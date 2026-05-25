Zerqon EA

3.43

实时交易信号
交易活动的公开实时监控：
https://www.mql5.com/zh/signals/2372719

官方信息
卖家资料
官方频道

用户手册
安装说明和使用指南：
查看用户手册


Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。
该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。

该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。
与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。

Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。
某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。

每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。
同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。

该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。


主要特点

  • 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或加仓摊平
  • 允许同时持有最多 5 个未平仓头寸
  • 每笔交易都有预设的止损保护
  • 专为默认设置下的简单操作而设计
  • 包含基于时间和新闻的过滤器，以减少在价格异常波动、剧烈移动和跳空期间的风险敞口
  • 支持盈亏平衡功能 (Break-even)，一旦交易向有利方向移动即保护利润
  • 支持追踪止损功能 (Trailing Stop)，随着市场波动锁定利润
  • 全自动专家顾问 (Expert Advisor)

推荐建议    
交易品种: XAUUSD
时间周期: M15
最低存款: 600 USD
杠杆: 1:30 或更高  
交易模式: Hedging  
账户类型: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro  
账户货币: USD, EUR, GBP, JPY, CAD 等 (任何主要货币及大多数其他货币)  
信号风险水平: 0.007  
     
风险水平 预期回撤  
0.005 10%  
0.01 20%  
0.015 30%  

PrizmaL: 当交易成为一种艺术
开发交易机器人就像创作交响乐或写小说一样。
你不能只是简单地堆砌音符——和谐至关重要。
这正是 PrizmaL 系列的打造方式。

这不仅仅是指标的集合，而是一种完整的哲学。
我花费数月时间进行分析、测试和改进，以确保您获得的产品中每一个细节都有助于系统的整体稳定性。

我的方法不是纸上谈兵，而是久经沙场。
该系列的基石奠定于一项传奇策略，该策略曾在 2008 年 MQL5 自动交易锦标赛 (Automated Trading Championship) 中获得银牌，仅在三个月内就创造了超过 1,500% 的利润。
今天，我运用并发展了同样的制胜原则，为您提供尊重市场并珍惜您资金的工具。


定价与发行
当前发布价格: $299

本专家顾问采用分阶段定价模式。
随着发行的进行，价格将逐渐调整。

采用受控发行模式。
发行数量被有意限制，以减少策略在市场中过度集中可能产生的影响，并保持稳定的执行条件。

本专家顾问的最终目标价格为 $1499


警告

  • 本专家顾问仅通过 MQL5 网站独家分发。
  • 任何声称代表我或在官方 MQL5 平台之外提供此 EA 的第三方均未获授权。请拉黑此类联系人并作为垃圾信息举报。
  • 从 MQL5 网站以外的来源购买可能涉及未经授权或修改的版本。
  • 这些版本可能无法按预期运行，并且没有资格获得更新或官方支持。

免责声明
金融市场交易涉及风险。
过去的表现、回测、统计数据、截图、监控数据和历史结果仅供参考，并不保证未来结果。
本智能交易系统仅作为信息、教育和研究用途的软件工具。
它不构成财务建议、投资建议、投资组合管理或个人交易建议。
该 EA 可能会出现亏损交易，包括连续多笔触及 Stop Loss 的交易。
这些时期属于策略风险特征的一部分，并不自动意味着 EA 出现故障。
结果可能因市场状况、价格行为变化、点差、滑点、执行质量、佣金、交易品种规格、流动性、平台设置以及其他交易环境因素而有所不同。
该 EA 按“原样”提供。
用户需自行负责测试、配置、风险管理、账户保护、平台设置以及所有交易决策。
本产品可能随时从新销售或公开列表中移除。
已经购买该产品的用户将继续通过 MQL5 平台和终端访问其已购买的副本。
完整免责声明的英文版本可在此查看： https://www.mql5.com/en/blogs/post/770089

评分 29
johnson103
57
johnson103 2026.07.20 11:12 
 

I've been testing and using this EA for a few months now, and I honestly don't understand some of the negative reviews. No EA is designed to make you rich in a week, and anyone expecting that is setting unrealistic expectations. From my testing, it's clear that there are tougher periods—November and December 2025 are good examples—but the EA has consistently recovered over time. That's simply how trading works; no strategy wins every month. As long as you use sensible risk management and realistic position sizing, I don't see much to dislike. I've been running it on the default settings, £500.00 per 0.01 (only look to increase after a full month) and have been happy with the results so far (Started with £500.00 in May and currently holding just under £900.00) Just remember that patience and proper money management are just as important as the EA itself.

**EDIT** As like everyone, had a rough week last week - Developer has acted and released new version that shows the EA being more careful. Looking forward using this on my live account as the backtests show promising profits.

Albert Ebenezer
686
Albert Ebenezer 2026.07.14 11:07 
 

The first EA that actually made safe money from trading Gold. Very good risk management. I'm extremely happy with this EA and the seller is amazing with his responses and assistance. Trust me, I have used many many EA's for Gold and finally I have found something that works consistently with a highly volatile Gold. Thank you Valdimir. Sincere appreciation and all the best for your great product. Your EA was the first that I can run and sleep peacefully at the same time :))

One review mentions 60% drawdown. It's either a lie or the account balance is too little and not the min $600 as recommended. At the most, the SL's will kick in for all the 4-5 trades it holds which can only be a maximum worst case value of $100 ($20 x 5 trades). So with simple math, the $100 worst case scenario loss is less than 15%. In my opinion, one os the safest EA's for the long run.

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467
Liang Guo 2026.07.09 10:59 
 

Good

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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
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FXChronos
Vladimir Lekhovitser
5 (2)
专家
实时信号 在这里查看更多内容：  https://www.mql5.com/zh/users/prizmal/seller 这个交易机器人专为交易 CHF/JPY 货币对而精心设计，具备卓越的效率和可靠性。 它采用先进的风险管理技术，在保护资金的同时最大化收益。 预设的止损和止盈参数是其策略的重要组成部分，能够锁定利润并限制潜在损失。 与许多系统不同，这款机器人避免了高风险的马丁格尔和网格策略，而是专注于精确且有纪律的交易方式。 通过利用复杂的算法和深入的市场分析，它始终保持稳定的表现。 非常适合寻求专为 CHF/JPY 市场定制的自动化解决方案的交易者。 推荐: 货币对:   CHFJPY 时间框架: H1 最低存款: $500 USD 账户类型: 对冲账户 欢迎随时联系：   https ://www .mql5 .com /zh /users /prizmal 可以添加我为好友，了解我的最新消息和更新！ 起价为199美元，每10次销售后将增加99美元。 销售将限制在大约100至500份的分发。
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
专家
实时信号 在这里查看更多内容：  https://www.mql5.com/zh/users/prizmal/seller 通过订阅官方  PrizmaL 频道 ，及时获取最新新闻、更新和动态！ 该交易机器人专为NZDCAD货币对设计，基于均值策略运行，并使用RSI和CCI作为主要指标。 每笔交易都设置了动态的止盈和止损水平，以增强风险控制和盈利能力。 该策略使用IC Markets服务器上的标准账户类型，并基于2020年至2025年六年的历史数据进行了优化。 建议： 货币对：NZDCAD 最低存款： 300   美元 账户类型：对冲 时间框架：任何（EA利用顾问代码中定义的时间框架） 账户类型：标准账户（无佣金），原始账户（可用，但不理想） 为了获得最佳效果，推荐使用经纪商：IC Markets, IC Trading。 欢迎随时联系：   https ://www .mql5 .com /zh /users /prizmal 可以添加我为好友，了解我的最新消息和更新！ 起价为399美元，每10次销售后将增加100美元。 销售将限制在大约200至300份的分发。
筛选:
Hermann Langer
646
Hermann Langer 2026.08.04 17:45 
 

it seems, since v 22.105 machine works like expected. Before, the algorithm was already good, but the EA failed in keeping in the winnings, going on and on until market finally turned against. That was for sure profitable if all went right, but also quite dangerous with potential for large drawdowns. Now it stops after some trades in plus and got a strict daily DD limit. So, winnings are kept and potential losses are limited. Im sure there will be days again with challenging market conditions, but the damage here cant get too big anymore. I recommend to work with the standard settings. Also, Mr. Lekhovitser`s customer service is friendly and helpful. I like this EA.

Olve Wesley
118
Olve Wesley 2026.07.24 05:37 
 

What a terrible day. The EA couldn't effectively identify trend reversals, opening a trade every 15 minutes. The logic was simple and brute-force. Unfortunately, I can only give it 1 star for now.

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.25 10:53
Thank you for your honest feedback.
I understand how disappointing a trading day like this can be.
I have already released an updated version with newly optimized parameters, and I will continue monitoring its performance across different market conditions.
Your feedback is appreciated and helps me improve Zerqon further.
En Li
175
En Li 2026.07.23 16:26 
 

我使用了将近一个月，糟糕透了，我是300美元开始运行的，已经亏损完了。说说我的使用感受吧，这个EA趋势来临的时候，它确实能带来少部分盈利，但是趋势明显走完了或者趋势末端，它却还在逆向开单导致一直止损，直至爆仓。我会在补充300美元进去运行，看看最终效果，如果再次亏损，我将会卸载它。希望能给一个更改这条评论和评分的机会。国内的朋友，可以相互交流一下VX：zxkj68688

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.23 18:02
感谢您分享近一个月的真实使用体验。 我理解，这样的结果确实非常令人失望。
您观察到的情况是存在的。
Zerqon并不是简单地根据当前可见趋势开仓，而是根据内部模型和交易条件判断市场方向。
当趋势接近尾声或市场突然反转时，模型有时仍然会继续确认原来的方向，并开出新的独立交易。
在这种情况下，就可能出现连续止损。
任何交易算法都无法每次准确识别趋势结束和市场反转。
我目前正在开发和测试新的保护功能，其中包括日内利润锁定功能。
我希望能够在近期发布相关更新。
感谢您的坦诚反馈以及继续测试这款EA。
bakenskiy
128
bakenskiy 2026.07.23 13:16 
 

not working

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.23 17:56
Thank you for your feedback. Please contact me directly through MQL5 messages and provide a little more information about what is not working.
You can send a screenshot of the chart, the Experts and Journal tabs, and your current EA settings.
I will review the information and help identify the cause of the issue.
Max
27
Max 2026.07.23 12:18 
 

i didn't wanted to write this review but now i have to i bought this Ea on 29th june its almost a month and i have lost around 1000$ with this Ea i suggested some chnages to the author but he said he is testing it today the loss is 172$ yesterday it made the profit of 42$ before that also last week it didnt traded at all i have understood one thing every Ea works in backtest only or even some works those are only for small timeframe eventually every ea loses regarding the Author he is nice guy i didn't had any issue in services update 11-08 the ea has been performing very well since last few days it has almost recovered the cost of this and some of the loses which it has made thanks vladimir for the changes you did as i suggested thank you

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.23 17:50
Thank you for sharing your honest experience. I understand how disappointing this result has been, especially after almost one month of using the EA.
The recent market conditions were particularly difficult for Zerqon, and the strategy was not able to handle several of these movements successfully. Regarding the improvements you suggested, I am currently working on additional protection functions and continuing to test them.
I hope to release an update with these new functions in the near future. Thank you as well for your kind words about my support.
johnson103
57
johnson103 2026.07.20 11:12 
 

I've been testing and using this EA for a few months now, and I honestly don't understand some of the negative reviews. No EA is designed to make you rich in a week, and anyone expecting that is setting unrealistic expectations. From my testing, it's clear that there are tougher periods—November and December 2025 are good examples—but the EA has consistently recovered over time. That's simply how trading works; no strategy wins every month. As long as you use sensible risk management and realistic position sizing, I don't see much to dislike. I've been running it on the default settings, £500.00 per 0.01 (only look to increase after a full month) and have been happy with the results so far (Started with £500.00 in May and currently holding just under £900.00) Just remember that patience and proper money management are just as important as the EA itself.

**EDIT** As like everyone, had a rough week last week - Developer has acted and released new version that shows the EA being more careful. Looking forward using this on my live account as the backtests show promising profits.

刘向东
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刘向东 2026.07.17 03:56 
 

Don’t buy this EA—you’ll regret it instantly. It’s absolute garbage. The developer only focuses on releasing brand-new EAs and refuses to update this old one on purpose, just scamming people out of their money. Anyone thinking about purchasing it, be warned—it’s terrible. See my live test screenshots below.

Vladimir Lekhovitser
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来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.17 08:46
Hello. I take all customer reports seriously and review them based on verifiable trading data.
The transactions shown in the screenshot do not appear to correspond to the operating logic of this EA.
First, the EA did not generate any trades on the date shown in your report.
Second, this strategy can open positions only at 15-minute intervals, specifically at 00, 15, 30, or 45 minutes of each hour.
Several opening times shown in the screenshot do not match this logic.
For this reason, the provided trades cannot currently be confirmed as having been opened by this EA.
Please contact me directly and provide the broker name, account type, exact symbol, EA version, settings, complete MT5 trading history, order comments, Magic Numbers, and the Experts and Journal logs.
I will reproduce the same period using your broker’s historical data and review the discrepancy with you objectively.
Once the full technical information is available, I will be able to determine precisely which EA generated these transactions and why the account results differ.
Albert Ebenezer
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Albert Ebenezer 2026.07.14 11:07 
 

The first EA that actually made safe money from trading Gold. Very good risk management. I'm extremely happy with this EA and the seller is amazing with his responses and assistance. Trust me, I have used many many EA's for Gold and finally I have found something that works consistently with a highly volatile Gold. Thank you Valdimir. Sincere appreciation and all the best for your great product. Your EA was the first that I can run and sleep peacefully at the same time :))

One review mentions 60% drawdown. It's either a lie or the account balance is too little and not the min $600 as recommended. At the most, the SL's will kick in for all the 4-5 trades it holds which can only be a maximum worst case value of $100 ($20 x 5 trades). So with simple math, the $100 worst case scenario loss is less than 15%. In my opinion, one os the safest EA's for the long run.

Ammar Yousef Mohammad Tarshehawi
139
Ammar Yousef Mohammad Tarshehawi 2026.07.09 19:39 
 

The EA showed a maximum drawdown of around 20% during backtesting. However, after purchasing and running it live for only a few days, the drawdown exceeded 60%. What concerns me is that whenever the strategy starts performing poorly, the developer quickly modifies or replaces it, making it difficult for users to notice the actual performance. As a result, historical results may look profitable, but future performance can be significantly worse. In my opinion, the backtest results do not accurately reflect the real risks of using this EA, and the continuous modifications make it difficult to evaluate its true long-term performance.

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 19:43
Hello. A 60% drawdown should normally not happen with the recommended minimum balance and default risk settings.
This can usually happen if the account balance is below the recommended minimum, or if the Risk Level is set too high for the account size.
Please send me your trade history and screenshots of the EA input settings.
Then we can check it together and see exactly why the drawdown became so high on your account.
Regarding the strategy, the main strategy logic has not been replaced.
Recent updates only added additional control parameters, such as Stop Loss and Max Open Trades, but they did not change the core strategy logic.
So let’s first check your actual settings, balance, lot size, and trade history before making a conclusion.
Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.07.09 15:27 
 

Die Verluste fressen die Gewinne .... so wie bei all den anderen EA die der Entwickler mittlerweile vom Markt genommen hat. Her gewinnt nur EINER ...

Vladimir Lekhovitser
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来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 15:32
Hallo. Wenn man die Strategie über einen längeren Zeitraum im Strategy Tester prüft, sieht man, dass dieses Verhalten nicht plötzlich neu entstanden ist.
Ähnliche Phasen gab es auch früher bereits.
Es gab auch Perioden mit stärkeren Drawdowns als aktuell.
Deshalb würde ich die aktuelle Situation nicht nur anhand einiger einzelner Tage bewerten.
Wichtig ist, die Strategie über einen längeren Zeitraum zu betrachten und zu vergleichen, ob das aktuelle Verhalten grundsätzlich vom historischen Verhalten abweicht.
Wenn Sie einen Backtest über einen langen Zeitraum mit denselben Einstellungen machen, können Sie sehen, ob solche Verlustphasen bereits Teil der Strategiehistorie waren.
Paul Kabiru
118
Paul Kabiru 2026.07.09 14:33 
 

July did not start on a good note for this EA, with the Gold exbihibiting a lot of reversal at the moment. I had foreseen moments like this in backtest but recent days are definetely an outlier. Let's see how it fares in the coming days. Otherwise, author is responsive and backtests match live signal.

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 14:37
Thank you for your fair feedback. Yes, July has started with difficult market conditions for this strategy, especially because gold has had many sharp reversals.
I will continue monitoring the EA closely over the coming days.
I also appreciate that you mentioned the support and that the backtests match the live signal.
Albert Misse Castillo
366
Albert Misse Castillo 2026.07.09 14:25 
 

This EA is extremely disappointing. The performance shown in the backtests bears no resemblance to the results I've experienced over the past two weeks. The developer's explanation is simply that "market conditions have changed," but that does not justify such a significant difference between the advertised backtest performance and the real-world results. Based on my experience, I cannot recommend this EA.

Vladimir Lekhovitser
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来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 14:35
Hello. I checked our conversation, and I do not see that I said the strategy no longer works because market conditions changed.
My position was the opposite.
The EA continues to work according to its strategy logic, but some market phases can be more difficult than others.
So please do not refer to something that I did not say.
Regarding the difference between backtest results and your account results, I am ready to check it with you.
Please send me a clear example where you see the difference.
Send screenshots of the Strategy Tester settings, the EA input settings in the tester, the backtest result, and the matching trades from your account history.
Also include the broker name, account type and the tested period.
Then we can compare everything together and check where the difference may come from.
Liang Guo
467
Liang Guo 2026.07.09 10:59 
 

Good

Vladimir Lekhovitser
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来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 12:49
Thank you. I appreciate your feedback.
Pakornsak
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Pakornsak 2026.07.09 03:38 
 

I purchased it and started using it two days ago. It just opened its first orders today, and they align well with what I saw in both the backtest and live trade results. I might have been lucky to start running it right after a major cut loss in the live trade, so the results have been good so far. I will continue to monitor its performance over the long term and hope it brings consistent monthly profits overall.

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 08:08
Thank you very much for your feedback. I am glad to hear that the first trades are aligned with the backtest and live trading results.
Yes, the entry timing can sometimes affect the first impression, especially if the EA starts after a difficult drawdown period.
The most important thing is to monitor the performance over a longer period, not only by the first few trades.
Every strategy can have profitable periods, drawdown periods, and recovery phases.
I hope the EA continues to perform well for you over time. Thank you for your trust and for sharing your experience.
kento mae
66
kento mae 2026.07.07 07:55 
 

Hello, It's been about two weeks since I purchased your EA. Although there have been some drawdowns, the performance has been consistent with the backtest results, so I trust the EA. I hope it will continue to generate profits over the long term. I have one request for the developer. Would it be possible to add an option to limit the maximum number of open positions?

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 08:07
Hello. Thank you very much for your honest feedback and trust. Yes, drawdown periods can happen, but I am glad to hear that the live behavior is consistent with the backtest results.
The EA should be evaluated over a longer period, including profit periods, drawdown, and recovery.
Regarding your request, this option has already been added in the latest update.
There is now a new "Max Open Trades" parameter under the "Trade Risk Management" section.
This allows users to control the maximum number of open positions the EA can hold at the same time.
Default values remain the recommended settings.
If you decide to change this parameter, I recommend testing it in the Strategy Tester first before using it on a live account.
Moreno Dainese
1880
Moreno Dainese 2026.07.05 08:46 
 

So far, this EA hasn't generated any profits. I'm down €125 since I bought it. I'm confident in this bot because I see that the becktest results are in line and meet the becktest. See photos in the comments. I'll update my review later. Fingers crossed.

NEW VERSION FOR THE MOMENT IS TOP !!

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.09 08:05
Thank you for your honest feedback. Short-term drawdown can happen with any automated strategy, especially during difficult market conditions.
It is good that you are also comparing the live behavior with the backtest results, because this gives a more realistic view of the EA performance.
Please keep monitoring it over a longer period, not only by the first few trades or the first days after purchase.
The strategy should be evaluated over time, including profitable periods, losing periods, drawdown, and recovery.
I also recommend using the default settings first, because they remain the recommended configuration.
Thank you for your trust, and I hope the results will improve as the market conditions become more suitable.
Nathaniel Brosn
45
Nathaniel Brosn 2026.07.03 11:53 
 

今のところ、このEAは利益も出ていませんが、損失も出ていません。結果はほぼプラスマイナスゼロです。完全に評価するには、もう少し時間が必要だと思います。ただ、動作は安定しているように見え、今後利益を出す可能性には期待しています。

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.04 12:04
貴重なレビューをありがとうございます。 現時点では大きな利益も損失も出ていないとのこと、状況を共有していただき感謝いたします。
EAの評価にはある程度の運用期間とさまざまな相場環境での確認が必要だと思います。
動作が安定しているように見えるとのお言葉は嬉しく思います。
今後の結果にも期待していただければ幸いです。
Andi Budiman Nugraha
132
Andi Budiman Nugraha 2026.07.03 09:29 
 

One might assume all buyers do the right thing, but in reality, they often don't; the essential steps before purchasing include running a backtest ideally covering at least 2–3 years and then comparing the backtest results against the developer's actual trading history (live signals). Once you have achieved positive results, proceed to a trial run on a demo account for at least 1–3 weeks; this helps determine the appropriate risk management strategy and capital amount. After that, start trading with a small amount or preferably a "cent account" for at least a month to ensure everything is running smoothly. It is simply not feasible to deposit just $300 and trade with a 0.01 lot size, as the developer does. In my opinion, the optimal setup involves a capital of $1,000 with a 0.01 lot size to ensure resilience against unpredictable market conditions.

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.04 12:04
Thank you for your detailed and thoughtful feedback. I agree that proper testing is very important before using any EA.
Running backtests over a longer historical period, comparing the results with available monitoring data, and testing different risk settings can help users better understand how the system behaves under different market conditions.
Risk management is one of the most important parts of using any automated strategy, especially on XAUUSD.
Smaller deposits may be more sensitive to market fluctuations, so choosing a proper lot size and keeping enough capital buffer is essential.
Your recommendation to use a more conservative setup, such as 0.01 lots with sufficient capital, is a very responsible approach.
Darko Raca
698
Darko Raca 2026.07.03 08:31 
 

I hate myself for purchasing this piece of s. In just a few seconds I lost 1/3 of my account. I asked the programmer what is he going to do to improve the EA. Programmer repeats like a parrot that everything is normal. Terrible support service, you have been warned. I want a full refund!!!!

Vladimir Lekhovitser
13560
来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.03 08:49
Thank you for sharing your feedback.
The product description includes a clear disclaimer describing the strategy's characteristics and historical drawdown, which is available before purchase.
For future purchases, I recommend thoroughly testing any EA beforehand and evaluating whether its historical performance and maximum drawdown meet your expectations before deciding to buy.
fennessy1120
283
fennessy1120 2026.07.01 20:36 
 

I lost money today, but I had money in another account with the most popular EA on the market right now and lost way more. This was an anomaly. If I had just stuck with this EA I would've fared much better. This is a really good EA. The backtests match the live results (if you run previous days you have personally traded in the strategy tester), and my trading history matches the live results. What I'm trying to say is that a lot of other EA's lost money today. Zerqon did way better in an obviously strange market, with an abrupt rise and a rather slow fall, comparatively, over the trading day.

07/09/26: As an update, I see that people are mistakenly saying that this EA doest’t match the author’s signal. That’s s completely false. His loses are at the same exact minute as mine are when comparing the trading histories. These have been tough days to trade, but the author’s trading history is exactly like mine, to the second. Some days you’re gonna lose boys. This EA is really good and the authors is honestly trying to make good products.

Vladimir Lekhovitser
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来自开发人员的回复 Vladimir Lekhovitser 2026.07.02 11:41
Thank you very much for your honest and detailed feedback. I really appreciate that you compared the live results with the Strategy Tester and also with the live signal.
This is exactly the correct way to evaluate an EA not only by emotions during one difficult trading day, but by checking whether the strategy behaves consistently with its historical logic.
Yes, today’s market conditions were unusual, and many trading systems struggled.
Zerqon also had losses, but it continued to follow its internal logic with controlled risk and stop losses.
I’m glad to hear that, compared to other EAs, Zerqon handled the difficult market conditions better on your side.
Thank you again for sharing your real experience.
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