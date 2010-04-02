概要

Renko Trading Bot EA – MetaTrader 5 用レンコチャート自動売買アドバイザー

Renko Trading Bot EA は、20 世紀初頭に日本人トレーダーによって紹介された「レンコチャート手法」に基づく、プロフェッショナルな自動売買ソリューションです。本 EA は、レンコ波動パターンを高精度で識別・売買し、レンコブリック（価格レンジ）を基準とした価格アクション理論を最大限に活用した堅牢なトレーディング環境を提供します。

Renko Trading Bot EA は、価格の「重要な動き」だけを表示する独自のチャート構築方式を採用しており、市場ノイズや時間要素を完全に排除します。明確なエントリーシグナルと最適化されたリスク管理を要求するトレーダーに最適なアルゴリズムです。

レンコ分析システムには、トレンド方向、現在のブリックレベル、主要な反転レベルを動的に追跡するアルゴリズムが搭載されており、あらゆる金融市場で高い精度を実現します。

主な特徴

• 高度なレンコパターン認識 – BrickSize（ブリックサイズ）と ReversalBricks（反転ブリック数）に基づき、レンコ波動パターンを高精度で検出。

• ダブルフィルター技術 – スプレッドフィルター、時間フィルター、注文間隔フィルターなど複数のマーケットフィルターを搭載。

• 柔軟な売買方向設定 – BUY のみ、SELL のみ、または両方向の同時取引に対応。

• 適応型資金管理 – 固定ロットまたは証拠金状況に基づく自動ロット調整機能。

• 幅広いタイムフレームに対応 – M5 / M15 / H1 / D1 / W1 で最適化済み。

• 完全な保護システム – カスタム可能な Stop Loss、Take Profit、トレーリングストップ、ブレークイーブン機能を搭載。

対応市場・金融商品

Renko Trading Bot Pro は以下の市場で優れたパフォーマンスを発揮します：

FX（主要通貨ペア）： EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD、NZDUSD 他

貴金属： XAUUSD、XAGUSD

エネルギー： WTI、Brent、Natural Gas

暗号資産： BTCUSD、ETHUSD 他

株価指数： US30、SPX500、NAS100、DAX40、FTSE100

取引ロジックとメソッド

• レンコレベル監視＋反転検出 – 現在のレンコブリック位置、方向、反転レベルをモニタリング。

• 価格パターン認識 – 反転フォーメーションを自動検出。

• 正確なエントリーレベル計算 – 最適なポジションオープンポイントを算出。

• 高度なリスク管理 – SL / TP / トレーリングストップ / ブレークイーブン対応。

• 環境適応型トレード – ボラティリティや市場条件に合わせて自動調整。

パラメーター詳細

レンコ設定（Renko Settings）

• TimeFrame – 使用タイムフレーム

• InitialLot – 初期ロット

• BrickSize – ブリックサイズ

• ReversalBricks – 反転に必要なブリック数

• CloseOnReversal – 反転時にポジションを自動クローズ

リスク管理

• TakeProfit – テイクプロフィット値

• StopLoss – ストップロス値

トレーリングストップ設定

• InpUseTrailing – トレーリング有効化

• InpTrailingStart – 開始ポイント

• InpTrailingDistance – 距離

• InpTrailingStep – ステップ幅

ブレークイーブン設定

• InpUseBreakEven – BE（建値保護）有効化

• InpBreakEvenStart – 開始レベル

• InpBreakEvenOffset – オフセット

フィルター・取引ルール

• InpMaxSpread – 最大スプレッド

• InpMinOrderDistance – 注文間の最小距離

• InpMinTimeBetweenOrders – 最小時間間隔

デイリールール

• DailyLimit – 日次制限 ON/OFF

• MaxOrdersPerDay – 1 日の最大注文数

時間フィルター

• UseTimeFilter – 時間制限の使用

• StartHour / StartMinute – 開始時間

• EndHour / EndMinute – 終了時間

表示設定

• ShowPanel – パネル表示

• ShowTradeHistory – 取引履歴表示

• MagicNumber – マジックナンバー

パネルカラー設定

• 背景、文字、編集欄、利益表示、損失表示カラーを個別設定可能。

インフォメーションパネル

表示項目：

• トレンド方向

• BrickSize

• 現在のポジション数

• 当日取引数

• 日・週・月の損益

• 取引履歴

推奨使用方法

• トレーリングストップとブレークイーブンを有効化

• Stop Loss を 0 に設定して内部保護機能のみで運用も可能

• 銘柄に合わせて BrickSize / ReversalBricks を調整

• デモ口座で 2〜4 週間テスト

• 推奨資金：最低 $100、理想は $1000 以上

保守（低リスク）設定

• BrickSize: 30–50

• ReversalBricks: 1–2

• MaxOrdersPerDay: 3–5

• StopLoss: 150–250

• TakeProfit: 200–300

攻撃的（高リスク）設定

• BrickSize: 15–30

• ReversalBricks: 1

• MaxOrdersPerDay: 10–20

• StopLoss: 75–150

• TakeProfit: 100–200

対応アカウントタイプ

ECN、STP、MM、PAMM、デモ口座のすべてに対応。

メリット

• 本格的なレンコアルゴリズム

• 高精度のエントリーシグナル

• 完全なリスク管理システム

• 柔軟な設定構成

• 情報パネル搭載

• 多銘柄対応

• 伝統的な手法に基づく信頼性

• マーケット状況への自動適応

まとめ

Renko Trading Bot Pro は、レンコチャートをベースとした高度な自動売買システムで、市場ノイズを排除し、明確な反転シグナルと強力なリスク管理機能を組み合わせています。リアルタイムのトレード監視を可能にする情報パネルも搭載されており、幅広いレンコ設定や金融商品に対応した汎用性の高い EA です