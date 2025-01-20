Stochastic Gold Scalper

Stochastic Gold Scalper — 精确剥头皮的自动化顾问

Stochastic Gold Scalper 是一款专业的 MetaTrader 5 自动化顾问，结合了蜡烛图模式分析和通过随机振荡器（Stochastic）过滤信号的功能。该方法能够找到最准确的入场点，最大限度地降低风险并避免错误信号。顾问非常适合在短时间框架（如 M5）上进行交易，可用于黄金、货币对和指数等多种工具。

主要优势

  1. 蜡烛图分析与随机振荡器过滤的结合
    顾问能够识别关键的蜡烛图模式，例如 Bullish Engulfing（看涨吞没）、Bearish Engulfing（看跌吞没）、Hammer（锤子形态）、Doji（十字星）等。所有信号都会通过随机振荡器进行额外验证，从而过滤掉错误信号，专注于高质量交易。

  2. 灵活的风险管理
    用户可以选择固定交易量或根据账户余额百分比自动计算手数。顾问还提供设置最大回撤和限制同时开仓数量的功能。

  3. 高效的交易管理
    跟踪止损和盈亏平衡功能有助于最小化损失并最大化利润。用户可以根据需求自定义这些功能的参数。

  4. 简单易用
    顾问具有简洁的界面和图表上的可视化元素，入场点、出场点以及止损和止盈水平都会在图表上显示，方便用户控制和分析交易。

  5. 适用范围广
    Stochastic Gold Scalper 适用于多种交易工具，包括黄金（XAUUSD）、主要货币对和指数。推荐在 M5 时间框架下使用，但也可以适配其他时间框架。

蜡烛图模式描述

  • Bullish Engulfing（看涨吞没）：
    白色蜡烛图完全覆盖前一根黑色蜡烛图，表示可能向上反转。

  • Bearish Engulfing（看跌吞没）：
    黑色蜡烛图完全覆盖前一根白色蜡烛图，表示可能向下反转。

  • Hammer（锤子形态）：
    蜡烛图带有长下影线和较小的实体，表明卖方压力减弱，可能开始向上反转。

  • Inverted Hammer（倒锤子形态）：
    类似锤子形态，但带有长上影线，表示下跌趋势后可能向上反转。

  • Shooting Star（射击之星）：
    蜡烛图带有长上影线和较小的实体，表示可能向下反转。

  • Doji（十字星）：
    蜡烛图开盘价和收盘价几乎相等，表明市场不确定性。

  • Morning Star（早晨之星）：
    三根蜡烛图组成的看涨反转模式：一根长黑色蜡烛图，接着一根小蜡烛图（可能是十字星），最后一根长白色蜡烛图，收盘价高于第一根蜡烛图的中点。

  • Evening Star（黄昏之星）：
    早晨之星的反向模式，表示看跌反转。

  • Harami（孕线）：
    小蜡烛图完全位于前一根蜡烛图的实体之内，可以是看涨或看跌模式。

  • Piercing Line（刺透形态）：
    白色蜡烛图开盘价低于黑色蜡烛图的收盘价，但收盘价高于黑色蜡烛图的中点，表示看涨反转。

  • Dark Cloud Cover（乌云盖顶）：
    黑色蜡烛图开盘价高于白色蜡烛图的收盘价，但收盘价低于白色蜡烛图的中点，表示看跌反转。

参数完整描述

常规设置

TimeFrame — 顾问运行的时间框架（推荐 M5）。
MagicNumber — 顾问订单的唯一标识号。
OrderComment — 添加到所有交易的文本注释。

随机振荡器设置

EnableStochFilter — 启用或禁用随机振荡器过滤功能。
KPeriod — 快线的计算周期。
DPeriod — 慢线的平滑周期。
Slowing — 振荡器的减速参数。
StochMethod — 移动平均线的计算方法（例如简单移动平均线、指数移动平均线）。
OverboughtLevel 和 OversoldLevel — 确定超买和超卖区域的水平（例如 80 和 20）。

风险管理

LotMethod — 选择交易量计算方法：固定手数或按账户余额百分比。
RiskPercentPerTrade — 每笔交易中愿意承担的账户余额百分比。
MaxTradesAllowed — 同时开仓的最大交易数量。
MaxDrawdownPercent — 达到此回撤水平后，顾问将停止交易。

交易管理设置

EnableTrailingStop — 启用跟踪止损功能。
TrailingStartPoints — 启用跟踪止损的最低利润点数。
TrailingStopPoints — 跟踪止损随价格波动的点数距离。
EnableBreakEven — 启用盈亏平衡功能。
BreakEvenStartPoints — 启用盈亏平衡的最低利润点数。
BreakEvenOffset — 盈亏平衡时止损位置相对于开盘价的偏移点数。

结论

Stochastic Gold Scalper 是一款可靠的自动化交易解决方案。通过结合蜡烛图模式分析和随机振荡器过滤功能，该顾问能够提供高精度的信号，最大限度地降低风险并改善交易结果。无论是经验丰富的交易者还是寻求自动化策略的初学者，这款顾问都能满足需求。


Hendry Haryanto
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

706093 2025.08.17 10:34 
 

用户没有留下任何评级信息

Vladimir Shumikhin
来自开发人员的回复 Vladimir Shumikhin 2025.08.17 10:39
Hello, I wrote you a private message.
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

来自开发人员的回复 Vladimir Shumikhin 2025.07.06 16:09
Thank you so much for such a sincere and inspiring review! 🙏
I truly appreciate that you gave the EA time to prove itself in real trading, and I’m very happy to hear the results have been so positive.
Your kind words are the best reward for me as a developer. 😊 If you ever have any questions about the setup or want to share your results — I’m always here to help!
And by the way, your Russian is great! 😄 Wishing you successful trading and steady profits!
Best regards,
Vladimir
