Ultimate Breakout System

欢迎来到终极突破系统！

我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。





终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。

对于自营公司交易者： 有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易！

该专家顾问 (EA) 中集成的算法已经经历了八年多的持续开发和完善。 通过反复改进，我整合了广泛的功能，最终形成了一个我坚信 它是网上制定有效突破策略的最先进的黑盒解决方案之一。 该 EA 使用户能够开发自己独特的策略，并有可能创造出数百种独特的变体。 除了提供黑盒系统之外，我还将为您提供设计专业级策略所需的所有基本工具和资源。





您的购买包含：

100 多个预先开发的设置文件 ：访问我亲自制作的策略库，包括那些为我的 MQL5 Breakout EA 提供支持的策略库。

未来设置文件 ：接收我使用此系统开发的所有新设置文件。

综合指南 ：详细的手册和视频教程，涵盖 EA 参数、优化、回测和压力测试，反映了我的策略开发过程。

优化模板 ：预定义的“起始”、“步长”和“停止”值，用于创建我的 MQL5 EA 策略。只需“插入并优化”！

独家社区访问 ：加入我们的私人聊天组以获得直接支持和指导。

如何使用附带的设置文件运行回溯测试： 默认设置是 XAUUSD DAILY 的一个简单示例。因此，您无需加载任何设置文件即可运行。

其中包含 100 多个设置文件。所有文件均已说明要使用哪个时间范围以及哪个货币对。

只需加载设置文件（在“输入”窗口中右键单击，单击“加载”并选择设置文件），然后在测试器中设置正确的货币对和时间范围

您可以以“1 分钟 OHLC”质量运行大多数套装以进行快速测试

对于剥头皮者集合，我建议使用真实的刻度以获得最可靠的结果。

重要提示： 要使 AUTO_GMT 正常工作 -> 您必须将 URL“https://www.worldtimeserver.com/”（删除空格！！）添加到 MT4/MT5 终端中的“允许的 URL”（工具 -> 选项 -> 专家顾问）



EA 的策略如何运作？

EA 中已经自动化的策略，就是突破策略。

这意味着 EA 将交易重要支撑位和阻力位的突破。

因此，当阻力位向上突破时，它将进入买入交易，当支撑位向下突破时，它将进入卖出交易。

有许多参数可以准确确定哪些水平被视为重要的支撑位或阻力位（手册中有完整解释，可 在此处 下载）。

在这些水平，EA 将下达挂单以获得最佳执行。

每笔交易都可以设置止损和获利，更重要的是，设置大量的追踪止损和追踪获利选项：

正常尾随 SL，具有可定义的距离、起始水平、停止水平和步长。

基于时间的尾随止损

根据近期支撑位和阻力位确定的追踪止损

“MagicTrail SL” -> 非常激进的尾随 SL，适用于剥头皮策略

追踪目标价 -> 当价格远离目标价时，目标价也会移动（试图以较小的目标价或较小的损失而不是满止损退出）

使用我详细的分步指南和视频指南，您将能够立即制定自己的有效策略！

（或者您当然可以简单地使用已经包含的任何 +100 策略！）

！！ 奖金 ！！

是的，还有更多！ 运行优化并尝试找到好的可靠策略可能会很耗时。 因此，我决定为客户使用此 EA 制定的一些最佳策略提供丰厚的奖励！ 这个想法是，它将成为一种双赢的局面，您将因使用我的 EA 创建策略而获得奖励，而作为回报，我可以自己使用这些策略或将其纳入未来的 EA 中。 好消息是：参加完全免费！

欲了解有关奖金计划的更多信息，请通过私人消息联系我！













关于我：

我不参与“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销。

相反，我专注于基于经过验证的开发和实时执行方法构建真实、诚实的交易系统。

作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有 15 年以上的经验，并且在 MQL5 上拥有高评级产品的历史。

我知道什么有潜力起作用，什么没有潜力起作用。

我创建诚实的系统，以最高的概率获得与回测一致的实时结果，并且不存在作弊行为。



