Zoomini
- 专家
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Gennady Sergienkohttps://gogopips.com/
Since 2015.
- 版本: 1.11
- 激活: 10
重要信息:
支持和问题解答仅在这里提供: https://www.mql5.com/en/users/zolia (Zolia - UTC/GMT: 台湾);
Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。
这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold。
信号: www.mql5.com/en/signals/2381994
需要了解的重要事项:
- 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。
支持: Netting 账户和任何杠杆。
支持大额入金，因为交易类型为中期交易。
- 100% 交易活跃度。
这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。
这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。
- 购买前完全透明。
目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。
- 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。
- 这些模型背后的研究是最新的，并且可能没有公开的类似成果。
您的保障:
- 及时支持和错误修复。
- 如有需要，提供安装帮助。
- 友好而诚实的社区，其中有许多经验丰富的交易者。
设置:
- 您可以在评论第一页找到 EA 参数说明: 点击这里。
GoGoPips 范式与免责声明:
- 本项目的主要目标是机器学习领域的研究，并寻找分析和预测数据与市场的新方法。
GoGoPips 没有终点。只有一条研究之路，而模型是这条道路的自然结果。
- 任何在本项目或其他项目中发布的模型，都不构成盈利保证，也不是承诺结果的交易。
这是一个公开的研究结果，按其本来面貌呈现，不隐藏缺点，也不夸大优点。
无法预测某个模型未来的结果；这是一个您可以参与并尝试从中获利的实验。
模型套装在开始销售时的价格是这样计算的: 在成功的情况下， EA 可以在 2-4 周内收回成本。
但是，不能保证这种情况一定会发生。这是您的交易和投资风险。
- 最近，GoGoPips 网站上线了 Liveboard (beta)，其中已经运行了约 100 个模型。
未来，每项新研究还将向其中添加约 100 个模型。
Don't panic over short-term drawdown—it works! Many people are leaving bad reviews because of a bad week, but if you backtest Zoomini in MT5, you'll see these drawdowns are part of the system. It manages three positions across different strategies, and even when it seems to go against the market, patience pays off in the long run. Drawdowns happen in real trading. Stick to the system, give it time, and trust the process. Great EA!