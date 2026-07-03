HMA Scalper Pro（适用于 MetaTrader 5）

HMA Scalper Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势指标，基于 Hull Moving Average（HMA） 算法开发。该算法由 Alan Hull 于 2005 年首次发布。

该指标用于分析当前市场趋势方向，并绘制基于 Hull Moving Average 算法计算的平滑曲线。与传统移动平均线相比，该算法旨在减少滞后，同时保持曲线平滑，使趋势变化更加直观。

HMA Scalper Pro 能够清晰地显示趋势方向的变化，可用于各种金融市场的技术分析。

指标功能

绘制 Hull Moving Average（HMA）曲线。

趋势方向发生变化时自动改变曲线颜色。

支持 MetaTrader 5 的所有时间周期。

可选择用于计算的价格类型。

内置趋势变化声音提醒。

界面简洁，操作方便。

占用系统资源少，运行效率高。

兼容所有 MetaTrader 5 经纪商。

参数设置

Timeframe — 选择用于计算指标的时间周期。

Apply To — 选择用于计算 Hull Moving Average 的价格类型。

Period — 设置指标的计算周期。

Alert On — 启用或禁用趋势方向变化时的声音提醒。

工作原理

指标根据所选交易品种和时间周期计算 Hull Moving Average。当趋势方向发生变化时，曲线颜色会自动改变，帮助交易者更直观地判断当前市场走势。

HMA Scalper Pro 是一款自定义技术分析指标，不会自动开仓或平仓，也不是交易专家顾问（Expert Advisor，EA）。

如果您希望使用基于相同理念的自动化交易，请查看 HMA Scalper Pro EA。

HMA Scalper Pro EA：

https://www.mql5.com/zh/market/product/134420?source=Site+Market+My+Products+Page

适用场景

该指标可用于：

分析市场趋势方向；

直观确认趋势变化；

辅助评估当前市场状况；

分析各种金融交易品种；

适用于 MetaTrader 5 的所有时间周期。

支持的市场

本指标可用于 MetaTrader 5 支持的所有交易品种，包括：

外汇（Forex）；

贵金属；

股票指数；

股票；

差价合约（CFD）；

加密货币。

兼容性

MetaTrader 5；

Hedging（对冲）账户；

Netting（净额）账户；

所有 MetaTrader 5 经纪商。

优势

HMA Scalper Pro 采用 Hull Moving Average 算法。该算法因能够在保持曲线平滑的同时减少传统移动平均线的滞后，而广泛应用于技术分析。

简洁的界面仅保留最常用的参数，使指标设置更加简单直观。支持多种时间周期和价格类型，可满足不同市场和交易品种的分析需求。

HMA Scalper Pro 适用于初学者和经验丰富的交易者，为趋势分析提供简洁、直观且易于使用的技术分析工具，无需复杂设置或额外界面元素。