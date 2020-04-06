Bollinger Bands Trader Pro
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Bollinger Bands Trader Pro 是一款基于布林带（Bollinger Bands）指标的强大专业网格交易EA，专为进行专业网格交易的交易者而设计。它结合了灵活的风险参数设置、智能仓位管理、先进的移动止损（Trailing Stop）和盈亏平衡（BreakEven）功能，并具备每日交易限制和收益统计等功能。EA 会根据布林带自动识别市场入场点，创建订单网格（Grid）控制风险，并在出现相反信号时自动平仓。
Bollinger Bands Trader Pro 的关键优势
-
完整的网格策略（Grid）
- 可根据设定的步长（Grid Step）顺势或逆势加仓。
- 灵活设置最大订单数量（MaxGridOrders）。
- 可选择在每一次新加仓时减少手数（GridReduceRisk）。
-
改进的布林带信号逻辑
- 多种信号处理模式：触及布林带 (BB_TOUCH)、交叉 (BB_CROSSOVER)、调整后突破 (BB_BREAKOUT) 或收缩 (BB_SQUEEZE)。
- 确认模式 (UseConfirmation) 可过滤假信号。
-
扩展的仓位管理设置
- 可启用并自定义移动止损 (TrailingStop、TrailingStart、TrailingDistance、TrailingStep)。
- 可将交易转移至盈亏平衡状态 (BreakEven、BreakEvenStart、BreakEvenOffset)。
- 设置传统的止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)。
-
灵活的风险管理系统
- 提供两种手数计算模式：固定手数 (LOTMODE_FIXED) 或按余额百分比 (LOTMODE_PERCENT)。
- 三种风险水平：低 (1%)、中 (2%)、高 (5%)。
- 通过限制每日最大订单数量 (MaxOrdersPerDay) 来控制当日最大回撤。
-
高级图表可视化功能
- 提供显示日、周、月及总收益统计的面板（仪表板）。
- 在图表上直接显示订单和交易历史 (ShowTradeHistory)，并以点数显示盈利。
- 友好的界面支持自定义颜色和对象大小 (PanelBackColor、PanelTextColor、BuyTradeColor、SellTradeColor 等)。
-
多用途性
- 同时支持 Netting 账户（每个品种只有一个头寸）和 Hedging 账户（可有不限数量的头寸）。
- 可选择交易方向 (TradeDirection)：仅做多 (Buy)、仅做空 (Sell) 或双向 (Both)。
- 适用于任何品种：
- 主流外汇货币对 (EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等)。
- 黄金 (XAUUSD)。
- 原油 (Brent、WTI)。
- 加密货币 (Bitcoin、Ethereum 等)。
适用的交易品种和时间周期
- 推荐时间周期：M15、M30、H1（默认使用 H1，但也可根据需要切换至其他周期）。
- 主要货币对：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD 等。
- 贵金属：黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)。
- 原油：UKBrent (Brent)、USCrude (WTI)。
- 加密货币：BTCUSD (Bitcoin)、ETHUSD (Ethereum) 以及其他流动性好的品种。
EA 在大多数交易品种上都能使用默认参数运行，但对于特定货币对或大宗商品/加密资产，建议进行参数优化（尤其是布林带周期、标准差、网格步长等）。
主要设置的详细说明
1. Lot & Risk Settings（手数与风险设置）
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)：选择手数计算方式：固定手数或按账户余额百分比。
- FixedLotSize：在固定手数模式下使用的手数大小。
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)：当使用百分比方式时的风险水平（占余额的 1%、2% 或 5%）。
2. Bollinger Bands Settings（布林带设置）
- BB_Timeframe：用于计算布林带的时间周期（默认 H1）。
- BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE)：布林带信号类型。
- BB_Period：指标周期（默认 20）。
- BB_Deviation：标准差（默认 2.0）。
- BB_Price：价格类型（CLOSE、OPEN、HIGH、LOW 等）。
- UseSqueezeAlert：是否启用布林带“收缩”模式。
- UseConfirmation：是否启用可选的信号确认功能。
3. Grid Trading Settings（网格交易设置）
- UseGrid：是否启用网格交易。
- GridStep：网格订单之间的点数间距。
- MaxGridOrders：单个网格中的最大订单数量。
- GridReduceRisk：在每次加仓时是否减少手数。
4. Trading Direction（交易方向）
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)：选择交易方向（双向、仅买入或仅卖出）。
5. Stop Loss & Take Profit Settings（止损与止盈设置）
- StopLoss：止损距离（点数），0 表示无止损。
- TakeProfit：止盈距离（点数），0 表示无止盈。
6. Trailing Stop & BreakEven Settings（移动止损与保本设置）
- TrailingStop：是否启用移动止损。
- TrailingStart：在获利多少点后开始启用移动止损。
- TrailingDistance：移动止损的间距（点数）。
- TrailingStep：止损移动的步长。
- BreakEven：是否启用保本模式。
- BreakEvenStart：在获利多少点后将交易转为保本。
- BreakEvenOffset：转换到保本时设置的偏移点数。
7. Trading Rules（交易规则）
- MaxSpread：最大可接受点差，如果当前点差超出该值，EA 将不下单。
- MinutesBetweenTrades：交易之间的最小时间间隔（分钟）。
- MagicNumber：EA 分辨其自己订单的唯一标识号。
- TradeComment：对订单的注释（会显示在交易历史中）。
- DailyLimit：是否启用每日交易限制。
- MaxOrdersPerDay：每日最大交易笔数。
- CloseOnOpposite：若出现反向信号，是否平掉相反方向的持仓。
8. Display Settings（显示设置）
- ShowPanel：是否在图表上显示主要信息面板（仪表板）。
- ShowProfitStats：是否显示收益统计（当天、本周、本月以及总收益）。
- ShowTradeHistory：是否在图表上显示订单历史。
- BuyTradeColor / SellTradeColor：用于显示买卖订单的颜色。
- TradeFontSize：订单标签的字体大小。
- PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor：面板的配色方案。
结论
Bollinger Bands Trader Pro 是一款通用型交易工具，适合希望自动化并改进布林带交易策略的交易者。它将网格（Grid）与灵活的风险管理系统相结合，并提供了移动止损、保本等多种高级功能，使其成为市场上最可靠、最有效的 EA 之一。
优点：您不仅拥有基于布林带的经典交易策略，还能获得智能化的仓位管理及简明易用的界面。
重要提示：过去的交易结果并不保证未来收益，金融市场交易具有风险。在真实账户上使用该 EA 之前，请先在模拟账户或策略测试器上进行充分测试。