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Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。

该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。



该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。

与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。



Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。

某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。



每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。

同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。



该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。

主要特点

不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或加仓摊平

允许同时持有最多 5 个未平仓头寸

每笔交易都有预设的止损保护

专为默认设置下的简单操作而设计

包含基于时间和新闻的过滤器，以减少在价格异常波动、剧烈移动和跳空期间的风险敞口

支持盈亏平衡功能 (Break-even)，一旦交易向有利方向移动即保护利润

支持追踪止损功能 (Trailing Stop)，随着市场波动锁定利润

全自动专家顾问 (Expert Advisor)

推荐建议 交易品种: XAUUSD 时间周期: M15 最低存款: 600 USD 杠杆: 1:30 或更高 交易模式: Hedging 账户类型: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro 账户货币: USD, EUR, GBP, JPY, CAD 等 (任何主要货币及大多数其他货币) 信号风险水平: 0.007 风险水平 预期回撤 0.005 10% 0.01 20% 0.015 30%

PrizmaL: 当交易成为一种艺术

开发交易机器人就像创作交响乐或写小说一样。

你不能只是简单地堆砌音符——和谐至关重要。

这正是 PrizmaL 系列的打造方式。



这不仅仅是指标的集合，而是一种完整的哲学。

我花费数月时间进行分析、测试和改进，以确保您获得的产品中每一个细节都有助于系统的整体稳定性。



我的方法不是纸上谈兵，而是久经沙场。

该系列的基石奠定于一项传奇策略，该策略曾在 2008 年 MQL5 自动交易锦标赛 (Automated Trading Championship) 中获得银牌，仅在三个月内就创造了超过 1,500% 的利润。

今天，我运用并发展了同样的制胜原则，为您提供尊重市场并珍惜您资金的工具。



定价与发行

当前发布价格: $299



本专家顾问采用分阶段定价模式。

随着发行的进行，价格将逐渐调整。



采用受控发行模式。

发行数量被有意限制，以减少策略在市场中过度集中可能产生的影响，并保持稳定的执行条件。



本专家顾问的最终目标价格为 $1499

警告

本专家顾问仅通过 MQL5 网站独家分发。

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免责声明

金融市场交易涉及风险。

过去的表现、回测、统计数据、截图、监控数据和历史结果仅供参考，并不保证未来结果。

本智能交易系统仅作为信息、教育和研究用途的软件工具。

它不构成财务建议、投资建议、投资组合管理或个人交易建议。

该 EA 可能会出现亏损交易，包括连续多笔触及 Stop Loss 的交易。

这些时期属于策略风险特征的一部分，并不自动意味着 EA 出现故障。

结果可能因市场状况、价格行为变化、点差、滑点、执行质量、佣金、交易品种规格、流动性、平台设置以及其他交易环境因素而有所不同。

该 EA 按“原样”提供。

用户需自行负责测试、配置、风险管理、账户保护、平台设置以及所有交易决策。

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