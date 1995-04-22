Gold Train
- 专家
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Alexey Dudin一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。
超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。
我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
- 版本: 1.2
- 更新: 24 六月 2026
- 激活: 5
Gold Train EA MT5 是一款适用于 XAUUSD 的全自动智能交易系统，基于价格行为变化实现自主交易。
该系统采用基于状态的执行模型，根据市场条件动态管理持仓。
不使用标准技术指标，而是依赖内部价格行为驱动框架。
核心功能
- 全自动 MT5 交易系统
- XAUUSD（黄金）优化执行
- 无指标价格行为逻辑
- 基于状态的持仓管理
- 趋势与反转自适应逻辑
- 固定与余额自适应手数计算
- 内置交易执行与安全过滤机制
风险与执行
该 EA 包含严格的交易验证逻辑，以确保在正确条件下执行交易，包括保证金检查、交易品种可用性以及终端交易权限检测。
仓位大小可配置，具备受控风险敞口与最大手数限制。不使用马丁格尔、网格或任何回撤恢复策略。
建议使用足够的账户资金，并根据自身风险管理原则合理配置交易手数。