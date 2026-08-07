Quantum Titan MT5

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Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。
Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。

全球终身授权数量严格限制在 1000 个。
当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。

特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。

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隆重推出量子泰坦


Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。
几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且只向极少数私人账户开放。

量子泰坦的创建只有一个目的：

进入实时黄金市场，要识别高质量的交易机会，精准执行，并以严谨的风险控制管理每一笔仓位。
该策略直接在一个 50,000 欧元的真实交易账户上推出，这是迄今为止对 Quantum 智能交易系统投入的最大初始资金。
Titan 需要在真实的市场条件下，通过真实的执行、真实的价差、真实的滑点和真实的资本来证明自己。

专为真实市场表现而打造


Quantum Titan 采用专为 XAUUSD 开发的选择性交易架构。
Titan 不会长期处于市场风险之中，也不会为了制造交易活跃度而频繁开仓，而是持续分析黄金市场，耐心等待合适的交易时机。
当出现合适的交易机会时，EA会按照一套预先设定的精确规则进入市场。
每笔交易都独立管理，从开仓的那一刻起就受到保护。

量子泰坦不使用网格策略。
Quantum Titan 在其推荐的默认配置中未使用 Martingale 算法。
它不会不断增加与市场对冲的仓位，不会构建庞大的交易篮子，也不会依赖无限的复苏周期。
每个仓位都有明确的风险结构，从建仓到出仓都单独管理。

从入口到出口的精准度


找到好的交易机会仅仅是开始。
Quantum Titan 的真正优势在于执行后对每个仓位的管理方式。

每笔交易包含：

- 预先设定的止损点，从一开始就限制风险。
- 智能化的利润保护机制，能够随着交易的发展做出反应。
- 动态追踪止损，旨在当动能向 Titan 有利的方向发展时确保收益。
- 完全自动化的交易管理，不受情绪干扰。
- 独立执行，每笔交易都单独评估和管理。

泰坦的设计目标是快速反应。
当市场出现决定性波动时，该系统会保护仓位并创造发展机会。
当市场动能减弱或预期走势未能实现时，Titan 旨在减少风险敞口，而不是不必要地被困在市场中。
这种严谨的方法使 Quantum Titan 能够在每笔交易中保持明确风险的同时，抓住绝佳的投资机会。

精心挑选

Quantum Titan并非设计用于持续交易。
它衡量自身实力的标准并非开仓交易的数量。
其目标是等待符合其战略的市场条件，并且只有在发现有效机会时才会采取行动。

有些交易日可能会产生一个或多个仓位。
其他日子可能完全没有交易。
这种选择性是故意的。

专业交易并非意味着持续活跃。关键在于懂得何时市场环境值得承担风险，以及何时置身事外才是更明智的选择。
Quantum Titan 持续监测黄金价格，评估当前市场环境，并等待所有必要条件都满足后才进入仓位。

交易者为何选择 Quantum Titan


Quantum Titan 的开发围绕着一个清晰的理念展开：
选择性入场。风险可控。精准执行。切实有效。

其核心优势包括：

- 专为 XAUUSD 开发。
- 使用价值 5 万欧元的真实账户进行运营。
- 无网格策略。
- 推荐的默认配置中不包含马丁格尔策略。
- 每笔交易均受预设止损保护。
- 独立职位管理。
- 智能追踪止损和盈利保护逻辑。
- 采用短期交易策略，旨在避免不必要的市场风险。
- 选择性准入系统，注重质量而非交易频率。
- 完全自动化执行，无需情绪化决策。
多种理财方法。
- 八个预设的自动风险等级。
- 即插即用安装，默认设置已优化。
- 最大限度的回撤保护，以增强账户安全性。
全球供应有限。

工作原理——功能强大、选择性强、全自动


Quantum Titan 的设计宗旨是让专业的黄金交易变得简单易行，无需复杂的设置或持续的人工监督。

它的运作方式如下：

- 即插即用安装 — 将 Quantum Titan 连接到 XAUUSD 图表，选择您喜欢的资金管理方法和风险水平，然后允许 EA 运行。
- 优化的默认配置——无需复杂的参数优化。
- 持续的市场监测——Titan 在整个交易周内分析黄金，并等待合适的时机。
- 选择性执行——只有当策略识别出合格的机会时才会建立仓位。
- 预先设定的风险——从进入市场的那一刻起，每个仓位都使用止损进行保护。
- 自动盈利保护 — Titan 通过智能追踪逻辑主动管理盈利头寸。
- 独立交易——每个仓位都是单独开设和管理的。
- 自动回撤保护 — 该系统包含额外的账户保护机制，旨在限制过度暴露。
- 不凭感情用事——所有行动都按照预先设定的规则执行。

专业交易并不一定复杂。
Quantum Titan 监控市场，等待合适的时机，精准执行交易，并自动管理每个仓位。

独家版


Quantum Titan 最初是为私人资本开发的，在考虑公开发行之前就已进行过私下交易。
只有在实际市场条件下看到 Titan 的表现后，才决定将其引入 Quantum 社区。
即使现在，供应量仍然会受到严格限制。

终身许可证仅限发放1000份。
1000份全部售罄后，将不再提供额外的授权。

禁止无限分发。
不面向大众市场发售。
不再进行第二次生产。

前1000名交易者将不仅仅拥有另一个黄金智能交易系统。
他们将拥有仅有的 1000 台 Titan 主机中的一台。

最低要求和建议


- 推荐经纪商： VT Markets  TMGM  StarTrader或任何提供ECN / RAW / 低点差账户的经纪商。
- 代码：XAUUSD（黄金）。
- 最低初始存款：500 美元。
- 建议存款：1000 美元或以上。
- 最低杠杆：1:100（建议 1:500）。
- 账户类型：套期保值。
- VPS：保证 24/5 不间断运行的必要条件

免责声明


外汇、黄金和差价合约交易涉及重大风险，并非适合所有投资者。过往业绩并不代表未来表现，亏损在所难免。
由于执行条件、点差、滑点、流动性和技术基础设施的差异，不同经纪商和交易账户的结果可能会有所不同。

尽管 Quantum Titan 使用了预定义的风险控制、止损保护、选择性执行和自动交易管理，但没有任何系统可以消除交易风险或保证相同的结果。
强烈建议在使用真实资金之前，先在模拟账户上测试EA。
Quantum Titan 的交易活动具有选择性，这是其设计初衷。交易活动会根据市场情况而变化，某些时期可能几乎没有交易或完全没有交易。

泰坦不追逐市场。它等待。它出击。它守护。

评分 2
John Neo Ligutan Florendo
223
John Neo Ligutan Florendo 2026.08.12 09:32 
 

Excellent EA. Works well with OmniGold and It can be used for my prop firm account!! So far the result is amazing, looking forward for more profit!!

Jing2017
1143
Jing2017 2026.08.10 23:50 
 

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交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
专家
Mean Machine GPT Gen 2 – 原创。现在更智能、更强大、前所未有的卓越。 我们在2024年末用Mean Machine开启了整个变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 Mean Machine GPT Gen 2是那个原创愿景的下一次进化。 我们没有替换原版。我们让它进化了。 大多数系统响应一次、行动一次，然后忘记一切。 Mean Machine GPT Gen 2不会。 它记住每一笔交易、每一个决策、每一个结果，以及为什么入场、为什么持有、为什么退出背后的确切推理。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是原版Mean Machine，重建为持久的专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。Mean Machine GPT Gen 2从真实结果中学习，跨越变化的市场状态进行适应，并持续优化在实盘条件下应用均值回归和趋势跟随逻辑的方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 核心保持不变：围绕英联邦货币对构建的专业策略，针对低波动性时段优化，由Sacred Phi仓位管理和多模型共识驱动。 但现
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
Quantum Time Sovereign
Tingting Yu
专家
Quantum Time Sovereign Institutional-Grade Time-Based Trading System for XAUUSD (H1) IMPORTANT! After purchase, you can instantly download the setting files from the Download Area on my personal website, or send me a private message if needed. Next Price 159 9 $ Development Background & Research Effort Quantum Time Sovereign is not a typical Expert Advisor. This system is the result of extensive research into the structural behavior of the gold market, including: • Thousands of hours of strategy
作者的更多信息
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.75 (106)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
筛选:
John Neo Ligutan Florendo
223
John Neo Ligutan Florendo 2026.08.12 09:32 
 

Excellent EA. Works well with OmniGold and It can be used for my prop firm account!! So far the result is amazing, looking forward for more profit!!

Jing2017
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Jing2017 2026.08.10 23:50 
 

Excellent product. I decided to purchase it because I have previously bought other EAs developed by Bogan, and my experience has been positive. I have found his products to be reliable, well-designed, and to perform as described. For that reason, I chose to trust his work once again. Congratulations to the developer, and thank you for maintaining such a high standard of quality.

Bogdan Ion Puscasu
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来自开发人员的回复 Bogdan Ion Puscasu 2026.08.11 09:18
Thank you very much for your review and, most importantly, for your long-term trust and continued support. It is particularly appreciated that you were among the very first users of the product. Maintaining a high standard across my EAs has always been a fundamental priority, with reliability, robust engineering and consistent execution at the core of the development process. I’m glad that this approach has earned your continued confidence.
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