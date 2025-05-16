Ultimate Breakout System

5

重要的

  • 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。   
  • 价格很快就会涨到 1499 美元   
  • 包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！


奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5 个EA！

所有设置文件

完整的设置和优化指南

视频指南

实时信号

审查（第三方）


欢迎来到终极突破系统！

我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。

该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、

连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。


终极突破系统不仅仅是另一个 EA。

它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。

无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。

可能性无穷无尽！


对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易！

 

该专家顾问 (EA) 中集成的算法已经经历了八年多的持续开发和完善。

通过反复改进，我整合了广泛的功能，最终形成了一个我坚信

它是网上制定有效突破策略的最先进的黑盒解决方案之一。

该 EA 使用户能够开发自己独特的策略，并有可能创造出数百种独特的变体。

除了提供黑盒系统之外，我还将为您提供设计专业级策略所需的所有基本工具和资源。


您的购买包含：

  • 100 多个预先开发的设置文件 ：访问我亲自制作的策略库，包括那些为我的 MQL5 Breakout EA 提供支持的策略库。
  • 未来设置文件 ：接收我使用此系统开发的所有新设置文件。
  • 综合指南 ：详细的手册和视频教程，涵盖 EA 参数、优化、回测和压力测试，反映了我的策略开发过程。
  • 优化模板 ：预定义的“起始”、“步长”和“停止”值，用于创建我的 MQL5 EA 策略。只需“插入并优化”！
  • 独家社区访问 ：加入我们的私人聊天组以获得直接支持和指导。


如何使用附带的设置文件运行回溯测试：

  • 默认设置是 XAUUSD DAILY 的一个简单示例。因此，您无需加载任何设置文件即可运行。
  • 其中包含 100 多个设置文件。所有文件均已说明要使用哪个时间范围以及哪个货币对。
  • 只需加载设置文件（在“输入”窗口中右键单击，单击“加载”并选择设置文件），然后在测试器中设置正确的货币对和时间范围
  • 您可以以“1 分钟 OHLC”质量运行大多数套装以进行快速测试
  • 对于剥头皮者集合，我建议使用真实的刻度以获得最可靠的结果。


重要提示：  要使 AUTO_GMT 正常工作 -> 您必须将 URL“https://www.worldtimeserver.com/”（删除空格！！）添加到 MT4/MT5 终端中的“允许的 URL”（工具 -> 选项 -> 专家顾问）


 

EA 的策略如何运作？

EA 中已经自动化的策略，就是突破策略。  

这意味着 EA 将交易重要支撑位和阻力位的突破。  

因此，当阻力位向上突破时，它将进入买入交易，当支撑位向下突破时，它将进入卖出交易。

有许多参数可以准确确定哪些水平被视为重要的支撑位或阻力位（手册中有完整解释，可 在此处 下载）。  

在这些水平，EA 将下达挂单以获得最佳执行。  

每笔交易都可以设置止损和获利，更重要的是，设置大量的追踪止损和追踪获利选项：

  • 正常尾随 SL，具有可定义的距离、起始水平、停止水平和步长。
  • 基于时间的尾随止损
  • 根据近期支撑位和阻力位确定的追踪止损
  • “MagicTrail SL” -> 非常激进的尾随 SL，适用于剥头皮策略
  • 追踪目标价 -> 当价格远离目标价时，目标价也会移动（试图以较小的目标价或较小的损失而不是满止损退出）

 

使用我详细的分步指南和视频指南，您将能够立即制定自己的有效策略！

（或者您当然可以简单地使用已经包含的任何 +100 策略！）

  

！！ 奖金 ！！

是的，还有更多！ 

运行优化并尝试找到好的可靠策略可能会很耗时。

因此，我决定为客户使用此 EA 制定的一些最佳策略提供丰厚的奖励！

这个想法是，它将成为一种双赢的局面，您将因使用我的 EA 创建策略而获得奖励，而作为回报，我可以自己使用这些策略或将其纳入未来的 EA 中。

好消息是：参加完全免费！


欲了解有关奖金计划的更多信息，请通过私人消息联系我！




关于我：

我不参与“神经网络/机器学习 AI/ChatGPT/量子计算机/完美直线回测”的推销。

相反，我专注于基于经过验证的开发和实时执行方法构建真实、诚实的交易系统。

作为一名开发人员，我在创建自动交易系统方面拥有 15 年以上的经验，并且在 MQL5 上拥有高评级产品的历史。

我知道什么有潜力起作用，什么没有潜力起作用。 

我创建诚实的系统，以最高的概率获得与回测一致的实时结果，并且不存在作弊行为。


评分 34
Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.22 19:32 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating,THANKS WIM

Hei Ng
176
Hei Ng 2025.11.22 11:23 
 

very good EA with support and flexible customization, WIM is a hoenst person that I can trust!

PST.T
20
PST.T 2025.10.30 03:04 
 

After running UBS and 3 free EAs for 4.5 months (from mid of June 2025), all EA make profit to me. Total +20%. Gold Reaper MT5 +19.55%, Gold Trade Pro MT5 +40%, Day Trade Pro MT5 +11%, UBS with Advance Scalper setfiles +4.5%. I am very satisfied with these results. The Scalper technic have it own drawback, with very high win rate, it making small profits in most orders, but loss few orders with high loss amount. I tested a Scalper EA before and it is the same pattern. UBS with Advance Scalper setfiles still make profit to me but that other Scalper EA make loss. UBS with Advance Scalper setfiles is profitable but not so high, so I decided to change to other setfile with this UBS to search for more profitable setfile. Please note that I only use setfile that Wim provided. Thank you Wim for excellent EAs and your excellent supports.

