ThunderGold Scalper

ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。

该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。

系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。

主要功能

专为 XAUUSD 和 GOLD 开发

推荐周期：M15

全自动交易

不使用网格策略

自动 Stop Loss 和 Take Profit

动态移动止损

按风险比例或固定手数计算仓位

趋势和动量过滤器

K线质量和成交量过滤器

高影响力新闻过滤器

节假日和市场关闭保护

滑点调整系统

每日交易次数限制和冷却机制

信息交易面板

针对 Exness 的自动点数调整

推荐交易条件

ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。

该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试：

TMGM

Vantage

VT Markets

强烈建议使用 Raw Spread 或 Raw ECN 账户。

使用 Exness 时，请在 Broker Type 中选择 Exness。使用其他已测试经纪商时，请选择 Default。

如果您的经纪商不在以上列表中，请在增加交易手数前先进行测试。可以在 MetaTrader 5 中使用 Every tick based on real ticks 模式进行回测，或先在模拟账户以及最小手数下进行测试。

由于点差、佣金、交易品种规格、执行速度、流动性和滑点不同，不同经纪商的结果可能存在差异。

推荐设置

平台：MetaTrader 5

品种：XAUUSD 或 GOLD

周期：M15

账户类型：Raw Spread 或 Raw ECN

最低建议入金：100 USD

建议初始手数：0.01 手

建议风险：0.5% 至 1%

最大建议风险：2%

为了保持稳定运行，MetaTrader 5 和 Algo Trading 必须始终保持开启。建议使用靠近经纪商交易服务器的 VPS。

风险管理

ThunderGold Scalper 使用相对较短的 Stop Loss。

由于这一交易特点，在不利的市场环境中可能会出现连续多个 Stop Loss。这属于策略的正常现象，并不一定代表 EA 出现技术故障。

用户不应在亏损后增加手数。试图快速追回亏损、情绪化干预以及过度风险都可能显著增加回撤。

每笔交易的最大建议风险为 2%。

新用户应先使用模拟账户或 0.01 手开始，直到充分了解 EA 的交易频率、执行方式和仓位管理。

可用参数

识别设置

Magic Number

交易备注

经纪商类型

风险管理

固定手数模式

固定手数

风险百分比

新闻过滤器

开启或关闭新闻过滤器

高影响力事件前的暂停时间

高影响力事件后的暂停时间

选择需要监控的货币

保护与运行

节假日过滤器

信息面板

盈亏标签

调试日志

内部策略参数已经针对预期的交易环境进行了预设和优化。

重要信息

EA 不保证盈利。历史测试和过去的结果不代表未来表现。

由于点差、佣金、延迟、滑点、流动性和经纪商执行条件不同，回测结果可能与实盘交易不同。

在增加手数或风险之前，请始终根据自己的经纪商条件测试 EA。

产品支持通过产品评论区和 MQL5 消息系统提供。