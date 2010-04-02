Renko Trading Bot EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
DESCRIÇÃO
O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolos (bricks).
O sistema utiliza um método exclusivo de construção de gráficos que mostra apenas movimentos de preço realmente significativos, eliminando o ruído do mercado e as variações temporais. É ideal para traders que precisam de um algoritmo limpo, com sinais de entrada claros e uma gestão de risco bem estruturada.
O módulo de análise Renko inclui rastreamento dinâmico da direção da tendência, do nível atual do tijolo e de pontos-chave de reversão, garantindo alta precisão em qualquer instrumento financeiro.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Reconhecimento inteligente de padrões Renko – Algoritmo avançado que identifica padrões de ondas Renko com alta precisão com base no BrickSize e ReversalBricks.
• Tecnologia de dupla filtragem – Filtro de spread, filtro de horário para operar nos períodos ideais e filtro de distância mínima entre ordens.
• Direção de negociação flexível – Escolha operar apenas BUY, apenas SELL ou em ambas as direções simultaneamente.
• Gestão de capital adaptativa – Lote fixo ou ajuste automático do tamanho do lote conforme a margem disponível e as condições do broker.
• Aplicação universal – Otimizado para todos os timeframes (M5, M15, H1, D1, W1).
• Sistema completo de proteção – Inclui Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop dinâmico e função Break Even.
MERCADOS E INSTRUMENTOS SUPORTADOS
Renko Trading Bot Pro oferece desempenho de alto nível em diversos mercados:
Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e outros pares principais.
Metais: XAUUSD, XAGUSD.
Energia: WTI, Brent, Gás Natural.
Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD e outros ativos digitais.
Índices: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.
LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO E METODOLOGIA
• Acompanhamento de níveis Renko com detecção de reversão – Monitoramento do nível atual, direção do movimento e ponto de reversão.
• Identificação de padrões de preço – Reconhecimento de formações de reversão.
• Cálculo preciso de pontos de entrada – Determinação dos níveis ideais para abrir posições.
• Gestão de risco inteligente – Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Break Even.
• Negociação adaptativa – Ajuste automático conforme volatilidade e condições do mercado.
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PARÂMETROS
Configurações Renko
• TimeFrame – Seleção do período.
• InitialLot – Tamanho inicial do lote.
• BrickSize – Tamanho do tijolo.
• ReversalBricks – Número de tijolos necessários para confirmar uma reversão.
• CloseOnReversal – Fechar posições quando ocorre reversão.
Gestão de Risco
• TakeProfit – Tamanho do take profit.
• StopLoss – Tamanho do stop loss.
Parâmetros de Trailing Stop
• InpUseTrailing – Ativar trailing stop.
• InpTrailingStart – Ponto inicial.
• InpTrailingDistance – Distância.
• InpTrailingStep – Passo do trailing.
Parâmetros de Break Even
• InpUseBreakEven – Ativar break-even.
• InpBreakEvenStart – Início da proteção.
• InpBreakEvenOffset – Offset (compensação).
Filtros e Regras de Negociação
• InpMaxSpread – Spread máximo permitido.
• InpMinOrderDistance – Distância mínima entre ordens.
• InpMinTimeBetweenOrders – Intervalo mínimo entre operações.
Limites Diários
• DailyLimit – Ativar limites diários.
• MaxOrdersPerDay – Máximo de ordens por dia.
Filtro de Horário
• UseTimeFilter – Ativar filtro de horário.
• StartHour / StartMinute – Início.
• EndHour / EndMinute – Fim.
Exibição
• ShowPanel – Mostrar painel.
• ShowTradeHistory – Mostrar histórico de operações.
• MagicNumber – Identificador único.
Cores do Painel
Inclui InpPanelBackgroundColor, InpPanelTextColor, InpPanelEditColor, InpPanelProfitColor, InpPanelLossColor.
PAINEL DE INFORMAÇÕES
Mostra em tempo real:
• Tendência atual
• BrickSize
• Quantidade de posições
• Número de operações no dia
• Lucro diário / semanal / mensal
• Histórico completo de operações
RECOMENDAÇÕES DE USO
• Ative Trailing Stop e Break Even.
• O Stop Loss pode ser definido em 0 para trabalhar com os algoritmos internos de proteção.
• Ajuste BrickSize e ReversalBricks conforme o instrumento.
• Teste em conta demo durante 2–4 semanas.
• Depósito recomendado: mínimo de US$ 100, idealmente US$ 1000+.
CONFIGURAÇÕES CONSERVADORAS
• BrickSize: 30–50
• ReversalBricks: 1–2
• MaxOrdersPerDay: 3–5
• StopLoss: 150–250
• TakeProfit: 200–300
CONFIGURAÇÕES AGRESSIVAS
• BrickSize: 15–30
• ReversalBricks: 1
• MaxOrdersPerDay: 10–20
• StopLoss: 75–150
• TakeProfit: 100–200
SUPORTE A TIPOS DE CONTAS
Compatível com todos os tipos de contas MT5: ECN, STP, Market Maker (MM), PAMM e contas demo.
VANTAGENS
• Algoritmo Renko autêntico
• Alta precisão nos sinais
• Gestão de risco completa
• Configuração flexível
• Painel informativo integrado
• Versatilidade multiactivo
• Metodologia comprovada
• Adaptação automática ao mercado
CONCLUSÃO
Renko Trading Bot Pro é um sistema automatizado baseado em gráficos Renko que combina filtragem de ruído, sinais claros de reversão e um conjunto completo de ferramentas de gestão de risco. Seu painel informativo permite monitorar operações em tempo real. É um sistema versátil, adequado para uma ampla gama de instrumentos e configurações Renko.