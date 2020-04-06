Gartley Butterfly Pattern EA

简介

该智能交易系统（EA）基于谐波形态自动交易——这些是流行的技术分析图形，最早由Harold McKinley Gartley提出，后由Scott Carney系统化和扩展，他是Bat、Crab、Shark、Deep Crab和Alternate Bat等图形的创始人。

该机器人能够识别并交易以下形态：Gartley、Butterfly、Bat、Crab、Shark、Cypher、Deep Crab、Alternate Bat、AB=CD、Three Drives。

这些形态基于斐波那契水平构建，支持灵活设置允许的偏差范围。

该智能交易系统：

在指定的时间框架内扫描图表（例如H1、H4，默认H3），

根据确认的形态和设定参数开仓，

按固定手数或指定的风险水平计算仓位大小，

通过移动止损、保本止损、限制订单数量和订单间距等功能管理持仓。

系统实现了图表上所有形态的可视化显示，以及带有统计数据和当前持仓信息的交易面板。

为了确保形态正确显示，请使用与EA参数菜单中设置相同的时间框架。

支持的资产

货币对：EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、USD/CHF、AUD/USD、NZD/USD、USD/CAD

原油：Brent、WTI

加密货币：比特币（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）、莱特币（LTC）及其他流行代币

贵金属：黄金（XAU/USD）、白银（XAG/USD）

该EA适用于经典外汇市场及大宗商品和数字资产市场。

使用建议

EA针对GBP/USD货币对进行了优化，测试于Roboforex经纪商的模拟账户。

激活EA需设置：

止损（Stop Loss）= 0，

开启移动止损（Trailing Stop）= true，

开启保本止损（Break Even）= true。

建议根据您经纪商的具体情况进行优化，因为点差、交易时间及其他参数可能有所不同。

主要参数与功能

• 通用设置

Magic Number — EA交易的唯一标识符

Working Timeframe — 用于图表分析和谐波形态识别的时间框架（例如H1、H3、H4）

Max Spread（点数）— 允许的最大点差，超过该值则不进场

• 形态设置

Lookback Bars — 用于识别形态的最近K线数量

Min Pattern Size（点数）— 形态的最小尺寸

Fibonacci Tolerance — 斐波那契水平允许的偏差（例如0.05即5%）

Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — 启用或禁用对应形态的识别与交易

• 风险管理

Lot Calculation Method — 仓位计算方式：固定手数或按风险比例计算

Fixed Lot Size — 选择固定手数时的手数大小

Risk % per Trade — 单笔交易风险占账户余额的百分比（用于按风险计算仓位）

Max Simultaneous Positions — 最大同时开仓数

• 止损和止盈

Stop Loss（点数）— 止损大小（0表示不使用止损）

Take Profit（点数）— 止盈大小

• 移动止损

Use Trailing Stop — 启用或禁用移动止损

Trailing Start（点数）— 价格朝有利方向移动多少点后开始移动止损

Trailing Distance（点数）— 移动止损与当前价格的距离

Trailing Step（点数）— 移动止损调整的最小价格变动

• 保本止损

Use Break Even — 启用保本止损功能

Break Even Start（点数）— 盈利达到多少点后将止损移至保本

Break Even Offset（点数）— 保本止损距离入场点的偏移

• 订单过滤

Min Distance Between Orders（点数）— 订单之间的最小距离

Min Time Between Orders（分钟）— 开仓之间的最小时间间隔

• 显示和面板

Draw Patterns — 显示识别到的形态

Show Panel — 显示EA控制面板

Show Trade History — 显示交易历史

Show Profit Labels — 显示交易盈利标签

Show Close Line — 显示交易关闭线

Show Fibonacci — 显示形态上的斐波那契水平

• 形态及元素颜色

各形态类型和面板元素颜色自定义

Line Width — 形态线条宽度

Font Size — 标签字体大小

• 面板颜色

Panel Background Color — 面板背景色

Panel Text Color — 面板文字颜色

Panel Edit Color — 可编辑字段颜色

Panel Profit Color — 盈利文字颜色

Panel Loss Color — 亏损文字颜色

总结

Gartley Butterfly Pattern EA 是一款功能强大且灵活的自动交易工具，基于谐波形态。适用于日内及中期交易，可自动识别复杂技术形态，精准管理多种市场的交易，包括外汇、加密货币及大宗商品。

重要提示

使用前请务必测试并根据您经纪商的交易条件优化参数。请牢记，金融市场交易风险较高。建议先用模拟账户，严格执行资金管理规则。



