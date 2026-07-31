ThunderGold Scalper

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ThunderGold Scalper

ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。

该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。

系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。

Live Signal — TMGM

主要功能

  • 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发
  • 推荐周期：M15
  • 全自动交易
  • 不使用网格策略
  • 自动 Stop Loss 和 Take Profit
  • 动态移动止损
  • 按风险比例或固定手数计算仓位
  • 趋势和动量过滤器
  • K线质量和成交量过滤器
  • 高影响力新闻过滤器
  • 节假日和市场关闭保护
  • 滑点调整系统
  • 每日交易次数限制和冷却机制
  • 信息交易面板
  • 针对 Exness 的自动点数调整

推荐交易条件

ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。

该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试：

  • TMGM
  • Vantage
  • VT Markets

强烈建议使用 Raw Spread 或 Raw ECN 账户。

使用 Exness 时，请在 Broker Type 中选择 Exness。使用其他已测试经纪商时，请选择 Default。

如果您的经纪商不在以上列表中，请在增加交易手数前先进行测试。可以在 MetaTrader 5 中使用 Every tick based on real ticks 模式进行回测，或先在模拟账户以及最小手数下进行测试。

由于点差、佣金、交易品种规格、执行速度、流动性和滑点不同，不同经纪商的结果可能存在差异。

推荐设置

  • 平台：MetaTrader 5
  • 品种：XAUUSD 或 GOLD
  • 周期：M15
  • 账户类型：Raw Spread 或 Raw ECN
  • 最低建议入金：100 USD
  • 建议初始手数：0.01 手
  • 建议风险：0.5% 至 1%
  • 最大建议风险：2%

为了保持稳定运行，MetaTrader 5 和 Algo Trading 必须始终保持开启。建议使用靠近经纪商交易服务器的 VPS。

风险管理

ThunderGold Scalper 使用相对较短的 Stop Loss。

由于这一交易特点，在不利的市场环境中可能会出现连续多个 Stop Loss。这属于策略的正常现象，并不一定代表 EA 出现技术故障。

用户不应在亏损后增加手数。试图快速追回亏损、情绪化干预以及过度风险都可能显著增加回撤。

每笔交易的最大建议风险为 2%。

新用户应先使用模拟账户或 0.01 手开始，直到充分了解 EA 的交易频率、执行方式和仓位管理。

可用参数

识别设置

  • Magic Number
  • 交易备注
  • 经纪商类型

风险管理

  • 固定手数模式
  • 固定手数
  • 风险百分比

新闻过滤器

  • 开启或关闭新闻过滤器
  • 高影响力事件前的暂停时间
  • 高影响力事件后的暂停时间
  • 选择需要监控的货币

保护与运行

  • 节假日过滤器
  • 信息面板
  • 盈亏标签
  • 调试日志

内部策略参数已经针对预期的交易环境进行了预设和优化。

重要信息

EA 不保证盈利。历史测试和过去的结果不代表未来表现。

由于点差、佣金、延迟、滑点、流动性和经纪商执行条件不同，回测结果可能与实盘交易不同。

在增加手数或风险之前，请始终根据自己的经纪商条件测试 EA。

产品支持通过产品评论区和 MQL5 消息系统提供。


评分 7
Khaled Keh...
68
Khaled Keh... 2026.08.12 02:27 
 

ThunderGold Scalper has been performing very well for me. The EA is easy to set up, manages trades automatically with good risk and SL protection, and the overall performance has been impressive. The developer is also very supportive, responsive, and helpful with any questions. Definitely a high-quality EA, especially when used with a good broker and fast execution. Highly recommended!

tbping8227
103
tbping8227 2026.08.11 12:56 
 

I’ve been using ThunderGold Scalper since 3rd August, and I believe I’m one of the earlier users of the EA. So far I’ve been running it for about 7 days on a $5,000 account using the default 2% risk setting. During this period, it has taken 7 trades, so roughly around one trade a day, which I personally like because the EA actually finds setups quite frequently. From what I can see, the strategy is mainly based around breakouts. One thing I really like is the very tight trailing stop. Gold can move very fast after a breakout and can also reverse just as quickly, so the trailing stop helps lock in profit instead of letting a winning trade turn into a loss. So far the win rate on my account is around 80%, and one of the losing trades was basically a fake breakout. Obviously fakeouts are something you can never completely avoid when trading breakouts, especially on gold. The most impressive part for me so far is that after only 7 days, I’ve already made back around 60% of the price I paid for the EA. Of course, 7 days is still a very short period and I’m not going to judge an EA based on just one week of results. I still want to see how it performs under different market conditions and over a longer period. But for now, I’m quite happy with it. The EA trades regularly, the risk management looks good, and the results so far have been promising. I’ll probably update my review again after using it for a few more weeks/months.

H. Aloufi
53
H. Aloufi 2026.08.11 06:26 
 

Impressive results after one week on a 1000 USD Demo account with MQL VPS. a 23% of profit within a single week is really promising tbh. Great Job !!!

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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
作者的更多信息
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
NeonGamer EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (2)
专家
NeonGamer EA — 黄金智能网格交易专家   如果你热爱网格交易，但厌倦了因为盲目入场而看着账户爆仓，NeonGamer EA就是为你准备的。这个EA将网格均价的力量与一套严格的趋势和动量过滤器相结合，防止在错误的时机入场。   将它附加到任何XAUUSD M15图表上，让它开始工作。   LIVE SIGNAL     交易方式   NeonGamer不会随机开仓。在第一次入场之前，它会对每根K线进行一系列检查：三条EMA必须在两个不同的时间框架上对齐，ADX必须确认强劲的方向性运动，tick成交量必须高于近期均值，ATR必须在健康范围内，点差必须可接受，K线本身必须在正确方向上显示实心的K线体。   只有当所有这些条件同时满足时，EA才会下第一单。   之后，如果价格逆向移动，EA会按ATR计算的间距添加订单——因此网格会适应市场当时的实际波动性。当所有未平仓位的均价达到利润目标时，整组订单同时平仓。     账户保护   EA内置了每日亏损限制。你设定一个百分比，如果当天的综合亏损（已实现+浮动）达到该数值，EA就停止开新仓。如果你启用了该选项，它还可以立即全部平仓。
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.53 (17)
专家
NeonScalper EA - Safe & Reliable Gold Trading Robot !!! AFTER BUY IT SEND ME A MESSAGE TO HAVE SET FILE !!! LIVE SIGNAL Professional Automated Trading for XAUUSD (Gold) on M15 Timeframe) NeonScalper EA is an expert advisor designed for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe (M15). It employs a breakout-based scalping strategy with strict risk management, delivering consistent performance without relying on high-risk methods such as Martingale or Grid trading. Important : Use a lo
CatFather EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
3.5 (8)
专家
LIVE SIGNAL EXNESS Overview  CatFather EA- Advanced Breakout System for XAUUSD and BTCUSD CatFather EA is a professional multi-asset Expert Advisor designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) and BTCUSD (Bitcoin). This breakout strategy leverages support and resistance levels to place pending orders during key market sessions, with built-in risk management and trailing stops for optimized performance. Optimized for fast backtesting and live trading, it includes a compact control panel for rea
筛选:
Khaled Keh...
68
Khaled Keh... 2026.08.12 02:27 
 

ThunderGold Scalper has been performing very well for me. The EA is easy to set up, manages trades automatically with good risk and SL protection, and the overall performance has been impressive. The developer is also very supportive, responsive, and helpful with any questions. Definitely a high-quality EA, especially when used with a good broker and fast execution. Highly recommended!

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8958
来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.12 09:44
Thanks for the review and the trust, my friend! 👊🏼✅
tbping8227
103
tbping8227 2026.08.11 12:56 
 

I’ve been using ThunderGold Scalper since 3rd August, and I believe I’m one of the earlier users of the EA. So far I’ve been running it for about 7 days on a $5,000 account using the default 2% risk setting. During this period, it has taken 7 trades, so roughly around one trade a day, which I personally like because the EA actually finds setups quite frequently. From what I can see, the strategy is mainly based around breakouts. One thing I really like is the very tight trailing stop. Gold can move very fast after a breakout and can also reverse just as quickly, so the trailing stop helps lock in profit instead of letting a winning trade turn into a loss. So far the win rate on my account is around 80%, and one of the losing trades was basically a fake breakout. Obviously fakeouts are something you can never completely avoid when trading breakouts, especially on gold. The most impressive part for me so far is that after only 7 days, I’ve already made back around 60% of the price I paid for the EA. Of course, 7 days is still a very short period and I’m not going to judge an EA based on just one week of results. I still want to see how it performs under different market conditions and over a longer period. But for now, I’m quite happy with it. The EA trades regularly, the risk management looks good, and the results so far have been promising. I’ll probably update my review again after using it for a few more weeks/months.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8958
来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.11 13:40
It is a great pleasure to have you as a member of the community, my friend; thank you for your trust.
H. Aloufi
53
H. Aloufi 2026.08.11 06:26 
 

Impressive results after one week on a 1000 USD Demo account with MQL VPS. a 23% of profit within a single week is really promising tbh. Great Job !!!

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8958
来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.11 09:58
Its just the beginning, congratulations and thank you for the trust!!
WillsterZA
55
WillsterZA 2026.08.07 15:01 
 

Very impressed with ThunderGold Scalper so far. The EA is well designed, easy to set up, and I particularly like that it focuses on quality setups rather than constantly opening trades. The risk management, automatic SL/TP and trade management all work smoothly, and the information displayed on the chart makes it easy to see exactly what the EA is doing. Another big positive is the support and continued development from Jorge. It’s clear that a lot of thought has gone into the strategy and protecting the account rather than simply chasing aggressive profits. So far my experience has been very positive. Definitely one of the more professional Gold EAs I have tested. Looking forward to seeing how it performs over the longer term. Highly recommended.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
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来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.07 15:54
Thank you so much for the detailed review — you’ve captured exactly what ThunderGold is built for: quality setups and protecting the account first. Glad it’s working well for you, and support and updates will always be a priority. Looking forward to your longer-term results — thanks again for the trust and recommendation!
Panda Meme
28
Panda Meme 2026.08.07 10:28 
 

Using the EA since launch day has been profitable, and within 2 weeks, managed to recoup the cost. The bot has amazing on-chart info showing the bot's earnings, stats and relevant info. Jorge has been very active in community updates, and updates do come regularly to his bots based on community feedback.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8958
来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.07 10:34
Thanks for the review and the trust, my friend!
liu000202
1245
liu000202 2026.08.07 10:13 
 

"After a week of live trading tests, this EA works well with most brokers and has been fully profitable."

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8958
来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.07 10:34
Thanks for the review and the trust, my friend!
Ksaim
161
Ksaim 2026.08.01 14:10 
 

Been super excited about this EA since Jorge announced it and have full trust in this as I’ve done so with TwisterPro and NeonGamer. I’ve done my backtest and the results seems very exciting can’t wait to start running this week. 🤝👊

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
8958
来自开发人员的回复 Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2026.08.01 15:10
It is a great pleasure to have you as part of the community; thank you for your trust.
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