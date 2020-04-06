顧問說明

Goldix EA 旨在於任何貨幣工具上進行自動交易，特別注重黃金交易 (XAUUSD)。其基礎是結合了 Keltner Channel 和 EMA (指數移動平均線) 的指標邏輯，並輔以靈活的風險管理設定和內建的浮動止損。顧問能夠在任何時間運作，如有需要，可以使用特殊的時間過濾器將交易限制在特定時間內。

1. 主要功能和運作邏輯

1. Keltner Channel 和 EMA 的組合

- 使用兩個 EMA (快速和慢速)，以及平均範圍 (類似於 Keltner Channel 的邏輯)。

- 買入訊號在價格超過通道上限且位於慢速 EMA 之上時形成；賣出訊號在價格突破下限且位於慢速 EMA 之下時形成。

2. 頭寸管理

- 內建 Trailing Stop (浮動止損)。當價格達到設定的獲利水準後，止損單會開始拉近，這有助於在市場反轉時保護獲利。

- 可以以點數設定 Stop Loss 和 Take Profit。

3. 時間過濾器 (Time Filter)

- 可以選擇性地啟用時間交易限制：設定交易開始和結束的時分。

- 這有助於排除低流動性或高波動性的時期。

4. 靈活的資金管理系統

- FixedLot：嚴格設定的交易量 (手數)。

- RiskPercent：根據可用保證金百分比計算的動態手數。

- 自動檢查開立交易所需的資金充足性，並遵守允許的交易量 (最小/最大手數、手數步長)。

5. 額外功能

- MaxSpread：價差限制。如果當前價差高於設定值，顧問將不會開立交易。

- PrintDebug：在日誌中輸出擴展資訊，以簡化工作分析。

- ShowHistoryDeals：啟用此選項後，交易 (進場/出場歷史) 將直接顯示在圖表上。

2. 輸入參數

Timeframe Settings

- Timeframe — 選擇時間框架 (預設為 PERIOD_CURRENT )。

1. 指標設定

- KeltnerPeriod — 平均範圍計算週期。

- EMAFastPeriod — 快速 EMA 週期。

- EMASlowPeriod — 慢速 EMA 週期。

2. 交易設定

- TradeDirection:

• TRADE_BOTH (雙向交易),

• TRADE_ONLY_BUY (僅買入),

• TRADE_ONLY_SELL (僅賣出)。

- FixedLot — 固定手數 (如果 UseRiskPercent = false 則使用)。

- StopLossPips — 止損點數 (0 = 無止損)。

- TakeProfitPips — 止盈點數 (0 = 無止盈)。

- MaxSlippage — 最大允許滑點 (點數)。

- MaxSpread — 最大允許價差 (0 = 無限制)。

- MagicNumber — 顧問頭寸識別的唯一編號。

- TradeComment — 交易的任意註釋。

3. TrailingStopSettings

- TrailingTrigger — 觸發浮動止損的獲利水準 (點數)。

- TrailingStop — 當前價格到止損單的距離 (點數)。

- TrailingStep — 隨著獲利增加，止損單拉近的步長 (點數)。

4. 時間過濾器設定

- UseTimeFilter — 使用時間過濾器 (開/關)。

- StartHour, StartMinute — 交易開始時間。

- EndHour, EndMinute — 交易結束時間。

5. 資金管理

- UseRiskPercent — 啟用根據可用保證金百分比計算手數的模式。

- RiskPercent — 如果啟用上一個參數，則風險百分比。

6. 額外設定

- PrintDebug — 是否在日誌中輸出詳細訊息。

- ShowHistoryDeals — 是否在圖表上顯示歷史交易。

- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — 顯示買入和賣出的顏色。

- FontSizeForDeals — 在圖表上顯示獲利/虧損時的字體大小。

3. 使用建議

1. 交易工具

- 適用於任何貨幣對，但在黃金交易 (XAUUSD) 中表現出最大的優勢。

2. 存款和風險

- 初始存款的大小直接取決於使用的資金管理設定和經紀商的條件。

- 在使用百分比風險時，建議謹慎設定 RiskPercent (例如，從 1% 到 2%)。

3. 頭寸管理

- 確保 StopLoss 和 TakeProfit 對所選工具和市場條件來說是合理的。

- 浮動止損 (Trailing Stop) 有助於在趨勢改變時保留部分獲利。

4. 顧問的優勢

- 完全自動化：在沒有交易者干預的情況下開立和管理交易。

- 靈活的設定：根據不同的市場條件微調參數。

- 風險控制：在固定手數和根據可用保證金百分比自動計算之間進行選擇。

- 方便的分析：交易歷史可以視覺化地顯示在圖表上，簡化進場和出場的分析。

5. 重要注意事項

- 過去的測試結果不能保證未來會取得類似的結果。

- 在真實帳戶上使用之前，建議在模擬帳戶上進行測試，並確保策略符合您的期望和風險承受能力。

- 在金融市場上交易