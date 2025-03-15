HMA Scalper Pro EA
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 1.1
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 10
HMA Scalper Pro EA 是一款多功能交易机器人，适用于在最受欢迎的金融工具上进行活跃交易，包括流行的货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD）、黄金（XAU/USD）、石油（Brent、WTI）以及加密货币（BTC、ETH、LTC等）。
其核心算法基于改进版Hull移动平均线（HMA），相比传统移动平均线可提供更清晰的信号。该智能交易系统能灵活应对短期价格波动，运用网格化的订单开启模式并结合高级风险管理工具。内置的可视化面板可简化交易参数的设置与控制。
HMA Scalper Pro EA 的主要功能和用途
剥头皮交易模式
聚焦于短期价格波动，迅速确定潜在进场和出场点位。
网格交易模式
支持网格模式（Grid）。当价格走势不利时，可按设定间隔继续加仓，从而获得更有利的平均进场价格。
多层次资金保护
灵活设置止损（Stop Loss）、移动止损到保本（Break Even）、移动止盈（Trailing Stop）以及每日限制等功能，帮助控制黄金、原油、加密货币等高波动品种的风险。
信息面板
在图表上显示当前交易的关键参数、交易摘要以及历史记录，让您更易评估市场状况并及时决策。
通用性
广泛的可配置选项使得该EA在低点差的主要货币对、金属、石油工具或加密货币市场均可有效工作，让用户能根据不同的市场环境和交易风格进行相应的配置。
输入参数的详细概述
Hull Scanner Settings
-
HullTimeframe（默认：PERIOD_M15）
选择用于计算Hull移动平均线的时间周期（TF）。较低周期对短期波动更敏感，较高周期能更有效过滤市场噪音。
-
HullPeriod（20）
用于HMA计算的周期值。数值越大，数据越平滑，信号越滞后；数值过小可能导致过多的虚假信号。
-
HullDivisor（2.0）
加速系数。降低此参数可以提高敏感度，尽早产生信号，但同时准确度可能下降。
-
HullPrice（PRICE_CLOSE）
用于计算的价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价等）。最常用的是收盘价（Close）。
Lot & Risk Settings
-
LotMethod（LOTMODE_FIXED 或 LOTMODE_PERCENT）
决定如何计算下单手数：固定手数或按余额百分比。
-
FixedLotSize（0.01）
当使用固定模式（LOTMODE_FIXED）时的固定手数。
-
RiskLevel（RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH）
在LOTMODE_PERCENT模式下，根据风险等级占用账户的1%、2%或5%。
Grid Trading Settings
-
UseGrid（true/false）
是否启用网格模式。若启用，当价格向不利方向波动时，会在设定步长处继续加单。
-
GridStep（200点）
加单之间的距离（以点为单位），用于平均进场价格。
-
MaxGridOrders（5）
每次网格系列中最大允许的订单数量。
-
GridReduceRisk（false/true）
若启用，则每次新增订单的手数会递减，以帮助减少整体账户风险敞口。
Trading Direction
- TradeDirection（DIRECTION_BOTH, DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL）
指定EA只做多、只做空或双向交易。
Stop Loss & Take Profit Settings
-
StopLoss（1000点）
防护性止损。若设为0则关闭止损功能，但建议还是使用实际保护水平。
-
TakeProfit（160点）
止盈点数。若设为0则关闭止盈功能。
Trailing Stop & BreakEven Settings
-
TrailingStop（false/true）
启用动态移动止损（Trailing Stop），使止损可随价格向有利方向移动。
-
TrailingStart（160点）
从开仓价到当前价格至少达到该距离后，才激活移动止损功能。
-
TrailingDistance（100点）
止损跟随市场的移动步长。
-
TrailingStep（50点）
当止损在移动过程中，需达到的最小价格变化幅度。
-
BreakEven（false/true）
达到预定盈利后自动将止损移动到开仓价附近，实现保本。
-
BreakEvenStart（100点）
达到该盈利阈值（点数）后，EA开始将止损移动到开仓价位置。
-
BreakEvenOffset（50点）
当移动到保本时，与开仓价之间的偏移距离。
Trading Rules
-
MaxSpread（300点）
当点差超过此值时，不会开新单。
-
MinutesBetweenTrades（5）
每次下单之间的最短间隔时间（分钟）。
-
FilterMode（FILTER_TIME_ONLY, FILTER_DISTANCE_ONLY, FILTER_BOTH_OR, FILTER_BOTH_AND）
交易过滤模式：
- FILTER_TIME_ONLY — 仅根据时间间隔过滤
- FILTER_DISTANCE_ONLY — 仅根据与上一笔订单的点数距离过滤
- FILTER_BOTH_OR — 时间或距离任一条件达成即可
- FILTER_BOTH_AND — 时间和距离两个条件都需要满足
-
MagicNumber（777）
用于在交易终端中区分EA订单的唯一标识。
-
TradeComment（"MScanner"）
订单标签，方便快速识别。
-
DailyLimit（true/false）
启用每日交易数量限制。
-
MaxOrdersPerDay（5）
EA在一天内允许开设的最大订单数。
-
CloseOnOpposite（false/true）
若启用，则在出现反向信号时会自动关闭当前持仓。
Display Settings
-
ShowPanel（true/false）
是否在图表上显示信息面板。
-
ShowProfitStats（true/false）
是否显示日、周、月以及总盈利统计。
-
ShowTradeHistory（true/false）
如有需要，是否在图表上标记历史订单轨迹。
-
BuyTradeColor（clrLime） / SellTradeColor（clrRed）
买单和卖单的颜色显示设置。
-
TradeFontSize（10）
交易标签的字体大小。
Panel Colors
-
PanelBackColor（clrSteelBlue）
信息面板的背景颜色。
-
PanelTextColor（clrWhite）
信息区的主要字体颜色。
-
PanelEditColor（clrDimGray）
显示动态数据的字段颜色。
不同品种的应用
主要货币对（EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY、AUD/USD、USD/CAD等）
高流动性、点差相对较低，十分适合剥头皮交易。
黄金（XAU/USD）
波动性较大。如能正确配置，EA可快速反应价格的剧烈波动。
原油（Brent, WTI）
油市常出现快速的冲击式波动，带来网格交易和迅速获利的机会。
加密货币（BTC, ETH, LTC等）
7×24小时的交易模式以及高波动性是加密市场的主要特征，EA的灵活性可实现频繁进场。
实用建议
风险管理
根据个人风险偏好和交易品种的波动性，合理调整LotMethod、StopLoss和RiskLevel。
事先测试
在将EA投入真实账户之前，应先在MetaTrader 5策略测试器和模拟账户上验证效果。
注意交易时段和新闻
对主要货币对来说，欧洲和美洲交易时段往往最为活跃。原油（Brent/WTI）市场则需格外关注库存数据（如EIA报告）。
点差和执行质量
对于剥头皮和网格策略来说，点差和订单执行速度至关重要，应事先向经纪商确认相关情况。
为什么选择 HMA Scalper Pro EA ？
-
改进的 HMA 策略逻辑
相比传统移动平均线能提供更准确的趋势反转信号，提高交易效率。
-
先进的风险防控体系
包含多种止损形式、保本功能以及每日交易限制等，有助于全面控制风险。
-
广泛兼容性
能在主要货币对、金属、能源以及加密货币市场稳定运行，方便在不同市场间切换。
-
直观的可视化
实时显示持仓状况、交易结果和其他关键信息，无需借助外部工具。
-
节省时间
EA自动处理计算和进场优化，交易者可将精力投入到整体策略制定上。
结论
对于剥头皮交易者以及偏好中度网格策略的交易者而言，HMA Scalper Pro EA 是一款值得信赖的工具。它基于HMA的先进信号逻辑、全面的风险管理机制以及便于监控的可视化面板。只要合理配置，该EA即可在从常规货币对到大宗商品、加密货币等多种市场环境中发挥作用，简化持仓管理并保持灵活性，强化您的交易组合表现。
supporto ottimo, gentilissimo Vladimir. in 4 giorni col suo aiuto ho impostato XAU USD e con 500 dollari faccio 20/35 dollari al giorno. bravo!!!grazie