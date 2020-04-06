Grid Master Pro EA

Grid Master Pro — 通用网格交易专家顾问

Grid Master Pro 是一款灵活且高效的 MetaTrader 5 专家顾问（Expert Advisor）， 能够在多种金融工具上实现可靠的网格交易策略（Grid Trading）。 它在交易主流货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、贵金属（XAUUSD/黄金）、大宗商品（原油：Brent、WTI） 以及加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）方面都表现出色。该专家顾问配备了直观的监控面板，并提供了全面的风险管理功能， 包括 Trailing Stop、BreakEven（无亏损设置）、每日交易限制等多种实用特性。

主要优势：

网格交易策略

• 专家顾问会在指定价格区间内自动设置一系列挂单（Buy Stop/Sell Stop）。

• 灵活可调的 GridStep（网格步长）和 NumberOfOrders（订单数量）参数。

• 即使在横盘市场环境下，也能利用价格波动带来的交易机会。 透明化的控制面板

• 内置面板 (ShowPanel) 可实时显示日、周、月以及总盈亏。

• 显示交易数量和历史，可通过单击按钮快速关闭所有盈利头寸。 灵活的风险设置

• 可选择固定手数 (FixedLotSize) 或按余额百分比 (LOTMODE_PERCENT) 进行交易。

• 提供三种预设风险模式 (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)，适合不同的交易风格。 AutoRange 功能（自动区间）

• 可根据日线、周线、月线或自定义区间 (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM) 自动确定价格范围。

• 无需手动标注价格区间，即可快速高效地启动策略。 止损、止盈与动态管理

• 可自定义 Stop Loss 和 Take Profit，用于保护资金和锁定盈利。

• TrailingStop（追踪止损）会随着价格向有利方向移动而自动调整止损，提升潜在收益。

• BreakEven 功能可在盈利达到设定点数后将仓位移动到无亏损点（保本）。 每日交易限制 (Daily Limit)

• 设置单日最大交易数量 (MaxOrdersPerDay)，以及每个品种的最大持仓订单数 (Max_Orders_Per_Symbol)。

• 防止过度交易，保护账户安全。 便捷的集成

• 安装简单、配置最低，可快速开始运行。

• MagicNumber 和交易备注 (TradeComment) 有助于在同时使用其他交易系统时区分不同订单。 安全与控制

• MaxSpreadPips 参数可限制在高点差时期进行交易。

• 专家顾问会检查可用保证金，避免账户过度杠杆化。 图表中的直观交易展示

• 当 ShowPanel=true 时，交易会在图表上进行可视化标注，方便分析和观察。

适用人群：

初学者 ：想要在不复杂的手动设置下学习并掌握网格交易原理。

：想要在不复杂的手动设置下学习并掌握网格交易原理。 有经验的交易者 ：需要一款功能强大、可灵活管理订单和风险的工具。

：需要一款功能强大、可灵活管理订单和风险的工具。 算法交易者和开发者：寻求开箱即用且能进行深度优化的解决方案。

使用建议：

在策略测试器中进行回测，以评估该专家顾问在不同品种（外汇、黄金、原油：Brent/WTI、加密货币）上的历史表现。 选择合适的风险水平 (RiskLevel) 并根据交易策略确定手数计算方式 (LotMethod)。 留意点差 (MaxSpreadPips) 以及市场波动性，尤其是在重大新闻发布时。 启用 TrailingStop 和 BreakEven 功能，以保护已经获得的利润。 AutoRange 功能可让 EA 自动确定网格边界，也可根据个人分析手动设置。

为什么选择 Grid Master Pro？

广泛适用 ：可在多种货币对（EURUSD、GBPUSD 等）、黄金（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）以及加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）上运作。

：可在多种货币对（EURUSD、GBPUSD 等）、黄金（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）以及加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）上运作。 所有信息一目了然 ：控制面板提供盈利、交易历史的可视化，还能一键关闭所有盈利订单。

：控制面板提供盈利、交易历史的可视化，还能一键关闭所有盈利订单。 高度自动化 ：严格遵循交易计划，快速响应市场机会，大幅减少人为干预。

：严格遵循交易计划，快速响应市场机会，大幅减少人为干预。 资金保护：灵活的手数设置和交易限制，有效防范过度交易风险。

主要参数简介

下列是您在代码中可能见到的主要输入参数（Inputs）分组：

1. Grid Setup

AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)

用于开启或关闭自动价格区间计算。

(RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM) 用于开启或关闭自动价格区间计算。 AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 等)

当 AutoRange 启用时，用于确定区间的时间周期。

(PERIOD_D1 等) 当 AutoRange 启用时，用于确定区间的时间周期。 AutoRangeDays

用于设定参考多少天/周/月的历史数据来确定区间。

用于设定参考多少天/周/月的历史数据来确定区间。 PriceRangeStart / PriceRangeEnd

如果选择 RANGE_CUSTOM，可手动设置开始和结束日期。

如果选择 RANGE_CUSTOM，可手动设置开始和结束日期。 MinimumPrice / MaximumPrice

当 AutoRange = RANGE_OFF 或需要手动微调时，设定网格的最低和最高价格。

当 AutoRange = RANGE_OFF 或需要手动微调时，设定网格的最低和最高价格。 NumberOfOrders

在同一“网格分支”中会放置多少个挂单。

在同一“网格分支”中会放置多少个挂单。 GridStepPips

每个挂单之间的点距（以点为单位）。

每个挂单之间的点距（以点为单位）。 GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)

交易方向（仅买、仅卖或双向）。

2. Lot & Risk

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

确定手数计算方式：固定手数或占余额百分比。

(LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) 确定手数计算方式：固定手数或占余额百分比。 FixedLotSize

当选择 LOTMODE_FIXED 时使用的固定手数。

当选择 LOTMODE_FIXED 时使用的固定手数。 RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

如果选择 LOTMODE_PERCENT，系统会根据风险等级自动选择占用保证金的比例。

3. Stop Loss & Take Profit

StopLossPips

止损点数（0 表示禁用）。

止损点数（0 表示禁用）。 TakeProfitPips

止盈点数（0 表示禁用）。

4. Trailing & BreakEven

TrailingStop (true/false)

用于开启/关闭追踪止损功能。

(true/false) 用于开启/关闭追踪止损功能。 TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips

追踪止损相关设置：从多少点开始追踪、追踪间距以及每次调整的步幅。

追踪止损相关设置：从多少点开始追踪、追踪间距以及每次调整的步幅。 BreakEven (true/false)

用于开启/关闭无亏损（保本）功能。

(true/false) 用于开启/关闭无亏损（保本）功能。 BreakEvenStartPips

在盈利多少点后将止损上调至保本水平。

在盈利多少点后将止损上调至保本水平。 BreakEvenOffsetPips

激活无亏损时，止损相对于开仓价的上下偏移量。

5. Orders & Daily Limits

MaxSpreadPips

新单开仓时允许的最大点差。

新单开仓时允许的最大点差。 MagicNumber

专家顾问的唯一标识，用于区分不同 EA 的订单。

专家顾问的唯一标识，用于区分不同 EA 的订单。 TradeComment

订单/交易的附加说明，方便管理。

订单/交易的附加说明，方便管理。 DailyLimit (true/false)

用于开启/关闭每日交易次数的限制。

(true/false) 用于开启/关闭每日交易次数的限制。 MaxOrdersPerDay

每天允许的最大交易单数。

每天允许的最大交易单数。 Max_Orders_Per_Symbol

每个品种允许的最大持仓数（含挂单）。

6. Display & Panel

ShowPanel (true/false)

是否在图表上显示可视化面板。

(true/false) 是否在图表上显示可视化面板。 ProfitStatsDisplay (true/false)

是否在面板上显示日/周/月/总收益统计。

(true/false) 是否在面板上显示日/周/月/总收益统计。 TradeHistoryDisplay (true/false)

是否在图表上显示交易历史（进场/出场箭头）。

(true/false) 是否在图表上显示交易历史（进场/出场箭头）。 BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize

买单/卖单的颜色以及文字大小设置。

买单/卖单的颜色以及文字大小设置。 PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor

面板的背景色、文字颜色以及编辑字段颜色。

结论

Grid Master Pro 兼具简易设置与高度可定制性，可帮助您在多种市场条件下执行网格交易策略。 无论是交易主要货币对（EURUSD、GBPUSD 等）、黄金（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）， 还是加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等），都能取得良好表现。借助其便捷的监控面板、Trailing Stop、 BreakEven、每日交易限制等功能，您可以更有效地掌控交易过程并合理管理风险。

重要提示

金融市场交易始终伴有风险。使用任何策略或专家顾问前，请先在模拟账户上进行测试，并熟悉相关交易原理。

过往业绩并不代表未来收益。

本产品作者及开发者对使用过程中可能产生的任何损失概不负责。

立即开始使用 Grid Master Pro，体验自动化网格交易的诸多优势，让您的市场交易更加高效！