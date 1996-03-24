Renko Trading Bot EA
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Renko Trading Bot EA
Descrizione
Questo è un robot di trading automatizzato che utilizza un metodo unico di costruzione dei grafici Renko. Trasforma i movimenti di prezzo caotici in segnali chiari, riducendo al minimo il rumore del mercato e identificando con precisione la direzione del trend.
Vantaggi principali
-
Trading chiaro senza rumore: Renko filtra le piccole oscillazioni di prezzo, mantenendo solo i movimenti significativi.
-
Compatibilità con tutti i broker: Adatto a tutti i tipi di account sulla piattaforma MT5.
-
Gestione flessibile del capitale: Possibilità di utilizzare lotti fissi o gestione adattativa della dimensione della posizione.
-
Protezione del capitale a più livelli: Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Break Even per ridurre i rischi.
-
Prestazioni ottimizzate: Minimo carico sul sistema con massima efficienza nell’esecuzione degli ordini.
Mercati supportati
-
Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD e altri.
-
Metalli: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento).
-
Energia: WTI, Brent, Gas Naturale.
-
Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD e altre coppie liquide.
-
Indici: US30, SPX500, NAS100, DAX40, FTSE100.
Filosofia del trading Renko
-
Mattoni invece di candele: Ogni “mattone” si forma con un movimento di prezzo significativo.
-
Visualizzazione chiara del trend: Identificazione rapida della direzione del mercato.
-
Segnali di inversione precisi: Il cambio di trend è determinato dalla formazione di mattoni opposti.
-
Indipendenza dal tempo: Il trading si basa sul movimento del prezzo, non sugli intervalli di tempo.
Parametri e funzioni
Impostazioni Renko
-
TimeFrame – Intervallo di tempo utilizzato dal robot
-
InitialLot – Dimensione del lotto per aprire una posizione
-
BrickSize – Dimensione di un mattone Renko (in punti)
-
ReversalBricks – Numero di mattoni necessari per un’inversione
-
CloseOnReversal – Chiudere la posizione al verificarsi di un’inversione (true/false)
Gestione del rischio
-
TakeProfit – Dimensione del Take Profit (0 per disattivare)
-
StopLoss – Dimensione dello Stop Loss (0 per disattivare)
Trailing Stop
-
UseTrailing – Abilitare il Trailing Stop (true/false)
-
TrailingStart – Numero minimo di punti prima dell’attivazione del Trailing
-
TrailingDistance – Distanza tra il prezzo corrente e lo Stop Loss durante il trailing
-
TrailingStep – Passo di spostamento dello Stop Loss (in punti)
Break Even
-
UseBreakEven – Abilitare lo spostamento dello Stop Loss a pareggio (true/false)
-
BreakEvenStart – Profit minimo per attivare il Break Even
-
BreakEvenOffset – Offset dello Stop Loss dal punto di pareggio (in punti)
Filtri
-
MaxSpread – Spread massimo per aprire trade
-
MinOrderDistance – Distanza minima tra ordini (in punti)
-
MinTimeBetweenOrders – Tempo minimo tra due ordini (in minuti)
Limiti giornalieri
-
DailyLimit – Abilitare limite giornaliero di ordini
-
MaxOrdersPerDay – Numero massimo di ordini al giorno
Filtro temporale
-
UseTimeFilter – Abilitare filtro orario
-
StartHour – Ora di inizio della finestra di trading
-
StartMinute – Minuto di inizio
-
EndHour – Ora di fine
-
EndMinute – Minuto di fine
Visualizzazione
-
ShowPanel – Mostra pannello informativo sul grafico
-
ShowTradeHistory – Mostra la cronologia dei trade
-
MagicNumber – Identificativo unico degli ordini del robot
Colori del pannello
-
PanelBackgroundColor – Colore di sfondo del pannello
-
PanelTextColor – Colore del testo del pannello
-
PanelEditColor – Colore dei campi modificabili
-
PanelProfitColor – Colore del testo dei profitti
-
PanelLossColor – Colore del testo delle perdite
Raccomandazioni d’uso
Il robot è ottimizzato di default per la coppia GBP/USD.
Per un utilizzo base, è sufficiente disattivare lo Stop Loss impostando 0 o inserire un valore sicuro. Le funzioni Trailing Stop e Break Even possono essere attivate impostando true.
Per la massima efficacia, si raccomanda un’ottimizzazione aggiuntiva in base alle condizioni del vostro broker. Spread, commissioni, velocità di esecuzione e caratteristiche del server possono influenzare significativamente le performance del robot.
Condizioni di test
I risultati mostrati non costituiscono una raccomandazione di trading e servono solo a dimostrare le potenzialità del robot.
-
Broker: RoboForex
-
Leva: 1:500
-
Capitale iniziale: 1000 USD
-
Coppia: GBP/USD
Importante
I parametri di trading (spread, commissioni, velocità di esecuzione, condizioni di liquidità) variano tra broker diversi e influenzano direttamente i risultati e l’efficacia del robot.
Raccomandazioni
Prima di avviare il robot su un conto reale, testatelo su demo e ottimizzatelo secondo le condizioni specifiche del vostro broker.
Considerate spread, commissioni, tipo di conto, tempi di attività dei server e velocità di esecuzione.
Se cambiate broker o strumento di trading, ripetete l’ottimizzazione.
Avvertenza
Il robot è destinato a trader familiari con strategie a griglia e gestione del rischio. I risultati passati non garantiscono profitti futuri. Prima di fare trading reale, testatelo su demo e assicuratevi di comprendere tutti i rischi potenziali.