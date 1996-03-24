Renko Trading Bot EA
- Uzman Danışmanlar
- Vladimir Shumikhin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Renko Trading Bot EA
Açıklama
Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler.
Temel Avantajlar
Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır.
Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur.
Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot veya pozisyon büyüklüğünü adaptif olarak yönetme imkânı.
Çok katmanlı sermaye koruması: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop ve Break Even ile riskleri azaltır.
Optimizasyonlu performans: İşlem yürütmede maksimum verimlilik sağlarken sistem yükü minimumdur.
Desteklenen Piyasalar
Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD ve diğerleri
Metaller: XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş)
Enerji: WTI, Brent, Doğal Gaz
Kripto Paralar: BTCUSD, ETHUSD ve diğer likit çiftler
Endeksler: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100
Renko Ticaret Felsefesi
Mum yerine tuğlalar: Her “tuğla” önemli bir fiyat hareketiyle oluşur.
Trendin net görselleştirilmesi: Piyasa yönü hızlıca belirlenir.
Doğru dönüş sinyalleri: Trend değişimi, zıt tuğlaların oluşumu ile belirlenir.
Zamandan bağımsız: Ticaret, zaman dilimlerinden ziyade fiyat hareketine odaklanır.
Parametreler ve Fonksiyonlar
Renko Ayarları
TimeFrame – Robotun çalıştığı zaman dilimi
InitialLot – Pozisyon açmak için lot büyüklüğü
BrickSize – Bir Renko tuğlasının boyutu (puan olarak)
ReversalBricks – Dönüş için gereken tuğla sayısı
CloseOnReversal – Dönüşte pozisyonu kapat (true/false)
Risk Yönetimi
TakeProfit – Take Profit boyutu (0 = devre dışı)
StopLoss – Stop Loss boyutu (0 = devre dışı)
Trailing Stop
UseTrailing – Trailing Stop’u etkinleştir (true/false)
TrailingStart – Trailing’in başlaması için minimum puan
TrailingDistance – Trailing sırasında mevcut fiyat ile stop-loss arasındaki mesafe
TrailingStep – Stop-loss hareket adımı (puan olarak)
Break Even
UseBreakEven – Stop-loss’u kar noktasına taşı (true/false)
BreakEvenStart – Break Even’in başlaması için minimum kar
BreakEvenOffset – Kar noktasından stop-loss offseti (puan olarak)
Filtreler
MaxSpread – İşlem açmak için maksimum spread
MinOrderDistance – Emirler arasındaki minimum mesafe (puan olarak)
MinTimeBetweenOrders – Emirler arası minimum süre (dakika olarak)
Günlük Limitler
DailyLimit – Günlük emir sayısı sınırlamasını etkinleştir
MaxOrdersPerDay – Günlük maksimum emir sayısı
Zaman Filtresi
UseTimeFilter – Zaman filtresini etkinleştir
StartHour – İşlem penceresi başlangıç saati
StartMinute – Başlangıç dakikası
EndHour – İşlem penceresi bitiş saati
EndMinute – Bitiş dakikası
Görüntüleme
ShowPanel – Grafik üzerinde bilgi panelini göster
ShowTradeHistory – İşlem geçmişini göster
MagicNumber – Robotun emirlerinin benzersiz kimliği
Panel Renkleri
PanelBackgroundColor – Panel arka plan rengi
PanelTextColor – Panel metin rengi
PanelEditColor – Düzenlenebilir alanların rengi
PanelProfitColor – Kar metni rengi
PanelLossColor – Zarar metni rengi
Kullanım Önerileri
Robot varsayılan olarak GBP/USD çiftine optimize edilmiştir.
Temel kullanım için Stop Loss’u 0 yaparak devre dışı bırakabilir veya güvenli bir değer belirleyebilirsiniz. Trailing Stop ve Break Even fonksiyonları true olarak etkinleştirilebilir.
En yüksek verim için, brokerinizin koşullarına göre ek optimizasyon yapılması tavsiye edilir. Spread, komisyonlar, emir yürütme hızı ve sunucu özellikleri robot performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
Test Koşulları
Gösterilen sonuçlar yatırım tavsiyesi değildir ve yalnızca robotun potansiyel performansını göstermek içindir.
Broker: RoboForex
Kaldıraç: 1:500
Başlangıç bakiyesi: 1000 USD
Çift: GBP/USD
Önemli
Farklı brokerlarda işlem parametreleri (spread, komisyonlar, yürütme hızı, likidite koşulları) büyük ölçüde farklılık gösterebilir ve bu durum robotun etkinliğini ve sonuçlarını doğrudan etkiler.
Tavsiyeler
Robotu gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin ve brokerinize göre optimize edin.
Spread, komisyon, hesap türü, sunucu çalışma saatleri ve emir yürütme hızına dikkat edin.
Broker veya işlem enstrümanı değiştirilirse optimizasyonun tekrarlanması gerekir.
Uyarı
Robot, ağ stratejileri ve risk yönetimi prensiplerini bilen traderlar için uygundur. Geçmiş performans gelecekteki kazançları garanti etmez. Gerçek hesapta işlem yapmadan önce demo hesapta test edin ve tüm riskleri anladığınızdan emin olun.