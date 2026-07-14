Quantum Queen X MT5

5

传奇仍在继续。女王不断进化。

欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。

Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。

每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions

折扣价 价格 。  每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。

实时信号 IC Markets：   点击这里

Quantum Queen X MQL5 公共频道：   点击这里

***购买 Quantum Queen X MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie！*** 详情请私信咨询！


交易者为何选择 Quantum Queen X

Quantum Queen X 继承了 Quantum Queen 的所有成功要素，并在此基础上进行了扩展，使其更具灵活性、更智能的定制化和更多的交易机会。


主要特点包括：

  • 自定义模式允许交易者启用或禁用单个策略
  • 12 种优化的内置策略协同工作，智能地适应不断变化的市场条件。
  • ⁠4 种不同的套装可供选择，每套都针对 4 家不同的经纪商进行了定制（VT Markets/IC Markets RAW - 中等风险、VT Markets/IC Markets RAW - 低风险、Roboforex ECN、Fusion Zero）
  • 更多交易时段，使EA能够在一天中更大的交易时间内识别盈利机会。
  • 更多交易机会，提高市场参与度，同时不牺牲质量。
  • 更高的盈利潜力，源于扩展和优化的战略引擎。
  • ⁠一种精英级的趋势跟踪网格系统，能够智能地建立仓位，跟随结构化的市场动能，而不是随机的价格波动。
  • 超过 15 年的交易经验转化为算法逻辑，将专业经验与自动化的纪律性和一致性相结合。
Quantum Queen X 从不为了打发时间而进行交易。

只有当多个条件满足且概率有利于交易时，才会开仓。
它不追逐市场，也不赌博。
它等待，它分析。

当市场出现合适的机遇时，它会精准地执行。

这种严谨的态度仍然是量子女王X做出的每一个决定的基础。


量子女王X的工作原理

Quantum Queen X 的设计旨在无缝融入任何交易者的工作流程，无论您是新手还是经验丰富的专业人士。

只需将 EA 附加到 XAUUSD 图表，选择您喜欢的风险水平，选择推荐的预设（或使用新的自定义模式创建您自己的预设），剩下的就交给 Quantum Queen X 来处理吧。


功能包括：

  • 即插即用安装。
  • 完全优化的默认配置。
  • 可自定义策略选择。
  • 兼容多种时间周期。
  • 每周 5 天、每天 24 小时持续进行市场分析。
  • 完全基于高概率市场条件的智能执行。
有些日子市场会提供几个高质量的投资机会，而有些日子则一个也没有。
量子女王X有足够的自律性去分辨其中的区别。
耐心是它最大的优势，品质是它的标志。
始终如一始终如一，是它的传统特色。


最低要求和建议

  • 推荐经纪商： VT MARKETS / TMGM或提供 ECN/RAW/低点差交易的经纪商
  • 黄金价格限额为小数点后两位。Quantum Queen X 与提供黄金价格限额为小数点后三位的经纪商不兼容。
  • 最低初始存款：1:500 杠杆账户 500 美元。
  • 建议初始存款：1000 美元（杠杆比例为 1:500）。
  • 杠杆比例至少为 1:100，建议 1:500。
  • 账户类型：套期保值账户。
  • 使用 VPS 让 EA 全天候运行（强制）。

专为期望更高的交易者而设计

Quantum Queen X 结合了多年的实时市场经验和现代交易者所需的灵活性。
无论是使用精心优化的默认配置，还是创建完全个性化的策略组合，Quantum Queen X 都能提供以智能自动化、纪律严明的执行和长期稳定性为核心的专业交易体验。

传奇仍在继续。
女王进化了。

欢迎来到量子女王X。

免责声明

外汇及差价合约交易风险极高。过往业绩并不代表未来表现。

Quantum Queen X 专注于寻找高质量的交易机会，而非持续不断地执行交易。交易活动自然会根据市场状况而波动。有些日子可能会进行多次交易，而有些日子则可能一次也没有交易。

保本仍然是该系统的核心原则之一。我们鼓励交易者采取负责任的风险管理措施，在进行真实交易前先在模拟账户上测试EA交易系统，并且只使用自己能够承受风险的资金进行交易。

评分 33
yuk5241
9
yuk5241 2026.08.12 13:55 
 

I was very worried when I first purchased the automated trading software, but after actually using it, I am satisfied; they respond to inquiries very quickly.

dizi0410
22
dizi0410 2026.08.12 05:43 
 

I was introduced to QQX by a friend. After testing it on a demo account for a while, I decided to purchase it. There was a stop loss during FOMC, but what impressed me most was Bogdan’s response. Within just two days, he released an update that added a filter for FOMC. That level of fast development and responsiveness is a major plus. Since then, QQX has returned to delivering stable results. The holding time of the trades is generally short, which I personally appreciate. Of course, risk management is still important with any EA, but based on my experience so far, QQX is a well-maintained and worthwhile EA to consider. Highly recommended.

EPOCHY
34
EPOCHY 2026.08.11 13:25 
 

Been using QQX in a live environment for a few weeks. Thank you Bogdan, the algo performs - August results (MTD) have been solid. It is great that I can adjust the risk settings. Appreciate that you constantly improve the algo and release updates.

推荐产品
Quantrix Apex Scalper
Donald Burne Pinnock
专家
The Quantrix Apex Scalper is a precision-built MetaTrader 5 expert advisor engineered for traders who prioritize capital preservation over reckless aggression. Unlike conventional bots that fire indiscriminately on every signal, this system employs a rigorous four-layer trend confirmation framework—combining ADX strength analysis, dual EMA alignment, price-to-MA positioning, and directional momentum validation—to ensure every single trade is taken strictly in the direction of a confirmed market
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Deli Bot PRO
Firat Budag
专家
1. ENGLISH (Primary Global Language) DeliBot Pro XAUUSD Master – The Ultimate Gold Algorithmic System Welcome to the next generation of Gold trading.   DeliBot Pro   is an institutional-grade, multi-timeframe algorithmic trading system designed specifically for   XAUUSD (Gold) . By merging high-frequency M1 momentum, M1 Reversal signals, and M15 Trend confirmation, DeliBot Pro captures precise gold market expansions while offering robust capital shields. Core Trading Philosophy Unlike typical gr
Gold Aimer Pro
Ghulam Dastgeer
专家
Gold Aimer Pro Gold Aimer Pro is an automated Expert Advisor developed for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 5. It combines momentum and trend confirmation with scheduled trading sessions, controlled position averaging, basket management and multiple account-protection mechanisms.  The EA is designed for the M15 timeframe and should be attached to an XAUUSD or GOLD chart, depending on the symbol name used by your broker. IMPORTANT!  After the purchase please send me a private message to recei
Gold Zone EA
Simon Reger
4.02 (44)
专家
Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。 EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。 EA 适用于多种交易品种，包括： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD 以及其他外汇、指数和差价合约产品。 不需要任何外部 DLL 或库。 交易逻辑 供需区识别 EA 通过以下元素识别结构性价格区域： 基础蜡烛（Base High / Base Low） 蜡烛形态过滤 可选 EMA 趋势强度 区间大小及重叠检查 自动移除无效区间 区间在多次被突破或达到无效计数时失效。 区间激活 当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）： 在供应区下沿上方收线 在需求区上沿下方收线 仅激活的区间会触发交易信号。 动能蜡烛入场 EA 在以下条件满足时开仓： 蜡烛向区间方向形成明显动能 蜡烛实体达到最小定义大小 蜡烛与区间的距离在允许范围内 不会开仓的情况包括： 高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满
FREE
WIN Trend Follow 9 21
Aguinaldo Ferreira Costa
专家
Trend Follow Pro: Domine a Tendência com Precisão O Trend Follow Pro é um robô de negociação (Expert Advisor) desenvolvido para capturar movimentos direcionais no mercado. Ele utiliza a clássica e poderosa estratégia de cruzamento de Médias Móveis Exponenciais (EMA) , otimizada com filtros de segurança e uma interface visual moderna que permite o acompanhamento em tempo real diretamente no gráfico. Como ele funciona? O princípio de funcionamento é baseado na dinâmica de preços: Sinal de Compra:
Gold M3 Doji Breakout H1
Manh Cuong Duong
专家
Gold M3 Doji Breakout H1 Gold M3 Doji Breakout H1 is an automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to identify a fixed M3 compression structure inside a closed H1 candle and evaluate a breakout during the following H1 trading window. This product is designed for Gold symbols. Its default absolute-price distances are not intended for Forex pairs, cryptocurrencies or stock indices. Position management The EA divides the position into three stages: - Stage 1 closes at the configured first
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
专家
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
3 (1)
专家
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
FREE
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
专家
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
KingKong MT5
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 等待结束了 — Artemis Gold HFT Throttle EA 现已支持 MetaTrader 5。 Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 是一款专注于黄金交易的智能交易系统，面向希望在 XAUUSD 上进行快速短线自动化交易，同时拥有受控执行、智能保护机制和清晰仪表盘显示的交易者。 大多数快速交易机器人只关注速度。但在真实经纪商环境中，没有控制的速度可能会成为问题。黄金点差可能迅速扩大，流动性可能快速变化，订单修改可能被拒绝，而过于激进的交易请求行为可能导致不稳定的结果。 Artemis 基于一个不同的原则： 受控速度比失控速度更具可持续性。 此 MT5 版本基于经过验证的 MT4 v1.4 Artemis Gold HFT Throttle EA 构建，并将产品带到 MetaTrader 5 平台，提供更清晰的仪表盘、更强的诊断功能、兼容 MT5 的执行处理，并支持 hedging 和 netting 两种账户环境。 在 netting 账户中，持仓作为该交易品种的合并风险敞口进
FREE
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
专家
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
专家
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Catie MT5
Chun Nok Fung
专家
CATIE Premium MT5 CATIE Premium 是一套适用于 MetaTrader 5 的自动交易 EA，重点是结构化执行、自适应交易保护和真实止损管理。 **主要功能** - 自动管理挂单与持仓 - 自适应保护和受控 Stop-and-Reverse 管理 - 点差与执行成本保护 - 高影响新闻模式和可配置交易时段 - 内置单仓与交易周期风险限制 - MT5 重启后恢复交易管理 **建议使用条件** - 仅支持 Hedging 对冲账户 - 适用于 XAUUSD 及其他合适的高流动性品种 - 建议最低账户余额：200 美元 - 使用真实资金前建议先进行模拟账户测试 MQL5 Market 负责租赁授权和到期管理。租赁期结束后，客户需要续租或购买完整版本。自动交易存在风险，过去的表现不代表未来结果。 Tools -> Options -> Expert Advisors -> Allow WebRequest for listed URL -> Add -> https://nfs.faireconomy.media -> OK
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
5 (3)
专家
SmartBid – 基于神经网络的 XAU/USD M10 时间框架交易系统 一种先进的交易系统，利用神经网络根据市场情况优化交易进出场。它旨在提供智能的交易管理、风险调整的仓位大小以及集成的恢复策略，以管理总体回撤。 通过可自定义的风险水平、点差过滤、止损设置和交易时间，该EA适合寻求数据驱动的自动交易方法的交易者。 主要特点： 风险管理和交易过滤 风险等级选择： 低 – 保守策略，减少风险暴露。 高 – 激进策略，追求更高的潜在回报。 最大点差控制： 当点差超过预设阈值时，限制交易执行，以减少滑点影响。 止损和恢复机制 硬止损百分比： 设置账户允许的最大回撤百分比。与基于仓位的止损不同，它适用于账户整体权益。 止损水平： 以点数定义绝对止损水平，为交易提供额外保护。 自适应交易时间 完全自定义的交易时间表，允许交易者为每个工作日指定活跃交易时段。 基于神经网络的智能交易 使用机器学习模型分析市场情况，并根据历史模式和实时数据确定最佳的进出场点。 内置恢复策略 实施战略性恢复机制，有效管理总体回撤，同时尝试收回亏损。 其他功能 Magic Number 自定义： 支持多个EA同时
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Babylon Trader Small Account Pro
Alisten A
专家
BabylonTraderSmallAccount-Pro - 高级 XAUUSD 交易机器人 BabylonTraderSmallAccount-Pro 是一款先进的算法交易机器人，专为小额账户 XAUUSD H1（黄金）交易而设计，尤其适用于 XAUUSD 3 位账户。这款基于 MQL5 的智能交易系统结合了多种技术分析策略和强大的风险管理功能，打造全面的交易解决方案。 核心交易策略 该机器人采用多层级方法，结合前一日最高/最低价位的支撑/阻力位，并结合双 EMA 趋势分析（默认为 12/26 周期）。它分为三个不同的交易阶段，并逐步调整仓位规模和止盈目标。 主要功能 多阶段仓位管理 阶段 1：初始入场，0.04 手，目标盈利 800 点 阶段 2：二次入场，0.02 手，目标盈利 600 点 阶段 3：三次入场，0.01 手，目标盈利 400 点 高级风险管理 市场安全交易量标准化，确保经纪商合规 可配置的回撤保护（默认限制为 -40） 每日盈利目标系统（默认为 20 美元），并带有自动暂停交易功能 可选的追踪止损功能（默认为 50 点） 下单前最低保证金验
Volatix Loop Breakout Pro EA
Roy Santoso
专家
VOLATIX LOOP BREAKOUT PRO MT5 The Ultimate Automated Breakout System with Advanced Capital Protection. Tired of unpredictable market swings blowing up your account? Meet Volatix Loop Breakout Pro —an institutional-grade Expert Advisor (EA) engineered to exploit explosive market momentum while strictly keeping your capital safe. Built on a sophisticated dual-pending order architecture and filtered by true market volatility, this EA turns high-impact price movements into consistent profit loop
Sentey Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Sentey Gold is a high-performance Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, specifically designed for trading the XAUUSD (Gold) pair on the M1 timeframe. Key Features Hybrid AI System LSTM (Long Short-Term Memory) Neural Network: Capable of capturing time patterns and long-term dependencies in the price of gold. K-Means Clustering: Dynamically groups market behavior into clusters to detect regime changes and generate trend signals. DMI/ADX Confirmation Filter: Only trades when the directional move
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.09 (46)
专家
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Yekbam Scalper
Yusuf Korkmaz
专家
YEKBAM Scalper：算法交易中的工程级精度 欢迎使用 YEKBAM Scalper。我不只是编写代码；我是在构建交易系统。应对金融市场需要与构建持久实体建筑相同的严谨纪律。一个成功的算法需要坚实的基础、经过压力测试的逻辑以及牢不可破的风险管理框架。 YEKBAM Scalper 是一款为现代交易员打造的高级、全自动智能交易系统 (EA)。它绝不依赖于运气。它深深扎根于动态线性回归、移动平均动量和严格的数学规则。 为什么选择 YEKBAM Scalper？（专为自营交易 / Prop-Firm 打造） 现代交易，特别是在资金账户（Prop Firms）中，需要严格的资本保护。此 EA 配备了确保您在市场中生存的强大功能： 回撤 (DD) 锁定： 如果您的余额跌破您自定义的安全限制，系统将自动停止寻找新的交易。 自定义余额风险计算： 拥有 10 万美元的账户，但只想基于 1 万美元来承担风险？您可以为手数计算设置自定义的基础资本。 动态追踪止损和保本 (Breakeven)： 在市场对您有利的瞬间锁定利润，并根据实时 ATR 波动率平滑地追踪价格。 图表信息面板： 直接在您的图表
XAU Structure Pullback H1
Avinash Pagadala
专家
XAU Structure Pullback H1 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Structure Pullback H1 is an Expert Advisor for gold on the H1 chart. Architecture is simple and deliberate: Impulse — a clear directional displacement is identified on structure. Pullback band — price retraces into a mapped structure participation band. Continue — the system joins the continuing direction with selectable exit style. Built for structured automated participation — not grid
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
专家
WakaWakaWay EA   is a fully automated “pullback” trading system. It is especially effective in trading on the “pullback” currency pairs  AUDNZD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. The drawdown is small with very good return. Hope you can enjoy using it.  Timeframe: M15 Currency Pair  : AUDNZD
Gold Scalper King EA
Naveen Kumar Shyam
专家
Gold Scalper King EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed exclusively for trading XAUUSD (Gold). The EA follows a systematic breakout strategy that combines market structure analysis, pending order execution, and dual EMA trend confirmation to identify trading opportunities. Rather than predicting market reversals, Gold Scalper King waits for price to confirm a breakout beyond significant swing highs or swing lows before entering a trade. Every position follows predefined t
US500 Pulse
Md Abdul Manann
专家
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
Quasar Gold Machine
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Quasar Gold Predictor Machine Learning Premium Expert Advisor for XAUUSD (Gold) Quasar Gold Predictor is a sophisticated algorithmic trading system that combines high-precision Price Action with a powerful Machine Learning model based on Random Forest. Designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe, this EA seeks to capture high-probability moves by detecting classic patterns (Engulfing, Pin Bar, and Inside Bar) reinforced by intelligent predictions generated by a random
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
专家
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
专家
概述 AMO AI 是一款先进的智能交易顾问（Expert Advisor），采用 7 层深度神经网络架构，并结合人工智能算法进行自动化市场分析。系统通过多层分析处理市场数据，识别基于技术形态和市场行为的潜在交易机会。 技术架构 神经网络： 7 层深度学习架构 AI 引擎： 高级形态识别系统 分析框架： 多周期技术分析 风险管理： 集成头寸控制和止损机制 新闻过滤： 内置经济日历，控制重大事件期间的交易 推荐交易品种 黄金交易 XAUUSD — 贵金属分析（需要调整参数） 主要货币对（推荐） EURUSD — 高流动性，点差稳定 GBPUSD — 波动性好，利于识别形态 USDJPY — 趋势性强 AUDUSD — 技术形态清晰 次要货币对（可选） USDCAD — 中等波动 NZDUSD — 适合波段交易 EURGBP — 交叉盘分析 账户要求 通用兼容性： AMO AI 可在所有类型的经纪商账户中运行，最低入金 $500 。 账户余额与风险设置 账户余额 风险等级 每单风险占比 经纪商兼容性 推荐周期 $500 – $999 1 1% 所有经纪商 H1, H4 $1,000 –
Trend Scalper Pro VIP
Muhammad Hasnain
专家
Trend Scalper Pro — Adaptive Trend-Following EA with Smart Recovery Engine Trend Scalper Pro is a fully automated trading system built around a dynamic trend-detection engine, a multi-layer drawdown protection framework, and an intelligent recovery-based position sizing model. It is designed for traders who want a disciplined, rules-based approach to short-term trend trading without having to watch the charts themselves. The EA runs entirely on its own logic once attached — no manual interventio
该产品的买家也购买
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Trade Vantage v5
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
作者的更多信息
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.75 (106)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
筛选:
yuk5241
9
yuk5241 2026.08.12 13:55 
 

I was very worried when I first purchased the automated trading software, but after actually using it, I am satisfied; they respond to inquiries very quickly.

dizi0410
22
dizi0410 2026.08.12 05:43 
 

I was introduced to QQX by a friend. After testing it on a demo account for a while, I decided to purchase it. There was a stop loss during FOMC, but what impressed me most was Bogdan’s response. Within just two days, he released an update that added a filter for FOMC. That level of fast development and responsiveness is a major plus. Since then, QQX has returned to delivering stable results. The holding time of the trades is generally short, which I personally appreciate. Of course, risk management is still important with any EA, but based on my experience so far, QQX is a well-maintained and worthwhile EA to consider. Highly recommended.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.12 08:59
Thank you very much for taking the time to share such a detailed review and for the recommendation! I’m pleased that QQX has been delivering the kind of stable performance you were looking for. I place a very high priority on staying close to the community, maintaining open communication, and taking customer feedback seriously. Continuous development is a major part of my work, and I’m always looking for ways to make my EAs more robust and reliable over the long term.
EPOCHY
34
EPOCHY 2026.08.11 13:25 
 

Been using QQX in a live environment for a few weeks. Thank you Bogdan, the algo performs - August results (MTD) have been solid. It is great that I can adjust the risk settings. Appreciate that you constantly improve the algo and release updates.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.12 08:55
Thank you for your reivew! I’m glad you’re enjoying Quantum Queen X and the flexibility it offers. I put a lot of time and dedication into continuously developing and improving my EAs, so it’s great to see that appreciated.
nmnunez3
87
nmnunez3 2026.08.11 06:22 
 

I have tested QQ for two weeks now and I am satisfied with the result in my live account. I will continue to use it while maintaining my risk low while testing. So far, all good! Hopefully, this will continue so that we can be profitable.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.11 09:06
Thank you for your feedback and for placing your trust in Quantum Queen X. A disciplined approach to risk is particularly important when running any automated trading strategy, and starting conservatively is a sensible way to gain experience with the EA’s behaviour. I wish you continued success with Quantum Queen X, and I look forward to seeing the strategy continue to perform for you as your live track record develops.
Liset
20
Liset 2026.08.11 04:52 
 

I’ve been testing Quantum Queen X for three weeks, first on a demo account and then on a live account. So far, my experience has been very positive. I haven’t manually interfered with its trades or changed the strategy; I’ve only used different lot sizes to observe its behavior. What I like most is seeing how it manages multiple entries within the same trend independently, closing some quickly while keeping others open longer when necessary. In my most recent session, it executed 19 trades using a 0.02 lot size, of which 16 closed in profit and 3 with small losses. I still believe three weeks is too short a period to make a definitive judgment about an EA, especially one that manages multiple positions, so I will continue observing it over the long term. But so far, it has been performing consistently on my live account, and I’m very satisfied with its behavior.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.11 09:02
Thank you for sharing your experience! One of the key strengths of Quantum Queen X is its advanced position management. The EA is designed to evaluate and manage positions dynamically within the broader market structure, allowing different entries to be handled according to their individual circumstances while maintaining the overall strategy logic. I’m also glad you’ve allowed the EA to operate according to its intended strategy. Manual intervention with open positions is highly discouraged, as changing or closing positions manually can interfere with the EA’s position management and ultimately affect the overall performance of the strategy.
lin lukha
29
lin lukha 2026.08.09 16:26 
 

用户没有留下任何评级信息

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.11 08:58
Thank you for taking the time to leave a review. I’m pleased to see Quantum Queen delivering a strong initial experience for you. The EA has been developed with a focus on reliability, efficient execution and keeping the user setup as straightforward as possible.
hank_2002
87
hank_2002 2026.08.07 15:41 
 

I’ve been running Quantum Queen on XAUUSD for about two weeks now, so it’s still early, but I wanted to share my initial experience. The EA is not a high-frequency trader. Some days it doesn’t place any trades at all, which may surprise users expecting daily activity. However, when it does trade, the results have been encouraging overall. I’ve seen a number of solid winning trades, although there have also been losing trades along the way. So far, the net performance has been positive. One thing I haven’t figured out yet is the exact logic or rationale behind the entries. The strategy isn’t immediately obvious, but for me, the outcome is ultimately what matters most. It’s still too early for me to comment on the EA’s risk management. Two weeks simply isn’t long enough to judge how it performs across different market conditions or during more challenging periods. Overall, my first impression is positive. I’ll continue running it and will update my review once I have more trading history and a better understanding of its long-term performance. Good direct interaction with the development team.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.11 08:56
Thank you very much for taking the time to leave such a detailed review and for giving Quantum Queen X the opportunity to perform in live conditions. I truly appreciate your trust, your positive first impression, and your kind words about our support. Quantum Queen X is intentionally built around selectivity and high-quality trading opportunities, rather than forcing trades simply to remain active. This is one of the core principles of the strategy. One important point I would like to clarify regarding the trade history: Quantum Queen X does not close trades in a loss. What may appear as losing individual trades are positions belonging to an overall grid cycle. The EA manages the complete cycle, with the objective of always closing the cycle in profit. I’m looking forward to seeing your long-term results as you continue running Quantum Queen X and build a more extensive live track record. This will provide a much broader perspective on how the strategy performs across different market conditions.
Farid
21
Farid 2026.08.06 17:09 
 

i bought this robot a week ago and it doesnt dissapoint. its been bringing very good results and i am happy with my experince with them.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:45
Thank you for your review and for your trust in Quantum Queen X! It's great to hear that your experience has been positive so far. Wishing you continued success, and I'm always here if you ever need any assistance.
Andreas Hoff
197
Andreas Hoff 2026.08.06 11:52 
 

I have been using Quantum Queen X on a live account and I am satisfied with the performance so far. The EA offers a good balance between automation and customization. One of the features I appreciate most is the ability to test the individual strategies separately. This makes it much easier to understand how each strategy performs and to adjust the overall risk according to your own preferences. You can also disable selected strategies and create a more conservative setup. The developer has been responsive and helpful. Overall, Quantum Queen X has performed well for me, and I believe the flexibility and customization options make it a strong EA for users who understand the importance of proper risk management.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:44
Thank you for taking the time to leave such a detailed review, Andreas! I'm glad to hear that you've been happy with the performance of Quantum Queen X. A lot of effort went into developing the independent built-in strategies and the customization options, giving traders the ability to enable or disable individual strategies and choose the approach that best matches their risk tolerance and trading objectives. Your support means a lot to me, and I'll continue working hard to further improve Quantum Queen X with every update.
Mubarak Ishola Aleem
128
Mubarak Ishola Aleem 2026.08.05 11:03 
 

I have been using the EA now with $5000 live account and it works smootly as advertized, I have made 9% in Just one week. The most interesting part is the community of users and daily discourse where the developer always respond very quickly to concerns and request. The impeccable backroom service for customized setups is also very great. Thank you Bogdan for the good work.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.07 08:40
I truly appreciate your review and your trust in Quantum Queen X, Mubarak! Building a reliable product is only part of the journey. I believe ongoing support is just as important. That's why I always make it a priority to be available for my customers, whether it's answering questions, helping with setup, or continuously improving the EA based on real-world experience. Your support and confidence in my work genuinely mean a lot. Thank you for being part of the Quantum community.
Zym Ibrm
63
Zym Ibrm 2026.08.03 04:55 
 

Working well so far and excellent after sales service!

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:40
I'm very pleased to hear everything is working well for you so far! I'm also grateful for your kind words about the after-sales support. Being there for my customers is just as important to me as developing the EA itself.
Andre Lucas Scholte
473
Andre Lucas Scholte 2026.08.01 20:40 
 

I already was fan of QQ but with the customization possibilities of the QQX version you can adjust risk levels and frequency of trade via the choice of strategies perfectly. Test it via the backtester and go live.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:41
Thank you for your review, Andre! I'm really glad you're enjoying Quantum Queen X! The additional customization was designed to give traders more control over risk and trading style, so it's great to see you making good use of it.
Jean Claude
39
Jean Claude 2026.07.30 15:25 
 

用户没有留下任何评级信息

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:34
Congratulations on your excellent results, and it's great to hear that you've achieved a 50% gain in three months! I really appreciate you highlighting the importance of proper risk and money management. It's one of the most overlooked aspects of trading, yet it's often the difference between long-term success and short-term disappointment. Your advice to begin with a conservative risk profile and gradually increase it only after building a solid foundation is very sensible. I'm also glad to know that the support and guidance have been valuable throughout your journey. It means a lot to see experienced users sharing their knowledge and helping new traders approach the markets with realistic expectations.
Nate
48
Nate 2026.07.30 02:50 
 

1-Week Review — QQ EA Risk Control: Excellent discipline, very selective entries (~24 trades/week). Execution: High-quality setups with an average hold time of ~1h 46m. Week 1 Performance: Net Profit +$42.83 | Profit Factor 1.66. Will continue testing for another 2–3 months and update the review with detailed results!

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:29
Thank you very much for taking the time to share your first-week results and experience with Quantum Queen X, Nate! I'm glad to see that you've recognized the EA's disciplined approach and selective trade execution, as that has always been one of the core principles behind its design. I look forward to hearing your long-term results, and I wish you continued success and many profitable trades ahead!
Prippex
33
Prippex 2026.07.29 12:01 
 

After testing many Expert Advisors over the years, I can honestly say that Quantum Queen X has been one of the most impressive trading systems I have used. What immediately stood out to me is that the EA is highly selective. It does not open random trades just to stay active in the market. Instead, it patiently waits for high-probability opportunities and only enters when market conditions truly make sense. That disciplined approach gives me much more confidence than EAs that trade excessively throughout the day. So far, every trade taken by the EA has been closed in profit. It is clear that the focus is on quality over quantity, and I really appreciate that philosophy. Watching the EA patiently wait for the right setup instead of forcing trades has been very refreshing. Another aspect worth mentioning is the excellent support from the developer. It is obvious that this project is actively maintained and continuously improved. Having a responsive developer behind the product makes a huge difference and gives users confidence in the long-term future of the EA. I also want to mention the large and active community surrounding Quantum Queen X. It is great to see so many traders sharing experiences, discussing settings, and helping each other get the best performance from the EA. That community adds significant value beyond the software itself. Overall, Quantum Queen X is a professional, well-designed Expert Advisor that focuses on smart trade selection, disciplined execution, and consistent performance rather than unnecessary trading activity. Based on my experience so far, I can highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system. Definitely a well-deserved 5-star rating. Keep up the excellent work!

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:20
Thank you very much for such an amazing and detailed review! I'm especially glad you've noticed the EA's disciplined and highly selective approach. From the very beginning, the goal was never to trade as often as possible, but to patiently wait for high-quality opportunities where the probabilities are in our favor. I firmly believe that quality will always outperform quantity in the long run. Thank you as well for your kind words about my support and the Quantum community. Building not only a product but also a place where traders can learn, share experiences, and help one another has always been an important part of this project. I sincerely appreciate your recommendation and your 5-star rating. Your trust and support motivate me to keep improving Quantum Queen X even further.
Julio González
42
Julio González 2026.07.28 13:24 
 

Estoy utilizando los Expert Advisors de este desarrollador desde hace tiempo. Comencé con Quantum Queen, que en mi experiencia ha demostrado una excelente rentabilidad y un funcionamiento muy estable. Nunca tuve inconvenientes importantes y, de hecho, somos varios amigos quienes actualmente lo utilizamos con muy buenos resultados. Desde la semana pasada también estoy operando con Quantum Queen X y, hasta el momento, la experiencia ha sido incluso mejor. He notado una evolución clara respecto a la versión anterior, con un rendimiento superior y una muy buena capacidad para generar resultados. Es un EA que cumple con lo esperado y no decepciona. También quiero destacar especialmente la atención de Bogdan. El asesoramiento es constante, siempre demuestra una excelente disposición y responde rápidamente ante cualquier consulta o duda. No se limita solamente a vender el producto, sino que acompaña al usuario y se preocupa por que todo funcione correctamente. Mi opinión se basa exclusivamente en mi experiencia personal utilizando ambos EAs en una cuenta real. Estoy muy conforme con Quantum Queen X y lo recomiendo a quienes estén buscando un asesor experto serio, rentable y respaldado por un desarrollador responsable y comprometido con sus clientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I have been using this developer’s Expert Advisors for some time. I started with Quantum Queen, which, in my experience, has shown excellent profitability and very stable performance. I have never experienced any major issues with it, and in fact, several of my friends are currently using it as well, with very good results. Since last week, I have also been trading with Quantum Queen X, and so far, the experience has been even better. I have noticed a clear improvement compared to the previous version, with stronger performance and a very good ability to generate results. It is an EA that lives up to expectations and does not disappoint. I would also like to highlight Bogdan’s support. His assistance is constant, he is always very helpful, and he responds quickly to any questions or concerns. He does not simply sell the product; he supports his users and genuinely cares about making sure everything works properly. My opinion is based entirely on my personal experience using both EAs on a live account. I am very satisfied with Quantum Queen X, and I recommend it to anyone looking for a serious and profitable Expert Advisor, backed by a responsible developer who is truly committed to his customers.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.04 15:15
Thank you very much for your wonderful review and for your continued trust in my work, Julio! I'm really pleased to know that you've had such a positive experience over time and that you're already seeing the benefits of the latest improvements in Quantum Queen X. Every update is the result of countless hours of development, testing, and optimization, so feedback like yours makes all the effort worthwhile. I also truly appreciate your kind words about my support. Providing reliable after-sales assistance and being available whenever my customers need help has always been one of my top priorities. I highly appreciate your recommendation and I wish you continued success and many profitable trades ahead!
andrecarvalhomtd5
56
andrecarvalhomtd5 2026.07.27 17:01 
 

I am very surprised by the evolution of QQ with the QQX version; I really didn't imagine there was such potential for improvement in terms of both security and operational optimization. Congratulations!

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:26
Thank you for your feedback! Comments like yours make all the development effort worthwhile. Every improvement in Quantum Queen X was designed with long-term reliability and usability in mind, so it's very rewarding to see those changes being recognised. I hope it continues to serve you well, and I wish you the very best in your trading journey.
Shang Liu
68
Shang Liu 2026.07.27 13:15 
 

In my experience of trading with QUANTUM QUEEN X, it is smart, stable, and professional, responsive but not the kind of aggressive. Also user support is very quick, the updates are very timely and quick, any questions are answered quickly. In Forex trading markets with highest leverage, it is not easy to find such an outstanding EA, I am very glad to have this well reputable EA. My thanks to Bogdan and all team members.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:25
Thank you for your review, Shang! Knowing that you consider Quantum Queen X an outstanding EA is incredibly rewarding. I invested a significant amount of time into building a system that is robust, disciplined, and capable of adapting to changing market conditions without relying on unnecessarily aggressive trading. Providing fast support and regular improvements has always been one of my highest priorities, so it's great to know that's been reflected in your experience. I sincerely appreciate your kind words and wish you many more successful trades with Quantum Queen X.
fxbountyhunter
75
fxbountyhunter 2026.07.26 14:41 
 

QQX is straightforward to operate, runs smoothly, and offers good customisation options, giving traders meaningful control over their strategy. The guidance provided is clear, and the support has been both responsive and professional. My early review is the key is understanding the risk and lot sizes based on your account balance. You need to give QQX room to trade its strategy and allow multiple trade baskets to be managed. You're better to lower your risk than increase it until you understand how it trades.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:23
Thank you for sharing your experience with Quantum Queen X! It's great to see you're making good use of the configurable features and that the overall setup process has been a smooth experience. I'm also pleased that the support has met your expectations. I also want to recognise the advice you shared with other users. Starting conservatively and becoming familiar with the EA before increasing exposure is a sensible approach that can make a real difference over the long term.
Liqiang Liu
156
Liqiang Liu 2026.07.26 14:05 
 

I initially had some issues with the settings, but the developer was very helpful and patiently configured the EA for me, removing the aggressive strategy as I requested. The EA works well and the support is excellent. Highly recommended.

Bogdan Ion Puscasu
75942
来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.07.28 09:20
Thank you for your review! I'm glad I was able to help you configure the EA the way you wanted. I always do my best to make sure every user is comfortable with their setup and has everything running as intended. I'm grateful for your recommendation, and I wish you continued success with Quantum Queen X!
12
回复评论