD、AUDUSD、NZDUSD)。相同的核心逻辑在不同的符号焦点和时间框架上运行,所有这些都受益于共享的神经网络学习。
- 具有货币对轮换的时段覆盖策略: 代理1(Syna)使用低波动性方法交易亚洲时段货币对(AUDNZD、NZDCAD、USDJPY)。代理2(AiQ)使用动量策略交易欧洲时段货币对(EURUSD、GBPUSD、EURAUD)。代理3(Mean Machine)使用基于波动性的策略交易北美时段货币对(USDCAD、AUDUSD、NZDUSD)。主协调所有三个,确保24/7市场覆盖,货币对选择与时段特征相匹配。
助手模式的无限指标自由:
Syna的助手打破了传统限制。通过多时间框架图表读取功能,您可以完全自由地使用MT5中可用的任何指标 - 标准、自定义或第三方。跨多个时间框架组合无限指标,无需重启即可即时更改指标,让助手AI分析复杂的多指标、多时间框架设置以进行手动交易决策。只需将指标放在图表上 - 无需编码、无参数、无限制。
适用对象:
Syna 4专为理解交易未来在于通过跨不同账户的多EA协调增强的人机AI协作的复杂交易者设计。它是为那些认识到将自动化效率与互动智能和跨多个终端的集体学习相结合,创造了机构交易者数十年来一直使用但零售交易者直到现在才能获得的相同投资组合多样化优势的人而设计的。
无论您是寻求AI增强的系统交易者、想要AI指导的自由裁量交易者,还是构建具有跨多个经纪商账户的适当风险多样化和战略符号分配的多终端代理式投资组合的高级用户,Syna都提供完整的工具包。如果您准备体验当机构级AI通过自动化和互动真正与您合作时会发生什么,同时协调跨您整个交易操作的多个专业策略和目标符号焦点 - 就像对冲基金协调具有不同市场专业化的多个投资组合经理一样 - Syna 4是您的专业解决方案。
Syna不仅仅是一个EA或助手;它是外汇交易行业首个代理式交易生态系统,改变了人类和AI在市场上协作的方式,以及多个EA如何作为统一智能在您整个交易账户投资组合中协同工作,具有全面的符号覆盖和战略专业化。这种能力在零售外汇交易中以前从未存在过 - 您正在见证具有机构级多样化的真正协调多EA投资组合管理的黎明。
免责声明
虽然Syna 4结合了先进的AI驱动自动化与互动指导和革命性的代理式协调,但始终记住外汇交易涉及风险。自动化EA决策、AI建议以及来自跨多个账户和符号组合的多EA设置的集体智能都应在您的风险承受能力内进行评估。神经网络的学习能力和投资组合多样化策略可以改善风险调整后的回报,但不能消除风险或保证利润。虽然适当的多样化与单策略方法相比显着降低回撤风险并延长账户寿命,但所有交易都涉及损失风险。负责任地交易,永远不要冒险超过您能够承受的损失。
I use Syna as a master AI. It has reduced my AI costs by at least 5 times. It works beautifully and I am completely happy with the results. I have purchased all of Brandon’s EA’s and every time a new version or even EA comes out, it is designed to complement all of the others. As stated by others, his devotion and love of his products shows in himself, including in our community. I have completely enjoyed my journey and look forward to the future.