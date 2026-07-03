HMA Scalper Pro
- 指标
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- 版本: 1.2
- 更新: 10 七月 2026
HMA Scalper Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的趋势指标，基于 Hull Moving Average（HMA） 算法开发。该算法由 Alan Hull 于 2005 年首次发布。
该指标用于分析当前市场趋势方向，并绘制基于 Hull Moving Average 算法计算的平滑曲线。与传统移动平均线相比，该算法旨在减少滞后，同时保持曲线平滑，使趋势变化更加直观。
HMA Scalper Pro 能够清晰地显示趋势方向的变化，可用于各种金融市场的技术分析。
指标功能
- 绘制 Hull Moving Average（HMA）曲线。
- 趋势方向发生变化时自动改变曲线颜色。
- 支持 MetaTrader 5 的所有时间周期。
- 可选择用于计算的价格类型。
- 内置趋势变化声音提醒。
- 界面简洁，操作方便。
- 占用系统资源少，运行效率高。
- 兼容所有 MetaTrader 5 经纪商。
参数设置
Timeframe — 选择用于计算指标的时间周期。
Apply To — 选择用于计算 Hull Moving Average 的价格类型。
Period — 设置指标的计算周期。
Alert On — 启用或禁用趋势方向变化时的声音提醒。
工作原理
指标根据所选交易品种和时间周期计算 Hull Moving Average。当趋势方向发生变化时，曲线颜色会自动改变，帮助交易者更直观地判断当前市场走势。
HMA Scalper Pro 是一款自定义技术分析指标，不会自动开仓或平仓，也不是交易专家顾问（Expert Advisor，EA）。
如果您希望使用基于相同理念的自动化交易，请查看 HMA Scalper Pro EA。
HMA Scalper Pro EA：
https://www.mql5.com/zh/market/product/134420?source=Site+Market+My+Products+Page
适用场景
该指标可用于：
- 分析市场趋势方向；
- 直观确认趋势变化；
- 辅助评估当前市场状况；
- 分析各种金融交易品种；
- 适用于 MetaTrader 5 的所有时间周期。
支持的市场
本指标可用于 MetaTrader 5 支持的所有交易品种，包括：
- 外汇（Forex）；
- 贵金属；
- 股票指数；
- 股票；
- 差价合约（CFD）；
- 加密货币。
兼容性
- MetaTrader 5；
- Hedging（对冲）账户；
- Netting（净额）账户；
- 所有 MetaTrader 5 经纪商。
优势
HMA Scalper Pro 采用 Hull Moving Average 算法。该算法因能够在保持曲线平滑的同时减少传统移动平均线的滞后，而广泛应用于技术分析。
简洁的界面仅保留最常用的参数，使指标设置更加简单直观。支持多种时间周期和价格类型，可满足不同市场和交易品种的分析需求。
HMA Scalper Pro 适用于初学者和经验丰富的交易者，为趋势分析提供简洁、直观且易于使用的技术分析工具，无需复杂设置或额外界面元素。
Ein sehr genauer Indikator für die Trendrichtung der in keinem Chart bei mir fehlt und auf den ich mich verlassen kann. Danke für diesen Indikator!!! SEHR GUT GEMACHT!!!