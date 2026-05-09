Nexorion Initium Novum EA

4.23
  • 专家
  • Valentina Zhuchkova
    Valentina Zhuchkova

    Valentina Zhuchkova

    4.3 (42)
    The "New Author" Myth vs. Algorithmic Reality
    In trading, tenure is not a hedge. Many traders fall into the "Legacy Trap"—trusting old names whose systems were built for a market that no longer exists.
    A new name isn't a risk; it’s a technological upgrade.
    3 产品 6 信号
  • 版本: 1.4
  • 更新: 7 八月 2026
  • 激活: 13
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系

NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。

实时信号监控

https://www.mql5.com/es/signals/2372338

系统技术规格

  • 交易资产：XAUUSD (黄金)

  • 运行周期：H1 (1小时图)

  • 核心方法论：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic)

  • 决策依据：流动性池与平衡水平的数学计算

数学架构与可视化

本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping)。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型：

  • 流动性追踪 (Liquidity Tracking)：基于市场阶段的深度分析，精确识别买方流动性 (BSL) 与卖方流动性 (SSL) 区域。

  • 平衡态分析 (Equilibrium Analysis)：自动计算平衡水平 (EQ)，通过数学手段定义溢价区 (Premium) 与折价区 (Discount)。

  • 矢量相位共振 (Vector Phase Resonance)：集成特定公式以准确判定市场相位转换，消除分析的主观性。

技术优势与风险管理

该系统专为高波动性环境设计，同时遵循严格的资金安全标准：

  1. NEXORION CORE 控制核心：智能化管理界面，实时监控点差参数及流动性扫描状态。

  2. 线性风险管理 (Linear Risk Management)：程序代码中严禁使用马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或任何形式的无控制补仓。每一笔交易均设有确定的止损指令。

  3. 视觉实证：每一个入场点都由图形映射验证，该映射是 EA 计算核心的直接投射。

项目哲学

“未来并非注定，而是由你铸就 (The future is not written, it is forged)”NEXORION 专为追求卓越专业见解和深厚工程思维的交易者而开发。这是一款程序化实现的交易策略，其每一项操作都由严谨的数学公式驱动，而非凭借直觉。


评分 26
Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:11 
 

Requested custom risk level from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you. (Preset risk level is quite aggressive)

joseph_anfruns
24
joseph_anfruns 2026.07.30 20:28 
 

Excellent EA! Easy to set up, trades with solid risk management, and avoids risky strategies like martingale and grid. The developer is responsive and professional. Highly recommended!

David
697
David 2026.07.30 08:43 
 

Testing EA currently and will update later.

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5 (21)
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BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
专家
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Super Hybrid Ultimate With 5 AI Engine Version
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid AI Gold Engine 是一款面向 MetaTrader 5 上 XAUUSD 黄金交易 的高级智能交易系统，围绕结构化市场分析、分阶段篮子订单管理、智能恢复控制、交易时段过滤、新闻保护以及多层 AI 风格决策逻辑而设计。 该 EA 适合希望使用黄金自动化交易系统的交易者，系统提供清晰的图表反馈、灵活的风险设置，并围绕 Grid、Martingale、Hedge 和趋势跟随行为建立多层保护机制。 该 Expert Advisor 并不依赖单一信号。它会在允许新的交易周期或恢复操作之前，综合分析趋势结构、市场状态识别、Fair Value Gap、支撑与阻力、点差变化、新闻过滤、美联储事件过滤、篮子订单风险敞口、回撤速度、保证金水平以及执行质量。 主要交易理念 该 EA 专注于 XAUUSD ，并采用混合型交易结构，结合以下功能： 趋势跟随入场 智能 BUY / SELL / WAIT / BLOCK 决策逻辑 Fair Value Gap 识别与回测分析 支撑与阻力冲突检查 分阶段 Grid 恢复系统 标准 Martingale 选项 Hedging 与
作者的更多信息
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
ZenQ AI EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
ZenQ AI EA — 面向 MetaTrader 5 的智能全自动交易系统 ZenQ AI EA 是新一代智能自动交易系统，将算法交易、人工智能技术、专业市场分析以及高级风险管理整合到一个统一的生态系统中。 该EA基于自身的内部交易逻辑实现全自动运行。在绝大多数情况下，用户无需进行复杂设置或持续监控。只需安装EA、选择适合自己的风险等级，即可让系统自动执行交易任务。 实盘信号 您可以通过以下公开信号查看真实交易表现： 该信号展示了系统在真实市场环境中的运行情况，帮助用户了解策略在真实账户上的表现。 请注意，实际结果可能因经纪商、账户类型、杠杆、订单执行质量、点差、佣金、滑点以及市场环境的不同而有所差异。 限量发行 ZenQ AI EA 采用限量授权模式进行销售。 为了保持产品的独特性并维护现有用户的交易环境，授权数量可能随时减少。 购买后请务必联系我 购买产品后，请通过 MQL5 平台向我发送私人消息。 联系后您将获得： • 详细安装指南 • 推荐参数设置 • 风险管理建议 • 额外使用说明 • 最新更新信息 • 技术支持与问题解答 购买前请务必检查您的 MQL5 个人资料设置。
筛选:
miki8812
91
miki8812 2026.08.12 05:21 
 

The R:R will initially drop horribly, and from the tests conducted by the backtest, it turned out that one SL would be recovered in about a month. But two SLs in a row, which were recently, and with a lot of luck, the trade from July 24th also touched the SL, so I almost had to wait a quarter to recover the losses. This is definitely not good. This is another nicely packaged EA with a good backtest.

Peppers
175
Peppers 2026.08.09 05:11 
 

Requested custom risk level from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you. (Preset risk level is quite aggressive)

Khaled Keh...
58
Khaled Keh... 2026.08.04 18:06 
 

Risk-to-reward ratio too bad. i stopped the EA till new update comes to fix this issue.

Simone Pozzi
529
Simone Pozzi 2026.08.04 05:10 
 

Alexandra is very kind, but I had to stop using this EA until the risk-to-reward ratio becomes acceptable. I hope an update will come soon; otherwise, I don't think this EA is profitable in the long run.

bc01
501
bc01 2026.08.03 19:49 
 

today 1 single trade 20% loss on the signal as well Ratio of average profit to average loss extremely bad, 1 loss means 2 month recovery not recommended

joseph_anfruns
24
joseph_anfruns 2026.07.30 20:28 
 

Excellent EA! Easy to set up, trades with solid risk management, and avoids risky strategies like martingale and grid. The developer is responsive and professional. Highly recommended!

David
697
David 2026.07.30 08:43 
 

Testing EA currently and will update later.

Taher Mhamdi
393
Taher Mhamdi 2026.07.30 08:31 
 

Total Disaster. I was patient with all the developer products for more than a month. I didnt want to leave bad review before to make sure. We just hit another SL wit Nexorion and huge losses. Fancy design and text but the EA trade few times a month few wons ald the losses are huge

22243276
46
22243276 2026.07.28 08:06 
 

I have been using this EA for over a month now and it has been working well. There only have been two losses and they were small and the wins have been much larger and consistant. I have used a few gold EA's in the past and the profits were small and the losses large and the balance went backwards pretty fast! I consider this EA to be very good and a credit to Valentina. She has always responded to my queries promptly and is very helpful. This one is definitely worth buying.

diamond65
179
diamond65 2026.07.27 13:13 
 

If you are one of those spending much time filtering across MQL looking for a very reliable expert advisor, I can beat my chest to let you know that this one stand out. If you truly want a set and forget system with peace of mind, Nexorion Initium Novum EA. I would be so selfish to keep this to myself. I have been running this EA on two separate accounts ($20,000 and $3,500) for the past one month now, I can tell you for a fact I have had peace of mind I have been looking for in this industry using Nexorion Initium Novum EA. The two accounts are now in 20.16% profit with super low drawdown. Asides this, Valentina has been so supportive, prompt in responding to every query. Her transparency is unmatchable. I want to say a very big thanks to her for her patience and consistency. I recommend her projects to all.

DutchOD
167
DutchOD 2026.07.23 10:17 
 

I am running this EA since almost 2 month now: 29 trades, 100% winrate even without trailing activated! Exceptionally good performance. Thanks Valentina for the great work and your responsive and professional support!

EA--TESTER--REALMONEY
1491
EA--TESTER--REALMONEY 2026.07.10 22:33 
 

The EA is very dangerously because of his far away Stop Loss. 1 SL hit kicks you back 2 Months of earnings. In the last week 2 Stop Loss hits happened in a row. The earnings of 4 Months are gone again. If you buy this EA, your trading account makes suicide...

Rustan Nino Mallari
243
Rustan Nino Mallari 2026.07.10 12:14 
 

💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

mathmath2010
102
mathmath2010 2026.07.07 08:32 
 

Bought the ea, for now its looking good with simple install, the developer is responsive and nice risk management setup.

ricardocrz24
133
ricardocrz24 2026.07.01 14:00 
 

ola venho dizer que o robo e espetacular tem dado muito lucro , praticamente dobrou a minha conta , obvio que usei um risco alto mas mesmo assim comportou se muito bem , nao recomendo fazerem o mesmo ,e sim serem conservadores , ele da exelentes resultados , muitos parabens a Valentina , valeu cada centavo que comprei , mais uma vez muitos parabens

CheapCheap
107
CheapCheap 2026.06.29 13:07 
 

Excellent EA

kiran sidhartha
93
kiran sidhartha 2026.06.26 13:16 
 

Nexorion EA is powerful and precise. It waits for good opportunity and delivers strong profits.

lee79b
137
lee79b 2026.06.26 07:24 
 

10% up in less than a week. Excited about this EA. Will report back in a month or so. Developer has been really helpful and responsive.

Vitalii Boev
127
Vitalii Boev 2026.06.10 06:41 
 

Добрый день уважаемые коллеги, на истории за 2 года он торговал отлично, для советника отлично, как будет торговать в реальном времени покажет только будущее!))))

Fukuoka
84
Fukuoka 2026.06.05 03:10 
 

I believe this is a powerful logic that allows you to continue generating profits even amidst changing market conditions.

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