Renko Trading Bot EA

Description

Il s’agit d’un robot de trading automatisé utilisant une méthode unique de construction de graphiques Renko. Il transforme les mouvements de prix chaotiques en signaux clairs, minimisant le bruit du marché et identifiant avec précision la direction de la tendance.

Avantages clés

Trading clair sans bruit : Renko filtre les petites fluctuations de prix, ne conservant que les mouvements significatifs.

Compatibilité avec tous les brokers : Convient à tous les types de comptes sur la plateforme MT5.

Gestion flexible du capital : Possibilité d’utiliser des lots fixes ou une gestion adaptative de la taille des positions.

Protection multi-niveaux du capital : Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop et Break Even pour réduire les risques.

Performance optimisée : Charge minimale sur le système avec une efficacité maximale dans l’exécution des trades.

Marchés supportés

Forex : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD et autres.

Métaux : XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent).

Énergies : WTI, Brent, Gaz Naturel.

Cryptomonnaies : BTCUSD, ETHUSD et autres paires liquides.

Indices : US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

Philosophie du trading Renko

Briques au lieu des chandeliers : Chaque “brique” se forme lors d’un mouvement de prix significatif.

Visualisation claire des tendances : Permet d’identifier rapidement la direction du marché.

Signaux de retournement précis : Les changements de tendance sont détectés par la formation de briques opposées.

Indépendance du temps : Le trading se base sur le mouvement du prix, pas sur des intervalles temporels.

Paramètres et fonctions

Paramètres Renko

TimeFrame – Intervalle de temps utilisé par le robot

InitialLot – Taille du lot pour ouvrir une position

BrickSize – Taille d’une brique Renko (en points)

ReversalBricks – Nombre de briques nécessaires pour un retournement

CloseOnReversal – Fermer la position lors d’un retournement (true/false)

Gestion des risques

TakeProfit – Taille du Take Profit (0 pour désactiver)

StopLoss – Taille du Stop Loss (0 pour désactiver)

Trailing Stop

UseTrailing – Activer le Trailing Stop (true/false)

TrailingStart – Nombre minimal de points avant activation du Trailing

TrailingDistance – Distance entre le prix actuel et le Stop Loss en trailing

TrailingStep – Pas de déplacement du Stop Loss (en points)

Break Even

UseBreakEven – Activer le déplacement du Stop Loss au seuil de rentabilité (true/false)

BreakEvenStart – Profit minimal pour activer le Break Even

BreakEvenOffset – Décalage du Stop Loss depuis le point de rentabilité (en points)

Filtres

MaxSpread – Spread maximum pour ouvrir des trades

MinOrderDistance – Distance minimale entre les ordres (en points)

MinTimeBetweenOrders – Temps minimal entre deux ordres (en minutes)

Limites journalières

DailyLimit – Activer la limite quotidienne d’ordres

MaxOrdersPerDay – Nombre maximum d’ordres par jour

Filtre temporel

UseTimeFilter – Activer le filtre horaire

StartHour – Heure de début de la fenêtre de trading

StartMinute – Minute de début

EndHour – Heure de fin

EndMinute – Minute de fin

Affichage

ShowPanel – Afficher le panneau d’information sur le graphique

ShowTradeHistory – Afficher l’historique des trades

MagicNumber – Identifiant unique des ordres du robot

Couleurs du panneau

PanelBackgroundColor – Couleur de fond du panneau

PanelTextColor – Couleur du texte

PanelEditColor – Couleur des champs éditables

PanelProfitColor – Couleur du texte des gains

PanelLossColor – Couleur du texte des pertes

Recommandations d’utilisation

Le robot est optimisé par défaut pour la paire GBP/USD.

Pour un usage de base, il suffit de désactiver le Stop Loss en mettant 0 ou de définir une valeur sécurisée. Les fonctions Trailing Stop et Break Even peuvent être activées en les mettant sur true si nécessaire.

Pour une efficacité maximale, il est recommandé de procéder à une optimisation supplémentaire selon les conditions de votre broker. Le spread, les commissions, la vitesse d’exécution et les caractéristiques du serveur peuvent fortement influencer les performances du robot.

Conditions de test

Les résultats présentés ne constituent pas une recommandation de trading et servent uniquement à démontrer les performances potentielles du robot.

Broker : RoboForex

Effet de levier : 1:500

Capital initial : 1000 USD

Paire : GBP/USD

Important

Les paramètres de trading (spread, commissions, vitesse d’exécution, conditions de liquidité) varient selon le broker et influencent directement les résultats et l’efficacité du robot.

Recommandations

Avant de lancer le robot sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et optimisez-le selon les conditions spécifiques de votre broker.

Prenez en compte le spread, les commissions, le type de compte, le temps de fonctionnement des serveurs et la vitesse d’exécution.

En cas de changement de broker ou d’instrument, l’optimisation doit être répétée.

Avertissement

Le robot est destiné aux traders familiarisés avec les stratégies en grille et la gestion des risques. Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future. Avant de trader sur un compte réel, testez-le sur un compte démo et assurez-vous de comprendre tous les risques potentiels.



