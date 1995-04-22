Gold Eagle Pro EA — 适用于MetaTrader 5的全自动交易顾问

Gold Eagle Pro EA 是专为交易黄金 (XAUUSD) 而开发的。该EA已针对该品种进行了优化，在安装到M15图表并完成最少的初步设置后即可立即开始工作。

Gold Eagle Pro EA 专为重视简单配置、顾问操作清晰以及最少用户参数的交易者而设计。大多数交易策略参数已由开发者预先优化 — 用户无需独立搜索众多内部算法的设置或选择复杂的指标组合。该EA主要为交易黄金 (XAUUSD) 开发和优化，但经过针对所选市场的参数预优化后，也可用于交易主要外汇货币对、白银、指数、原油和其他CFD品种。

开始交易只需执行几个简单的步骤：

选择交易方向：BUY (仅开立买单)、SELL (仅开立卖单) 或 BOTH (根据当前交易信号自动开立买入和卖出订单)；

根据您的经纪商条件配置 Stop Loss 和 Take Profit；

如有必要，设置最大允许点差。

在大多数情况下，这些设置足以开始使用顾问。应用这些简单设置后，EA已完全准备好运行 — 核心交易逻辑已内置，无需进一步优化大多数内部参数。

Gold Eagle Pro 仅在出现确认的交易信号时才开仓，避免在缺乏合适市场条件时进行不必要的进场。每个新头寸的规模由 Smart Risk 智能系统计算。

与经典的马丁格尔不同，后者每次新交易都伴随着交易量的增加，Smart Risk 会逐步减少后续恢复订单的规模。

使用 Smart Risk 在5000美元余额下的交易量分配示例：

第1单 0.05

第2单 0.04

第3单 0.03

第4单 0.02

第5单 0.01

6+ 0.01

与经典的平均加仓系统相比，这种方法有助于显著降低存款的交易压力。

EA 参数

Lot Settings

LotMethod — 选择头寸交易量的计算方法：Fixed Lot (固定手数) 或 Smart Risk (基于账户余额的自动计算，并减少后续恢复订单的交易量)。

FixedLotSize — 固定交易量模式下的手数 (仅在此模式下适用)。

Trading Direction

TradeDirection — 选择交易模式。

BUY — EA 仅开立买单。

SELL — EA 仅开立卖单。

BOTH — EA 根据当前交易信号自动开立买入和卖出订单。

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — 以点数为单位的止损大小 (0 禁用 Stop Loss)。

TakeProfit — 以点数为单位的止盈大小 (0 禁用 Take Profit)。

Trading Rules

MaxSpread — 开仓的最大允许点差；如果点差更宽，则暂时阻止开立新仓位。

Display Settings

ShowPanel — 启用或禁用信息面板。

ShowProfitStats — 在面板上显示利润统计 (日、周、月、总计)。

ShowTradeHistory — 在图表上显示交易历史。

ShowSignalArrows — 在开仓点显示信号箭头。

BuyArrowColor / SellArrowColor — 买入和卖出信号箭头的颜色。

BuyTradeColor / SellTradeColor — 交易历史中标记的颜色。

TradeFontSize — 图表上结果标签的字体大小。

PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor — 信息面板的背景、文本和字段颜色。

结论

Gold Eagle Pro EA 将作者的信号策略、Smart Risk 智能资本管理和内置的恢复系统整合为一个适用于 MetaTrader 5 的全自动交易顾问。

该EA已针对交易 XAUUSD (黄金) 进行了优化，经过参数的预先优化后，也可用于交易其他品种。得益于最少的用户设置，该EA可以轻松适应您的经纪商条件，设置仅需几分钟。

Smart Risk 系统自动计算每个新头寸的交易量，并在恢复系统运行期间逐步减少后续订单的规模，而不是增加它们，这有助于与经典的平均加仓系统相比实现更可控的风险管理。

内置的信息面板、可视化的交易历史和交易信号的显示，允许直接在图表上方便地监控EA的性能并分析交易结果。完全支持 Netting 和 Hedging，使 Gold Eagle Pro EA 与大多数现代 MetaTrader 5 经纪商兼容。

重要风险警告

该EA不保证盈利。交易结果取决于市场状况、所选设置、经纪商条件以及交易者对风险管理的个人方法。在真实账户上使用之前，建议先在 MetaTrader 5 Strategy Tester 和您的经纪商模拟账户上预测试该EA，然后选择与所选品种和您的经纪商条件相对应的 Stop Loss、Take Profit 和最大允许点差值。