Renko Trading Bot EA

Renko Trading Bot EA

Descrizione

Questo è un robot di trading automatizzato che utilizza un metodo unico di costruzione dei grafici Renko. Trasforma i movimenti di prezzo caotici in segnali chiari, riducendo al minimo il rumore del mercato e identificando con precisione la direzione del trend.

Vantaggi principali

  • Trading chiaro senza rumore: Renko filtra le piccole oscillazioni di prezzo, mantenendo solo i movimenti significativi.

  • Compatibilità con tutti i broker: Adatto a tutti i tipi di account sulla piattaforma MT5.

  • Gestione flessibile del capitale: Possibilità di utilizzare lotti fissi o gestione adattativa della dimensione della posizione.

  • Protezione del capitale a più livelli: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Break Even per ridurre i rischi.

  • Prestazioni ottimizzate: Minimo carico sul sistema con massima efficienza nell’esecuzione degli ordini.

Mercati supportati

  • Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e altri.

  • Metalli: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento).

  • Energia: WTI, Brent, Gas Naturale.

  • Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD e altre coppie liquide.

  • Indici: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.

Filosofia del trading Renko

  • Mattoni invece di candele: Ogni “mattone” si forma con un movimento di prezzo significativo.

  • Visualizzazione chiara del trend: Identificazione rapida della direzione del mercato.

  • Segnali di inversione precisi: Il cambio di trend è determinato dalla formazione di mattoni opposti.

  • Indipendenza dal tempo: Il trading si basa sul movimento del prezzo, non sugli intervalli di tempo.

Parametri e funzioni

Impostazioni Renko

  • TimeFrame – Intervallo di tempo utilizzato dal robot

  • InitialLot – Dimensione del lotto per aprire una posizione

  • BrickSize – Dimensione di un mattone Renko (in punti)

  • ReversalBricks – Numero di mattoni necessari per un’inversione

  • CloseOnReversal – Chiudere la posizione al verificarsi di un’inversione (true/false)

Gestione del rischio

  • TakeProfit – Dimensione del Take Profit (0 per disattivare)

  • StopLoss – Dimensione dello Stop Loss (0 per disattivare)

Trailing Stop

  • UseTrailing – Abilitare il Trailing Stop (true/false)

  • TrailingStart – Numero minimo di punti prima dell’attivazione del Trailing

  • TrailingDistance – Distanza tra il prezzo corrente e lo Stop Loss durante il trailing

  • TrailingStep – Passo di spostamento dello Stop Loss (in punti)

Break Even

  • UseBreakEven – Abilitare lo spostamento dello Stop Loss a pareggio (true/false)

  • BreakEvenStart – Profit minimo per attivare il Break Even

  • BreakEvenOffset – Offset dello Stop Loss dal punto di pareggio (in punti)

Filtri

  • MaxSpread – Spread massimo per aprire trade

  • MinOrderDistance – Distanza minima tra ordini (in punti)

  • MinTimeBetweenOrders – Tempo minimo tra due ordini (in minuti)

Limiti giornalieri

  • DailyLimit – Abilitare limite giornaliero di ordini

  • MaxOrdersPerDay – Numero massimo di ordini al giorno

Filtro temporale

  • UseTimeFilter – Abilitare filtro orario

  • StartHour – Ora di inizio della finestra di trading

  • StartMinute – Minuto di inizio

  • EndHour – Ora di fine

  • EndMinute – Minuto di fine

Visualizzazione

  • ShowPanel – Mostra pannello informativo sul grafico

  • ShowTradeHistory – Mostra la cronologia dei trade

  • MagicNumber – Identificativo unico degli ordini del robot

Colori del pannello

  • PanelBackgroundColor – Colore di sfondo del pannello

  • PanelTextColor – Colore del testo del pannello

  • PanelEditColor – Colore dei campi modificabili

  • PanelProfitColor – Colore del testo dei profitti

  • PanelLossColor – Colore del testo delle perdite

Raccomandazioni d’uso

Il robot è ottimizzato di default per la coppia GBP/USD.
Per un utilizzo base, è sufficiente disattivare lo Stop Loss impostando 0 o inserire un valore sicuro. Le funzioni Trailing Stop e Break Even possono essere attivate impostando true.

Per la massima efficacia, si raccomanda un’ottimizzazione aggiuntiva in base alle condizioni del vostro broker. Spread, commissioni, velocità di esecuzione e caratteristiche del server possono influenzare significativamente le performance del robot.

Condizioni di test

I risultati mostrati non costituiscono una raccomandazione di trading e servono solo a dimostrare le potenzialità del robot.

  • Broker: RoboForex

  • Leva: 1:500

  • Capitale iniziale: 1000 USD

  • Coppia: GBP/USD

Importante

I parametri di trading (spread, commissioni, velocità di esecuzione, condizioni di liquidità) variano tra broker diversi e influenzano direttamente i risultati e l’efficacia del robot.

Raccomandazioni

Prima di avviare il robot su un conto reale, testatelo su demo e ottimizzatelo secondo le condizioni specifiche del vostro broker.
Considerate spread, commissioni, tipo di conto, tempi di attività dei server e velocità di esecuzione.
Se cambiate broker o strumento di trading, ripetete l’ottimizzazione.

Avvertenza

Il robot è destinato a trader familiari con strategie a griglia e gestione del rischio. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Prima di fare trading reale, testatelo su demo e assicuratevi di comprendere tutti i rischi potenziali.


Prodotti consigliati
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
Mathematical predictionn
Mikhail Bilan
Indicatori
This indicator uses a mathematical calculation algorithm . This algorithm calculates the remainder between the updated model and the actual values and produces the possible progress of the graph on the graph. It is not a super prophet in trading, but it is very good for the trader when entering the market and to analyze it before entering. Applicable for all currencies. Данный индикатор использует алгоритм математических вычислений . Данный алгоритм вычисляет остаток между обновленной моделью и
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI Hybrid Trader EA The Intelligent Trading System That Adapts for You A new generation of intelligent trading systems powered by a true Hybrid AI. Engineered to adapt, learn, and give you full control over its AI training process. Stop using static EAs that fail in changing markets. Harness the power of an adaptive AI that learns from every trade and protects your account. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introducto
Trend Direction Up Down indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicatori
Trend Direction Up Down Indicator Trend Direction Up Down is part of a series of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only works under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility. Trend Direction Up Down is an indicator to be used to characterize trend direction (medium term trend): trending up trending down ranging Trend Direction Up Down is based
Dragon Ultra
Dang Cong Duong
5 (1)
Experts
At first, I got my teeth into   Dragon Ultra   Expert Advisor. Build a smart grid both with the trend and against the trend. The powerful combination of locking and partial loss closure. The program is constantly being improved and upgraded. You should use the  Dragon Training proficiently before buying the product. You can run in real environment with the Dragon Lite , note that the input parameters are hidden. Advantages of the Dragon Ultra Smart recovery system with Fibonacci grid Good resist
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Experts
Imperator Expert Advisor is your reliable assistant in making profitable trading decisions. Our algorithm and professional analysis will help you maximize your profits. With our experience, we will help you achieve your trading goals. Our expert advisor is based on comprehensive market analysis and advanced trading strategies. We offer various settings to customize your trading. The advisor monitors the markets, identifies opportunities and executes trades in real time. Backtests and risk manage
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
Binary Trader EA
Bright Lance Soli
Experts
Binary Trader EA   This EA is designed to trade synthetic indices Boom 1000 index & Crash 1000 index. Boom1000 index & Crash1000 index from volatility 75 index Please don't use the default settings, ask for proper settings and I will send you. This EA follows the trend. Can set risk as a percentage. Only tested on binary deriv broker indices.  Crash 1000 index spikes down, so to avoid that, we trade on a bigger timeframes, 1hr timeframe is perfect. Contact me if you have any questions. Recommen
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicatori
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experts
Gapscalper AI è un avanzato algoritmo di trading basato su intelligenza artificiale che rileva in modo intelligente le Fair Value Gaps (FVG) e le combina con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i movimenti dei prezzi con elevata precisione. Al suo interno, il sistema utilizza un modello proprietario di apprendimento per rinforzo, addestrato meticolosamente per identificare inefficienze di mercato nascoste e sfruttarle con strategie dinamiche di esecuzione degli ordini. Questo approccio
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicatori
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicatori
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance   is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of analysis b
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.55 (29)
Experts
FVG EA PRO   is a must-have smart money concept EA, highly customizable and using advanced techniques of FVG "Fair Value Gap" and market structure to capture high probability trades.  It is highly configurable,  you can build various strategies based on market structure and FVG as entry criteria. FVG EA PRO can be used to trade Kill Zones and Silver Bullet Windows. It is fully compatible with swing trade strategies. It contains all the functionalities  needed by any  successful traders to automa
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experts
The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
The Trend Terminator
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Trend Terminator - Market Opening Strategy with Enhanced Filters Trend Terminator implements a strategy inspired by STOCKS & COMMODITIES magazine. The purpose of this EA is to trade the market opening, meeting specific conditions detailed below, and taking long or short positions accordingly. To enhance the results, I’ve added 3 filters: Trend -> Uses a 200 Moving Average (MA 200). Inside Range -> Checks if the previous bar is an inside range bar. Low Volatility -> Uses ATR to confirm if volati
KT Two Pole Oscillator MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
Il KT Two Pole Oscillator è stato progettato per aiutare i trader a individuare segnali di mercato precisi utilizzando un metodo avanzato di smussamento. Combina calcoli basati sulla deviazione con un esclusivo approccio di filtraggio a due poli, offrendo segnali visivi chiari, facili da interpretare e da mettere in pratica. Grazie alla sua natura adattiva, il filtro a due poli rimane efficace in qualsiasi condizione di mercato, rendendolo uno strumento versatile sia in fase di trend che in fasi
DerivTrader
01AActivate Solutions
Experts
Key Features: Smart Channel Indicator: The robot utilizes an advanced smart channel indicator that employs machine learning algorithms to analyze market trends and identify potential channels. This indicator adapts to various market conditions, recognizing key support and resistance levels, and dynamically adjusts its strategy accordingly. Multi-Timeframe Trading: DerivTrader is capable of trading on multiple timeframes simultaneously, ranging from short-term intraday trades to long-term invest
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Nano Plasma
Imam Nasrudin
5 (1)
Experts
[Nano Plasma] Professional, reliable & safe gold trading robot. Nano Plasma is an Expert Advisor specifically designed for the XAUUSD pair using special Fibonacci levels as the basis for its technical analysis. This EA uses Instant Order, and there are settings for both Static Grid and Dynamic Grid grid models. It has reliable risk settings and Drowdown control, and there is a notification feature that can be sent to your mobile phone. Normal Price $ 347 (for 10 copies),  (Final price $1297) (P
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicatori
The  SuperTrend Advance Trading  is a widely-used technical indicator based on  SuperTrend Strategy + Price Action + EMA . How it works: -  Buy/Sell Signals  can be generated when the trend reverses, the conditions of Price action, TrendLine and EMA are met. - After the  Signal  appears, be patient and wait until the candle closes, at that time place the order as soon as possible. You may have time to review your entry, consider whether it is a good entry or not. - Carefully review the entry, up
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Trading Storm
Sidi Mamoune Moulay Ely
Experts
Trading Storm v2.0 is a professional solution designed for discerning traders seeking a conservative and ultra-secure smart grid strategy. By automatically adapting to market conditions (low, normal, or high volatility), this system dynamically adjusts order spacing, lot progression factors, and take‑profit targets in real time to optimize each position series. Its efficient execution every 30 seconds ensures optimal responsiveness without unnecessary overload, while strict margin checks and min
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experts
Stochastic Gold Scalper — Consulente Automatico per uno Scalping Preciso Stochastic Gold Scalper è un consulente automatico professionale progettato per la piattaforma MetaTrader 5, che combina l’analisi dei pattern delle candele con il filtraggio dei segnali tramite l’oscillatore Stocastico. Questo approccio consente di identificare i punti di ingresso più precisi, minimizzare i rischi ed evitare segnali falsi. Il consulente è ideale per il trading su timeframe brevi, come il M5, e può essere u
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro è un Expert Advisor (EA) di trading automatizzato multifunzionale per MetaTrader 5, progettato per operare sulle coppie di valute più popolari (EURUSD, GBPUSD, USDJPY ecc.), sui metalli preziosi (Gold/XAUUSD), sul petrolio (WTI, Brent) e sulle criptovalute (BTCUSD, ecc.). L’EA si basa sul principio dei “super-segnali” (Super Signals), che identificano i massimi e i minimi locali (potenziali punti di inversione o di correzione) nel timeframe selezio
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Consulente Elliott Wave EA Descrizione Elliott Wave EA  è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott. Caratteristiche principali Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezion
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Eagle Pro EA Descrizione breve Golden Eagle Pro EA  è un potente consulente automatico per la piattaforma MetaTrader 5, che utilizza una combinazione di vari indicatori e analisi multi-timeframe (MA su D1, ATR su M30, Frattali su M5). Il consulente include impostazioni flessibili per la gestione del rischio (lotto fisso, percentuale del saldo, scelta del livello di rischio), nonché funzioni avanzate di trailing stop e di spostamento della posizione in break-even. Il programma ha superat
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Descrizione del consulente Goldix EA è progettato per il trading automatico su qualsiasi strumento valutario, con particolare attenzione al trading dell'oro (XAUUSD). Si basa su una logica combinata di indicatori Keltner Channel ed EMA (Media Mobile Esponenziale), integrata da impostazioni flessibili di gestione del rischio e uno stop loss flottante integrato. Il consulente è in grado di funzionare in qualsiasi momento, se necessario è possibile limitare il trading a determinate ore utilizzando
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Gartley Butterfly Pattern EA Descrizione Il consulente automatico effettua operazioni di trading basate su pattern armonici — figure popolari dell’analisi tecnica, presentate per la prima volta da Harold McKinley Gartley e successivamente sistematizzate ed ampliate da Scott Carney, autore di pattern come Bat, Crab, Shark, Deep Crab e Alternate Bat. Il robot riconosce e lavora con le seguenti figure: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives. I
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
ATR Grid Trader Pro Descrizione ATR Grid Trader Pro è un expert advisor (EA) multifunzionale per la piattaforma MetaTrader 5, che combina la tecnologia del trading a griglia con l’analisi della volatilità basata sull’indicatore Average True Range (ATR). Apre operazioni di acquisto in condizioni di bassa volatilità e operazioni di vendita in condizioni di alta volatilità. Con la modalità griglia attivata, posiziona ordini aggiuntivi a intervalli prefissati. Questo approccio permette di sfruttare
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experts
Pivot Levels Pro – Consulente Esperto Avanzato per MT5 Pivot Levels Pro   è un consulente esperto (Expert Advisor) multifunzionale per MetaTrader 5, che calcola e traccia automaticamente diversi tipi di livelli Pivot (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) ed esegue operazioni basate su di essi. L’EA integra una potente logica di gestione delle posizioni (algoritmo a griglia, trailing stop, funzione break-even) con un pannello di statistiche intuitivo che mostra i profitti giornalieri, s
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA è un consulente esperto completamente automatizzato per MetaTrader 5, progettato per raggiungere la massima efficienza con rischi minimi. Utilizza algoritmi avanzati per analizzare i pattern delle candele e filtrare i segnali tramite la media mobile (MA). Golden Scalper EA combina analisi potenti con impostazioni flessibili, rendendolo uno strumento indispensabile per i trader di qualsiasi livello di esperienza. Vantaggi di Golden Scalper EA Analisi avanzata dei pattern delle
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Grid Master Pro – un Expert Advisor universale per il trading a griglia. Grid Master Pro è un Expert Advisor (EA) flessibile ed efficiente per MetaTrader 5, che implementa una strategia di Grid Trading (trading a griglia) affidabile su un’ampia gamma di strumenti. Si comporta molto bene nel trading delle principali coppie di valute (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), dei metalli preziosi (XAUUSD/oro), delle materie prime (petrolio: Brent, WTI) e delle criptovalute (BTCUSD, ETHUSD e altre). L’EA è dotato d
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Quantum Forex EA – Sistema di Trading Multi-Indicatore Descrizione Quantum Forex EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5 che utilizza una combinazione di quattro popolari indicatori tecnici per prendere decisioni di trading. L’EA è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari, con impostazioni flessibili e un sistema affidabile di gestione del rischio. Caratteristiche principali Sistema di trading multi-indicatore Media Mobile (MA) – analisi dell’incrocio tra medie
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati. Principali funzioni
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
MACD Trader Pro è un consulente di trading innovativo che combina una strategia MACD collaudata con un efficace sistema di Grid Trading. Il consulente è progettato per il trading automatico sui mercati finanziari e mostra i migliori risultati sulla coppia valutaria GBPUSD, ma opera con successo su tutti i principali strumenti di trading, inclusi EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY e altre coppie major. L’unicità di questo EA risiede nell’approccio intelligente
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Bollinger Bands Trader Pro   è un potente Expert Advisor (EA) pensato per il trading professionale a griglia (Grid) basato sull’indicatore delle Bande di Bollinger (Bollinger Bands). Combina impostazioni di rischio flessibili, una gestione intelligente delle posizioni, funzioni avanzate di Trailing Stop, passaggio in pareggio (BreakEven), oltre a limiti di trading giornalieri e statistiche sulle performance. L’EA identifica automaticamente i punti di ingresso sul mercato basandosi sulle Bande di
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experts
Range Breakout Trader Pro: Strategia di trading innovativa con ordini multipli e calcolo automatico delle distanze Descrizione Range Breakout Trader Pro è una strategia di trading moderna per MetaTrader 5, specializzata nell'utilizzo di breakout di range di prezzo con posizionamento e gestione automatica degli ordini. Questo expert advisor avanzato è stato creato per trader che desiderano applicare efficacemente strategie di breakout di range con la massima automazione. L'advisor posiziona ordin
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione