ThunderGold Scalper
- 专家
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- 版本: 1.3
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 20
ThunderGold Scalper
ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。
该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。
系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。
Live Signal — TMGM
主要功能
- 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发
- 推荐周期：M15
- 全自动交易
- 不使用网格策略
- 自动 Stop Loss 和 Take Profit
- 动态移动止损
- 按风险比例或固定手数计算仓位
- 趋势和动量过滤器
- K线质量和成交量过滤器
- 高影响力新闻过滤器
- 节假日和市场关闭保护
- 滑点调整系统
- 每日交易次数限制和冷却机制
- 信息交易面板
- 针对 Exness 的自动点数调整
推荐交易条件
ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。
该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试：
- TMGM
- Vantage
- VT Markets
强烈建议使用 Raw Spread 或 Raw ECN 账户。
使用 Exness 时，请在 Broker Type 中选择 Exness。使用其他已测试经纪商时，请选择 Default。
如果您的经纪商不在以上列表中，请在增加交易手数前先进行测试。可以在 MetaTrader 5 中使用 Every tick based on real ticks 模式进行回测，或先在模拟账户以及最小手数下进行测试。
由于点差、佣金、交易品种规格、执行速度、流动性和滑点不同，不同经纪商的结果可能存在差异。
推荐设置
- 平台：MetaTrader 5
- 品种：XAUUSD 或 GOLD
- 周期：M15
- 账户类型：Raw Spread 或 Raw ECN
- 最低建议入金：100 USD
- 建议初始手数：0.01 手
- 建议风险：0.5% 至 1%
- 最大建议风险：2%
为了保持稳定运行，MetaTrader 5 和 Algo Trading 必须始终保持开启。建议使用靠近经纪商交易服务器的 VPS。
风险管理
ThunderGold Scalper 使用相对较短的 Stop Loss。
由于这一交易特点，在不利的市场环境中可能会出现连续多个 Stop Loss。这属于策略的正常现象，并不一定代表 EA 出现技术故障。
用户不应在亏损后增加手数。试图快速追回亏损、情绪化干预以及过度风险都可能显著增加回撤。
每笔交易的最大建议风险为 2%。
新用户应先使用模拟账户或 0.01 手开始，直到充分了解 EA 的交易频率、执行方式和仓位管理。
可用参数
识别设置
- Magic Number
- 交易备注
- 经纪商类型
风险管理
- 固定手数模式
- 固定手数
- 风险百分比
新闻过滤器
- 开启或关闭新闻过滤器
- 高影响力事件前的暂停时间
- 高影响力事件后的暂停时间
- 选择需要监控的货币
保护与运行
- 节假日过滤器
- 信息面板
- 盈亏标签
- 调试日志
内部策略参数已经针对预期的交易环境进行了预设和优化。
重要信息
EA 不保证盈利。历史测试和过去的结果不代表未来表现。
由于点差、佣金、延迟、滑点、流动性和经纪商执行条件不同，回测结果可能与实盘交易不同。
在增加手数或风险之前，请始终根据自己的经纪商条件测试 EA。
产品支持通过产品评论区和 MQL5 消息系统提供。
ThunderGold Scalper has been performing very well for me. The EA is easy to set up, manages trades automatically with good risk and SL protection, and the overall performance has been impressive. The developer is also very supportive, responsive, and helpful with any questions. Definitely a high-quality EA, especially when used with a good broker and fast execution. Highly recommended!