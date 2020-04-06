产品简介

Golden Scalper EA - 自动蜡烛形态剖析剥头皮专家顾问（MetaTrader 5）

Golden Scalper EA 是一款全自动化交易专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计，专注于高频交易和剥头皮策略，以最低风险实现最高交易效率。EA 利用先进的蜡烛形态分析算法，并通过移动平均线（MA）信号过滤来精确确定入场点。Golden Scalper EA 将强大的分析能力与灵活的参数设置相结合，是任何级别交易者不可或缺的工具。

该系统可自动识别 11 种常用蜡烛形态，并通过 MA 过滤器确认信号，从而提高入场精度并减少误信号。其全面的风险管理系统包括最大回撤控制、交易数量限制、追踪止损和保本功能，有效保护交易资金。

核心功能

分析 11 种蜡烛形态

EA 可识别并分析以下形态： Bullish Engulfing（看涨吞没） Bearish Engulfing（看跌吞没） Hammer（锤子线） Hanging Man（上吊线） Shooting Star（流星线） Inverted Hammer（倒锤子） Doji（十字星） Morning Star（晨星） Evening Star（暮星） Piercing Line（刺透线） Dark Cloud Cover（乌云盖顶）

灵活选择形态

每种蜡烛形态可独立启用或禁用，适应不同交易策略。

移动平均线（MA）过滤器

买入信号仅在价格高于 MA 时触发；卖出信号仅在价格低于 MA 时触发。

MA 过滤器自定义

可设置周期、计算方法（SMA, EMA, SMMA, LWMA 等）及价格类型（Close, Open, High, Low, HL2, OC2 等）。

完善的风险管理

可按固定手数、账户余额百分比或资金金额设置交易手数，限制同时开仓数量，控制最大回撤，并可选择自动平仓。

保证金检查与自动调整手数

系统会在开仓前自动检查可用保证金，并在必要时自动调整手数。

保护盈利工具 Trailing Stop ：随价格移动自动保护盈利 Break Even ：盈利达到目标时将止损移至保本 精准设置 Stop Loss 和 Take Profit（以点数计）

交易间距与时间过滤 MinDistanceBetweenOrders：防止在价格过近时频繁开仓 MinTimeBetweenTrades：避免短时间内混乱开仓

每日交易限制 MaxFilteredOrders 与 MaxTradesAllowed 限制每日交易数量，防止过度交易

通用性与适应性

可交易所有资产：外汇、黄金、白银、原油、金属、指数和差价合约（CFD）。

多时间框架优化

建议使用 M5 及以上时间框架，可适用于短线剥头皮、中期波段及长期交易。

直观的设置界面

参数结构清晰、带注释、逻辑分组，适合初学者及专业交易者。

蜡烛形态解析

Bullish Engulfing （看涨吞没）：由一根看涨蜡烛完全吞没前一根看跌蜡烛，预示趋势由跌转升。

Bearish Engulfing （看跌吞没）：由一根看跌蜡烛完全吞没前一根看涨蜡烛，预示趋势由升转跌。

Hammer （锤子）：底部反转形态，长下影线、小实体。

Hanging Man （上吊线）：顶部反转形态，外观类似锤子。

Shooting Star （流星线）：顶部反转形态，长上影线、小实体。

Inverted Hammer （倒锤子）：底部反转形态，长上影线、小实体。

Doji （十字星）：开盘价与收盘价接近，显示买卖力量平衡。

Morning Star （晨星）：三根蜡烛组成底部反转，结束跌势开始涨势。

Evening Star （暮星）：三根蜡烛组成顶部反转，结束涨势开始跌势。

Piercing Line （刺透线）：两根蜡烛组成底部反转，第二根蜡烛收盘高于前一根蜡烛中点。

Dark Cloud Cover（乌云盖顶）：两根蜡烛组成顶部反转，第二根蜡烛收盘低于前一根蜡烛中点。

参数与设置

通用设置（General Settings）

TimeFrame：分析信号及交易执行时间框架（M5~MN1）

MagicNumber：交易 EA 唯一标识（默认 61790）

OrderComment：订单备注（默认 “MyOrders”）

MainLogicPauseSec：逻辑检查间隔秒数（默认 1.0）

风险管理与安全（Money Management & Safety）

MaxDrawdownPercent：最大允许回撤百分比（默认 30.0%）

CloseAllOnDrawdown：回撤超过设定值时自动平仓（true/false, 默认 false）

新订单过滤器（Filters for New Orders）

MinDistanceBetweenOrders：最小订单间距（默认 100 点）

MinTimeBetweenOrders：最小交易间隔（默认 15 分钟）

MaxFilteredOrders：最大过滤订单数量（默认 5）

资本管理（Risk Management）

LotMethod：手数管理方式（固定、余额百分比、资金金额）

RiskPercentPerTrade：单笔交易风险占余额百分比（默认 2.0%）

FixedLotSize：固定手数（默认 0.3）

MaxTradesAllowed：最大同时开仓数量（默认 28）

止损与止盈（Stop Loss & Take Profit）

StopLossPoints：止损点数（默认 300）

TakeProfitPoints：止盈点数（默认 600）

追踪止损与保本（Trailing & BreakEven）

EnableTrailingStop：启用追踪止损（true/false, 默认 false）

TrailingStartPoints：启用追踪止损的最小盈利点数（默认 150）

TrailingStopPoints：追踪止损距离（默认 100）

TrailingStepPoints：移动步长（默认 50）

EnableBreakEven：启用保本（true/false, 默认 false）

BreakEvenStartPoints：启用保本的最小盈利点数（默认 100）

BreakEvenOffsetPoints：保本偏移点数（默认 20）

MA 过滤器（MA Filter）

EnableMAFilter：启用/禁用（true/false, 默认 false）

MAPeriod：MA 周期（默认 50）

MAMethod：计算方法（SMA, EMA, SMMA, LWMA）

MAPrice：价格类型（Close, Open, High, Low, HL2, OC2）

蜡烛形态选择（Candlestick Patterns）

可独立启用或禁用每种蜡烛形态（默认全部启用）

可视化（Visualization - Deals）

ShowDealHistory：在图表显示交易历史（true/false, 默认 true）

BuyColorDraw：买入箭头颜色（默认 Lime）

SellColorDraw：卖出箭头颜色（默认 Red）

FontSize：利润字体大小（默认 15）

使用建议

先在模拟账户测试 ：至少 2-4 周，确保与您的交易风格匹配。

优化参数 ：根据交易工具调整 StopLoss、TakeProfit、MA 参数、距离与时间过滤器。

风险控制 ：建议单笔风险 1-2%，最大回撤 20-30%，同时开仓数量 5-10。

选择适合的蜡烛形态 ：初期可仅启用 2-3 种最可靠的形态（如 Engulfing、Morning/Evening Star），再逐步增加其他形态。

调整 MA 滤波器 ：选择 20-100 周期，SMA 用于趋势，EMA 用于快速响应，价格类型建议 Close。

启用保护机制 ：在波动市场可启用 Trailing Stop（50-100 点）和 Break Even。

注意经纪商特性：检查点差、最小止损（StopLevel）、下单速度，以确保 EA 高效运行。

保守设置（低风险、稳定）

TimeFrame: M15 或 H1

StopLossPoints: 400

TakeProfitPoints: 800

MaxDrawdownPercent: 20

EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200

EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA

MaxTradesAllowed: 5

MinDistanceBetweenOrders: 150

MinTimeBetweenOrders: 30

RiskPercentPerTrade: 1%

激进设置（高风险、高机会）

TimeFrame: M5

StopLossPoints: 150

TakeProfitPoints: 300

MaxDrawdownPercent: 40

EnableTrailingStop: false

EnableMAFilter: false

MaxTradesAllowed: 15

MinDistanceBetweenOrders: 50

MinTimeBetweenOrders: 5

RiskPercentPerTrade: 3%

账户与经纪商兼容性

支持所有 MT5 账户类型：ECN, STP, MM, PAMM, 模拟账户

支持净值与对冲账户，自动识别保证金模式

兼容所有提供 MT5 的经纪商

推荐交易工具

外汇 ：EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 等

贵金属 ：XAU/USD（金）、XAG/USD（银）

加密货币 ：BTC/USD、ETH/USD

能源：WTI、Brent 原油

优势

11 种蜡烛形态分析，历史验证可靠

MA 双重过滤，减少误入场

无马丁策略，风险控制保守

每种蜡烛形态可单独启用/禁用

超过 25 个参数可调，灵活适应市场

自动显示开平仓历史

完整风险管理与保证金检查

可交易多市场、多工具、多时间框架

时间和距离过滤防止过度交易

界面直观，适合所有级别交易者

总结

Golden Scalper EA 是一款基于蜡烛形态分析的专业自动交易工具。结合历史验证的蜡烛形态、现代信号过滤与风险管理，适用于剥头皮及波段交易，确保高精度入场和最小风险。

无论是外汇、金属、加密货币或能源市场，EA 都能稳定运行并提供客观分析和全方位风险控制。

将交易自动化交给专业 EA——Golden Scalper EA，助您轻松、安全地实现财务目标！

重要提示：请始终在模拟账户及策略测试器中验证 EA，自动交易存在资金损失风险。