Bollinger Bands Trader Pro 是一款基于布林带（Bollinger Bands）指标的强大专业网格交易EA，专为进行专业网格交易的交易者而设计。它结合了灵活的风险参数设置、智能仓位管理、先进的移动止损（Trailing Stop）和盈亏平衡（BreakEven）功能，并具备每日交易限制和收益统计等功能。EA 会根据布林带自动识别市场入场点，创建订单网格（Grid）控制风险，并在出现相反信号时自动平仓。

Bollinger Bands Trader Pro 的关键优势

完整的网格策略（Grid） 可根据设定的步长（Grid Step）顺势或逆势加仓。

灵活设置最大订单数量（MaxGridOrders）。

可选择在每一次新加仓时减少手数（GridReduceRisk）。 改进的布林带信号逻辑 多种信号处理模式：触及布林带 (BB_TOUCH)、交叉 (BB_CROSSOVER)、调整后突破 (BB_BREAKOUT) 或收缩 (BB_SQUEEZE)。

确认模式 (UseConfirmation) 可过滤假信号。 扩展的仓位管理设置 可启用并自定义移动止损 (TrailingStop、TrailingStart、TrailingDistance、TrailingStep)。

可将交易转移至盈亏平衡状态 (BreakEven、BreakEvenStart、BreakEvenOffset)。

设置传统的止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit)。 灵活的风险管理系统 提供两种手数计算模式：固定手数 (LOTMODE_FIXED) 或按余额百分比 (LOTMODE_PERCENT)。

三种风险水平：低 (1%)、中 (2%)、高 (5%)。

通过限制每日最大订单数量 (MaxOrdersPerDay) 来控制当日最大回撤。 高级图表可视化功能 提供显示日、周、月及总收益统计的面板（仪表板）。

在图表上直接显示订单和交易历史 (ShowTradeHistory)，并以点数显示盈利。

友好的界面支持自定义颜色和对象大小 (PanelBackColor、PanelTextColor、BuyTradeColor、SellTradeColor 等)。 多用途性 同时支持 Netting 账户（每个品种只有一个头寸）和 Hedging 账户（可有不限数量的头寸）。

可选择交易方向 (TradeDirection)：仅做多 (Buy)、仅做空 (Sell) 或双向 (Both)。

适用于任何品种： 主流外汇货币对 (EURUSD、GBPUSD、USDJPY 等)。 黄金 (XAUUSD)。 原油 (Brent、WTI)。 加密货币 (Bitcoin、Ethereum 等)。



适用的交易品种和时间周期

推荐时间周期 ：M15、M30、H1（默认使用 H1，但也可根据需要切换至其他周期）。

：M15、M30、H1（默认使用 H1，但也可根据需要切换至其他周期）。 主要货币对 ：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD 等。

：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCAD、AUDUSD、NZDUSD 等。 贵金属 ：黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)。

：黄金 (XAUUSD)、白银 (XAGUSD)。 原油 ：UKBrent (Brent)、USCrude (WTI)。

：UKBrent (Brent)、USCrude (WTI)。 加密货币：BTCUSD (Bitcoin)、ETHUSD (Ethereum) 以及其他流动性好的品种。

EA 在大多数交易品种上都能使用默认参数运行，但对于特定货币对或大宗商品/加密资产，建议进行参数优化（尤其是布林带周期、标准差、网格步长等）。

主要设置的详细说明

1. Lot & Risk Settings（手数与风险设置）

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) ：选择手数计算方式：固定手数或按账户余额百分比。

：选择手数计算方式：固定手数或按账户余额百分比。 FixedLotSize ：在固定手数模式下使用的手数大小。

：在固定手数模式下使用的手数大小。 RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)：当使用百分比方式时的风险水平（占余额的 1%、2% 或 5%）。

2. Bollinger Bands Settings（布林带设置）

BB_Timeframe ：用于计算布林带的时间周期（默认 H1）。

：用于计算布林带的时间周期（默认 H1）。 BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE) ：布林带信号类型。

：布林带信号类型。 BB_Period ：指标周期（默认 20）。

：指标周期（默认 20）。 BB_Deviation ：标准差（默认 2.0）。

：标准差（默认 2.0）。 BB_Price ：价格类型（CLOSE、OPEN、HIGH、LOW 等）。

：价格类型（CLOSE、OPEN、HIGH、LOW 等）。 UseSqueezeAlert ：是否启用布林带“收缩”模式。

：是否启用布林带“收缩”模式。 UseConfirmation：是否启用可选的信号确认功能。

3. Grid Trading Settings（网格交易设置）

UseGrid ：是否启用网格交易。

：是否启用网格交易。 GridStep ：网格订单之间的点数间距。

：网格订单之间的点数间距。 MaxGridOrders ：单个网格中的最大订单数量。

：单个网格中的最大订单数量。 GridReduceRisk：在每次加仓时是否减少手数。

4. Trading Direction（交易方向）

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)：选择交易方向（双向、仅买入或仅卖出）。

5. Stop Loss & Take Profit Settings（止损与止盈设置）

StopLoss ：止损距离（点数），0 表示无止损。

：止损距离（点数），0 表示无止损。 TakeProfit：止盈距离（点数），0 表示无止盈。

6. Trailing Stop & BreakEven Settings（移动止损与保本设置）

TrailingStop ：是否启用移动止损。

：是否启用移动止损。 TrailingStart ：在获利多少点后开始启用移动止损。

：在获利多少点后开始启用移动止损。 TrailingDistance ：移动止损的间距（点数）。

：移动止损的间距（点数）。 TrailingStep ：止损移动的步长。

：止损移动的步长。 BreakEven ：是否启用保本模式。

：是否启用保本模式。 BreakEvenStart ：在获利多少点后将交易转为保本。

：在获利多少点后将交易转为保本。 BreakEvenOffset：转换到保本时设置的偏移点数。

7. Trading Rules（交易规则）

MaxSpread ：最大可接受点差，如果当前点差超出该值，EA 将不下单。

：最大可接受点差，如果当前点差超出该值，EA 将不下单。 MinutesBetweenTrades ：交易之间的最小时间间隔（分钟）。

：交易之间的最小时间间隔（分钟）。 MagicNumber ：EA 分辨其自己订单的唯一标识号。

：EA 分辨其自己订单的唯一标识号。 TradeComment ：对订单的注释（会显示在交易历史中）。

：对订单的注释（会显示在交易历史中）。 DailyLimit ：是否启用每日交易限制。

：是否启用每日交易限制。 MaxOrdersPerDay ：每日最大交易笔数。

：每日最大交易笔数。 CloseOnOpposite：若出现反向信号，是否平掉相反方向的持仓。

8. Display Settings（显示设置）

ShowPanel ：是否在图表上显示主要信息面板（仪表板）。

：是否在图表上显示主要信息面板（仪表板）。 ShowProfitStats ：是否显示收益统计（当天、本周、本月以及总收益）。

：是否显示收益统计（当天、本周、本月以及总收益）。 ShowTradeHistory ：是否在图表上显示订单历史。

：是否在图表上显示订单历史。 BuyTradeColor / SellTradeColor ：用于显示买卖订单的颜色。

：用于显示买卖订单的颜色。 TradeFontSize ：订单标签的字体大小。

：订单标签的字体大小。 PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor：面板的配色方案。

结论

Bollinger Bands Trader Pro 是一款通用型交易工具，适合希望自动化并改进布林带交易策略的交易者。它将网格（Grid）与灵活的风险管理系统相结合，并提供了移动止损、保本等多种高级功能，使其成为市场上最可靠、最有效的 EA 之一。

优点：您不仅拥有基于布林带的经典交易策略，还能获得智能化的仓位管理及简明易用的界面。

重要提示：过去的交易结果并不保证未来收益，金融市场交易具有风险。在真实账户上使用该 EA 之前，请先在模拟账户或策略测试器上进行充分测试。



