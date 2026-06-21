Cortex Aurex

这是一个专为黄金（XAUUSD）交易而开发的全自动 MetaTrader 5 智能交易系统（Expert Advisor）。其交易逻辑专门针对黄金市场的特点而设计，包括快速的价格波动、剧烈的市场反转以及高波动性。该 EA 能够在对执行速度、交易纪律和精确仓位管理要求极高的市场环境中实现全自动交易。

该系统专注于严格的交易管理、快速响应市场变化以及受控的出场策略。其核心理念非常简单：通过移动止损（Trailing Stop）让盈利交易尽可能延续，同时使用固定止损（Stop Loss）保护每一笔交易，并在 M1 时间周期出现反向信号时提前平掉亏损仓位，从而进一步控制风险。

信号： https://www.mql5.com/en/signals/2378776 特别优惠价格：当前价格仅适用于前 40 份授权。售出 40 份后，EA 的价格将上涨 100 美元，调整为 599 美元。

核心理念

本智能交易系统专为希望使用自动化黄金（XAUUSD）交易工具，并需要清晰、实用仓位管理机制的交易者设计。

EA 采用趋势跟随策略，在主趋势方向上的回调中寻找入场机会，从而在已有趋势中获得更有利的建仓价格。

每笔交易都会受到固定止损（Stop Loss）的保护，以预先限定每笔交易的最大风险。盈利仓位可通过移动止损（动态止损）进行管理，使交易能够尽可能跟随趋势，同时逐步锁定已获得的利润。用户也可以根据个人偏好或经纪商条件，选择使用固定止盈（Take Profit）模式。

除了固定止损之外，EA 还会持续监控 M1 时间周期的市场结构。当持仓处于亏损状态且出现反向交易信号时，系统可能会在止损被触发之前提前平仓，从而帮助降低回撤并减少不利市场条件下的风险暴露。

系统始终限制同时仅持有一个仓位。不使用马丁格尔（Martingale）、网格交易（Grid Trading）或任何形式的加仓摊平策略，从而确保风险模型简单、透明且易于控制。

主要特点

专为 XAUUSD / 黄金 开发

开发 全自动开仓与平仓逻辑

每笔交易均由固定 止损（Stop Loss） 保护

保护 盈利仓位采用 移动止损（Trailing Stop） 管理

管理 可选固定 止盈（Take Profit） 模式

模式 亏损仓位可根据 M1 反向信号 提前平仓

提前平仓 双重风险保护：固定止损 + 智能提前离场

旨在降低不利市场环境下的不必要风险

适合偏好积极参与黄金交易且重视明确离场逻辑的交易者

已在真实交易环境中完成多家经纪商兼容性测试

经纪商测试

本 EA 已在以下经纪商平台完成测试：

Alpari

RoboForex

IC Markets

Amillex

Vantage

Tickmill

EBC Financial Group

Exness

不同经纪商的交易条件可能存在差异，例如交易品种名称、点差、执行速度、止损限制、佣金以及交易时段等，这些因素都会影响任何智能交易系统的实际运行效果。

如果您希望在其他经纪商平台上使用本 EA，我们可以在核实其交易条件后，于 1–3 天 内完成适配。

工作原理

EA 持续分析黄金市场，并根据趋势方向和回调机会自动执行交易。

每次开仓后，系统都会立即设置固定止损，以确定该笔交易的最大风险。根据用户设置，盈利仓位将通过移动止损或固定止盈进行管理。移动止损会随着价格变化动态调整，在保护已实现利润的同时，让盈利趋势尽可能延续。

如果市场走势不利于当前持仓，EA 将进一步分析 M1 时间周期的价格行为。当出现反向信号时，系统可能会在固定止损触发之前提前平仓，从而在市场持续不利波动时有效减少损失。

整个交易系统始终限制同时仅持有一个订单，避免多笔仓位重叠，使仓位管理更加清晰。系统不使用马丁格尔、网格策略或任何形式的仓位递增，始终保持结构化且风险可控的交易方式。

交易条件