Renko Trading Bot EA

Renko Trading Bot EA

Description

Il s’agit d’un robot de trading automatisé utilisant une méthode unique de construction de graphiques Renko. Il transforme les mouvements de prix chaotiques en signaux clairs, minimisant le bruit du marché et identifiant avec précision la direction de la tendance.

Avantages clés

  • Trading clair sans bruit : Renko filtre les petites fluctuations de prix, ne conservant que les mouvements significatifs.

  • Compatibilité avec tous les brokers : Convient à tous les types de comptes sur la plateforme MT5.

  • Gestion flexible du capital : Possibilité d’utiliser des lots fixes ou une gestion adaptative de la taille des positions.

  • Protection multi-niveaux du capital : Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop et Break Even pour réduire les risques.

  • Performance optimisée : Charge minimale sur le système avec une efficacité maximale dans l’exécution des trades.

Marchés supportés

  • Forex : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD et autres.

  • Métaux : XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent).

  • Énergies : WTI, Brent, Gaz Naturel.

  • Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD et autres paires liquides.

  • Indices : US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

Philosophie du trading Renko

  • Briques au lieu des chandeliers : Chaque “brique” se forme lors d’un mouvement de prix significatif.

  • Visualisation claire des tendances : Permet d’identifier rapidement la direction du marché.

  • Signaux de retournement précis : Les changements de tendance sont détectés par la formation de briques opposées.

  • Indépendance du temps : Le trading se base sur le mouvement du prix, pas sur des intervalles temporels.

Paramètres et fonctions

Paramètres Renko

  • TimeFrame – Intervalle de temps utilisé par le robot

  • InitialLot – Taille du lot pour ouvrir une position

  • BrickSize – Taille d’une brique Renko (en points)

  • ReversalBricks – Nombre de briques nécessaires pour un retournement

  • CloseOnReversal – Fermer la position lors d’un retournement (true/false)

Gestion des risques

  • TakeProfit – Taille du Take Profit (0 pour désactiver)

  • StopLoss – Taille du Stop Loss (0 pour désactiver)

Trailing Stop

  • UseTrailing – Activer le Trailing Stop (true/false)

  • TrailingStart – Nombre minimal de points avant activation du Trailing

  • TrailingDistance – Distance entre le prix actuel et le Stop Loss en trailing

  • TrailingStep – Pas de déplacement du Stop Loss (en points)

Break Even

  • UseBreakEven – Activer le déplacement du Stop Loss au seuil de rentabilité (true/false)

  • BreakEvenStart – Profit minimal pour activer le Break Even

  • BreakEvenOffset – Décalage du Stop Loss depuis le point de rentabilité (en points)

Filtres

  • MaxSpread – Spread maximum pour ouvrir des trades

  • MinOrderDistance – Distance minimale entre les ordres (en points)

  • MinTimeBetweenOrders – Temps minimal entre deux ordres (en minutes)

Limites journalières

  • DailyLimit – Activer la limite quotidienne d’ordres

  • MaxOrdersPerDay – Nombre maximum d’ordres par jour

Filtre temporel

  • UseTimeFilter – Activer le filtre horaire

  • StartHour – Heure de début de la fenêtre de trading

  • StartMinute – Minute de début

  • EndHour – Heure de fin

  • EndMinute – Minute de fin

Affichage

  • ShowPanel – Afficher le panneau d’information sur le graphique

  • ShowTradeHistory – Afficher l’historique des trades

  • MagicNumber – Identifiant unique des ordres du robot

Couleurs du panneau

  • PanelBackgroundColor – Couleur de fond du panneau

  • PanelTextColor – Couleur du texte

  • PanelEditColor – Couleur des champs éditables

  • PanelProfitColor – Couleur du texte des gains

  • PanelLossColor – Couleur du texte des pertes

Recommandations d’utilisation

Le robot est optimisé par défaut pour la paire GBP/USD.
Pour un usage de base, il suffit de désactiver le Stop Loss en mettant 0 ou de définir une valeur sécurisée. Les fonctions Trailing Stop et Break Even peuvent être activées en les mettant sur true si nécessaire.

Pour une efficacité maximale, il est recommandé de procéder à une optimisation supplémentaire selon les conditions de votre broker. Le spread, les commissions, la vitesse d’exécution et les caractéristiques du serveur peuvent fortement influencer les performances du robot.

Conditions de test

Les résultats présentés ne constituent pas une recommandation de trading et servent uniquement à démontrer les performances potentielles du robot.

  • Broker : RoboForex

  • Effet de levier : 1:500

  • Capital initial : 1000 USD

  • Paire : GBP/USD

Important

Les paramètres de trading (spread, commissions, vitesse d’exécution, conditions de liquidité) varient selon le broker et influencent directement les résultats et l’efficacité du robot.

Recommandations

Avant de lancer le robot sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et optimisez-le selon les conditions spécifiques de votre broker.
Prenez en compte le spread, les commissions, le type de compte, le temps de fonctionnement des serveurs et la vitesse d’exécution.
En cas de changement de broker ou d’instrument, l’optimisation doit être répétée.

Avertissement

Le robot est destiné aux traders familiarisés avec les stratégies en grille et la gestion des risques. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future. Avant de trader sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et assurez-vous de comprendre tous les risques potentiels.


Produits recommandés
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicateurs
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
Trend Direction Up Down indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicateurs
Trend Direction Up Down Indicator Trend Direction Up Down is part of a series of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only works under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility. Trend Direction Up Down is an indicator to be used to characterize trend direction (medium term trend): trending up trending down ranging Trend Direction Up Down is based
Dragon Ultra
Dang Cong Duong
5 (1)
Experts
At first, I got my teeth into   Dragon Ultra   Expert Advisor. Build a smart grid both with the trend and against the trend. The powerful combination of locking and partial loss closure. The program is constantly being improved and upgraded. You should use the  Dragon Training proficiently before buying the product. You can run in real environment with the Dragon Lite , note that the input parameters are hidden. Advantages of the Dragon Ultra Smart recovery system with Fibonacci grid Good resist
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Système de trading basé sur les motifs Engulfing Détection automatique des chandeliers Engulfing avec confirmation par moyenne mobile Le PR EA est un expert advisor pour MetaTrader 5 qui identifie et trade les motifs Engulfing haussiers/baissiers lorsqu'ils sont confirmés par un filtre de moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30, compatible avec M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance de motifs - Détecte les formations Engulfing valides Confirmation de tend
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Experts
Imperator Expert Advisor is your reliable assistant in making profitable trading decisions. Our algorithm and professional analysis will help you maximize your profits. With our experience, we will help you achieve your trading goals. Our expert advisor is based on comprehensive market analysis and advanced trading strategies. We offer various settings to customize your trading. The advisor monitors the markets, identifies opportunities and executes trades in real time. Backtests and risk manage
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
Binary Trader EA
Bright Lance Soli
Experts
Binary Trader EA   This EA is designed to trade synthetic indices Boom 1000 index & Crash 1000 index. Boom1000 index & Crash1000 index from volatility 75 index Please don't use the default settings, ask for proper settings and I will send you. This EA follows the trend. Can set risk as a percentage. Only tested on binary deriv broker indices.  Crash 1000 index spikes down, so to avoid that, we trade on a bigger timeframes, 1hr timeframe is perfect. Contact me if you have any questions. Recommen
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicateurs
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experts
Gapscalper AI est un algorithme de trading avancé basé sur l'intelligence artificielle qui détecte intelligemment les Fair Value Gaps (FVG) et les combine avec l'analyse technique traditionnelle pour prévoir les mouvements de prix avec une grande précision. Au cœur du système, un modèle d'apprentissage par renforcement propriétaire a été minutieusement entraîné pour identifier les inefficacités cachées du marché et les exploiter grâce à des stratégies dynamiques d'exécution des ordres. Cette app
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance   is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of analysis b
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.55 (29)
Experts
FVG EA PRO est un EA (Expert Advisor) incontournable basé sur le concept SMC, hautement personnalisable et utilisant des techniques avancées de FVG "Fair Value Gap" et de structure de marché pour prendre des transactions à probabilité élevée. Il est hautement configurable, vous pouvez construire diverses stratégies basées sur la structure du marché et le FVG comme critère d'entrée. FVG EA PRO peut être utilisé pour trader les Kill  Zones et les Silver Bullet. Il est entièrement compatible avec l
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experts
The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" est un robot de scalping à haute fréquence conçu pour trader l'indice NASDAQ 100 (US100). Le robot se concentre sur des opérations à court terme, exploitant les fluctuations mineures du marché pour générer des profits. Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que le grid ou la martingale, ce qui le rend plus sûr et plus résistant à la volatilité du marché. Caractéristiques principales : Scalping à haute fréquence :   Le robot est conçu pour des opérations rapides avec
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
The Trend Terminator
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Trend Terminator - Market Opening Strategy with Enhanced Filters Trend Terminator implements a strategy inspired by STOCKS & COMMODITIES magazine. The purpose of this EA is to trade the market opening, meeting specific conditions detailed below, and taking long or short positions accordingly. To enhance the results, I’ve added 3 filters: Trend -> Uses a 200 Moving Average (MA 200). Inside Range -> Checks if the previous bar is an inside range bar. Low Volatility -> Uses ATR to confirm if volati
KT Two Pole Oscillator MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicateurs
Le KT Two Pole Oscillator est conçu pour aider les traders à repérer des signaux de marché précis en utilisant une méthode de lissage avancée. Il combine des calculs basés sur la déviation avec une approche unique de filtrage à deux pôles, ce qui donne des signaux visuels clairs, faciles à interpréter et à exploiter. Grâce à sa nature adaptative, le filtre à deux pôles reste cohérent dans différentes conditions de marché, ce qui en fait un outil polyvalent, que le marché soit en tendance ou en c
DerivTrader
01AActivate Solutions
Experts
Key Features: Smart Channel Indicator: The robot utilizes an advanced smart channel indicator that employs machine learning algorithms to analyze market trends and identify potential channels. This indicator adapts to various market conditions, recognizing key support and resistance levels, and dynamically adjusts its strategy accordingly. Multi-Timeframe Trading: DerivTrader is capable of trading on multiple timeframes simultaneously, ranging from short-term intraday trades to long-term invest
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Nano Plasma
Imam Nasrudin
5 (1)
Experts
[Nano Plasma] Professional, reliable & safe gold trading robot. Nano Plasma is an Expert Advisor specifically designed for the XAUUSD pair using special Fibonacci levels as the basis for its technical analysis. This EA uses Instant Order, and there are settings for both Static Grid and Dynamic Grid grid models. It has reliable risk settings and Drowdown control, and there is a notification feature that can be sent to your mobile phone. Normal Price $ 347 (for 10 copies),  (Final price $1297) (P
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicateurs
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experts
Trading Storm v2.0 est une solution professionnelle conçue pour les traders exigeants qui recherchent une approche conservatrice et ultra-sécurisée en suivant une stratégie de grille intelligente. Grâce à son adaptation automatique aux conditions de marché (volatilité faible, normale ou élevée), ce système ajuste en temps réel la distance entre ordres, le facteur de progression des lots et le take profit dynamique pour optimiser chaque série de positions. Son exécution rationnelle toutes les 30
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Conseiller Automatique pour un Scalping Précis Le Stochastic Gold Scalper est un conseiller automatique professionnel conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il combine l’analyse des modèles de chandeliers avec la filtration des signaux à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Cette approche permet d’identifier les points d’entrée les plus précis, de minimiser les risques et d’éviter les signaux erronés. Ce conseiller est idéal pour le trading sur des cadres temporels cou
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     est un robot de trading multifonctionnel conçu pour le trading actif sur les instruments financiers les plus prisés, incluant les paires de devises majeures (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’or (XAU/USD), le pétrole (Brent, WTI) et les cryptomonnaies (BTC, ETH, LTC, etc.). Le cœur de son algorithme repose sur une version modernisée de la moyenne mobile de Hull (HMA), offrant des signaux plus clairs comparés aux Moving Average classiques. Le conseiller s’adap
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro est un Expert Advisor (EA) de trading automatisé multifonctionnel pour MetaTrader 5, conçu pour trader sur les paires de devises populaires (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.), les métaux précieux (Gold/XAUUSD), le pétrole (WTI, Brent) et les cryptomonnaies (BTCUSD, etc.). Cet EA est basé sur le principe des « super-signaux » (Super Signals), qui détectent les hauts et les bas locaux (points potentiels de retournement ou de correction) sur l’unité de te
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Conseiller Elliott Wave EA Description Elliott Wave EA  est une solution de trading professionnelle basée sur les motifs d'ondes M & W décrits par A. Merrill. Cet Expert Advisor puissant identifie et négocie les formations d'ondes avec une haute précision, offrant aux traders une solution automatisée fiable pour utiliser la théorie des ondes d'Elliott. Caractéristiques clés Reconnaissance intelligente des motifs - L'algorithme avancé identifie les motifs d'ondes M & W avec une précision exceptio
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Eagle Pro EA Description succincte Golden Eagle Pro EA  est un puissant conseiller automatique pour la plateforme MetaTrader 5, utilisant une combinaison de plusieurs indicateurs et une analyse multi-timeframe (MA sur D1, ATR sur M30, Fractals sur M5). Le conseiller comprend des paramètres flexibles de gestion des risques (lot fixe, pourcentage du solde, choix du niveau de risque), ainsi que des fonctionnalités avancées de trailing stop et de transfert de position en break-even. Le progr
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Description du conseiller Goldix EA est conçu pour le trading automatique sur tous les instruments de change, en mettant l'accent sur le trading de l'or (XAUUSD). Il est basé sur une logique combinée d'indicateurs Keltner Channel et EMA (Moyenne Mobile Exponentielle), complétée par des paramètres flexibles de gestion des risques et un stop flottant intégré. Le conseiller peut fonctionner à tout moment, si nécessaire, vous pouvez limiter le trading à certaines heures à l'aide d'un filtre tempore
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Description Cet expert advisor (EA) trade automatiquement en se basant sur des patterns harmoniques — des figures populaires de l’analyse technique, initialement présentées par Harold McKinley Gartley et ensuite systématisées et étendues par Scott Carney, auteur de patterns tels que Bat, Crab, Shark, Deep Crab et Alternate Bat. Le robot reconnaît et travaille avec les figures suivantes : Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD,
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Description ATR Grid Trader Pro est un expert advisor (EA) multifonction pour la plateforme MetaTrader 5, combinant la technologie du trading en grille et l’analyse de volatilité basée sur l’indicateur Average True Range (ATR). Il ouvre des positions d’achat lorsque la volatilité est faible et des positions de vente lorsque la volatilité est élevée. En mode trading en grille, il place des ordres supplémentaires à intervalles définis. Cette approche permet d’exploiter efficac
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Conseiller Expert Avancé pour MT5 Pivot Levels Pro   est un Conseiller Expert (Expert Advisor) multifonction pour MetaTrader 5 qui calcule et trace automatiquement différents types de niveaux de Pivot (Classique, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) et exécute des transactions basées sur ces derniers. Cet EA intègre une puissante logique de gestion des positions (algorithme de grille, trailing stop, fonction de break-even) avec un panneau de statistiques intuitif affichant le
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA est un conseiller expert entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour atteindre une efficacité maximale avec un risque minimal. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les modèles de chandeliers et filtrer les signaux à l'aide de moyennes mobiles (MA). Golden Scalper EA combine une analyse puissante avec des paramètres flexibles, ce qui en fait un outil indispensable pour les traders de tous niveaux. Avantages de Golden Scalper EA Analyse avancée des modèles d
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universel pour le trading en grille. Grid Master Pro est un Expert Advisor (EA) flexible et performant pour MetaTrader 5, qui met en œuvre une stratégie fiable de trading en grille (Grid Trading) sur un large éventail d’instruments. Il offre d’excellents résultats pour le trading des principaux paires de devises (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), des métaux précieux (XAUUSD/or), des matières premières (pétrole : Brent, WTI) ainsi que des cryptomonnaies (BTCUSD, ETHUSD,
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Système de trading multi-indicateurs Description Quantum Forex EA est un Expert Advisor (EA) professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour effectuer des transactions automatiques sur les marchés financiers. Il utilise une combinaison de quatre indicateurs techniques populaires pour générer des signaux de trading, avec une configuration flexible et un système de gestion des risques avancé. Fonctionnalités clés Système de trading basé sur plusieurs indicateurs Moyennes mobiles (M
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro est un conseiller expert multifonctionnel pour la plateforme MetaTrader 5, permettant de créer et configurer des stratégies de trading personnalisées à partir d'un large éventail d'indicateurs techniques et de modèles de chandeliers classiques. Conçu en tenant compte des exigences modernes du trading automatisé sur les marchés Forex et CFD, il offre une gestion flexible des risques et propose de nombreux filtres pour optimiser les résultats. Fonc
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro est un expert advisor innovant qui combine la stratégie éprouvée MACD avec un système efficace de Grid Trading. Cet expert advisor est conçu pour le trading automatique sur les marchés financiers et montre ses meilleurs résultats sur la paire de devises GBPUSD, tout en fonctionnant avec succès sur tous les principaux instruments de trading, y compris EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY et d’autres paires majeures. L’unicité de cet EA réside dans
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   est un Expert Advisor (EA) puissant, conçu pour le trading en grille (Grid) professionnel basé sur l’indicateur des Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Il combine des paramètres de risque ajustables de manière flexible, une gestion intelligente des positions, des fonctions avancées de Trailing Stop, le basculement au seuil de rentabilité (BreakEven), ainsi que des limites de trading quotidiennes et des statistiques de performance. L’EA détecte automatiquement les
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro : Stratégie de trading innovante avec ordres multiples et calcul automatique des distances Description Range Breakout Trader Pro est une stratégie de trading moderne pour MetaTrader 5, spécialisée dans l’utilisation des cassures de plages de prix avec placement et gestion automatiques des ordres. Cet expert advisor avancé est conçu pour les traders souhaitant appliquer efficacement des stratégies de cassure de plage avec une automatisation maximale. L’outil place des o
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis