Renko Trading Bot EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Version: 1.0
- Activations: 10
Renko Trading Bot EA
Description
Il s’agit d’un robot de trading automatisé utilisant une méthode unique de construction de graphiques Renko. Il transforme les mouvements de prix chaotiques en signaux clairs, minimisant le bruit du marché et identifiant avec précision la direction de la tendance.
Avantages clés
-
Trading clair sans bruit : Renko filtre les petites fluctuations de prix, ne conservant que les mouvements significatifs.
-
Compatibilité avec tous les brokers : Convient à tous les types de comptes sur la plateforme MT5.
-
Gestion flexible du capital : Possibilité d’utiliser des lots fixes ou une gestion adaptative de la taille des positions.
-
Protection multi-niveaux du capital : Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop et Break Even pour réduire les risques.
-
Performance optimisée : Charge minimale sur le système avec une efficacité maximale dans l’exécution des trades.
Marchés supportés
-
Forex : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD et autres.
-
Métaux : XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent).
-
Énergies : WTI, Brent, Gaz Naturel.
-
Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD et autres paires liquides.
-
Indices : US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.
Philosophie du trading Renko
-
Briques au lieu des chandeliers : Chaque “brique” se forme lors d’un mouvement de prix significatif.
-
Visualisation claire des tendances : Permet d’identifier rapidement la direction du marché.
-
Signaux de retournement précis : Les changements de tendance sont détectés par la formation de briques opposées.
-
Indépendance du temps : Le trading se base sur le mouvement du prix, pas sur des intervalles temporels.
Paramètres et fonctions
Paramètres Renko
-
TimeFrame – Intervalle de temps utilisé par le robot
-
InitialLot – Taille du lot pour ouvrir une position
-
BrickSize – Taille d’une brique Renko (en points)
-
ReversalBricks – Nombre de briques nécessaires pour un retournement
-
CloseOnReversal – Fermer la position lors d’un retournement (true/false)
Gestion des risques
-
TakeProfit – Taille du Take Profit (0 pour désactiver)
-
StopLoss – Taille du Stop Loss (0 pour désactiver)
Trailing Stop
-
UseTrailing – Activer le Trailing Stop (true/false)
-
TrailingStart – Nombre minimal de points avant activation du Trailing
-
TrailingDistance – Distance entre le prix actuel et le Stop Loss en trailing
-
TrailingStep – Pas de déplacement du Stop Loss (en points)
Break Even
-
UseBreakEven – Activer le déplacement du Stop Loss au seuil de rentabilité (true/false)
-
BreakEvenStart – Profit minimal pour activer le Break Even
-
BreakEvenOffset – Décalage du Stop Loss depuis le point de rentabilité (en points)
Filtres
-
MaxSpread – Spread maximum pour ouvrir des trades
-
MinOrderDistance – Distance minimale entre les ordres (en points)
-
MinTimeBetweenOrders – Temps minimal entre deux ordres (en minutes)
Limites journalières
-
DailyLimit – Activer la limite quotidienne d’ordres
-
MaxOrdersPerDay – Nombre maximum d’ordres par jour
Filtre temporel
-
UseTimeFilter – Activer le filtre horaire
-
StartHour – Heure de début de la fenêtre de trading
-
StartMinute – Minute de début
-
EndHour – Heure de fin
-
EndMinute – Minute de fin
Affichage
-
ShowPanel – Afficher le panneau d’information sur le graphique
-
ShowTradeHistory – Afficher l’historique des trades
-
MagicNumber – Identifiant unique des ordres du robot
Couleurs du panneau
-
PanelBackgroundColor – Couleur de fond du panneau
-
PanelTextColor – Couleur du texte
-
PanelEditColor – Couleur des champs éditables
-
PanelProfitColor – Couleur du texte des gains
-
PanelLossColor – Couleur du texte des pertes
Recommandations d’utilisation
Le robot est optimisé par défaut pour la paire GBP/USD.
Pour un usage de base, il suffit de désactiver le Stop Loss en mettant 0 ou de définir une valeur sécurisée. Les fonctions Trailing Stop et Break Even peuvent être activées en les mettant sur true si nécessaire.
Pour une efficacité maximale, il est recommandé de procéder à une optimisation supplémentaire selon les conditions de votre broker. Le spread, les commissions, la vitesse d’exécution et les caractéristiques du serveur peuvent fortement influencer les performances du robot.
Conditions de test
Les résultats présentés ne constituent pas une recommandation de trading et servent uniquement à démontrer les performances potentielles du robot.
-
Broker : RoboForex
-
Effet de levier : 1:500
-
Capital initial : 1000 USD
-
Paire : GBP/USD
Important
Les paramètres de trading (spread, commissions, vitesse d’exécution, conditions de liquidité) varient selon le broker et influencent directement les résultats et l’efficacité du robot.
Recommandations
Avant de lancer le robot sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et optimisez-le selon les conditions spécifiques de votre broker.
Prenez en compte le spread, les commissions, le type de compte, le temps de fonctionnement des serveurs et la vitesse d’exécution.
En cas de changement de broker ou d’instrument, l’optimisation doit être répétée.
Avertissement
Le robot est destiné aux traders familiarisés avec les stratégies en grille et la gestion des risques. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future. Avant de trader sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et assurez-vous de comprendre tous les risques potentiels.