GoGoPips 没有终点。只有一条研究之路，而模型是这条道路的自然结果。

本项目的主要目标是机器学习领域的研究，并寻找分析和预测数据与市场的新方法。

任何在本项目或其他项目中发布的模型，都不构成盈利保证，也不是承诺结果的交易。



这是一个公开的研究结果，按其本来面貌呈现，不隐藏缺点，也不夸大优点。



无法预测某个模型未来的结果；这是一个您可以参与并尝试从中获利的实验。

