ATR Grid Trader Pro
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 1.0
- 激活: 10
产品简介
ATR Grid Trader Pro 是一款多功能的自动化交易专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计，结合创新的网格交易技术与基于 Average True Range (ATR) 的高级波动率分析。
这款强大的交易机器人在低波动率时开多单，高波动率时开空单，并在启用网格交易模式时，根据设定间距放置额外订单以最大化利润。该顾问能够高效利用市场波动，并适应多种交易环境，包括外汇、贵金属（黄金、白银）、能源（WTI原油、布伦特原油）及加密货币（比特币、以太坊）。系统会自动根据波动率确定最佳入场点，并通过多重内置保护机制进行风险管理。
核心功能
-
ATR波动率交易：高级算法根据指定周期计算 Average True Range，并与上限（ATR_HighThreshold）及下限（ATR_LowThreshold）对比，判断最佳交易条件。
-
网格交易与间距控制：启用网格功能（UseGrid）后，EA会根据设定间距（GridStep）放置额外订单，同时保证订单间的最小距离（MinGridDistance），有效利用价格波动。
-
网格订单数量限制：通过 MaxGridOrders 控制同时开仓数量，降低风险。
-
灵活的资金管理：支持固定手数（Lot_Size）或按账户余额百分比自动计算手数（UseRiskPercent & RiskPercent），实现稳定风险管理。
-
交易方向控制：可选择仅买入（DIRECTION_BUY）、仅卖出（DIRECTION_SELL）或同时双向交易（DIRECTION_BOTH）。
-
全面资本保护：内置 Stop Loss、Take Profit、动态跟踪止损（Trailing Stop） 及 止盈保本（Break Even） 等机制。
-
每日交易限制：通过 DailyLimit 和 MaxOrdersPerDay 控制每日交易次数，防止过度交易。
-
交易间隔控制：MinutesBetweenTrades 防止过于频繁开仓，过滤噪声信号。
支持市场与交易工具
-
外汇：EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD 等主要货币对
-
贵金属：XAU/USD（黄金）、XAG/USD（白银）
-
能源：WTI、布伦特原油、天然气
-
加密货币：BTC/USD、ETH/USD、LTC/USD 等主流币种
交易逻辑与方法论
-
ATR波动率分析：每根K线或每个tick计算ATR值，标准化价格后评估开仓条件。
-
网格订单与距离管理：首单开仓后，EA根据 GridStep 放置额外订单，并遵循 MinGridDistance 与 MaxGridOrders 限制。
-
保护机制设置：Stop Loss 和 Take Profit 按点数设定，0值表示禁用该功能。
-
跟踪止损与止盈保本：Trailing Stop 自动保护利润，Break Even 将头寸移至保本。
-
风险管理：检查 MaxSpread、按账户百分比计算手数，自动调整交易量避免保证金不足。
-
每日交易与时间控制：限制每日交易次数及最小交易间隔。
ATR参数设置（ATR Settings）
-
ATR_Period：ATR计算周期（默认14，建议10-21）
-
ATR_HighThreshold：高波动卖出阈值（默认0.0015）
-
ATR_LowThreshold：低波动买入阈值（默认0.0007）
-
TimeFrame：ATR计算与交易周期（M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1）
交易方向（Trading Direction）
-
TradeDirection：DIRECTION_BOTH（双向）、DIRECTION_BUY（仅买入）、DIRECTION_SELL（仅卖出）
止损与止盈参数（Stop Loss & Take Profit）
-
StopLoss：点数形式止损（默认1000，0表示禁用）
-
TakeProfit：点数形式止盈（默认885，0表示禁用）
跟踪止损与保本参数（Trailing Stop & BreakEven）
-
TrailingStop：启用动态跟踪止损（默认true）
-
TrailingStart：激活止损起始点（默认350）
-
TrailingDistance：止损与当前价格距离（默认72）
-
TrailingStep：止损移动最小步长（默认99）
-
BreakEven：启用保本（默认true）
-
BreakEvenStart：激活保本所需盈利点（默认118）
-
BreakEvenOffset：保本止损偏移（默认41）
网格交易参数（Grid Trading Settings）
-
UseGrid：启用网格交易（默认true）
-
GridStep：网格间距（默认155）
-
MinGridDistance：最小网格间距（默认174）
-
MaxGridOrders：网格最大订单数（默认3）
-
MinutesBetweenTrades：交易间隔（默认36分钟）
-
DailyLimit：每日交易限制（默认true）
-
MaxOrdersPerDay：每日最大订单数（默认3）
风险管理（Risk Management）
-
UseRiskPercent：按账户余额百分比计算手数（默认false）
-
RiskPercent：每单手数占余额百分比（默认1%）
信息面板与监控
内置监控显示：交易状态（开/关）、ATR值与阈值对比、网格开仓数、今日交易次数、总盈亏、Trailing Stop/BreakEven状态及最后交易时间。
使用建议
-
ATR参数优化：推荐针对EUR/USD及主要货币对调整ATR_Period、ATR_HighThreshold和ATR_LowThreshold以提升效率。
-
网格交易设置：高波动工具（加密货币）可增大 GridStep 与 MinGridDistance，低波动货币对可用默认值。
-
启用保护功能：TrailingStop=true, BreakEven=true以保障资本安全。
-
风险控制：初期使用低 MaxGridOrders（1-2），逐步增加。
-
考虑经纪商特性：点差、执行速度及最小交易量影响EA效率。
-
使用前测试：在模拟账户测试2-4周，并用策略测试器进行验证。
-
初始资金：推荐最低$100，理想$500-$1000，保证手数合理。
保守设置（低风险，稳定）
-
ATR_Period: 14
-
ATR_HighThreshold: 0.0020
-
ATR_LowThreshold: 0.0008
-
GridStep: 200-250
-
MaxGridOrders: 2
-
StopLoss: 200-300
-
TakeProfit: 300-400
-
MaxOrdersPerDay: 2-3
-
UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0.01
激进设置（高风险，高收益）
-
ATR_Period: 10
-
ATR_HighThreshold: 0.0012
-
ATR_LowThreshold: 0.0005
-
GridStep: 100-150
-
MaxGridOrders: 5-6
-
StopLoss: 100-150
-
TakeProfit: 150-200
-
MaxOrdersPerDay: 5-10
-
UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2-3%
账户类型与经纪商支持
兼容 MT5 所有账户类型：ECN、STP、MM、PAMM、模拟账户，支持净额和对冲账户，自动识别保证金模式。
相比其他EA的优势
-
波动率+网格策略结合
-
高精度信号，基于ATR客观评估
-
多层风险管理
-
灵活配置，25+参数
-
自动适应市场波动
-
多市场、多周期通用
-
防止过度交易
-
避免虚假信号
结论
ATR Grid Trader Pro 是一套全自动交易系统，将ATR波动率分析与经典网格交易结合，优化市场波动利用，并提供全面风险管理。
无论交易外汇、贵金属、能源或加密货币，系统都能提供基于波动率的客观交易与完整风险控制。
提升交易水平，就选 ATR Grid Trader Pro——智能化自动网格交易与波动率分析的完美结合！