Golden Scalper EA
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 5.1
- 更新: 19 一月 2025
- 激活: 10
产品简介
Golden Scalper EA 是一款全自动化交易专家顾问（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计，专注于高频交易和剥头皮策略，以最低风险实现最高交易效率。EA 利用先进的蜡烛形态分析算法，并通过移动平均线（MA）信号过滤来精确确定入场点。Golden Scalper EA 将强大的分析能力与灵活的参数设置相结合，是任何级别交易者不可或缺的工具。
该系统可自动识别 11 种常用蜡烛形态，并通过 MA 过滤器确认信号，从而提高入场精度并减少误信号。其全面的风险管理系统包括最大回撤控制、交易数量限制、追踪止损和保本功能，有效保护交易资金。
核心功能
-
分析 11 种蜡烛形态
EA 可识别并分析以下形态：
-
Bullish Engulfing（看涨吞没）
-
Bearish Engulfing（看跌吞没）
-
Hammer（锤子线）
-
Hanging Man（上吊线）
-
Shooting Star（流星线）
-
Inverted Hammer（倒锤子）
-
Doji（十字星）
-
Morning Star（晨星）
-
Evening Star（暮星）
-
Piercing Line（刺透线）
-
Dark Cloud Cover（乌云盖顶）
-
-
灵活选择形态
每种蜡烛形态可独立启用或禁用，适应不同交易策略。
-
移动平均线（MA）过滤器
买入信号仅在价格高于 MA 时触发；卖出信号仅在价格低于 MA 时触发。
-
MA 过滤器自定义
可设置周期、计算方法（SMA, EMA, SMMA, LWMA 等）及价格类型（Close, Open, High, Low, HL2, OC2 等）。
-
完善的风险管理
可按固定手数、账户余额百分比或资金金额设置交易手数，限制同时开仓数量，控制最大回撤，并可选择自动平仓。
-
保证金检查与自动调整手数
系统会在开仓前自动检查可用保证金，并在必要时自动调整手数。
-
保护盈利工具
-
Trailing Stop：随价格移动自动保护盈利
-
Break Even：盈利达到目标时将止损移至保本
-
精准设置 Stop Loss 和 Take Profit（以点数计）
-
-
交易间距与时间过滤
-
MinDistanceBetweenOrders：防止在价格过近时频繁开仓
-
MinTimeBetweenTrades：避免短时间内混乱开仓
-
-
每日交易限制
-
MaxFilteredOrders 与 MaxTradesAllowed 限制每日交易数量，防止过度交易
-
-
通用性与适应性
可交易所有资产：外汇、黄金、白银、原油、金属、指数和差价合约（CFD）。
-
多时间框架优化
建议使用 M5 及以上时间框架，可适用于短线剥头皮、中期波段及长期交易。
-
直观的设置界面
参数结构清晰、带注释、逻辑分组，适合初学者及专业交易者。
蜡烛形态解析
-
Bullish Engulfing（看涨吞没）：由一根看涨蜡烛完全吞没前一根看跌蜡烛，预示趋势由跌转升。
-
Bearish Engulfing（看跌吞没）：由一根看跌蜡烛完全吞没前一根看涨蜡烛，预示趋势由升转跌。
-
Hammer（锤子）：底部反转形态，长下影线、小实体。
-
Hanging Man（上吊线）：顶部反转形态，外观类似锤子。
-
Shooting Star（流星线）：顶部反转形态，长上影线、小实体。
-
Inverted Hammer（倒锤子）：底部反转形态，长上影线、小实体。
-
Doji（十字星）：开盘价与收盘价接近，显示买卖力量平衡。
-
Morning Star（晨星）：三根蜡烛组成底部反转，结束跌势开始涨势。
-
Evening Star（暮星）：三根蜡烛组成顶部反转，结束涨势开始跌势。
-
Piercing Line（刺透线）：两根蜡烛组成底部反转，第二根蜡烛收盘高于前一根蜡烛中点。
-
Dark Cloud Cover（乌云盖顶）：两根蜡烛组成顶部反转，第二根蜡烛收盘低于前一根蜡烛中点。
参数与设置
通用设置（General Settings）
-
TimeFrame：分析信号及交易执行时间框架（M5~MN1）
-
MagicNumber：交易 EA 唯一标识（默认 61790）
-
OrderComment：订单备注（默认 “MyOrders”）
-
MainLogicPauseSec：逻辑检查间隔秒数（默认 1.0）
风险管理与安全（Money Management & Safety）
-
MaxDrawdownPercent：最大允许回撤百分比（默认 30.0%）
-
CloseAllOnDrawdown：回撤超过设定值时自动平仓（true/false, 默认 false）
新订单过滤器（Filters for New Orders）
-
MinDistanceBetweenOrders：最小订单间距（默认 100 点）
-
MinTimeBetweenOrders：最小交易间隔（默认 15 分钟）
-
MaxFilteredOrders：最大过滤订单数量（默认 5）
资本管理（Risk Management）
-
LotMethod：手数管理方式（固定、余额百分比、资金金额）
-
RiskPercentPerTrade：单笔交易风险占余额百分比（默认 2.0%）
-
FixedLotSize：固定手数（默认 0.3）
-
MaxTradesAllowed：最大同时开仓数量（默认 28）
止损与止盈（Stop Loss & Take Profit）
-
StopLossPoints：止损点数（默认 300）
-
TakeProfitPoints：止盈点数（默认 600）
追踪止损与保本（Trailing & BreakEven）
-
EnableTrailingStop：启用追踪止损（true/false, 默认 false）
-
TrailingStartPoints：启用追踪止损的最小盈利点数（默认 150）
-
TrailingStopPoints：追踪止损距离（默认 100）
-
TrailingStepPoints：移动步长（默认 50）
-
EnableBreakEven：启用保本（true/false, 默认 false）
-
BreakEvenStartPoints：启用保本的最小盈利点数（默认 100）
-
BreakEvenOffsetPoints：保本偏移点数（默认 20）
MA 过滤器（MA Filter）
-
EnableMAFilter：启用/禁用（true/false, 默认 false）
-
MAPeriod：MA 周期（默认 50）
-
MAMethod：计算方法（SMA, EMA, SMMA, LWMA）
-
MAPrice：价格类型（Close, Open, High, Low, HL2, OC2）
蜡烛形态选择（Candlestick Patterns）
可独立启用或禁用每种蜡烛形态（默认全部启用）
可视化（Visualization - Deals）
-
ShowDealHistory：在图表显示交易历史（true/false, 默认 true）
-
BuyColorDraw：买入箭头颜色（默认 Lime）
-
SellColorDraw：卖出箭头颜色（默认 Red）
-
FontSize：利润字体大小（默认 15）
使用建议
-
先在模拟账户测试：至少 2-4 周，确保与您的交易风格匹配。
-
优化参数：根据交易工具调整 StopLoss、TakeProfit、MA 参数、距离与时间过滤器。
-
风险控制：建议单笔风险 1-2%，最大回撤 20-30%，同时开仓数量 5-10。
-
选择适合的蜡烛形态：初期可仅启用 2-3 种最可靠的形态（如 Engulfing、Morning/Evening Star），再逐步增加其他形态。
-
调整 MA 滤波器：选择 20-100 周期，SMA 用于趋势，EMA 用于快速响应，价格类型建议 Close。
-
启用保护机制：在波动市场可启用 Trailing Stop（50-100 点）和 Break Even。
-
注意经纪商特性：检查点差、最小止损（StopLevel）、下单速度，以确保 EA 高效运行。
保守设置（低风险、稳定）
-
TimeFrame: M15 或 H1
-
StopLossPoints: 400
-
TakeProfitPoints: 800
-
MaxDrawdownPercent: 20
-
EnableTrailingStop: true, TrailingStartPoints: 200
-
EnableMAFilter: true, MAPeriod: 50, MAMethod: SMA
-
MaxTradesAllowed: 5
-
MinDistanceBetweenOrders: 150
-
MinTimeBetweenOrders: 30
-
RiskPercentPerTrade: 1%
激进设置（高风险、高机会）
-
TimeFrame: M5
-
StopLossPoints: 150
-
TakeProfitPoints: 300
-
MaxDrawdownPercent: 40
-
EnableTrailingStop: false
-
EnableMAFilter: false
-
MaxTradesAllowed: 15
-
MinDistanceBetweenOrders: 50
-
MinTimeBetweenOrders: 5
-
RiskPercentPerTrade: 3%
账户与经纪商兼容性
-
支持所有 MT5 账户类型：ECN, STP, MM, PAMM, 模拟账户
-
支持净值与对冲账户，自动识别保证金模式
-
兼容所有提供 MT5 的经纪商
推荐交易工具
-
外汇：EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 等
-
贵金属：XAU/USD（金）、XAG/USD（银）
-
加密货币：BTC/USD、ETH/USD
-
能源：WTI、Brent 原油
优势
-
11 种蜡烛形态分析，历史验证可靠
-
MA 双重过滤，减少误入场
-
无马丁策略，风险控制保守
-
每种蜡烛形态可单独启用/禁用
-
超过 25 个参数可调，灵活适应市场
-
自动显示开平仓历史
-
完整风险管理与保证金检查
-
可交易多市场、多工具、多时间框架
-
时间和距离过滤防止过度交易
-
界面直观，适合所有级别交易者
总结
Golden Scalper EA 是一款基于蜡烛形态分析的专业自动交易工具。结合历史验证的蜡烛形态、现代信号过滤与风险管理，适用于剥头皮及波段交易，确保高精度入场和最小风险。
无论是外汇、金属、加密货币或能源市场，EA 都能稳定运行并提供客观分析和全方位风险控制。
将交易自动化交给专业 EA——Golden Scalper EA，助您轻松、安全地实现财务目标！
重要提示：请始终在模拟账户及策略测试器中验证 EA，自动交易存在资金损失风险。