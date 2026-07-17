SomaOil

5

SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。

实时信号。

为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型：

  • 发布价：100 USD（48 小时）
  • 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD
  • 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次

早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。

概念

SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。

每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。

作品集创建

我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格：

  • 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1
  • 三种突破宽度变体：
    • V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的设置；
    • V2 中：平衡设置频率；
    • V3 窄：更窄的波动，更频繁的设置。
  • 所有这些都通过回报/回撤进行了优化：
    • 首先按退货/余额 DD
    • 然后按回报/净值 DD

两个优化范围及其样本外窗口为：

  • Res1 — 示例中：2018.10.10–2024.10.10 | OOS: 2024.10.10–2026.06.26
  • Res2 — 示例中：2020.06.26–2026.06.26 | OOS: 2018.10.10–2020.06.26

Res1 和 Res2 是同一历史的互补部分，因此每个范围都验证样本外的另一个范围。 W2 OOS (2018–2020) 位于 W1 IS 内部，W1 OOS (2024–2026) 位于 W2 IS 内部 — 与用于 SomaBTC 的交叉验证 Res1/Res2 模式相同，锚定到可用XTIUSD 历史记录自2018年10月10日起。

这种时间范围 x 广度 x 优化范围的组合产生了多样化。不同的策略会在不同的波动情况下触发，因此股票曲线并不取决于单一的市场行为。

然后过滤每个候选策略：

  • 如果策略与另一个剩余策略的相关性太强，它们就会被删除。
  • 如果策略与真实报价不匹配或未通过样本外窗口，则该策略将被删除。
  • 所有优化都是在启用周五交易关闭的情况下进行的，这消除了基于风险周末缺口的优化。

因此，在那之后，只有 20 个策略幸存下来——7 个来自 Res1，13 个来自 Res2。

按优化范围和波动时间范围划分的最终投资组合：

  • Res1 (7)：1 D1、1 H12、2 H4、3 H1
  • Res2 (13)：2 D1、4 H12、2 H8、4 H4、1 H1
  • 总计 (20)：3 D1、5 H12、2 H8、6 H4、4 H1

作为最后一步，每个策略手数大小均由专有的 Python 投资组合优化器设置，该优化器找到了回报/净值 DD 的最佳组合（具有可选的每个策略 DD 上限）。在 DD 中相关性更强的策略会收到较小的分配，带来更多价值的策略会收到较大的手数分配。 EA 附带四个内置批次分配预设 - 请参阅下面的投资组合风险等级。

投资组合风险等级

SomaOilPortfolio输入选择四个内置预设之一。所有四个人都运行同样的20个策略;仅针对每个策略LotPerBalance_step价值观发生变化。通过以下方式使用固定尺寸天平 ManualBalanceForLotSizing 当您希望跨账户的结果具有可比性时；使用通常的手数大小输入来衡量风险与账户规模的大小。

  • V2.1 - 保守 - 按权益平衡（默认）— 最低权益 - DD 风险等级。
  • V2.2 - 中等 - 按权益平衡— 中等权益-DD 风险等级。
  • V2.3 - 高风险 - 按权益平衡— 最高权益-DD 风险等级。
  • V1.0 - 由余额平衡— 旧余额-DD 手数分配（嵌入每个策略步骤）。保留用于比较/奇偶测试；不是权益-DD 重新平衡。

V2.1 / V2.2 / V2.3是股票-DD 平衡投资组合。V1.0保留旧的天平 - DD 批次步骤并保留用于比较/奇偶校验测试。

神奇数字

每个策略都使用唯一的 8 位幻数，因此 MetaTrader 可以将其交易与其他 EAs 或手动订单区分开来。您将在每个订单和头寸以及策略注释中看到神奇之处（例如 SomaOil #1 81241201）。

这些数字不是随机的——它们编码了策略：

  • 第一个数字 — EA 系列（8 = SomaOil）
  • 第 2 位 — 优化范围（1 = Res1，2 = Res2）
  • 第 3-4 位数字 — 以小时为单位的波动时间范围（01 H1、04 H4、08 H8、12 H12、24 D1）
  • 第 5 位数字 — 突破宽度（1 宽、2 中、3 窄）
  • 第 6 位 — 优化目标（1 余额 DD，2 权益 DD）
  • 第 7–8 位数字 — 研究批次中的原始设置文件 ID

示例：magic 81241201 读作 SomaOil · Res1 · D1 · Broad · Equity DD · set #01。

这样可以轻松识别在终端或账户历史记录中打开交易的策略，而无需打开 EA 设置。

风险和批量大小

有两种尺寸调整模式可供选择：

  • 手动手数——每笔交易固定手数
  • 每个平衡步骤的手数 — 根据账户资本自动调整规模，按策略缩放

附加控制措施可让您微调风险状况：

  • 计算手数之上的全局风险乘数
  • 可选 EA 批量上限通过MaxLots（ 0 默认 = EA 无限制；仅经纪商规范）；设置 > 0 为硬最大值
  • 选择余额或净值作为规模基础
  • OnlyUp 模式——手数随着资本峰值而增加，但在交易回撤期间不会减少；提款会降低规模峰值，存款会提高规模峰值（两者都会触发立即峰值同步和待处理手数重新平衡）。启动时，EA 从最近的平仓交易历史中播种历史峰值（可配置回溯），因此 OnlyUp 基线从第一个价格变动开始就有意义，而不是在每次重新启动时重置
  • 基础货币选择器（USD、EUR、GBP、HKD、SGD 或自定义对），用于在非 USD 账户上正确调整规模
  • 与经纪商无关的手数大小——通过 OrderCalcProfit（基线参考 1000）进行基于资金的标准化，以实现经纪商和美分/非 USD 账户之间的可比敞口；仪表板显示合同规范
  • 追加保证金保护（默认开启）——在下订单之前，EA 将现有的同侧挂单止损/限价视为已经需要市价订单保证金，因此当经纪商保留很少的挂单时，可用保证金不会过度承诺；它还可以削减计算出的手数，以便最坏情况下的并发同方订单保持在与您的规模基础相关的保证金预算内。仅当您完全控制杠杆和净空时才关闭。

新闻过滤器

SomaOil 包括一个内置的 US 新闻日历，涵盖三种高影响力事件类型：

  • NFP — 非农就业人口
  • CPI — 消费者价格指数
  • IR / FOMC — 央行利率决策

在每个事件期间，EA 都可以独立阻止新条目、取消现有挂单并关闭未平仓头寸。每个策略都有自己的窗口前分钟和窗口后分钟，因此新闻保护是根据策略进行调整的，而不是全局应用的。

经纪商 GMT 可以手动设置或自动检测，因此新闻窗口始终与经纪商时间保持一致，包括夏令时变化。分类器已收紧，以排除常见的误报，例如 ADP 非农就业和 FOMC 演讲/会议记录。

交易窗口

可选的周一开盘/周五收盘窗口可让您避免周末空档。您可以选择是否同时取消挂单或在交易窗口外开仓。

一些策略还使用内置的每日会话窗口（每个策略的开始/结束时间）来避免低流动性时期。这些是投资组合预设的一部分，而不是单独的用户输入。

优化是在周五收盘时执行的，这是默认设置，因此在有风险的周末缺口条件下不会出现过度优化。

扩散过滤器

当经纪商点差过大时，SomaOil 可以避免下突破挂单——这对于原油来说很重要，因为隔夜、新闻和低流动性导致点差扩大。

该过滤器适用于仅挂单。一旦交易开始，正常退出逻辑（SL、TP、追踪、盈亏平衡）将保持不变。

两个全局输入控制行为：

  • MaxSpreadPips（默认0= 关) — 最大传播MT5 点如 3 位 WTI 报价所示（例如50市场观察 ≈ 0.050 价格）。设置一个正值（例如80）启用；0完全禁用过滤器。
  • RemovePendingSpreadSeconds（默认60) — 在价差保持在限制以上这么多秒之后不间断，该策略的挂单被取消。放0保留放置门，但绝不自动删除待处理的扩散。

放置门— 在每个策略的入场时间条上，如果点差太高，EA 不会放置新的挂单，也不会刷新水平。在短暂的高峰期间，现有的待处理事项将保留在原处。

持续高去除率— 如果点差在整个宽限期内保持高于限制（计时器在低于限制的任何跌幅时重置），则该策略的挂单将被删除。当价差正常化时，它们可以再次放置在稍后的入场柱上。

相同的输入值适用于 2 位和 3 位石油符号（跨经纪商标准化）。有效点限制也通过内置的策略进行缩放DefaultValue和当前的石油参考价格，就像其他投资组合距离一样。

道具公司合规

可选的每笔交易随机点偏移可以通过以下方式应用于进入和退出MaxRandomizationPips。这使您的账户与运行相同 EA 的其他交易者略有不同——对于可能标记相同复制交易模式的自营公司和资金账户很有用。将值设置为零以禁用。

SomaOil 还包括一个可选的合规层（默认情况下关闭）：每日最大 DD 锁定、无对冲规则和挂单上限。看EnablePropFirmCompliance以及下面的相关输入。

图表仪表板

SomaOil 在图表上呈现实时仪表板，显示：

  • 许可证状态和活跃的产品组合
  • 手数基础、有效资本和合同标准化系数
  • 风险乘数（当保证金保护减少规模时具有有效乘数）
  • 保证金保护 ON/OFF 具有实时每订单手数上限和保证金预算
  • 当保护减小尺寸时每侧盖警告
  • 挂单和未平仓头寸按买入/卖出划分
  • 浮动盈亏和今日平仓盈亏
  • 余额和股本减少，绝对值和百分比
  • 滑点统计：全天、7天、24小时
  • 当前点差和活跃策略计数
  • 下一个和最后一个 NFP、CPI 和 IR/FOMC 事件

可以在策略测试器中禁用仪表板（DisableDashboardInTesting，默认打开）或实时/演示图表（DisableDashboardInLive，默认关闭）。

参数

投资组合设置

  • SomaOilPortfolio-> 选择四个内置批次分配预设之一（相同的 20 个策略；仅 LotPerBalance_step 发生变化）。默认值：V2.1 保守（按权益）。请参阅上面的投资组合风险等级。
  • StrategiesToRun-> 要启用的以逗号分隔的基于 1 的策略编号（默认 1–20）；对于隔离子集很有用

覆盖

  • EnableMagicOverride-> 启用时，交易 ID 编号分配为 OverrideMagicBase + 策略索引；关闭时（默认）每个策略都使用其内置 ID
  • OverrideMagicBase-> 启用魔法覆盖时开始交易 ID 编号
  • EnableCommentOverride-> 启用后，所有交易共享一条评论；关闭时（默认）每个策略保持其自己的
  • OverrideComment-> 启用注释覆盖时使用的注释文本

贸易方向

  • AllowBuyTrades-> 允许多头交易和买方挂单
  • AllowSellTrades-> 允许空头交易和卖方挂单

批量大小

  • LotsAdjustMinChangePercent-> 更新活跃手数之前的最小变化百分比
  • 风险-> ManualLotSize（固定 StartLots）或 LotSizeStep（大写自动）
  • AdjustLotsizeToVariableValues-> 当余额或净值变化时重新计算手数
  • StartLots-> 手动模式下的固定批次，或步进模式下的楼层参考
  • MaxLots-> 可选 EA 批量上限； 0 = 仅经纪商规格
  • UseEquity-> 规模来自权益而不是余额
  • OnlyUp-> 手数随着资本峰值而增加，并且在交易回撤期间不会减少；提款降低峰值，存款提高峰值
  • RestorePeakFromHistory-> 种子 OnlyUp 近期收盘交易历史开始时的峰值
  • RestorePeakLookbackDays-> 峰值恢复回顾天数（0 = 所有历史记录）
  • ManualBalanceForLotSizing-> > 0 时用于调整规模的固定资本
  • RiskMultiplier-> 计算手数的全局乘数
  • MarginCallProtection-> 为同方待处理保留保证金，并根据保证金预算限制手数大小
  • BaseCurrency-> USD、EUR、GBP、HKD、SGD 或针对非 USD 帐户自定义
  • CustomBaseCurrencyPair-> 当 BaseCurrency 为自定义时用于转换的经纪商符号

GMT

  • Broker_GMT_OFFSET_Summer-> 夏季手动经纪商 GMT 偏移量（小时）
  • Broker_GMT_OFFSET_Winter-> 冬季手动经纪商 GMT 偏移量（小时）
  • AutoGMT-> 自动检测代理 GMT（忽略手动偏移）

新闻过滤器

  • EnableNFP_Filter-> 启用NFP保护窗口
  • NFP_CloseOpenTrades-> NFP 之前平仓
  • NFP_ClosePendingOrders->取消NFP之前的挂单
  • EnableIR_Filter-> 启用 IR / FOMC 保护窗口
  • IR_CloseOpenTrades-> IR 之前平仓
  • IR_ClosePendingOrders->取消IR之前的挂单
  • EnableCPI_Filter-> 启用CPI保护窗口
  • CPI_CloseOpenTrades-> CPI 之前平仓
  • CPI_ClosePendingOrders->取消CPI之前的挂单

每个事件之前/之后的每策略分钟数都内置到投资组合中，而不是单独的参数。

交易时间

  • UseTradingTimeZones-> 强制执行每周周一至周五窗口
  • KillPending-> 取消窗口外的挂单
  • KillOpen-> 平仓窗口外的未平仓头寸
  • MondayOpenHour / MondayOpenMinute-> 窗口在周一该经纪商时间打开
  • FridayCloseHour / FridayCloseMinute-> 窗口周五在此经纪时间关闭

一些策略还使用内置的每日会话窗口（每个策略的开始/结束时间）作为投资组合预设的一部分。这些不是单独的用户输入。

仪表板

  • DisableDashboardInTesting-> 在策略测试器中隐藏图表仪表板（默认打开）
  • DisableDashboardInLive-> 在实时/演示图表上隐藏图表仪表板（默认关闭）
  • DashboardUpdateSeconds-> 仪表板刷新间隔（以秒为单位）

扩散过滤器

  • MaxSpreadPips-> 以 MT5 点为单位的最大点差（3 位约定）；按策略 DefaultValue 缩放； 0 = 关闭
  • RemovePendingSpreadSeconds-> 在点差保持高于限制这么长时间（秒）后删除待处理的订单； 0 = 永不删除

道具公司合规

所有输入默认为关闭/零 — 禁用时性能影响为零。

  • MaxRandomizationPips-> 道具公司进入/退出偏移量；与其他 EA 用户相比是唯一的（0 = 关闭）
  • EnablePropFirmCompliance-> 主开关；必须为真以下任何规则才能生效
  • PF_MaxDailyDrawdownPercent-> 每日最大净值损失占每日基线的百分比（0 = 关闭）
  • PF_MaxDailyDrawdownMoney-> 以账户货币计的每日最大净值损失（0 = 关闭）
  • PF_DailyResetHour-> 每日窗口重置时的经纪商/服务器时间 (0–23)
  • PF_DailyLossBufferPercent-> 硬限制前的安全缓冲（默认10%）
  • PF_DisallowHedging-> 阻止相反方向的条目；扫除对面的待决
  • PF_MaxTotalPendingOrders-> EA 挂单总数上限（0 = 关闭）

推荐设置

  • 代码：WTI 原油 — 将 EA 附加到您经纪商的 US 原油 / WTI 图表。相同的工具通常会在不同的代码下列出；在我们的测试终端中，我们看到：XTIUSD、USOUSD、USOUSD.s、WTI、SpotCrude。 SomaOil 接受以 XTIUSD、USOUSD、USOIL、WTI、SpotCrude 或 CRUDE 开头的符号（经纪商后缀如 .s 或 m 都可以）；如果您的经纪商使用其他名称，请打开市场观察并搜索 WTI、原油、石油或 USO 以查找匹配的图表。
  • 时间范围：任意（EA 在内部读取自己的时间范围）
  • 账户类型：ECN / RAW-点差较小时建议使用点差账户
  • 使用适合违约风险的账户资本。每笔交易的计算手数不能低于 0.01，因此较小的账户可能无法进一步降低风险。
  • VPS：推荐用于稳定的24/5执行
  • 添加 ”https://ea-license-server .索马贸易。组织“ 和 ”https://www.世界时间服务器。 com/" 允许 MT5 中的 URLs（工具 - 选项 - Expert Advisor）

概括

  • 单个 WTI (XTIUSD) 图表上有 20 个预先调整的突破策略
  • 四个内置投资组合风险预设（V2.1 保守 / V2.2 中 / V2.3 高 权益风险 DD，加上余额 V1.0 DD）
  • 两个经过交叉验证的 OOS 优化范围，跨越 2018 年至 2026 年
  • 时间范围：D1、H12、H8、H4 和 H1
  • 具有盈亏平衡和追踪止损的分层退出
  • 集成 US 新闻保护和误报过滤
  • 可选挂单价差过滤器（MaxSpreadPips + 持续高去除）
  • 可选的进入/退出随机化以实现道具公司的独特性（MaxRandomizationPips）
  • 可选的自营公司合规模式（每日最高 DD、无对冲、待定上限）——默认关闭
  • 完整的实时图表仪表板
  • 透明阶梯定价发布：起始 100 USD，每 10 份 +100 USD，每天最多一次
评分 2
Ukrit Khonglao
632
Ukrit Khonglao 2026.07.22 18:05 
 

Very strong product as always :D . I’ve followed Andrew for some time, and he’s remarkably transparent about his methodology for developing this EA - you can clearly see it right from the description. He tests across multiple brokers, which makes it much easier to decide where to run it. Having 20 breakout strategies (mostly on higher timeframes) in a single EA provides solid diversification and stability. Of course, past results don't guarantee future performance, and there might be a month here or there without positive gains. But given the ongoing market demand driving oil prices, the EA is well-positioned to capture those opportunities. I highly recommend Somaoil!

russham111
483
russham111 2026.07.21 12:36 
 

Seems well put together. Live trading will tell.

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4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
Qilin Imperial Grid Gold Mech
Napat Puangjunkum
专家
QILIN IMPERIAL-GRID GOLD MECH  H1 SuperTrend Smart Grid with Crash Protection Qilin Imperial-Grid Gold Mech  is an advanced trend-following Smart Grid Expert Advisor. Inspired by the "Qilin" (Kirin), the ancient mythical creature that brings immense wealth and divine protection, this EA is designed to safely accumulate profit while avoiding catastrophic market crashes. While traditional grid systems are extremely dangerous and often blow accounts when the market trends strongly against them,
Razgon X
Mikhail Atarskii
专家
Razgon XAUUSD EA is a high-performance automated trading robot specifically designed for trading XAUUSD (Gold). The advisor uses a multi-level signal filtering system, including ALMA, trend filter based on EMA and MACD, allowing only high-quality trading decisions. Supports trading on multiple currency pairs and includes a built-in control panel with a transparent glass interface. Key Features ALMA indicator entry filter (fast and slow) Trend filter using three EMA (96) and EMA 200 MACD filter
Delta Quantum
Ioannis Xenos
专家
Delta Quantum EA by Xignal Coding This price is for the first 20 purchases. Next price -> 100$ Delta Quantum is a mean reversion Expert Advisor designed for traders who want both simplicity and power. It calculates the Delta (distance) – a unique measurement that highlights potential turning points in the market – and uses this as a signal for precise entries. Why choose Delta Quantum? Beginner-friendly with ready-to-use defaults for EURUSD H1. Advanced customization for traders who want to take
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Phoenix Edge
Alvaro Albillos Gutierrez
专家
Phoenix Edge is a systematic trend-following Expert Advisor for Bitcoin (BTCUSD)  and Gold (XAUUSD) . Each symbol runs its own optimized parameter profile that the EA applies automatically based on chart detection. No martingale, no grid, no scaling into losses. One signal, one entry, one exit — managed with adaptive stops and R-multiple targets. Validation methodology This product is transparent about how each symbol's profile was validated.  XAUUSD and BTCUSD — walk-forward validated Out-of
NANA The Gold Digger
Nahid Dahane
专家
NANA The Gold Digger EA. ️ A powerful Martingale Expert Advisor built for XAUUSD traders who want a simple, automated, and tested approach to the gold market. The Gold Digger EA has been tested mostly on Gold (XAUUSD)  and has proved to be profitable and made significant amount of money every month  the same settings shown in the video are the exact inputs used in real live market conditions . NOTE :  THERE ARE SOME BROKERS IN WHICH THE INPUT OF POINTS BETWEEN TRADES 450 POINTS AS I TESTE
Gold One
Habib Gholamali Heidari
2.79 (52)
专家
Gold One  MT5 大家好，外汇黄金交易爱好者们， 欢迎使用我们的机器人，加入顶级黄金交易者的行列。凭借超过二十年的精准外汇市场经验，我们自豪地推出最新一代的交易机器人。 特点:  非常适合prop公司挑战。 适合所有账户规模，包括小额资本。 无   网格和   无   马丁格尔 100% 完全自动化 该机器人采用最新的、最先进的专门用于黄金交易的指标，具有无与伦比的准确性来识别买入和卖出点。这代表了外汇市场中黄金交易的革命性突破。这一创新是经过十多年研究、试验和广泛测试的成果，融入了顶级黄金交易专家的见解。通过利用复杂的黄金交易模式，我们的机器人确保了您的安心，让您可以无压力地监控其完全自动化的交易。多年的测试结果清楚地表明，我们的机器人表现优越。 其他主要特点 自动交易  XAUUSD  货币对。 每笔交易都有  SL 保护，TP 和 SL 都可以根据市场条件 变化 。 非常容易安装，无需更改设置，只需在  XAUUSD H1上运行一次 建议使用 VPS 来保持EA 24/7运行，具有低延迟 推荐使用  低点差的经纪商 最低初始存款：$500 新闻和替代设置在Tel
Viking Alpha DAX Ivar Edition
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
专家
Viking Alpha DAX — Germany 40 Expert Advisor for MetaTrader 5 LAUNCH PROMO Only 10 copies at launch price. Price increases with each sale. Launch price: $297 Next price: $497 Final price: $997 Live Performance: FX Blue — Vikingtradingbots What Makes Viking Alpha DAX Different Most DAX robots fail for one simple reason: they treat the Germany 40 like a forex pair. It isn't. The DAX has a heartbeat — a specific rhythm tied to the Frankfurt Stock Exchange opening, the European session structure, an
Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper
Jinarto
专家
Robot King Gold Auto Trade XAUUSD RAW Grid Scalper is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe , optimized for RAW / low-spread accounts and hedging mode . Live Monitoring / Signal (Optional) You can monitor a live performance page here: https://www.mql5.com/en/signals/2352656 (Monitoring only. Using this EA does not require subscribing to the Signal.) It combines a MA-triggered basket entry with a controlled grid (multi-position) recovery and basket exit
Ultimate Range Master
Lefika Raphel Sebatane
专家
Ultimate Range Master EA: The Ultimate 4-in-1 Range Trading Solution Overview The Ultimate Range Master EA is a cutting-edge expert advisor designed for traders who thrive in range-bound markets. Offering four distinct and powerful range trading strategies, this all-in-one EA provides unparalleled flexibility, precision, and automation to suit your trading style. Key Features Time Range Strategy Define the start and end times for a market range, and let the EA take control. Trades breakout oppo
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
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BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
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专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
作者的更多信息
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
SomaBTC
Andrii Soma
专家
SomaBTC 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于 Bitcoin（BTCUSD）。一张图表、一个 EA，18 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第二款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD，每天最多涨价一次 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaBTC 自带一套精选的 18 套预调策略，全部在同一 Bitcoin 图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我在 4 个样本内区间上进行了 120 次完全不同的优化，每次产出 30 个 set 文件： 时间周期分为 5 组：D1、H12、H8、H4、H1 突破宽度有三种
SomaNews
Andrii Soma
5 (1)
实用工具
SomaNews 是一款免费的 MetaTrader 5 实用工具，可在 Soma 突破 EA 使用的美国重要新闻（非农就业 NFP、美联储利率决议、CPI）发布前，向 MT5 手机应用发送推送通知。 将 SomaNews 附加到任意图表。它从 MT5 内置经济日历加载即将到来的事件（语言无关匹配），若日历不可用则使用嵌入式备用列表。仅在日历加载尝试完成后才发送通知。 功能 通过官方 MetaTrader 5 应用推送（需 MetaQuotes ID） 可配置提前时间（小时和分钟） 可单独启用/禁用 NFP、美联储利率、CPI 图表面板显示各类型的下一事件及倒计时 智能日历搜索 — 找到每种已启用类型的下一个事件即停止（最多 90 天） 事件过后自动刷新以查找下一次发布 支持任何 MT5 终端语言 设置 安装 MT5 手机应用，并在 工具 → 选项 → 通知 中绑定 MetaQuotes ID。 将 SomaNews 附加到图表并启用所需新闻类型。 设置 HoursBefore / MinutesBefore 控制推送提前量。 无授权、无账户绑定 — 对所有 Soma EA 用户免费。
FREE
VPS Health Check
Andrii Soma
5 (1)
实用工具
描述：   VPS Health Check EA 是一款 MetaTrader 5 实用程序，旨在监控与经纪商的连接并及时提供有关连接状态的通知。此工具可确保您立即获悉任何连接问题，从而帮助维持交易活动的稳定性和可靠性。 特征： 连接检查模式： 选择检查每根新蜡烛的连接或一天中的特定时间的连接。 可自定义的时间： 设置计划连接检查的精确小时和分钟（24 小时格式）。 实时通知： 通过 MetaTrader 5 应用程序接收有关连接状态的即时通知。 信息显示： 直接在图表上查看最后的通知时间和消息，以便于参考。 输入： 模式： 选择连接检查的模式 Check_On_Each_Candle   - 当图表上出现新蜡烛时将触发通知。 Check_At_Particular_Time- 默认选项，将在指定的经纪商时间（默认为 14:00）每天检查。 检查时间： 设置定期检查的时间（24 小时制）。 检查分钟： 设置定期检查的分钟数。 使用说明： 将 EA 附加到图表： 将 VPS 健康检查 EA 添加到 MetaTrader 5 中的任何图表。 如果您使用加密货币进行交易并且需要周末的 V
FREE
筛选:
Ukrit Khonglao
632
Ukrit Khonglao 2026.07.22 18:05 
 

Very strong product as always :D . I’ve followed Andrew for some time, and he’s remarkably transparent about his methodology for developing this EA - you can clearly see it right from the description. He tests across multiple brokers, which makes it much easier to decide where to run it. Having 20 breakout strategies (mostly on higher timeframes) in a single EA provides solid diversification and stability. Of course, past results don't guarantee future performance, and there might be a month here or there without positive gains. But given the ongoing market demand driving oil prices, the EA is well-positioned to capture those opportunities. I highly recommend Somaoil!

Andrii Soma
2454
来自开发人员的回复 Andrii Soma 2026.07.22 21:04
Thank you for such a detailed review! I appreciate your trust and glad to hear you find the EA transparency and broker tests helpful. Happy trading and low drawdowns ahead!
russham111
483
russham111 2026.07.21 12:36 
 

Seems well put together. Live trading will tell.

Andrii Soma
2454
来自开发人员的回复 Andrii Soma 2026.07.22 21:05
Thank you! Absolutely, live execution is what matters most. Wish you great trading!
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