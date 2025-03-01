Pivot Levels Pro EA
Pivot Levels Pro - 高级MT5交易智能交易系统（EA）
Pivot Levels Pro是一款多功能的MetaTrader 5智能交易系统（EA），可自动计算并绘制多种类型的枢轴点（Pivot）水平（Classic、Fibonacci、Camarilla、Woodie、DeMark），并基于此执行交易。该EA集成了强大的仓位管理逻辑（网格算法、移动止损、保本功能），并配有直观的统计面板，可显示日、周、月以及整体盈利情况。交易历史通过箭头和连线在图表上可视化展示。
对于想要基于经典和现代枢轴点计算方法来自动化交易的交易者而言，本EA是理想选择。它适用于多种市场模式（对冲模式和净值模式），可在主要金融工具上运行，包括主要货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF）、贵金属（黄金XAU/USD）、原油（WTI、Brent）以及主流加密货币（Bitcoin、Ethereum、Litecoin、Ripple）。凭借丰富的自定义选项，用户可以根据自身交易风格进行策略调整，包括选择风险水平、网格深度、Pivot类型、时间周期、仓位管理参数等多种设置。
主要特点与优势
-
支持多种枢轴点类型
- Classic
- Fibonacci
- Camarilla
- Woodie
- DeMark
-
灵活的时间周期设置
用户可选择任意周期：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1。
-
自动绘制水平
EA会在图表上绘制R1、R2、R3、R4、S1、S2、S3、S4以及中央Pivot，并带有文字标注，方便观察。
-
信号系统与自动交易
- 当价格突破所计算出的Pivot水平时，生成买入/卖出信号。
- 可自定义交易之间的延迟时间，以避免过度交易。
- 支持网格——在指定的价格间距上可开设更多仓位。
-
高级资金管理
- 固定手数或按百分比计算手数（可调节风险）。
- 可自定义止损与止盈点位。
- 移动止损功能（可设置启动点与移动距离）。
- 保本功能（可自定义偏移量）。
-
统计面板与交易历史
- 显示日、周、月以及整体盈利情况。
- 以可视化方式呈现过去的交易（箭头、进场/出场连线、盈亏标注）。
-
点差过滤设置
当当前点差超过指定最大值时，EA会暂停交易，从而提高交易质量。
-
简单易用
一键加载到图表，可通过便捷的设置菜单快速访问所有主要功能与参数。
输入参数说明
以下是各参数组及其功能。可根据您的需求和策略进行调整。
-
Lot & Risk
- LotMode：手数计算方式：
- LOTMODE_FIXED – 固定手数，由 FixedLotSize 参数决定。
- LOTMODE_PERCENT – 按余额的一定百分比计算，依据所选 RiskLevel 。
- FixedLotSize：在选择LOTMODE_FIXED时使用的固定手数值。例如：0.01。
- RiskLevel：当LOTMODE_PERCENT启用时的风险等级。可选：
- RISK_LOW（1%账户余额）
- RISK_MEDIUM（2%账户余额）
- RISK_HIGH（5%账户余额）
- LotMode：手数计算方式：
-
Stop Loss / Take Profit
- StopLoss：以点（points）为单位设置止损。例如：1000。
- TakeProfit：以点（points）为单位设置止盈。例如：200。
(注：EA会根据当前BID/ASK价格自动转换StopLoss和TakeProfit的点数到绝对价格，同时考虑到最小止损距离。)
-
Trailing / BreakEven
- TrailingStop：启用/禁用移动止损（true或false）。
- TrailingStart：开始移动止损所需的最小盈利点数。
- TrailingDistance：从当前价格到止损位的距离（点数）。
- TrailingStep：在EA再次移动止损前，价格需要进一步波动的点数。
- BreakEven：启用/禁用保本功能。
- BreakEvenStart：在将仓位移动到保本所需的盈利点数。
- BreakEvenOffset：相对于进场价格的偏移量（点数），以覆盖手续费/点差。
-
Order Management
- MinutesBetweenTrades：两笔交易之间的时间间隔（分钟），避免过度交易。默认值：6。
- MaxSpread：最大允许点差（points）。若当前点差超过该值，EA将跳过交易。
- ExpertID：EA的Magic Number，用于区分本EA所开的订单。
- OrderComment：订单备注文字。
-
Grid Settings
- MaxGridPositions：网格中最大的订单数量（分别针对BUY与SELL方向）。
- GridStep：网格加仓/均价单之间的价格间隔（点数）。
(注：网格功能仅在对冲模式有效。净值模式无法在同一方向开设多笔订单。)
-
Panel / History
- DisplayPanel：是否显示统计面板（true/false）。
- DisplayProfitStats：是否显示日、周、月及总盈亏（true/false）。
- DisplayTradeHistory：是否在图表上显示交易历史（箭头、连线、盈亏文字）（true/false）。
- BuyTradeColor / SellTradeColor：图表中BUY/SELL箭头的颜色。
- TradeHistoryFontSize：交易标注（盈亏数值）的字体大小。
- PanelBgColor：统计面板的背景颜色。
- PanelFontColor：统计面板的文字颜色。
- PanelEditBgColor：面板数值字段的背景颜色。
-
Pivot Settings
- PivotType：Pivot计算类型：Classic、Fibo（Fibonacci）、Cam（Camarilla）、Woodie、DeMark。
- PivotTimeframe：用于计算Pivot的时间周期（M1、M5、M15、H1等）。
- DrawPivotLines：是否在图表上显示Pivot线（true/false）。
- PivotExtendDays：将Pivot线向后延伸的天数（图表时间），便于观察。
- ShowLineLabels：是否显示所绘制线的名称标注（true/false）。
- PivotColorP, PivotColorR, PivotColorS：P、R（阻力）和S（支撑）线的颜色。
- PivotLineStyle：线条样式（实线、虚线等）。
- PivotLineWidth：Pivot线的粗细。
EA工作原理
-
枢轴点计算
- EA根据所选类型和时间周期，在每个新K线（Bar）生成时计算Pivot水平（P、R1、R2、R3、R4、S1、S2、S3、S4）。
- 如果选择DeMark，则使用DeMark方法计算相应的特殊水平（P、R1、S1）。
-
生成交易信号
- 当当前平均价格（BID和ASK的平均值）位于中心Pivot（P）上方（或根据其他自定义逻辑）时，EA会触发买入信号。
- 当价格位于P下方时，触发卖出信号。
- EA会检查MaxSpread、MinutesBetweenTrades、可用保证金等过滤条件。
- 如果所有条件满足，则发送市价订单。
-
仓位管理
- 依据设置好的点数StopLoss/TakeProfit，EA会自动计算SL和TP价格。
- 移动止损（Trailing Stop）：当价格盈利达到TrailingStart点数后，EA开始动态移动止损（TrailingDistance、TrailingStep）。
- 保本（BreakEven）：当价格盈利达到BreakEvenStart点数时，EA可将止损移动到进场价（考虑Offset偏移）。
- 网格（仅对冲模式）：当价格相对上一笔订单波动GridStep点数后，可以在同一方向再次开仓，直到达到MaxGridPositions。
-
统计面板与图表历史
- 当开启DisplayPanel时，EA在图表左上角绘制简易面板（颜色可调）。
- 当开启DisplayTradeHistory时，图表上会显示进场/出场箭头、虚线连线以及已平仓单的盈亏标注。
使用建议
- 账户类型与时间周期：该EA可在任意品种和周期下使用。通常会选用H1来计算枢轴点。
- 风险设置：需考虑品种波动性和资金管理原则。若StopLoss设置较大，应相应调整手数。
- 点差：建议使用低点差账户（ECN/STP）或在市场波动较为平稳的时段交易。
- 测试：在实盘使用前，请在策略测试器中进行回测（包含可视化模式），并对关键参数进行优化。
- 兼容性：适用于对冲模式（可同时在多方向开立多单）和净值模式（同一品种同一方向只能有1单）。
适用市场和交易品种
Pivot Levels Pro在各种金融市场上都有出色表现：
- 主要货币对：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD、USD/CHF、NZD/USD
- 交叉货币对：EUR/GBP、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY
- 贵金属：黄金（XAU/USD）、白银（XAG/USD）
- 原油市场：WTI原油（CL）、布伦特原油（BRENT）
- 主流加密货币：比特币（BTCUSD）、以太坊（ETHUSD）、莱特币（LTCUSD）、瑞波币（XRPUSD）
总结
Pivot Levels Pro是一款集枢轴点计算、灵活的订单管理和直观的统计面板于一体的综合性MetaTrader 5智能交易系统。它适合初学者和有经验的交易者，基于可靠的支撑和阻力水平进行交易，并自动化常规操作：设置止损、转移至保本、网格配置等。
如果您正在寻找一个可靠的辅助手段，通过Pivot水平进行货币对、商品及加密货币交易，Pivot Levels Pro是一个非常理想的选择。只要配合合理的资金管理和清晰的交易规则，该EA就能成为您交易体系中重要的一环。
