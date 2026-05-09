Nexorion Initium Novum EA
- 专家
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Valentina Zhuchkova
- 版本: 1.4
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 13
NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。
系统技术规格
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交易资产：XAUUSD (黄金)
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运行周期：H1 (1小时图)
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核心方法论：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic)
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决策依据：流动性池与平衡水平的数学计算
数学架构与可视化
本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping)。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型：
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流动性追踪 (Liquidity Tracking)：基于市场阶段的深度分析，精确识别买方流动性 (BSL) 与卖方流动性 (SSL) 区域。
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平衡态分析 (Equilibrium Analysis)：自动计算平衡水平 (EQ)，通过数学手段定义溢价区 (Premium) 与折价区 (Discount)。
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矢量相位共振 (Vector Phase Resonance)：集成特定公式以准确判定市场相位转换，消除分析的主观性。
技术优势与风险管理
该系统专为高波动性环境设计，同时遵循严格的资金安全标准：
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NEXORION CORE 控制核心：智能化管理界面，实时监控点差参数及流动性扫描状态。
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线性风险管理 (Linear Risk Management)：程序代码中严禁使用马丁格尔 (Martingale)、网格 (Grid) 或任何形式的无控制补仓。每一笔交易均设有确定的止损指令。
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视觉实证：每一个入场点都由图形映射验证，该映射是 EA 计算核心的直接投射。
项目哲学
“未来并非注定，而是由你铸就 (The future is not written, it is forged)”。 NEXORION 专为追求卓越专业见解和深厚工程思维的交易者而开发。这是一款程序化实现的交易策略，其每一项操作都由严谨的数学公式驱动，而非凭借直觉。
Requested custom risk level from author and actually got it delivered in the latest update. Thank you. (Preset risk level is quite aggressive)