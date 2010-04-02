DESCRIÇÃO

Renko Trading Bot EA – Assessor de Negociação Automático baseado em Gráficos Renko para MetaTrader 5

O Renko Trading Bot EA é uma solução profissional de trading automatizado baseada na metodologia de gráficos Renko, originalmente descrita por traders japoneses no início do século XX. Este poderoso Expert Advisor identifica e negocia padrões de ondas Renko com elevada precisão, oferecendo aos traders uma ferramenta confiável para aplicar a teoria de movimento do preço baseada em tijolos (bricks).

O sistema utiliza um método exclusivo de construção de gráficos que mostra apenas movimentos de preço realmente significativos, eliminando o ruído do mercado e as variações temporais. É ideal para traders que precisam de um algoritmo limpo, com sinais de entrada claros e uma gestão de risco bem estruturada.

O módulo de análise Renko inclui rastreamento dinâmico da direção da tendência, do nível atual do tijolo e de pontos-chave de reversão, garantindo alta precisão em qualquer instrumento financeiro.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Reconhecimento inteligente de padrões Renko – Algoritmo avançado que identifica padrões de ondas Renko com alta precisão com base no BrickSize e ReversalBricks.

• Tecnologia de dupla filtragem – Filtro de spread, filtro de horário para operar nos períodos ideais e filtro de distância mínima entre ordens.

• Direção de negociação flexível – Escolha operar apenas BUY, apenas SELL ou em ambas as direções simultaneamente.

• Gestão de capital adaptativa – Lote fixo ou ajuste automático do tamanho do lote conforme a margem disponível e as condições do broker.

• Aplicação universal – Otimizado para todos os timeframes (M5, M15, H1, D1, W1).

• Sistema completo de proteção – Inclui Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop dinâmico e função Break Even.

MERCADOS E INSTRUMENTOS SUPORTADOS

Renko Trading Bot Pro oferece desempenho de alto nível em diversos mercados:

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e outros pares principais.

Metais: XAUUSD, XAGUSD.

Energia: WTI, Brent, Gás Natural.

Criptomoedas: BTCUSD, ETHUSD e outros ativos digitais.

Índices: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

LÓGICA DE NEGOCIAÇÃO E METODOLOGIA

• Acompanhamento de níveis Renko com detecção de reversão – Monitoramento do nível atual, direção do movimento e ponto de reversão.

• Identificação de padrões de preço – Reconhecimento de formações de reversão.

• Cálculo preciso de pontos de entrada – Determinação dos níveis ideais para abrir posições.

• Gestão de risco inteligente – Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Break Even.

• Negociação adaptativa – Ajuste automático conforme volatilidade e condições do mercado.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PARÂMETROS

Configurações Renko

• TimeFrame – Seleção do período.

• InitialLot – Tamanho inicial do lote.

• BrickSize – Tamanho do tijolo.

• ReversalBricks – Número de tijolos necessários para confirmar uma reversão.

• CloseOnReversal – Fechar posições quando ocorre reversão.

Gestão de Risco

• TakeProfit – Tamanho do take profit.

• StopLoss – Tamanho do stop loss.

Parâmetros de Trailing Stop

• InpUseTrailing – Ativar trailing stop.

• InpTrailingStart – Ponto inicial.

• InpTrailingDistance – Distância.

• InpTrailingStep – Passo do trailing.

Parâmetros de Break Even

• InpUseBreakEven – Ativar break-even.

• InpBreakEvenStart – Início da proteção.

• InpBreakEvenOffset – Offset (compensação).

Filtros e Regras de Negociação

• InpMaxSpread – Spread máximo permitido.

• InpMinOrderDistance – Distância mínima entre ordens.

• InpMinTimeBetweenOrders – Intervalo mínimo entre operações.

Limites Diários

• DailyLimit – Ativar limites diários.

• MaxOrdersPerDay – Máximo de ordens por dia.

Filtro de Horário

• UseTimeFilter – Ativar filtro de horário.

• StartHour / StartMinute – Início.

• EndHour / EndMinute – Fim.

Exibição

• ShowPanel – Mostrar painel.

• ShowTradeHistory – Mostrar histórico de operações.

• MagicNumber – Identificador único.

Cores do Painel

Inclui InpPanelBackgroundColor, InpPanelTextColor, InpPanelEditColor, InpPanelProfitColor, InpPanelLossColor.

PAINEL DE INFORMAÇÕES

Mostra em tempo real:

• Tendência atual

• BrickSize

• Quantidade de posições

• Número de operações no dia

• Lucro diário / semanal / mensal

• Histórico completo de operações

RECOMENDAÇÕES DE USO

• Ative Trailing Stop e Break Even.

• O Stop Loss pode ser definido em 0 para trabalhar com os algoritmos internos de proteção.

• Ajuste BrickSize e ReversalBricks conforme o instrumento.

• Teste em conta demo durante 2–4 semanas.

• Depósito recomendado: mínimo de US$ 100, idealmente US$ 1000+.

CONFIGURAÇÕES CONSERVADORAS

• BrickSize: 30–50

• ReversalBricks: 1–2

• MaxOrdersPerDay: 3–5

• StopLoss: 150–250

• TakeProfit: 200–300

CONFIGURAÇÕES AGRESSIVAS

• BrickSize: 15–30

• ReversalBricks: 1

• MaxOrdersPerDay: 10–20

• StopLoss: 75–150

• TakeProfit: 100–200

SUPORTE A TIPOS DE CONTAS

Compatível com todos os tipos de contas MT5: ECN, STP, Market Maker (MM), PAMM e contas demo.

VANTAGENS

• Algoritmo Renko autêntico

• Alta precisão nos sinais

• Gestão de risco completa

• Configuração flexível

• Painel informativo integrado

• Versatilidade multiactivo

• Metodologia comprovada

• Adaptação automática ao mercado

CONCLUSÃO

Renko Trading Bot Pro é um sistema automatizado baseado em gráficos Renko que combina filtragem de ruído, sinais claros de reversão e um conjunto completo de ferramentas de gestão de risco. Seu painel informativo permite monitorar operações em tempo real. É um sistema versátil, adequado para uma ampla gama de instrumentos e configurações Renko.