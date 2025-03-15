HMA Scalper Pro EA 是一款多功能交易机器人，适用于在最受欢迎的金融工具上进行活跃交易，包括流行的货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、黄金（XAU/USD）、石油（Brent、WTI）以及加密货币（BTC、ETH、LTC等）。

其核心算法基于改进版Hull移动平均线（HMA），相比传统移动平均线可提供更清晰的信号。该智能交易系统能灵活应对短期价格波动，运用网格化的订单开启模式并结合高级风险管理工具。内置的可视化面板可简化交易参数的设置与控制。

HMA Scalper Pro EA 的主要功能和用途

剥头皮交易模式

聚焦于短期价格波动，迅速确定潜在进场和出场点位。

网格交易模式

支持网格模式（Grid）。当价格走势不利时，可按设定间隔继续加仓，从而获得更有利的平均进场价格。

多层次资金保护

灵活设置止损（Stop Loss）、移动止损到保本（Break Even）、移动止盈（Trailing Stop）以及每日限制等功能，帮助控制黄金、原油、加密货币等高波动品种的风险。

信息面板

在图表上显示当前交易的关键参数、交易摘要以及历史记录，让您更易评估市场状况并及时决策。

通用性

广泛的可配置选项使得该EA在低点差的主要货币对、金属、石油工具或加密货币市场均可有效工作，让用户能根据不同的市场环境和交易风格进行相应的配置。

输入参数的详细概述

Hull Scanner Settings

HullTimeframe（默认：PERIOD_M15）

选择用于计算Hull移动平均线的时间周期（TF）。较低周期对短期波动更敏感，较高周期能更有效过滤市场噪音。

HullPeriod（20）

用于HMA计算的周期值。数值越大，数据越平滑，信号越滞后；数值过小可能导致过多的虚假信号。

HullDivisor（2.0）

加速系数。降低此参数可以提高敏感度，尽早产生信号，但同时准确度可能下降。

HullPrice（PRICE_CLOSE）

用于计算的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价等）。最常用的是收盘价（Close）。

Lot & Risk Settings

LotMethod（LOTMODE_FIXED 或 LOTMODE_PERCENT）

决定如何计算下单手数：固定手数或按余额百分比。

FixedLotSize（0.01）

当使用固定模式（LOTMODE_FIXED）时的固定手数。

RiskLevel（RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH）

在LOTMODE_PERCENT模式下，根据风险等级占用账户的1%、2%或5%。

Grid Trading Settings

UseGrid（true/false）

是否启用网格模式。若启用，当价格向不利方向波动时，会在设定步长处继续加单。

GridStep（200点）

加单之间的距离（以点为单位），用于平均进场价格。

MaxGridOrders（5）

每次网格系列中最大允许的订单数量。

GridReduceRisk（false/true）

若启用，则每次新增订单的手数会递减，以帮助减少整体账户风险敞口。

Trading Direction

TradeDirection（DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL）

指定EA只做多、只做空或双向交易。

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss（1000点）

防护性止损。若设为0则关闭止损功能，但建议还是使用实际保护水平。

TakeProfit（160点）

止盈点数。若设为0则关闭止盈功能。

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop（false/true）

启用动态移动止损（Trailing Stop），使止损可随价格向有利方向移动。

TrailingStart（160点）

从开仓价到当前价格至少达到该距离后，才激活移动止损功能。

TrailingDistance（100点）

止损跟随市场的移动步长。

TrailingStep（50点）

当止损在移动过程中，需达到的最小价格变化幅度。

BreakEven（false/true）

达到预定盈利后自动将止损移动到开仓价附近，实现保本。

BreakEvenStart（100点）

达到该盈利阈值（点数）后，EA开始将止损移动到开仓价位置。

BreakEvenOffset（50点）

当移动到保本时，与开仓价之间的偏移距离。

Trading Rules

MaxSpread（300点）

当点差超过此值时，不会开新单。

MinutesBetweenTrades（5）

每次下单之间的最短间隔时间（分钟）。

FilterMode（FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND）

交易过滤模式： FILTER_TIME_ONLY — 仅根据时间间隔过滤 FILTER_DISTANCE_ONLY — 仅根据与上一笔订单的点数距离过滤 FILTER_BOTH_OR — 时间或距离任一条件达成即可 FILTER_BOTH_AND — 时间和距离两个条件都需要满足

MagicNumber（777）

用于在交易终端中区分EA订单的唯一标识。

TradeComment（"MScanner"）

订单标签，方便快速识别。

DailyLimit（true/false）

启用每日交易数量限制。

MaxOrdersPerDay（5）

EA在一天内允许开设的最大订单数。

CloseOnOpposite（false/true）

若启用，则在出现反向信号时会自动关闭当前持仓。

Display Settings

ShowPanel（true/false）

是否在图表上显示信息面板。

ShowProfitStats（true/false）

是否显示日、周、月以及总盈利统计。

ShowTradeHistory（true/false）

如有需要，是否在图表上标记历史订单轨迹。

BuyTradeColor（clrLime） / SellTradeColor（clrRed）

买单和卖单的颜色显示设置。

TradeFontSize（10）

交易标签的字体大小。

Panel Colors

PanelBackColor（clrSteelBlue）

信息面板的背景颜色。

PanelTextColor（clrWhite）

信息区的主要字体颜色。

PanelEditColor（clrDimGray）

显示动态数据的字段颜色。

不同品种的应用

主要货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD等）

高流动性、点差相对较低，十分适合剥头皮交易。

黄金（XAU/USD）

波动性较大。如能正确配置，EA可快速反应价格的剧烈波动。

原油（Brent, WTI）

油市常出现快速的冲击式波动，带来网格交易和迅速获利的机会。

加密货币（BTC, ETH, LTC等）

7×24小时的交易模式以及高波动性是加密市场的主要特征，EA的灵活性可实现频繁进场。

实用建议

风险管理

根据个人风险偏好和交易品种的波动性，合理调整LotMethod、StopLoss和RiskLevel。

事先测试

在将EA投入真实账户之前，应先在MetaTrader 5策略测试器和模拟账户上验证效果。

注意交易时段和新闻

对主要货币对来说，欧洲和美洲交易时段往往最为活跃。原油（Brent/WTI）市场则需格外关注库存数据（如EIA报告）。

点差和执行质量

对于剥头皮和网格策略来说，点差和订单执行速度至关重要，应事先向经纪商确认相关情况。

为什么选择 HMA Scalper Pro EA ？

改进的 HMA 策略逻辑

相比传统移动平均线能提供更准确的趋势反转信号，提高交易效率。

先进的风险防控体系

包含多种止损形式、保本功能以及每日交易限制等，有助于全面控制风险。

广泛兼容性

能在主要货币对、金属、能源以及加密货币市场稳定运行，方便在不同市场间切换。

直观的可视化

实时显示持仓状况、交易结果和其他关键信息，无需借助外部工具。

节省时间

EA自动处理计算和进场优化，交易者可将精力投入到整体策略制定上。

结论

对于剥头皮交易者以及偏好中度网格策略的交易者而言，HMA Scalper Pro EA 是一款值得信赖的工具。它基于HMA的先进信号逻辑、全面的风险管理机制以及便于监控的可视化面板。只要合理配置，该EA即可在从常规货币对到大宗商品、加密货币等多种市场环境中发挥作用，简化持仓管理并保持灵活性，强化您的交易组合表现。