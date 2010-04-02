Renko Trading Bot EA

Renko Trading Bot EA – Assessor de Negociação Automático baseado em Gráficos Renko para MetaTrader 5

DESCRIÇÃO

O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolos (bricks).

O sistema utiliza um método exclusivo de construção de gráficos que mostra apenas movimentos de preço realmente significativos, eliminando o ruído do mercado e as variações temporais. É ideal para traders que precisam de um algoritmo limpo, com sinais de entrada claros e uma gestão de risco bem estruturada.

O módulo de análise Renko inclui rastreamento dinâmico da direção da tendência, do nível atual do tijolo e de pontos-chave de reversão, garantindo alta precisão em qualquer instrumento financeiro.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Reconhecimento inteligente de padrões Renko – Algoritmo avançado que identifica padrões de ondas Renko com alta precisão com base no BrickSize e ReversalBricks.
Tecnologia de dupla filtragem – Filtro de spread, filtro de horário para operar nos períodos ideais e filtro de distância mínima entre ordens.
Direção de negociação flexível – Escolha operar apenas BUY, apenas SELL ou em ambas as direções simultaneamente.
Gestão de capital adaptativa – Lote fixo ou ajuste automático do tamanho do lote conforme a margem disponível e as condições do broker.
Aplicação universal – Otimizado para todos os timeframes (M5, M15, H1, D1, W1).
Sistema completo de proteção – Inclui Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop dinâmico e função Break Even.

MERCADOS E INSTRUMENTOS SUPORTADOS

Renko Trading Bot Pro oferece desempenho de alto nível em diversos mercados:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e outros pares principais.
Metais: XAUUSD, XAGUSD.
Energia: WTI, Brent, Gás Natural.
Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD e outros ativos digitais.
Índices: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO E METODOLOGIA

Acompanhamento de níveis Renko com detecção de reversão – Monitoramento do nível atual, direção do movimento e ponto de reversão.
Identificação de padrões de preço – Reconhecimento de formações de reversão.
Cálculo preciso de pontos de entrada – Determinação dos níveis ideais para abrir posições.
Gestão de risco inteligente – Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Break Even.
Negociação adaptativa – Ajuste automático conforme volatilidade e condições do mercado.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PARÂMETROS

Configurações Renko

TimeFrame – Seleção do período.
InitialLot – Tamanho inicial do lote.
BrickSize – Tamanho do tijolo.
ReversalBricks – Número de tijolos necessários para confirmar uma reversão.
CloseOnReversal – Fechar posições quando ocorre reversão.

Gestão de Risco

TakeProfit – Tamanho do take profit.
StopLoss – Tamanho do stop loss.

Parâmetros de Trailing Stop

InpUseTrailing – Ativar trailing stop.
InpTrailingStart – Ponto inicial.
InpTrailingDistance – Distância.
InpTrailingStep – Passo do trailing.

Parâmetros de Break Even

InpUseBreakEven – Ativar break-even.
InpBreakEvenStart – Início da proteção.
InpBreakEvenOffset – Offset (compensação).

Filtros e Regras de Negociação

InpMaxSpread – Spread máximo permitido.
InpMinOrderDistance – Distância mínima entre ordens.
InpMinTimeBetweenOrders – Intervalo mínimo entre operações.

Limites Diários

DailyLimit – Ativar limites diários.
MaxOrdersPerDay – Máximo de ordens por dia.

Filtro de Horário

UseTimeFilter – Ativar filtro de horário.
StartHour / StartMinute – Início.
EndHour / EndMinute – Fim.

Exibição

ShowPanel – Mostrar painel.
ShowTradeHistory – Mostrar histórico de operações.
MagicNumber – Identificador único.

Cores do Painel

Inclui InpPanelBackgroundColor, InpPanelTextColor, InpPanelEditColor, InpPanelProfitColor, InpPanelLossColor.

PAINEL DE INFORMAÇÕES

Mostra em tempo real:
• Tendência atual
• BrickSize
• Quantidade de posições
• Número de operações no dia
• Lucro diário / semanal / mensal
• Histórico completo de operações

RECOMENDAÇÕES DE USO

• Ative Trailing Stop e Break Even.
• O Stop Loss pode ser definido em 0 para trabalhar com os algoritmos internos de proteção.
• Ajuste BrickSize e ReversalBricks conforme o instrumento.
• Teste em conta demo durante 2–4 semanas.
• Depósito recomendado: mínimo de US$ 100, idealmente US$ 1000+.

CONFIGURAÇÕES CONSERVADORAS

• BrickSize: 30–50
• ReversalBricks: 1–2
• MaxOrdersPerDay: 3–5
• StopLoss: 150–250
• TakeProfit: 200–300

CONFIGURAÇÕES AGRESSIVAS

• BrickSize: 15–30
• ReversalBricks: 1
• MaxOrdersPerDay: 10–20
• StopLoss: 75–150
• TakeProfit: 100–200

SUPORTE A TIPOS DE CONTAS

Compatível com todos os tipos de contas MT5: ECN, STP, Market Maker (MM), PAMM e contas demo.

VANTAGENS

• Algoritmo Renko autêntico
• Alta precisão nos sinais
• Gestão de risco completa
• Configuração flexível
• Painel informativo integrado
• Versatilidade multiactivo
• Metodologia comprovada
• Adaptação automática ao mercado

CONCLUSÃO

Renko Trading Bot Pro é um sistema automatizado baseado em gráficos Renko que combina filtragem de ruído, sinais claros de reversão e um conjunto completo de ferramentas de gestão de risco. Seu painel informativo permite monitorar operações em tempo real. É um sistema versátil, adequado para uma ampla gama de instrumentos e configurações Renko.

Produtos recomendados
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experts
Um especialista poderoso e profissional que permite gerar lucros estáveis ​​com risco mínimo. IMPORTANTE! As instruções (na captura de tela) mostram as configurações para EURUSD. As configurações para outros pares de moedas serão otimizadas e adicionadas no futuro! IMPORTANTE! A frequência das ofertas de abertura pode variar de 1 em alguns dias a 5 em 1 dia. Depende diretamente do estado do mercado e do algoritmo para procurar sinais de entrada! IMPORTANTE! Recomendamos o uso das configurações e
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
Precise Trader
Dmitriy Nechaev
Experts
Tradução para o Português (Portuguese Translation) Este algoritmo é projetado para o par de moedas AUDCAD e para o timeframe H1 (1 hora). A lógica do robô é baseada na determinação precisa de zonas de sobrecompra e sobrevenda utilizando indicadores e um modelo de aprendizagem de máquina (Machine Learning). O algoritmo demonstra alta qualidade de negociação de 2020 até o final de 2025 e antes, realizando, em média, uma operação a cada dois dias . As configurações principais estão listadas abaixo
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
OXI DCA machine
Nickey Magale
Experts
Oxi – Mean Reversion DCA Riser (MT5 Expert Advisor) Oxi is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor that combines advanced Mean Reversion logic with strategic Dollar-Cost Averaging (DCA) to help you grow your account steadily. Designed to work across multiple currency pairs using adaptive analysis and smart trade management, Oxi offers a high win rate, flexible controls, and reliable recovery—perfect for traders who want performance with peace of mind. Key Features: ️ Plug & Pla
EA Secret Average Trade MT5
Ruslan Pishun
Experts
Secret Average Trade : this is a revolutionary system unlike any other, the strategy uses algorithms such as grids, averaging, hedging and partially uses martingale algorithms. Trading is carried out on 17 currency pairs simultaneously and uses timeframes: 9. Fully automatic trading with the calculation of entries based on a system of various Trends and also supports reverse trading. Benefits Partial closure to reduce the load on the deposit. Averaging orders, which are required to close past o
GoldHFT MT5
Aldo Marco Ronchese
4.5 (4)
Experts
High Frequency Trader for Gold ! Meaning this EA can trade many times in a second to take advantage of news and fast movements while waiting patiently in slow markets for tiny moves to take advantage of . MT4 version can be found here Introducing the future of XAUUSD trading: EA Gold HFT   The AI-powered expert advisor that learns and adapts to the market EA Gold HFT is a new trading tool that uses artificial intelligence to help you take advantage of gold volatility , even if you're a beginne
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experts
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
Market Anomalies EA
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
O Market Anomalies não é um sistema de curto prazo para especulação. Ele foi projetado para estabilidade a longo prazo e crescimento constante ao longo do tempo. O Market Anomalies foi criado especificamente para   o USD/JPY   e seu comportamento de preço intradiário. O sistema se baseia na análise de   movimentos direcionais intradiários   usando uma   ferramenta de reconhecimento de padrões   que desenvolvemos internamente, com foco em como o preço realmente se move, em vez de indicadores ou
GVolt
DRT Circle
4.2 (10)
Experts
GVolt — Motor de Grade de Ouro de Precisão (Não-Martingale) O GVolt é um Expert Advisor (EA) avançado para negociação de ouro, projetado para traders que necessitam de estabilidade, precisão e gerenciamento inteligente de ordens no volátil mercado XAUUSD. Construído sobre uma arquitetura de grade não martingale, o GVolt oferece uma abordagem controlada e estruturada para a volatilidade, mantendo uma atividade de negociação frequente e a execução independente de estratégias. Este EA foi criado c
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
Emperor Trend Dominator EA MT5
Zyad Nhra
Experts
Lançamento do Emperor Trend Dominator EA, a solução de negociação automatizada definitiva que irá revolucionar sua jornada de negociação. Passado por vários anos de testes cobrindo muitas lacunas no mercado, projetado especificamente para o US30_SPOT com alta precisão e alimentado por tecnologia de ponta, o Emperor Trend Dominator EA é a sua porta de entrada para acessar um potencial confiável no mundo dinâmico dos mercados financeiros. Apresentando uma oferta por tempo limitado: Emperor Trend
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Experts
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA
Hendrik Lodewyk Coetsee
Experts
SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA The SyntheticaFX Vol over Crash 750 EA is a precision-crafted Expert Advisor built solely for the Volatility over Crash 750 index. Designed to pursue consistent, long-term account growth, this EA employs a carefully tuned strategy that aligns with the distinct dynamics of this market. For best results, we recommend operating it on a Virtual Private Server (VPS) with a starting balance of at least $300 on default settings. Tailored for traders who value steady
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experts
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Momentum Master EA
Goyani Piyushbhai
Experts
MOMENTUM MASTER EA: The Pinnacle of Momentum Trading Master the Markets with Precision and Power The Momentum Master EA is a cutting-edge Expert Advisor built to capitalize on the power of momentum indicators for exceptional trading outcomes. By seamlessly integrating top-tier technical tools like MACD , Bollinger Bands , RSI , and the Momentum Indicator , this EA offers a dynamic and comprehensive approach to trading in today's fast-paced markets. Features That Set Momen
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Experts
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experts
Princípio de Funcionamento O Golden Extreme Furious EA é um sistema inteligente de recuperação e acumulação de compras (BUY Recovery Grid) desenvolvido especialmente para XAUUSD (Ouro) . Ele combina análise técnica avançada (indicadores AO e AC, de Bill Williams) com uma gestão de ordens inteligente que busca sempre fechar o ciclo em lucro , mesmo após movimentos contrários do mercado. O robô atua apenas em operações de compra (BUY) , aproveitando as correções e recuperações naturais do ouro. Qu
AlphaBot
Piotr Stepien
4.43 (7)
Experts
Alpha BOT  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT5 platform and multi currency pair. The principle of operation is based on support and resistance, uses pullback of currency pairs and deep machine learning, the EA independently adjusts to market volatility. Tested in sample and in out of sample with positive results since 2010y. Requirements: Leverage 1:30 or higher  Minimum deposit 1000 USD, recomended 5000 USD ( or the same in another currency. ) Run E
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Fusion Pro Scalper EA
Owinne Innocent Lebalelo
Experts
Fusion Pro Scalper EA – Scalping with Flexible Exit Strategies Take control of your trades with Fusion Pro Scalper EA, built for dynamic markets. Using Aroon for trend detection and ATR for volatility-based entries, it ensures accurate setups and flexible exits—without relying on martingale or grid strategies. Key Features: Smart Entry & Exit : Combines Aroon and ATR for precise breakout trades. Flexible Exit Options : Close trades after a set number of bars. ATR-based trailing stop to lock in
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
Golden Eagle Pro EA  Descrição Resumida Golden Eagle AI é um poderoso consultor automático para a plataforma MetaTrader 5, que usa uma combinação de vários indicadores e análise multiframe (MA no D1, ATR no M30, Fractals no M5). O consultor inclui configurações flexíveis de controle de risco (tamanho fixo de lote, porcentagem do saldo, escolha do nível de risco), além de recursos avançados de trailing stop e de colocação de operações no ponto de equilíbrio. O programa passou com sucesso nos test
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consultor Automático para Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper é um consultor automático profissional para a plataforma MetaTrader 5, que combina a análise de padrões de velas com a filtragem de sinais através do oscilador Stochastic. Essa abordagem permite identificar os pontos de entrada mais precisos, minimizar os riscos e evitar sinais falsos. O consultor é ideal para operar em prazos curtos, como M5, e pode ser utilizado em instrumentos como ouro, pares de moed
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Consultor Elliott Wave EA Descrição Elliott Wave AI é uma solução profissional de trading baseada nos padrões de ondas M & W descritos por A. Merrill. Este poderoso Consultor Especialista identifica e opera formações de ondas com alta precisão, fornecendo aos traders uma solução automatizada confiável para utilizar a teoria das ondas de Elliott. Características principais Reconhecimento inteligente de padrões - Algoritmo avançado identifica padrões de ondas M & W com precisão excepcional Tecnolo
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA – Consultor Automático para Scalping com Análise de Padrões de Velas no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Golden Scalper EA é um consultor totalmente automatizado (EA) para a plataforma MetaTrader 5, especializado em trading de alta frequência e scalping, oferecendo máxima eficiência com riscos mínimos. O EA utiliza algoritmos avançados de análise de padrões de velas e filtra sinais através de médias móveis (MA – Moving Average) para identificar pontos de entrada com precisão. O Golden Sc
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro é um Conselheiro Especializado (Expert Advisor) de trading automatizado multifuncional para MetaTrader 5, desenvolvido para operar nos pares de moedas mais populares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY etc.), em metais preciosos (Ouro/XAUUSD), petróleo (WTI, Brent) e criptomoedas (BTCUSD e outras). O EA baseia-se no princípio de “Super Signals”, que identifica máximos e mínimos locais (potenciais pontos de reversão ou correção) no timeframe escolhido. O EA abr
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema de Negociação Multiindicadores Descrição O Quantum Forex EA é um consultor especializado profissional para o MetaTrader 5, que utiliza uma combinação de quatro indicadores técnicos populares para tomar decisões de negociação. O robô foi desenvolvido para realizar operações automáticas nos mercados financeiros, com configuração flexível de parâmetros e um sistema confiável de gerenciamento de riscos. Principais Características Sistema de negociação com múltiplos indic
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro - Construtor Universal de Estratégias de Negociação com Múltiplos Indicadores para MetaTrader 5 DESCRIÇÃO Strategy Constructor Pro é um consultor especializado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que oferece a capacidade de montar e personalizar estratégias de negociação baseadas em uma ampla gama de indicadores técnicos e padrões clássicos de velas japonesas. Desenvolvido considerando os requisitos modernos para negociação automatizada nos mercados Fore
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descripción del asesor Goldix EA está diseñado para el comercio automático en cualquier instrumento de divisas, con especial atención a la negociación de oro (XAUUSD). Se basa en una lógica combinada de indicadores Keltner Channel y EMA (Media Móvil Exponencial), complementada con configuraciones flexibles de gestión de riesgos y un stop flotante integrado. El asesor puede funcionar en cualquier momento, si es necesario, puede limitar el comercio a determinadas horas mediante un filtro de tiemp
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – consultor especializado universal para negociação em grade. Grid Master Pro é um consultor especializado (Expert Advisor) para MetaTrader 5, flexível e eficaz, que implementa uma estratégia confiável de negociação em grade (Grid Trading) em uma ampla variedade de instrumentos. Ele apresenta excelentes resultados ao negociar pares de moedas principais (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), metais preciosos (XAUUSD/ouro), commodities (petróleo: Brent, WTI) e criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD, etc.
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consultor Especializado Avançado para MT5 Pivot Levels Pro   é um Consultor Especializado (Expert Advisor) multifuncional para MetaTrader 5, que calcula e traça automaticamente vários tipos de níveis Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) e realiza operações com base neles. O EA integra uma poderosa lógica de gerenciamento de posições (algoritmo de grade/Grid, trailing stop, função de break-even) com um painel de estatísticas intuitivo que exibe o lucro diário,
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro é um inovador consultor de negociação que combina a comprovada estratégia MACD com um eficiente sistema de Grid Trading. O consultor foi desenvolvido para operar automaticamente nos mercados financeiros e apresenta os melhores resultados no par de moedas GBPUSD, embora opere com sucesso em todos os principais instrumentos de negociação, incluindo EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e outros pares principais. A singularidade deste EA está na abor
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   é um poderoso robô (Expert Advisor) para negociação profissional em grade (grid) baseado no indicador Bandas de Bollinger (Bollinger Bands). Ele combina configurações de risco flexíveis, gestão inteligente de posições, recursos avançados de Trailing Stop, ajuste para o ponto de equilíbrio (BreakEven), além de limites diários de negociação e estatísticas de rentabilidade. O robô identifica automaticamente os pontos de entrada no mercado pelas Bandas de Bollinger, cria
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Estratégia de negociação inovadora com múltiplas ordens e cálculo automático de distâncias Descrição Range Breakout Trader Pro é uma estratégia de negociação moderna para MetaTrader 5, especializada no uso de rompimentos de intervalos de preço com colocação e gerenciamento automático de ordens. Este expert advisor avançado foi criado para traders que desejam aplicar efetivamente estratégias de rompimento de intervalo com máxima automação. O consultor coloca ordens cons
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro – Consultor Automatizado para Negociação em Grade com Análise de Volatilidade no MetaTrader 5 DESCRIÇÃO ATR Grid Trader Pro é um consultor automatizado (EA) multifuncional para a plataforma MetaTrader 5 que combina tecnologia inovadora de negociação em grade com análise avançada de volatilidade baseada no indicador Average True Range (ATR). Este poderoso robô de negociação abre posições de compra em períodos de baixa volatilidade e de venda em alta volatilidade, e, quando o m
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrição O consultor automático realiza operações com base em padrões harmônicos — figuras populares da análise técnica, originalmente apresentadas por Harold McKinley Gartley e posteriormente sistematizadas e ampliadas por Scott Carney, autor de padrões como Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. O robô reconhece e opera com os seguintes padrões: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. Os padrões são form
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário