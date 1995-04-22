Gold Train

  • 专家
  • Alexey Dudin
    Alexey Dudin

    Alexey Dudin

    一位研究XAUUSD价格行为的研究者，将XAUUSD视为具有结构性低效的随机系统，这些低效性定义了价格边界，并允许在交易方向之间估计期望值。

    超过13年的研究使这一方法发展为交易模型，这些模型将不确定性转化为具有可测量规模的概率性结果。

    我的原则：“我不知道市场会走向哪里，但我知道它最终会到达哪里。”
    10 评论
  • 版本: 1.2
  • 更新: 24 六月 2026
  • 激活: 5

Gold Train EA MT5 是一款适用于 XAUUSD 的全自动智能交易系统，基于价格行为变化实现自主交易。

该系统采用基于状态的执行模型，根据市场条件动态管理持仓。

不使用标准技术指标，而是依赖内部价格行为驱动框架。

核心功能

  • 全自动 MT5 交易系统
  • XAUUSD（黄金）优化执行
  • 无指标价格行为逻辑
  • 基于状态的持仓管理
  • 趋势与反转自适应逻辑
  • 固定与余额自适应手数计算
  • 内置交易执行与安全过滤机制

风险与执行

该 EA 包含严格的交易验证逻辑，以确保在正确条件下执行交易，包括保证金检查、交易品种可用性以及终端交易权限检测。

仓位大小可配置，具备受控风险敞口与最大手数限制。不使用马丁格尔、网格或任何回撤恢复策略。


建议使用足够的账户资金，并根据自身风险管理原则合理配置交易手数。

推荐产品
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
专家
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily is a premium Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold) trading with a robust trend-following architecture, adaptive risk-management mechanisms, and an exceptionally precise Daily-based Trailing Stop system . Designed with institutional-grade logic, dynamic stop-level protection, and intelligent margin-checking, this EA ensures maximum compatibility and stability across all major brokers. This EA is crafted for traders who seek consistent long-ter
Dream Trend EA
Sahib Ul Ahsan
专家
Gold Trend EA – Automated Trend & Market Structure Trading for MT5 Gold Trend EA is an automated Expert Advisor developed for trading XAUUSD and other financial instruments using a combination of technical indicators, market structure analysis, and configurable risk management tools. The EA combines multiple confirmation methods to analyze trend direction, momentum, volatility, and price structure before executing trades. It is designed for traders who prefer structured automated trading with f
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Smart Radar
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Overview Smart Radar is a professional automated trading system built on Inner Circle Trader (ICT) concepts, designed to identify and execute high-probability setups based on institutional order flow analysis. This Expert Advisor combines liquidity sweeps, Fair Value Gaps (FVGs), and market structure analysis to capture strategic entry points during key trading sessions. Core Trading Methodology Smart Radar operates on proven ICT principles: Liquidity Analysis : The EA identifies areas where ins
Titan Sentinel
Abdul Qadir Memon
5 (1)
专家
Titan Sentinel Expert Advisor Titan Sentinel 是一款用于 Forex 交易的完全自动化 MetaTrader 5 Expert Advisor。最新的 3.x 版本使用货币强弱分析来寻找强货币对弱货币的交易机会，然后在开仓前应用趋势确认、基于风险的手数计算、Stop Loss、Take Profit、交易时段控制，以及可选的 recovery 风格风险管理。 重要提示：Titan Sentinel 独立于图表时间周期。您可以将它加载到任何图表上，它会使用 EA 输入参数中选择的时间周期进行交易。默认交易时间周期为 M5。 主要功能 适用于受支持 Forex 货币对的货币强弱扫描器。 强货币对弱货币的货币对选择。 可配置的货币对启用/禁用列表。 交易时间周期独立于图表时间周期。 更高时间周期确认过滤器。 自动基于风险的手数计算。 Stop Loss 和 Take Profit 计算。 基于 RR 倍数的 Take Profit。 保本保护。 可选的日终前平仓功能。 可选的每日亏损交易限制。 可选的 Martingale 模式。 用于协调风险的
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
专家
Here’s the full English translation of your text: --- ### **Operating Principle** The **Golden Extreme Furious EA** is an intelligent buy recovery and accumulation system (BUY Recovery Grid) specially developed for **XAUUSD (Gold)**. It combines advanced technical analysis (using Bill Williams’ AO and AC indicators) with a smart order management system that always aims to close trading cycles in profit — even after adverse market movements. The robot operates exclusively with **buy (BUY)**
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
Dai Dai
Achmad Benny
专家
Dai Dai is a fully automated grid Expert Advisor for MetaTrader 5, built based on Stochastic divergence entries and a dynamically spaced grid that adapts to live market volatility. It opens the first position only when a confirmed divergence signal appears, then manages the open basket automatically — adding grid orders as price moves against it and closing the entire basket the moment a combined profit target in dollars is reached. The EA offers a choice between Martingale lot scaling and a fix
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Trend Falcon PRO
Channaphat Yamuangmorn
专家
Trend Falcon PRO: Complete System Overview Trend Falcon PRO is an advanced, fully automated Expert Advisor (EA) designed to execute high-probability trades by combining Multi-Timeframe (MTF) trend analysis with precise Price Action triggers. It is built for traders who want a smart, adaptive system with institutional-grade risk management. Here is a detailed breakdown of how the EA works: 1. Smart Trend Filtering (Multi-Timeframe Analysis) The EA does not guess the market direction; it follows t
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
专家
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Darkstone Fusion
Darkstone Capital LTD
专家
Darkstone Fusion Professional Multi-Asset Algorithmic Trading System for MetaTrader 5 Overview Darkstone Fusion is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5, combining multiple trading methodologies into a unified algorithmic framework. The system is built to analyse market conditions, identify potential trading opportunities, and execute trades using a structured approach across multiple asset classes. Darkstone Fusion has been developed with a focus on adaptability, risk m
VolumePriceDirectional EA
Olalekan Damilola Aturaka
专家
Volume Price Direction EA v1.51  is an intelligent MetaTrader 5 Expert Advisor designed to identify high-probability market opportunities by combining price action, directional momentum, and volume confirmation into a single automated trading system. Built for precision and adaptability, the EA dynamically reacts to changing market conditions while maintaining disciplined risk management and trade execution. Ideal for forex traders seeking a smart, data-driven trading assistant, this EA focuses
FREE
Diamond DE40 MT5
Fanur Galamov
5 (4)
专家
Diamond DE40 is high-quality expert advisor for fully automated trading. DE40 MT5   is new generation system that uses all advantages of the mt5 platform and intended for trading with symbol DE40. Diamond includes advanced core, accurate entry points filter that based on number of key market factors like price channels, round and key levels, price action and fine analisys of bar models. DE40 contains multi-stage profit closure system, two ways trailing stop function, high spread protection, sepa
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
专家
彻底改变您的黄金交易！使用“Gold Martingale Robot EA”（MT5）释放指数级与可持续的增长 您厌倦了不断盯着图表吗？每次发布重大经济新闻时都会感到压力？或者您曾经赚取过利润，却因为周末持仓而眼睁睁看着它们消失？ 停止试错吧！隆重推出 Gold Martingale Robot EA —— 终极 MT5 自动化交易系统，专为寻求长期投资组合增长、指数级复利回报以及严格风险管理协议的严肃投资者而设计。 为什么“Gold Martingale Robot EA”是您投资组合中缺失的那块拼图？ 1. 投资组合指数级增长（复利的力量） 这款 EA 并非为短期高风险赌博而生，而是为“长期”盈利而设计。该算法利用复利的力量，使您的账户能够稳步增长。今天的利润将成为明天创造倍增回报的资本。 2. ️ 零周末持仓风险 告别周末的焦虑！我们的系统遵循严格的规则：“周末不持仓”。这消除了周一早晨市场滑点的严重风险，并为您节省了大量不必要的隔夜利息（Swap）费用。 3. 智能“红色新闻”规避系统 在经济新闻发布（红色文件夹事件）导致市场剧烈波动期间，标准交易
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
专家
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自动化交易系统 Exclusive Black Pro Max MT5 是一款基于先进市场分析算法和风险管理策略的 MetaTrader 5 智能交易顾问。该顾问全自动运行，几乎无需交易者干预。 注意！购买后请立即联系我 ，以获取详细的安装和设置说明！ 重要提示： 所有示例、截图和测试仅用于演示。如果某个货币对在某个经纪商处表现良好，并不意味着在其他经纪商处也会如此。每个经纪商都有自己的报价、点差和交易条件，因此 每个货币对必须由用户自行优化 ，并且在真实账户上 仅以单货币模式运行 。多货币截图仅用于说明。 重要信息： 该顾问的演示版本仅供评估使用。未经优化的测试结果不能反映算法的真实表现。完整使用需要针对经纪商、资金规模和所选工具进行个性化优化。优化必须由用户独立完成，并且至少 每年一次 。 请记住：最终结果直接取决于您的交易经验以及您在优化过程中设置的参数。 主要特点 市场分析算法： 指标与过滤器的组合，用于识别交易机会。 灵活性： 可适应不断变化的市场条件和不同的波动水平。 现代订单执行类型： IOC, FOK, Ret
Lycan
Leo Carlo Bermudez
专家
Lycan is an automated S calping system optimized for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader platform. The EA does not use grid or martingale recovery methods. It applies volatility-based stop loss protection and rule-based filters (spread, news, and session) to select scalp trade opportunities using confirmed breakout strength, rather than relying on high-frequency or recovery-based entries. Live Monitoring: Signal tracked on a Non-ECN, high-spread broker account. (Aggressive Settings Only) (NY Open
FREE
Inferno Storm AI V227DTPro Hybrid MT5
Huu Loc Nguyen
专家
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Inferno Storm AI V227DT  PRO  Hybrid (MT5) (Deep Think) [Subtitle: Deep Think Logic | XML Confidence Filter | Multi-LLM Quant Engine] Introduction: The Era of "Blind" Algorithms is Over Welcome to the absolute cutting edge of algorithmic trading.   Inferno Storm AI Hybrid PRO V2.27DT   is not a standard Expert Advisor—it is a cognitive   Quantitative Intelligence Engine . Traditional bots blindly execute rigid historical rules, making
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Amer Juabra
专家
Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO 專注於外匯市場的自動化交易系統 各位交易者，大家好！ Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO 是 Quantum 交易生態系統的一部分，其開發目標明確： 結構化、紀律嚴明且基於規則的自動化外匯交易。 PulseMatrix 專為那些重視精準而非頻率、邏輯而非情緒、以及可控執行而非激進風險的交易者而設計。 市場聚焦 主要市場：外匯 最佳測試貨幣對：EURUSD、GBPUSD 交易風格：日內交易與短線剝頭皮交易 推薦時間框架：M5 – M10 此 EA 旨在活躍的市場環境中運行，尤其是在結構和波動性相符的情況下。 PulseMatrix 的思考方式 Quantum PulseMatrix 不會隨機交易，也不會追逐市場。 所有部位僅在以下條件滿足後才會開倉： 趨勢方向已確認 動量條件已驗證 波動水平在可接受範圍內 系統避免不必要的交易，僅專注於清晰且符合規則的交易設定。 風險理念 PulseMatrix 遵循可控風險模型： 不使用馬丁格爾策略
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Xau Phantom Nexus
Napat Puangjunkum
专家
XAU PHANTOM NEXUS7-Module Multi-Strategy Scalper Engine — The Ultimate Gold Dominator Xau Phantom Nexus  is an institutional-grade, fully automated Expert Advisor housing 7 independent trading modules that work in concert to find the highest-probability entries across XAUUSD. Unlike single-strategy EAs that fail when market conditions shift, Phantom Nexus adapts by activating the module best suited to the current market regime — be it trending, ranging, volatile, or reversal. Every single trad
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
Gold Zilla AI MT5
Christophe Pa Trouillas
4.74 (34)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
专家
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
专家
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Trade HotKeys
Alexey Dudin
实用工具
Trade HotKeys 是一款手动交易工具，可通过键盘快捷键快速执行交易操作。 它专为自主交易者（Discretionary Traders）和剥头皮交易者（Scalpers）设计，帮助用户无需使用 MetaTrader 5 界面按钮即可快速控制订单。 无需点击图表按钮或切换菜单，您可以直接通过键盘完成交易操作。 功能特点 使用快捷键快速开仓 BUY / SELL 分别关闭 BUY 或 SELL 持仓 一键关闭全部持仓 快速反转持仓方向 暂停交易，防止误操作 直接在图表上监控 BUY/SELL 持仓量与浮动盈亏 为什么交易者会使用它 减少决策与执行之间的延迟 帮助建立更快的手动交易肌肉记忆 适用于剥头皮交易与快速行情环境 减少交易过程中对终端界面的操作依赖 支持任何经纪商和账户类型（净额 / 对冲） 轻量稳定，无复杂计算负载 界面 UI 位置可自由调整（4 个角落） 可配置字体大小与布局 文本、标签和颜色可轻松自定义 实时图表状态显示 低 CPU 占用
FREE
Timer HUD
Alexey Dudin
实用工具
Timer HUD 是一款轻量级图表工具，可在图表上实时显示市场信息，结合当前K线倒计时与点差显示。 该指标支持所有时间周期，实时显示当前K线剩余时间，并无延迟更新。同时提供点差监控，帮助交易者在快速行情中及时掌握市场状况。 主要功能： 实时K线倒计时 点差显示（以点为单位） 支持所有周期（M1–MN） 轻量优化（基于定时器事件更新） 完全可自定义外观（字体、大小、颜色、位置） 简洁HUD设计，不干扰图表 Timer HUD 适用于剥头皮交易者、日内交易者以及需要快速查看时间和点差的用户。 未来我将根据用户的需求不断为该工具添加新功能。如果你在交易过程中有任何关于时间控制或其他功能的需求，可以在评论中留言，我会尽力在后续版本中开发并加入这些功能！
FREE
Gold Button EA MT5
Alexey Dudin
专家
Gold Button EA MT5 是一款用于 XAUUSD 的趋势跟随专家顾问，专注于低频方向性交易。 该系统分析市场状况，并按照主要趋势方向进行交易。 交易逻辑 EA 判断当前市场偏向，并按照主要趋势方向运行。 该系统设计用于波段交易，而不是高频交易。 退出逻辑 退出水平基于市场结构和价格动态，而不是固定点值。 这使 EA 能够快速应对趋势变化，提前减少亏损交易，并在强趋势中持仓更久，使盈利覆盖之前的小亏损。 交易风格 预计交易频率约为每 1–2 天一单，取决于市场情况。 该系统更像马拉松，而不是短跑，因此结果是逐步形成的。 风险模型 系统不使用马丁格尔、网格或恢复策略。 由于策略属于长期趋势型交易，因此应根据账户风险使用合理手数，而不是激进加仓。
Follow Me Signal
Alexey Dudin
指标
Follow Me Signal 以简单清晰的方式显示当前市场方向，适用于日内交易和 M1 剥头皮交易。 它帮助你快速了解市场走势，而无需复杂分析或杂乱图表。 显示内容： 市场方向（上涨 / 下跌） 图表上的简单视觉信号 每个 tick 实时更新 信号类型： 角落 HUD 方向指示器 直接显示在蜡烛上的箭头 可以同时使用或单独使用。 设置（Settings）: 可选择信号颜色（用于匹配交易平台风格） 可调整信号大小 可选择信号显示位置（角落或图表区域） 主要优势： 几秒内清晰判断市场方向 减少噪音，专注价格走势 适用于剥头皮和日内交易 多时间框架支持 轻量快速 Follow Me Signal 适合希望使用简单决策工具而不是复杂指标的交易者。它帮助你跟随市场方向，避免随机价格噪音。 未来版本将根据用户反馈持续改进。
Gold Face
Alexey Dudin
专家
Gold Face EA MT5 是一个基于 XAUUSD 价格“动能衰竭”交易的系统 黄金的走势不是直线，而是波动式运行。强势的单边推动之后，通常会出现减速和反转，所以该系统专注于这些过渡阶段，当行情开始失去动能并回归更均衡的价格区域时进行交易。 如何开仓 系统不会追逐行情走势 它等待价格完成一段强势推动并开始失去动能 当价格从极端区域开始回撤时才会产生入场信号。系统只对已经发生或正在减弱的行情做出反应，而不是预测未来方向 风险模型 风险在开仓前固定设定，不会根据交易结果变化 不使用马丁格尔 不使用网格加仓 不在亏损后增加仓位 每一笔交易都是独立的，并遵循固定风险规则 退出逻辑与收益结构 当反转行情被认为结束时平仓 系统不依赖胜率 盈利来源于盈利单显著大于亏损单 这种平均盈利与平均亏损之间的差异，使系统即使在低胜率情况下仍然可以保持正收益 执行模型 Gold Face EA 完全自动运行，不预测市场，也不尝试判断方向 系统只对预设条件做出反应，不进行亏损加仓，也不需要人工干预 适用人群 希望全自动交易的交易者 关注黄金价格行为的用户 不依赖预测的系统化交易方法
Gold Sunrise
Alexey Dudin
专家
您是否曾有过这样的感觉：当您离开图表时， XAUUSD 当天最重要的一波行情已经悄然发生？ 当您享受充足睡眠、准备晨间咖啡，或专注于其他事务时， Gold Sunrise 持续监控市场，并在机会出现时迅速作出反应。 Gold Sunrise 通过分析K线动态，在强劲价格波动出现时进入市场。强势上涨动能触发买入交易，强势下跌动能触发卖出交易。该策略跟随市场方向的发展，并根据不断变化的市场环境进行调整。 内置仓位管理功能包括： • 基于风险回报比的盈利目标 • 遵循市场结构的保护性离场机制 • 自动过滤弱势市场波动 每一个交易决策都基于清晰且一致的规则执行，旨在捕捉具有价值的市场动能。 Gold Sunrise 为每一个交易时段带来纪律性、执行速度和一致性，让您无论身在何处，都能与市场机会保持同步。
Gold Leap
Alexey Dudin
专家
Gold Leap 是一款专为 XAUUSD 波段交易设计的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。它能够自动寻找高概率交易机会，并从开仓到平仓全程自动管理每一笔交易。 工作原理 将 Gold Leap 加载到图表后，EA 会持续监控市场，而不会频繁开仓。它会耐心等待预设交易条件出现，只有在满足策略要求时才会执行交易。 当符合条件的交易机会出现时，Gold Leap 会自动开立 一笔 仓位，并立即设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈） 。每笔交易从开仓开始即受到风险保护，无需任何人工干预。 该策略允许市场按照自身节奏运行。正常的价格波动和短期回调不会导致仓位过早平仓，从而使交易有机会跟随更大的市场趋势。 仓位管理 Gold Leap 采用简单且严格的交易管理方式： 任意时刻仅持有 一笔 交易； 每笔交易都会预先设置 Stop Loss（止损） 和 Take Profit（止盈） ； 当交易结束后，EA 会重新进入市场监控状态，等待下一次交易机会； 每笔交易均独立运行，与之前的交易没有任何关联。 风险管理 Gold Leap 不使用 Ma
Gold Sign
Alexey Dudin
专家
Gold Sign EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的自动化交易系统，专为 XAUUSD（黄金）设计。 该专家顾问持续监控市场，执行交易并根据其内置交易逻辑管理持仓。它适合希望使用即用型交易方案、无需手动干预的交易者。 专家顾问功能 监控当前交易品种 自动开设 BUY 和 SELL 订单 在整个交易周期内管理持仓 根据市场条件自动平仓 为什么交易者使用它 专为 XAUUSD 设计 24/7 自动市场分析、交易执行和持仓管理 无需手动交易 支持固定手数和自动手数计算 低 CPU 资源占用 可与其他专家顾问同时运行 支持 VPS，并可在终端重启或连接中断后恢复状态 支持净持仓（Netting）和对冲（Hedging）账户 支持 MetaTrader 5 优势 开箱即用 无需手动管理交易 每笔交易独立管理 灵活的资金管理 轻量高效 稳定执行 不使用马丁格尔、网格或加仓摊平策略
筛选:
无评论
回复评论