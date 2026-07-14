Quantum Queen X MT5
- 专家
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Bogdan Ion Puscasu
- 版本: 4.4
- 更新: 31 七月 2026
- 激活: 10
传奇仍在继续。女王不断进化。
欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。
Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。
每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。
折扣价 价格 。 每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。
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交易者为何选择 Quantum Queen X
Quantum Queen X 继承了 Quantum Queen 的所有成功要素，并在此基础上进行了扩展，使其更具灵活性、更智能的定制化和更多的交易机会。
主要特点包括：
- 自定义模式允许交易者启用或禁用单个策略
- 12 种优化的内置策略协同工作，智能地适应不断变化的市场条件。
- 4 种不同的套装可供选择，每套都针对 4 家不同的经纪商进行了定制（VT Markets/IC Markets RAW - 中等风险、VT Markets/IC Markets RAW - 低风险、Roboforex ECN、Fusion Zero）
- 更多交易时段，使EA能够在一天中更大的交易时间内识别盈利机会。
- 更多交易机会，提高市场参与度，同时不牺牲质量。
- 更高的盈利潜力，源于扩展和优化的战略引擎。
- 一种精英级的趋势跟踪网格系统，能够智能地建立仓位，跟随结构化的市场动能，而不是随机的价格波动。
- 超过 15 年的交易经验转化为算法逻辑，将专业经验与自动化的纪律性和一致性相结合。
这种严谨的态度仍然是量子女王X做出的每一个决定的基础。
量子女王X的工作原理
Quantum Queen X 的设计旨在无缝融入任何交易者的工作流程，无论您是新手还是经验丰富的专业人士。
只需将 EA 附加到 XAUUSD 图表，选择您喜欢的风险水平，选择推荐的预设（或使用新的自定义模式创建您自己的预设），剩下的就交给 Quantum Queen X 来处理吧。
功能包括：
- 即插即用安装。
- 完全优化的默认配置。
- 可自定义策略选择。
- 兼容多种时间周期。
- 每周 5 天、每天 24 小时持续进行市场分析。
- 完全基于高概率市场条件的智能执行。
最低要求和建议
- 推荐经纪商： VT MARKETS / TMGM或提供 ECN/RAW/低点差交易的经纪商
- 黄金价格限额为小数点后两位。Quantum Queen X 与提供黄金价格限额为小数点后三位的经纪商不兼容。
- 最低初始存款：1:500 杠杆账户 500 美元。
- 建议初始存款：1000 美元（杠杆比例为 1:500）。
- 杠杆比例至少为 1:100，建议 1:500。
- 账户类型：套期保值账户。
- 使用 VPS 让 EA 全天候运行（强制）。
欢迎来到量子女王X。
免责声明
外汇及差价合约交易风险极高。过往业绩并不代表未来表现。
Quantum Queen X 专注于寻找高质量的交易机会，而非持续不断地执行交易。交易活动自然会根据市场状况而波动。有些日子可能会进行多次交易，而有些日子则可能一次也没有交易。
保本仍然是该系统的核心原则之一。我们鼓励交易者采取负责任的风险管理措施，在进行真实交易前先在模拟账户上测试EA交易系统，并且只使用自己能够承受风险的资金进行交易。
I was very worried when I first purchased the automated trading software, but after actually using it, I am satisfied; they respond to inquiries very quickly.