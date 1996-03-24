Renko Trading Bot EA

Renko Trading Bot EA

Açıklama

Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler.

Temel Avantajlar

  • Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır.

  • Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur.

  • Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot veya pozisyon büyüklüğünü adaptif olarak yönetme imkânı.

  • Çok katmanlı sermaye koruması: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop ve Break Even ile riskleri azaltır.

  • Optimizasyonlu performans: İşlem yürütmede maksimum verimlilik sağlarken sistem yükü minimumdur.

Desteklenen Piyasalar

  • Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD ve diğerleri

  • Metaller: XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş)

  • Enerji: WTI, Brent, Doğal Gaz

  • Kripto Paralar: BTCUSD, ETHUSD ve diğer likit çiftler

  • Endeksler: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100

Renko Ticaret Felsefesi

  • Mum yerine tuğlalar: Her “tuğla” önemli bir fiyat hareketiyle oluşur.

  • Trendin net görselleştirilmesi: Piyasa yönü hızlıca belirlenir.

  • Doğru dönüş sinyalleri: Trend değişimi, zıt tuğlaların oluşumu ile belirlenir.

  • Zamandan bağımsız: Ticaret, zaman dilimlerinden ziyade fiyat hareketine odaklanır.

Parametreler ve Fonksiyonlar

Renko Ayarları

  • TimeFrame – Robotun çalıştığı zaman dilimi

  • InitialLot – Pozisyon açmak için lot büyüklüğü

  • BrickSize – Bir Renko tuğlasının boyutu (puan olarak)

  • ReversalBricks – Dönüş için gereken tuğla sayısı

  • CloseOnReversal – Dönüşte pozisyonu kapat (true/false)

Risk Yönetimi

  • TakeProfit – Take Profit boyutu (0 = devre dışı)

  • StopLoss – Stop Loss boyutu (0 = devre dışı)

Trailing Stop

  • UseTrailing – Trailing Stop’u etkinleştir (true/false)

  • TrailingStart – Trailing’in başlaması için minimum puan

  • TrailingDistance – Trailing sırasında mevcut fiyat ile stop-loss arasındaki mesafe

  • TrailingStep – Stop-loss hareket adımı (puan olarak)

Break Even

  • UseBreakEven – Stop-loss’u kar noktasına taşı (true/false)

  • BreakEvenStart – Break Even’in başlaması için minimum kar

  • BreakEvenOffset – Kar noktasından stop-loss offseti (puan olarak)

Filtreler

  • MaxSpread – İşlem açmak için maksimum spread

  • MinOrderDistance – Emirler arasındaki minimum mesafe (puan olarak)

  • MinTimeBetweenOrders – Emirler arası minimum süre (dakika olarak)

Günlük Limitler

  • DailyLimit – Günlük emir sayısı sınırlamasını etkinleştir

  • MaxOrdersPerDay – Günlük maksimum emir sayısı

Zaman Filtresi

  • UseTimeFilter – Zaman filtresini etkinleştir

  • StartHour – İşlem penceresi başlangıç saati

  • StartMinute – Başlangıç dakikası

  • EndHour – İşlem penceresi bitiş saati

  • EndMinute – Bitiş dakikası

Görüntüleme

  • ShowPanel – Grafik üzerinde bilgi panelini göster

  • ShowTradeHistory – İşlem geçmişini göster

  • MagicNumber – Robotun emirlerinin benzersiz kimliği

Panel Renkleri

  • PanelBackgroundColor – Panel arka plan rengi

  • PanelTextColor – Panel metin rengi

  • PanelEditColor – Düzenlenebilir alanların rengi

  • PanelProfitColor – Kar metni rengi

  • PanelLossColor – Zarar metni rengi

Kullanım Önerileri

Robot varsayılan olarak GBP/USD çiftine optimize edilmiştir.
Temel kullanım için Stop Loss’u 0 yaparak devre dışı bırakabilir veya güvenli bir değer belirleyebilirsiniz. Trailing Stop ve Break Even fonksiyonları true olarak etkinleştirilebilir.

En yüksek verim için, brokerinizin koşullarına göre ek optimizasyon yapılması tavsiye edilir. Spread, komisyonlar, emir yürütme hızı ve sunucu özellikleri robot performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Test Koşulları

Gösterilen sonuçlar yatırım tavsiyesi değildir ve yalnızca robotun potansiyel performansını göstermek içindir.

  • Broker: RoboForex

  • Kaldıraç: 1:500

  • Başlangıç bakiyesi: 1000 USD

  • Çift: GBP/USD

Önemli

Farklı brokerlarda işlem parametreleri (spread, komisyonlar, yürütme hızı, likidite koşulları) büyük ölçüde farklılık gösterebilir ve bu durum robotun etkinliğini ve sonuçlarını doğrudan etkiler.

Tavsiyeler

Robotu gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin ve brokerinize göre optimize edin.
Spread, komisyon, hesap türü, sunucu çalışma saatleri ve emir yürütme hızına dikkat edin.
Broker veya işlem enstrümanı değiştirilirse optimizasyonun tekrarlanması gerekir.

Uyarı

Robot, ağ stratejileri ve risk yönetimi prensiplerini bilen traderlar için uygundur. Geçmiş performans gelecekteki kazançları garanti etmez. Gerçek hesapta işlem yapmadan önce demo hesapta test edin ve tüm riskleri anladığınızdan emin olun.


