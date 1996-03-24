Renko Trading Bot EA

Açıklama

Bu, benzersiz bir Renko grafik oluşturma yöntemi kullanan otomatik bir ticaret robotudur. Fiyatın kaotik hareketlerini net sinyallere dönüştürerek piyasa gürültüsünü en aza indirir ve trend yönünü doğru bir şekilde belirler.

Temel Avantajlar

Gürültüsüz temiz ticaret: Renko, önemsiz fiyat dalgalanmalarını filtreler ve yalnızca anlamlı hareketleri bırakır.

Tüm brokerlarla uyumlu: MT5 platformundaki tüm hesap türleri için uygundur.

Esnek sermaye yönetimi: Sabit lot veya pozisyon büyüklüğünü adaptif olarak yönetme imkânı.

Çok katmanlı sermaye koruması: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop ve Break Even ile riskleri azaltır.

Optimizasyonlu performans: İşlem yürütmede maksimum verimlilik sağlarken sistem yükü minimumdur.

Desteklenen Piyasalar

Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD ve diğerleri

Metaller: XAUUSD (Altın), XAGUSD (Gümüş)

Enerji: WTI, Brent, Doğal Gaz

Kripto Paralar: BTCUSD, ETHUSD ve diğer likit çiftler

Endeksler: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100

Renko Ticaret Felsefesi

Mum yerine tuğlalar: Her “tuğla” önemli bir fiyat hareketiyle oluşur.

Trendin net görselleştirilmesi: Piyasa yönü hızlıca belirlenir.

Doğru dönüş sinyalleri: Trend değişimi, zıt tuğlaların oluşumu ile belirlenir.

Zamandan bağımsız: Ticaret, zaman dilimlerinden ziyade fiyat hareketine odaklanır.

Parametreler ve Fonksiyonlar

Renko Ayarları

TimeFrame – Robotun çalıştığı zaman dilimi

InitialLot – Pozisyon açmak için lot büyüklüğü

BrickSize – Bir Renko tuğlasının boyutu (puan olarak)

ReversalBricks – Dönüş için gereken tuğla sayısı

CloseOnReversal – Dönüşte pozisyonu kapat (true/false)

Risk Yönetimi

TakeProfit – Take Profit boyutu (0 = devre dışı)

StopLoss – Stop Loss boyutu (0 = devre dışı)

Trailing Stop

UseTrailing – Trailing Stop’u etkinleştir (true/false)

TrailingStart – Trailing’in başlaması için minimum puan

TrailingDistance – Trailing sırasında mevcut fiyat ile stop-loss arasındaki mesafe

TrailingStep – Stop-loss hareket adımı (puan olarak)

Break Even

UseBreakEven – Stop-loss’u kar noktasına taşı (true/false)

BreakEvenStart – Break Even’in başlaması için minimum kar

BreakEvenOffset – Kar noktasından stop-loss offseti (puan olarak)

Filtreler

MaxSpread – İşlem açmak için maksimum spread

MinOrderDistance – Emirler arasındaki minimum mesafe (puan olarak)

MinTimeBetweenOrders – Emirler arası minimum süre (dakika olarak)

Günlük Limitler

DailyLimit – Günlük emir sayısı sınırlamasını etkinleştir

MaxOrdersPerDay – Günlük maksimum emir sayısı

Zaman Filtresi

UseTimeFilter – Zaman filtresini etkinleştir

StartHour – İşlem penceresi başlangıç saati

StartMinute – Başlangıç dakikası

EndHour – İşlem penceresi bitiş saati

EndMinute – Bitiş dakikası

Görüntüleme

ShowPanel – Grafik üzerinde bilgi panelini göster

ShowTradeHistory – İşlem geçmişini göster

MagicNumber – Robotun emirlerinin benzersiz kimliği

Panel Renkleri

PanelBackgroundColor – Panel arka plan rengi

PanelTextColor – Panel metin rengi

PanelEditColor – Düzenlenebilir alanların rengi

PanelProfitColor – Kar metni rengi

PanelLossColor – Zarar metni rengi

Kullanım Önerileri

Robot varsayılan olarak GBP/USD çiftine optimize edilmiştir.

Temel kullanım için Stop Loss’u 0 yaparak devre dışı bırakabilir veya güvenli bir değer belirleyebilirsiniz. Trailing Stop ve Break Even fonksiyonları true olarak etkinleştirilebilir.

En yüksek verim için, brokerinizin koşullarına göre ek optimizasyon yapılması tavsiye edilir. Spread, komisyonlar, emir yürütme hızı ve sunucu özellikleri robot performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Test Koşulları

Gösterilen sonuçlar yatırım tavsiyesi değildir ve yalnızca robotun potansiyel performansını göstermek içindir.

Broker: RoboForex

Kaldıraç: 1:500

Başlangıç bakiyesi: 1000 USD

Çift: GBP/USD

Önemli

Farklı brokerlarda işlem parametreleri (spread, komisyonlar, yürütme hızı, likidite koşulları) büyük ölçüde farklılık gösterebilir ve bu durum robotun etkinliğini ve sonuçlarını doğrudan etkiler.

Tavsiyeler

Robotu gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin ve brokerinize göre optimize edin.

Spread, komisyon, hesap türü, sunucu çalışma saatleri ve emir yürütme hızına dikkat edin.

Broker veya işlem enstrümanı değiştirilirse optimizasyonun tekrarlanması gerekir.

Uyarı

Robot, ağ stratejileri ve risk yönetimi prensiplerini bilen traderlar için uygundur. Geçmiş performans gelecekteki kazançları garanti etmez. Gerçek hesapta işlem yapmadan önce demo hesapta test edin ve tüm riskleri anladığınızdan emin olun.



