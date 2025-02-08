Golden Eagle Pro EA

是一款强大的 MetaTrader 5 平台自动化顾问，结合了多种指标和多时间框架分析（D1 上的 MA，M30 上的 ATR，M5 上的 Fractals）。顾问包括灵活的风险管理设置（固定手数、余额百分比、风险级别选择），以及先进的跟踪止损和止损到盈亏平衡的功能。该程序成功通过了测试，并推荐用于黄金期货和 XAU/USD 交易对。顾问具有通用性，适用于各种工具和时间框架的交易，允许根据市场条件优化参数。





限时优惠！ Golden Eagle Pro EA 现可按特惠价格购买： • 前10名购买者 — 30 美元 • 接下来的10名购买者 — 65 美元 • 最终价格 — 1000 美元 请注意：每个阶段可用的许可证数量有限！

1. 总体概念与特点

多时间框架分析 在日线图（D1）上应用移动平均线（MA），准确识别主要趋势方向。

在30分钟图（M30）上使用 ATR 指标分析波动性，避免低活跃期。

同时参考5分钟图（M5）上的 Fractals 指标，以识别最佳入场点。 风险与资金管理 可以使用固定手数（Fixed Lot）确保交易规模的稳定性。

替代方法：基于存款规模动态计算手数，并选择风险级别（低、中、高）。

内置保证金检查和在保证金不足时自动减少手数。 灵活设置止损与止盈 设置止损/止盈点数，最大程度地控制交易。

支持跟踪止损功能，自动根据价格走势调整止损。

盈亏平衡（Break Even）功能，将止损点设为入场点，减少风险。 附加参数 设置最大可接受点差，过滤掉波动剧烈或流动性不足的市场环境。

在图表上可视化历史交易，显示入场/退出箭头、线条及盈亏信息。 测试功能的便捷性 顾问在测试模式下（OnTester）正常运行，提供总盈亏以优化设置。

建议在历史数据上进行测试，以选择最佳参数。

2. 顾问的参数及其功能

以下是输入参数（Inputs）及其简要描述。

组别: MA ATR Fractals 策略

MAPeriodD1（默认：200）

日线图（D1）上的移动平均周期，值越大，考虑的趋势越大。 MAMethod（默认：MODE_SMA）

移动平均的计算方法（SMA、EMA 等）。 MAPriceApplied（默认：PRICE_CLOSE）

计算 MA 的价格（收盘价、开盘价、中位数等）。 ATRPeriodM30（默认：14）

M30 图表上 ATR 指标的周期，用于评估波动性。 ATRMultiplier（默认：1.0）

用于增强或减弱波动性过滤器的倍数。 FractalPeriodM5（默认：5）

M5 上 Fractals 指标的周期，用于确定局部极值。

组别: 手数与风险设置

LotMode（默认：LOT MODE PERCENTAGE） LOT MODE FIXED – 固定手数（使用参数 FixedLotSize）。

LOT MODE PERCENTAGE – 手数按存款百分比计算，选择风险级别。 FixedLotSize（默认：0.01）

固定手数，仅在 LOT MODE FIXED 下适用。 RiskLevel（默认：RISK MEDIUM） RISK LOW – 保守风险（1% 的存款）。

RISK MEDIUM – 中等风险（2%）。

RISK HIGH – 高风险（5%）。

组别: 止损与止盈设置

StopLossPoints（默认：2800）

止损点数（从开盘价算起）。 TakeProfitPoints（默认：400）

止盈点数（从开盘价算起）。

组别: 跟踪止损与盈亏平衡设置

EnableTrailingStop（默认：false）

启用/禁用跟踪止损功能。 TrailingStartPoints（默认：150）

盈利点数，达到该点时启用跟踪止损。 TrailingStopPoints（默认：100）

跟踪止损的距离（从当前价格到止损的距离）。 TrailingStepPoints（默认：50）

止损距离变化的最小步长。 EnableBreakEven（默认：false）

启用/禁用盈亏平衡功能。 BreakEvenStartPoints（默认：100）

达到此盈利点时激活盈亏平衡。 BreakEvenOffsetPoints（默认：20）

盈亏平衡时，止损距开盘价的偏移量。

组别: 附加设置

MaxSpreadPoints（默认：300）

最大可接受点差。如果点差超过此值，则不打开新交易。 MagicNumber（默认：33）

顾问的唯一标识符，用于区分其交易。 TradeComment（默认："GoldenEagleAI"）

交易评论，显示在“历史”和“交易”窗口。

组别: 市场验证附加功能

EnableShowHistoryDeals（默认：true）

是否在图表上显示交易历史？ ColorBuyDeals（默认：clrLime）

买入交易的箭头/标记颜色。 ColorSellDeals（默认：clrRed）

卖出交易的箭头/标记颜色。 FontSizeForDeals（默认：10）

已关闭交易的文本提示的字体大小。

3. 使用建议

选择时间框架和工具

顾问非常适合黄金期货和 XAU/USD 交易对。但是，您也可以测试其他货币对和时间框架，优化参数以适应特定市场。 参数优化

使用 MetaTrader 5 的策略测试器和优化功能。根据市场特性调整 MAPeriodD1、ATRPeriodM30 和 FractalPeriodM5。此外，还可以根据工具的波动性调整 StopLossPoints 和 TakeProfitPoints。 风险管理

对于较小的存款或保守交易，使用 RISK LOW 或较小的固定手数。对于更激进的交易，适合使用 RISK HIGH，但要准备好承担更高的风险。 点差控制

参数 MaxSpreadPoints 可帮助避免在点差突然扩展时（例如新闻发布时）进入成本过高的交易。 在模拟账户上测试

在模拟账户上测试顾问，确保设置符合您的期望和经纪商的条件。

4. 优势

多时间框架分析 帮助去除虚假信号,利用多个时间框架进行分析。

便利的跟踪止损和盈亏平衡 保护利润并保持资本。

灵活的资金管理系统 （固定手数或存款比例,带有三种风险级别）。

（固定手数或存款比例，带有三种风险级别）。 图表上显示交易 简化分析，并清晰地展示入场和退出点。

5. 免责声明

顾问不保证利润，也不能排除资金损失的风险。

过去的结果不代表未来的收益。

请始终使用您准备承担损失的资金，并遵循风险管理原则。

6. 结论

Golden Eagle Pro EA

是一个理想的解决方案，适用于使用自动化策略并需要灵活风险管理和多时间框架分析的交易者。根据您的交易风格调整参数，并在进行实际交易前进行必要的历史数据和模拟账户测试。

如有其他问题或关于参数优化的建议，您可以通过 MQL5.com 个人消息联系作者。祝您成功、安全的交易！