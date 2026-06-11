SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。

公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周



公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额开始交易，采用每笔交易固定 0.02 手，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长。

该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。

LIVE SIGNAL HERE



价格：$299 → 下一阶段：$499 → 最终：$999



SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易设计。它结合了 6 个集成策略层，用于分析市场走势、管理入场与出场，并以结构化方式执行交易。该 EA 面向希望获得真实测试结果，而不仅仅是简单回测展示的交易者，提供透明结果、灵活配置选项以及购买后的实际支持。每笔交易均受到预设 Stop Loss 保护，同时 EA 不使用马丁格尔（Martingale）、Recovery 系统、网格交易或加仓倍增技术。





SixtyNine EA 的优势

6 个集成策略层： 多个策略层同时运行，通过不同的入场逻辑和交易管理参数，适应不同的黄金市场环境。

多个策略层同时运行，通过不同的入场逻辑和交易管理参数，适应不同的黄金市场环境。 优先展示实盘信号： 拥有公开实盘账户支持，展示真实交易表现，而不仅仅是回测截图。

拥有公开实盘账户支持，展示真实交易表现，而不仅仅是回测截图。 超过 3 年个人使用经验： 核心策略逻辑已个人使用超过 3 年，并经历不同市场环境验证。

核心策略逻辑已个人使用超过 3 年，并经历不同市场环境验证。 透明结果： 增长、盈利、亏损、回撤、回测以及实盘表现均可查看。

增长、盈利、亏损、回撤、回测以及实盘表现均可查看。 简单易用：适合新手和经验丰富的交易者，拥有简单输入参数和直观设置。用户可以从推荐设置开始使用，同时高级参数也提供给希望进一步自定义的交易者。



策略与执行

黄金市场快速、波动大，并且容易受到情绪影响。SixtyNine EA 通过预定义策略逻辑、受控执行以及自动化仓位管理，为黄金交易提供更加纪律化的执行方式。

EA 不会随机交易，也不会追逐每一次市场波动。它等待符合条件的交易机会，并仅在内部策略逻辑一致时执行交易。根据市场情况和交易管理逻辑，交易通常会持续几分钟到几个小时。

SixtyNine EA 可以识别买入和卖出机会，但不会同时开启相反方向的买卖仓位进行对冲。系统根据策略条件进行方向性交易，并通过预设风险参数管理交易。





主要功能

公开实盘信号： $500 初始资金，固定 0.02 手交易，超过 500% 总增长，并持续超过 20 周真实运行。

$500 初始资金，固定 0.02 手交易，超过 500% 总增长，并持续超过 20 周真实运行。 透明风险表现： 公开信号同时展示增长和回撤情况，包括真实市场环境下约 20% 的回撤。

公开信号同时展示增长和回撤情况，包括真实市场环境下约 20% 的回撤。 6 个集成策略层： 多个策略层共同工作，在不同黄金市场环境下寻找机会并管理交易。

多个策略层共同工作，在不同黄金市场环境下寻找机会并管理交易。 定制 Set 文件： 可根据账户规模、风险水平以及交易偏好准备对应的 Set 文件。

可根据账户规模、风险水平以及交易偏好准备对应的 Set 文件。 挑战账户风险方案： 可提供更保守的风险方案，适合需要控制风险和纪律执行的交易者。

可提供更保守的风险方案，适合需要控制风险和纪律执行的交易者。 买卖方向逻辑： 支持黄金上涨和下跌行情，不会同时开启相反方向的对冲仓位。

支持黄金上涨和下跌行情，不会同时开启相反方向的对冲仓位。 全面保护： 每笔交易均包含 Take Profit、Stop Loss 和 Trailing Stop。

每笔交易均包含 Take Profit、Stop Loss 和 Trailing Stop。 无网格 / 无马丁格尔 / 无同时对冲： 采用控制风险和预设参数的清晰交易结构。

采用控制风险和预设参数的清晰交易结构。 黄金优化： 专门针对 XAUUSD 黄金交易进行优化。

专门针对 XAUUSD 黄金交易进行优化。 灵活交易时间：支持每周 5 天交易，也可以自定义交易日期和时间。



推荐设置

交易品种： Gold (XAUUSD)

Gold (XAUUSD) 平台： MetaTrader 5

MetaTrader 5 周期： H1 或 H4

H1 或 H4 最低入金： $300（适用于非常小手数或测试方案）

$300（适用于非常小手数或测试方案） 推荐入金： $1000 或以上（更平衡的使用方式）

$1000 或以上（更平衡的使用方式） 经纪商： 推荐可靠的 ECN/RAW 点差账户

推荐可靠的 ECN/RAW 点差账户 VPS： 推荐使用 VPS 以确保稳定执行和持续运行

推荐使用 VPS 以确保稳定执行和持续运行 回测：可以使用默认设置进行回测。由于选择的手数计算模式不同，结果可能会有明显差异。建议比较 Fixed Lot、Auto Lot 和 Risk of Previous Trade 三种模式，选择最符合账户规模和风险偏好的配置。为了提高测试速度，开始回测前可以关闭 EA 面板。



购买后支持

购买 SixtyNine EA 后，请发送私人消息，以便根据您的账户规模、风险偏好和交易目标提供设置指导以及推荐 Set 文件。

根据账户规模、风险水平和交易偏好准备定制 Set 文件

保守和激进风险方案

MT5 安装指导

VPS 设置支持

手数设置指导

快速配置和运行支持

针对用户问题提供个人解答

提供定制 Set 文件。Set 文件可以根据您的账户规模、风险水平和交易目标进行准备。大多数用户只需要调整手数和风险设置，但如有需要，也可以进一步调整高级参数。如果您需要个性化 Set 文件，请发送私人消息。



如果您正在寻找一款经过真实交易验证、拥有公开市场证明、透明风险表现、灵活设置选项以及购买后个人支持的黄金 EA，SixtyNine EA 已准备好为您服务。

仅在 MQL5 Market 独家销售。