Gold Snap

4.47

Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统

实盘信号：
https://www.mql5.com/en/signals/2362714

实盘信号2：
https://www.mql5.com/en/signals/2372603

实盘信号 v2.0：
https://www.mql5.com/en/signals/2379945

当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。

重要：
购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。
https://www.mql5.com/en/users/walter2008

欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。
https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster

在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。

但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题：

止盈太早，容易错过后续真正的大行情；
止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。

这不是某一种策略独有的问题，而是所有趋势与突破型系统都必须面对的天然取舍。

正因为如此，我们推出了 Gold House 的姊妹产品 —— Gold Snap。

如果说 Gold House 更擅长跟随更完整的突破波段，追求更大的单笔利润空间；
那么 Gold Snap 的定位则更加直接：专门抓取更快、更短、更容易兑现的利润机会。

它并不是 Gold House 的替代品，而是另一种盈利节奏的补充。

它不是为了替代已经成熟的 Gold House，而是为了补足另一类同样重要的盈利需求。

一个更注重捕捉趋势延伸，
一个更注重快速完成利润兑现。

两者各有侧重，优势互补。
同时使用时，可以更完整地覆盖不同类型的黄金行情；
独立运行其中任何一款，也完全没有问题。

和我们一贯的设计理念一样，Gold Snap 不依赖网格放大，也不依赖马丁扛单。
它基于清晰的价格结构逻辑，在明确风险边界下寻找高质量交易机会，并通过自适应参数系统，让止损、止盈与移动止损能够更贴近当前市场环境。

核心特点

• 专注黄金市场的快速利润捕捉
• 延续突破逻辑，但整体出场节奏更快
• 更注重胜率、效率与利润兑现节奏之间的平衡
• 更快锁定利润，减少浮盈回吐带来的心理压力
• 内置自适应参数系统，适应不同价格区间
• 无网格，无马丁，风险边界更清晰
• 可与 Gold House 组合使用，也可独立运行

适合哪类用户？

如果你认可 Gold House 的突破理念，但更偏好更快锁定利润、减少持仓波动带来的心理压力，那么 Gold Snap 会更适合你。

如果你希望同时兼顾趋势延伸利润与短期兑现利润，那么 Gold House + Gold Snap 的组合会是更完整的解决方案。

推荐配置

  • 品种：XAUUSD / GOLD
  • 周期：任意时间周期均可挂载
  • 最低入金：$100 
  • 推荐入金：$200 以上
  • 杠杆：1:30 以上（推荐更高杠杆以提高资金使用效率）
  • 运行环境：VPS（推荐）
  • 券商要求：低点差 ECN 或 RAW，黄金点差 25 点以内


风险提示

历史表现不代表未来收益。
任何交易系统都无法避免回撤与亏损，Gold Snap 也不例外。
上线实盘前，请先在模拟账户或小资金环境中充分测试，并始终只使用你可以承受风险的资金进行交易。


评分 21
Traderhub
356
Traderhub 2026.07.14 08:53 
 

Gold snap is a little gem. Low volume, every trade an SL and super profitable. Highly recommended.

vladimir9010
659
vladimir9010 2026.07.06 05:27 
 

Gold Snap is profitable and stable EA with very strong support from the developer.

Dsigns byEAthonj
38
Dsigns byEAthonj 2026.07.03 18:23 
 

After backtestings and running on live account since end of May, the EA is proving to be profitable. I have not seen this quality of EA & support elsewhere in mql5. Im happy to finally settle my search for a good EA that does what it promises(with live signal). Most importantly for me is that I did NOT feel any sense of greediness from the author. Onboarding was straight forward unlike other developers who demands doing series of instructions before giving the manual/preset and constantly yelling for a review(or else cant be in elite group). The support I get from Chen feels genuine. This is something you would rarely find in this financial trading space.

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MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
作者的更多信息
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
X Fusion AI
Chen Jia Qi
3.63 (67)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。 20 个名额仅剩 7 个 —— 几乎售罄。价格即将上涨至 999 美元 。 运行演示 3.2版本实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2358144 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 重要 — Strategy 2 更新（版本 3.0）： 在 3.0 版本中，Strategy 2 已全面重构。此前的 马丁式加仓与激进恢复逻辑 已被移除，并替换为更加简洁、可控的风控模型。Strategy 2 现采用单订单结构，默认关闭，由用户根据自身风险偏好决定是否开启。本次更新旨在提升透明度、稳定性，并更好地适配不同规模的账户。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 默认最佳参
TrendMaster FX MT4
Chen Jia Qi
4.44 (16)
专家
采用先进的算法并利用深度学习技术，我们的专家顾问（EA）是为了帮助您在复杂的外汇交易世界中导航而精心设计的。该系统分析市场行为，并根据特定标准进行交易，使您能更有效地参与市场趋势。凭借近十年的数据支持，EA利用深度学习来检查过去的市场条件，旨在提供更高级的决策支持。 The MT5 version : TrendMaster FX MT5 目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“Gold Garden”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请联系我们。 推荐使用的货币对： 英镑/美元（GBPUSD） 美元/加元（USDCAD） 欧元/美元（EURUSD） 风险设置： 对于激进的交易者，最大风险设置为0.15。 对于更保守的交易者，特别是资本较大的人，建议将其设置在0.05以下，0.03定义为低风险。可以先从0.01开始熟悉操作 购买后： 可以给我们发私信以获取用户手册和注意事项。或者自行参考推荐的用户手册：   点击查看手册 购买后建议阅读常见问题解答（FAQ）:" 点击这里查看 " 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都
TrendMaster FX
Chen Jia Qi
4.18 (80)
专家
采用先进的算法并利用深度学习技术，我们的专家顾问（EA）是为了帮助您在复杂的外汇交易世界中导航而精心设计的。该系统分析市场行为，并根据特定标准进行交易，使您能更有效地参与市场趋势。凭借近十年的数据支持，EA利用深度学习来检查过去的市场条件，旨在提供更高级的决策支持。 The MT4 version : TrendMaster FX MT4   目前有EA试用活动，购买后联系我们可获得“Gold Garden”或“AI TradingVision GPX”的使用权限。如需了解详情，请 联系我们 。 推荐使用的货币对： 英镑/美元（GBPUSD） 美元/加元（USDCAD） 风险设置： 对于激进的交易者，最大风险设置为0.15。 对于更保守的交易者，特别是资本较大的人，建议将其设置在0.05以下，0.03定义为低风险。可以先从0.01开始熟悉操作 购买后： 可以给我们发私信以获取用户手册和注意事项。或者自行参考推荐的用户手册：   点击查看手册 购买后建议阅读常见问题解答（FAQ）:" 点击这里查看 " 安全且稳定的EA： 我们的EA不使用网格或加倍策略。每个订单都有止损。在大幅波动期
筛选:
zhou xiaoqiang
292
zhou xiaoqiang 2026.07.23 17:38 
 

Like another EA by this author, this EA uses special methods to make backtesting data appear favorable. When I shifted all historical tick data forward by 10 years, the results were significantly different. Real backtesting showed that profitability only began in 2025, with losses occurring almost continuously between 2016 and 2024. This author is committing fraud; anyone interested can contact me for the actual test results.

Chen Jia Qi
15556
来自开发人员的回复 Chen Jia Qi 2026.07.29 02:44
The result produced by your method does not match the live signal performance. This already proves that you have broken the EA’s strategy logic.
Yasser Hussen Elran Al Anizi
210
Yasser Hussen Elran Al Anizi 2026.07.21 18:25 
 

very very very bad

Chen Jia Qi
15556
来自开发人员的回复 Chen Jia Qi 2026.07.29 02:36
Hello, our live signals are currently performing well. May I ask what issue you encountered? You can send me the details by private message, and I will be happy to help you check and answer your questions.
Traderhub
356
Traderhub 2026.07.14 08:53 
 

Gold snap is a little gem. Low volume, every trade an SL and super profitable. Highly recommended.

vladimir9010
659
vladimir9010 2026.07.06 05:27 
 

Gold Snap is profitable and stable EA with very strong support from the developer.

Dsigns byEAthonj
38
Dsigns byEAthonj 2026.07.03 18:23 
 

After backtestings and running on live account since end of May, the EA is proving to be profitable. I have not seen this quality of EA & support elsewhere in mql5. Im happy to finally settle my search for a good EA that does what it promises(with live signal). Most importantly for me is that I did NOT feel any sense of greediness from the author. Onboarding was straight forward unlike other developers who demands doing series of instructions before giving the manual/preset and constantly yelling for a review(or else cant be in elite group). The support I get from Chen feels genuine. This is something you would rarely find in this financial trading space.

komkrajang12345
139
komkrajang12345 2026.06.30 13:53 
 

- The support team is outstanding. They are very responsive and provide clear guidance, making it easy to understand and use EA effectively. - This is a high-quality EA for trading opportunities at key support and resistance levels. It give reasonable RR ratio, allowing your trading account to grow consistently over the long term.

Youyi Chen
245
Youyi Chen 2026.06.30 05:27 
 

This EA’s pending order execution is extremely precise, and the trades are almost perfectly aligned with the author’s live signals. It has already brought me very solid profits, and I highly recommend it.

Hamad A
1590
Hamad A 2026.06.29 15:57 
 

After testing it in demo and live account ,I highly recommend using it.you can view live author results as well.

Dong Hai
66
Dong Hai 2026.06.24 09:09 
 

用户没有留下任何评级信息

wei li
103
wei li 2026.06.01 07:23 
 

黄金EA运行稳定，回撤可控，收益表现满意。经常也会有止损亏损的时候，不过大体下来还是盈利的时候比较多，盈亏比也很高。作者比较耐心热情，值得购买的一个ea。

Lee Wai Chong
2604
Lee Wai Chong 2026.05.29 15:32 
 

用户没有留下任何评级信息

Zi Qing Zhu
684
Zi Qing Zhu 2026.05.22 03:36 
 

用户没有留下任何评级信息

Zakariyaa Karim
358
Zakariyaa Karim 2026.05.21 09:06 
 

GS EA has been consistent and reliable in live trading. It manages risk well and delivers steady results. A solid option for gold traders looking for disciplined automation. DM me if you’d like to verify my live results.

Wattsy040
95
Wattsy040 2026.05.20 16:54 
 

用户没有留下任何评级信息

Fares3D
926
Fares3D 2026.05.16 08:18 
 

Excellent EA, as we have come to expect from Chen Jia Qi. The strategy is well-designed and performs very smoothly. I started running it from the beginning of this month, and so far it has achieved around 6% profit with only 1% risk. Very impressive performance with controlled risk. Highly recommended.

Zenin Maki
108
Zenin Maki 2026.05.15 09:35 
 

Author support is amazing. reply all detailed and clear. At the beginning I face three consecutive loss and got panic immediately stop using. but after sometime saw live signal has fully recovered from losses and reach ATH I reattach to my chart again. one thing I rlly like about gold snap is each order SL is only 8-9 dollars which is significantly small than other breakout EA on market.One SL can recover by one fully TP or 2-3partially TP. Now I have using it for all my accounts. 2%risk for small, 1% for medium and 0.5% for big. Highly recommend.

Geneiryodan
1651
Geneiryodan 2026.05.15 08:18 
 

Gold Snap has short holding times and good performance. I would like to continue using it for the long term. I think it would be even better with further improvements to reduce consecutive losses.

Update — July 4, 2026

Version 2.0 is even better than the previous version. Many of the top-ranked EAs are deceptive, and their creators are unscrupulous.

Updated July 23, 2026

I initially thought that the V2.0 update had made Gold Snap even better. However, my account has recorded three consecutive losing trades since July 17, even though the one-year backtest did not show a single instance of consecutive losses.

As a result, I have downgraded my assessment of Gold Snap.

Sergey Porphiryev
2273
Sergey Porphiryev 2026.04.18 21:23 
 

I see people here are panicking… I’ll support the product for now and update my review at the end of May with verified results.

On Friday, the EA hit its max DD if we go by the last five years of backtests… of course, that’s not a great start… but let’s still see how it goes.

Just a reminder: on Friday there were unexpected macro news about the end of the conflict in Iran… and all the stop losses were triggered after those highly impactful market events.

Ferran Lopez Navarro
3450
Ferran Lopez Navarro 2026.04.17 14:15 
 

Good performance in these months and the author is attentive.

Chen Jia Qi
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来自开发人员的回复 Chen Jia Qi 2026.05.05 12:50
Hi. Our Live Signal profit has reached a new high. It’s possible there may be an issue with your setup. Please accept our friend request or click my name to contact us. so we can help review your configuration, updates, and usage instructions.
blarxfj
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blarxfj 2026.04.17 13:55 
 

It is working good so far in the last one month.

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