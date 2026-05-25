Zerqon EA
- 专家
-
Vladimir Lekhovitser
- 版本: 22.105
- 更新: 24 七月 2026
- 激活: 20
Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。
该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。
该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。
与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。
Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。
某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。
每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。
同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。
该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。
主要特点
- 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或加仓摊平
- 允许同时持有最多 5 个未平仓头寸
- 每笔交易都有预设的止损保护
- 专为默认设置下的简单操作而设计
- 包含基于时间和新闻的过滤器，以减少在价格异常波动、剧烈移动和跳空期间的风险敞口
- 支持盈亏平衡功能 (Break-even)，一旦交易向有利方向移动即保护利润
- 支持追踪止损功能 (Trailing Stop)，随着市场波动锁定利润
- 全自动专家顾问 (Expert Advisor)
|推荐建议
|交易品种:
|XAUUSD
|时间周期:
|M15
|最低存款:
|600 USD
|杠杆:
|1:30 或更高
|交易模式:
|Hedging
|账户类型:
|Standard, ECN, Raw, Cent, Micro
|账户货币:
|USD, EUR, GBP, JPY, CAD 等 (任何主要货币及大多数其他货币)
|信号风险水平:
|0.007
|风险水平
|预期回撤
|0.005
|10%
|0.01
|20%
|0.015
|30%
PrizmaL: 当交易成为一种艺术
开发交易机器人就像创作交响乐或写小说一样。
你不能只是简单地堆砌音符——和谐至关重要。
这正是 PrizmaL 系列的打造方式。
这不仅仅是指标的集合，而是一种完整的哲学。
我花费数月时间进行分析、测试和改进，以确保您获得的产品中每一个细节都有助于系统的整体稳定性。
我的方法不是纸上谈兵，而是久经沙场。
该系列的基石奠定于一项传奇策略，该策略曾在 2008 年 MQL5 自动交易锦标赛 (Automated Trading Championship) 中获得银牌，仅在三个月内就创造了超过 1,500% 的利润。
今天，我运用并发展了同样的制胜原则，为您提供尊重市场并珍惜您资金的工具。
定价与发行
当前发布价格: $299
本专家顾问采用分阶段定价模式。
随着发行的进行，价格将逐渐调整。
采用受控发行模式。
发行数量被有意限制，以减少策略在市场中过度集中可能产生的影响，并保持稳定的执行条件。
本专家顾问的最终目标价格为 $1499
警告
- 本专家顾问仅通过 MQL5 网站独家分发。
- 任何声称代表我或在官方 MQL5 平台之外提供此 EA 的第三方均未获授权。请拉黑此类联系人并作为垃圾信息举报。
- 从 MQL5 网站以外的来源购买可能涉及未经授权或修改的版本。
- 这些版本可能无法按预期运行，并且没有资格获得更新或官方支持。
免责声明
金融市场交易涉及风险。
过去的表现、回测、统计数据、截图、监控数据和历史结果仅供参考，并不保证未来结果。
本智能交易系统仅作为信息、教育和研究用途的软件工具。
它不构成财务建议、投资建议、投资组合管理或个人交易建议。
该 EA 可能会出现亏损交易，包括连续多笔触及 Stop Loss 的交易。
这些时期属于策略风险特征的一部分，并不自动意味着 EA 出现故障。
结果可能因市场状况、价格行为变化、点差、滑点、执行质量、佣金、交易品种规格、流动性、平台设置以及其他交易环境因素而有所不同。
该 EA 按“原样”提供。
用户需自行负责测试、配置、风险管理、账户保护、平台设置以及所有交易决策。
本产品可能随时从新销售或公开列表中移除。
已经购买该产品的用户将继续通过 MQL5 平台和终端访问其已购买的副本。
完整免责声明的英文版本可在此查看： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770089
I've been testing and using this EA for a few months now, and I honestly don't understand some of the negative reviews. No EA is designed to make you rich in a week, and anyone expecting that is setting unrealistic expectations. From my testing, it's clear that there are tougher periods—November and December 2025 are good examples—but the EA has consistently recovered over time. That's simply how trading works; no strategy wins every month. As long as you use sensible risk management and realistic position sizing, I don't see much to dislike. I've been running it on the default settings, £500.00 per 0.01 (only look to increase after a full month) and have been happy with the results so far (Started with £500.00 in May and currently holding just under £900.00) Just remember that patience and proper money management are just as important as the EA itself.
**EDIT** As like everyone, had a rough week last week - Developer has acted and released new version that shows the EA being more careful. Looking forward using this on my live account as the backtests show promising profits.