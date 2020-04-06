产品简介

ATR Grid Trader Pro - 自动网格交易专家顾问，基于MetaTrader 5的波动率分析

ATR Grid Trader Pro 是一款多功能的自动化交易专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计，结合创新的网格交易技术与基于 Average True Range (ATR) 的高级波动率分析。

这款强大的交易机器人在低波动率时开多单，高波动率时开空单，并在启用网格交易模式时，根据设定间距放置额外订单以最大化利润。该顾问能够高效利用市场波动，并适应多种交易环境，包括外汇、贵金属（黄金、白银）、能源（WTI原油、布伦特原油）及加密货币（比特币、以太坊）。系统会自动根据波动率确定最佳入场点，并通过多重内置保护机制进行风险管理。

核心功能

ATR波动率交易 ：高级算法根据指定周期计算 Average True Range ，并与上限（ATR_HighThreshold）及下限（ATR_LowThreshold）对比，判断最佳交易条件。

网格交易与间距控制 ：启用网格功能（UseGrid）后，EA会根据设定间距（GridStep）放置额外订单，同时保证订单间的最小距离（MinGridDistance），有效利用价格波动。

网格订单数量限制 ：通过 MaxGridOrders 控制同时开仓数量，降低风险。

灵活的资金管理 ：支持固定手数（Lot_Size）或按账户余额百分比自动计算手数（UseRiskPercent & RiskPercent），实现稳定风险管理。

交易方向控制 ：可选择仅买入（DIRECTION_BUY）、仅卖出（DIRECTION_SELL）或同时双向交易（DIRECTION_BOTH）。

全面资本保护 ：内置 Stop Loss、Take Profit、动态跟踪止损（Trailing Stop） 及 止盈保本（Break Even） 等机制。

每日交易限制 ：通过 DailyLimit 和 MaxOrdersPerDay 控制每日交易次数，防止过度交易。

交易间隔控制：MinutesBetweenTrades 防止过于频繁开仓，过滤噪声信号。

支持市场与交易工具

外汇 ：EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD 等主要货币对

贵金属 ：XAU/USD（黄金）、XAG/USD（白银）

能源 ：WTI、布伦特原油、天然气

加密货币：BTC/USD、ETH/USD、LTC/USD 等主流币种

交易逻辑与方法论

ATR波动率分析 ：每根K线或每个tick计算ATR值，标准化价格后评估开仓条件。

网格订单与距离管理 ：首单开仓后，EA根据 GridStep 放置额外订单，并遵循 MinGridDistance 与 MaxGridOrders 限制。

保护机制设置 ：Stop Loss 和 Take Profit 按点数设定，0值表示禁用该功能。

跟踪止损与止盈保本 ：Trailing Stop 自动保护利润，Break Even 将头寸移至保本。

风险管理 ：检查 MaxSpread、按账户百分比计算手数，自动调整交易量避免保证金不足。

每日交易与时间控制：限制每日交易次数及最小交易间隔。

ATR参数设置（ATR Settings）

ATR_Period：ATR计算周期（默认14，建议10-21）

ATR_HighThreshold：高波动卖出阈值（默认0.0015）

ATR_LowThreshold：低波动买入阈值（默认0.0007）

TimeFrame：ATR计算与交易周期（M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1）

交易方向（Trading Direction）

TradeDirection：DIRECTION_BOTH（双向）、DIRECTION_BUY（仅买入）、DIRECTION_SELL（仅卖出）

止损与止盈参数（Stop Loss & Take Profit）

StopLoss：点数形式止损（默认1000，0表示禁用）

TakeProfit：点数形式止盈（默认885，0表示禁用）

跟踪止损与保本参数（Trailing Stop & BreakEven）

TrailingStop：启用动态跟踪止损（默认true）

TrailingStart：激活止损起始点（默认350）

TrailingDistance：止损与当前价格距离（默认72）

TrailingStep：止损移动最小步长（默认99）

BreakEven：启用保本（默认true）

BreakEvenStart：激活保本所需盈利点（默认118）

BreakEvenOffset：保本止损偏移（默认41）

网格交易参数（Grid Trading Settings）

UseGrid：启用网格交易（默认true）

GridStep：网格间距（默认155）

MinGridDistance：最小网格间距（默认174）

MaxGridOrders：网格最大订单数（默认3）

MinutesBetweenTrades：交易间隔（默认36分钟）

DailyLimit：每日交易限制（默认true）

MaxOrdersPerDay：每日最大订单数（默认3）

风险管理（Risk Management）

UseRiskPercent：按账户余额百分比计算手数（默认false）

RiskPercent：每单手数占余额百分比（默认1%）

信息面板与监控

内置监控显示：交易状态（开/关）、ATR值与阈值对比、网格开仓数、今日交易次数、总盈亏、Trailing Stop/BreakEven状态及最后交易时间。

使用建议

ATR参数优化：推荐针对EUR/USD及主要货币对调整ATR_Period、ATR_HighThreshold和ATR_LowThreshold以提升效率。 网格交易设置：高波动工具（加密货币）可增大 GridStep 与 MinGridDistance，低波动货币对可用默认值。 启用保护功能：TrailingStop=true, BreakEven=true以保障资本安全。 风险控制：初期使用低 MaxGridOrders（1-2），逐步增加。 考虑经纪商特性：点差、执行速度及最小交易量影响EA效率。 使用前测试：在模拟账户测试2-4周，并用策略测试器进行验证。 初始资金：推荐最低$100，理想$500-$1000，保证手数合理。

保守设置（低风险，稳定）

ATR_Period: 14

ATR_HighThreshold: 0.0020

ATR_LowThreshold: 0.0008

GridStep: 200-250

MaxGridOrders: 2

StopLoss: 200-300

TakeProfit: 300-400

MaxOrdersPerDay: 2-3

UseRiskPercent: false, Lot_Size: 0.01

激进设置（高风险，高收益）

ATR_Period: 10

ATR_HighThreshold: 0.0012

ATR_LowThreshold: 0.0005

GridStep: 100-150

MaxGridOrders: 5-6

StopLoss: 100-150

TakeProfit: 150-200

MaxOrdersPerDay: 5-10

UseRiskPercent: true, RiskPercent: 2-3%

账户类型与经纪商支持

兼容 MT5 所有账户类型：ECN、STP、MM、PAMM、模拟账户，支持净额和对冲账户，自动识别保证金模式。

相比其他EA的优势

波动率+网格策略结合

高精度信号，基于ATR客观评估

多层风险管理

灵活配置，25+参数

自动适应市场波动

多市场、多周期通用

防止过度交易

避免虚假信号

结论

ATR Grid Trader Pro 是一套全自动交易系统，将ATR波动率分析与经典网格交易结合，优化市场波动利用，并提供全面风险管理。

无论交易外汇、贵金属、能源或加密货币，系统都能提供基于波动率的客观交易与完整风险控制。

提升交易水平，就选 ATR Grid Trader Pro——智能化自动网格交易与波动率分析的完美结合！