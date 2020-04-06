Grid Master Pro EA
- 专家
- Vladimir Shumikhin
- 版本: 1.21
- 更新: 28 六月 2025
- 激活: 10
Grid Master Pro — 通用网格交易专家顾问
Grid Master Pro 是一款灵活且高效的 MetaTrader 5 专家顾问（Expert Advisor）， 能够在多种金融工具上实现可靠的网格交易策略（Grid Trading）。 它在交易主流货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY）、贵金属（XAUUSD/黄金）、大宗商品（原油：Brent、WTI） 以及加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）方面都表现出色。该专家顾问配备了直观的监控面板，并提供了全面的风险管理功能， 包括 Trailing Stop、BreakEven（无亏损设置）、每日交易限制等多种实用特性。
主要优势：
- 网格交易策略
• 专家顾问会在指定价格区间内自动设置一系列挂单（Buy Stop/Sell Stop）。
• 灵活可调的 GridStep（网格步长）和 NumberOfOrders（订单数量）参数。
• 即使在横盘市场环境下，也能利用价格波动带来的交易机会。
- 透明化的控制面板
• 内置面板 (ShowPanel) 可实时显示日、周、月以及总盈亏。
• 显示交易数量和历史，可通过单击按钮快速关闭所有盈利头寸。
- 灵活的风险设置
• 可选择固定手数 (FixedLotSize) 或按余额百分比 (LOTMODE_PERCENT) 进行交易。
• 提供三种预设风险模式 (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH)，适合不同的交易风格。
- AutoRange 功能（自动区间）
• 可根据日线、周线、月线或自定义区间 (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM) 自动确定价格范围。
• 无需手动标注价格区间，即可快速高效地启动策略。
- 止损、止盈与动态管理
• 可自定义 Stop Loss 和 Take Profit，用于保护资金和锁定盈利。
• TrailingStop（追踪止损）会随着价格向有利方向移动而自动调整止损，提升潜在收益。
• BreakEven 功能可在盈利达到设定点数后将仓位移动到无亏损点（保本）。
- 每日交易限制 (Daily Limit)
• 设置单日最大交易数量 (MaxOrdersPerDay)，以及每个品种的最大持仓订单数 (Max_Orders_Per_Symbol)。
• 防止过度交易，保护账户安全。
- 便捷的集成
• 安装简单、配置最低，可快速开始运行。
• MagicNumber 和交易备注 (TradeComment) 有助于在同时使用其他交易系统时区分不同订单。
- 安全与控制
• MaxSpreadPips 参数可限制在高点差时期进行交易。
• 专家顾问会检查可用保证金，避免账户过度杠杆化。
- 图表中的直观交易展示
• 当 ShowPanel=true 时，交易会在图表上进行可视化标注，方便分析和观察。
适用人群：
- 初学者：想要在不复杂的手动设置下学习并掌握网格交易原理。
- 有经验的交易者：需要一款功能强大、可灵活管理订单和风险的工具。
- 算法交易者和开发者：寻求开箱即用且能进行深度优化的解决方案。
使用建议：
- 在策略测试器中进行回测，以评估该专家顾问在不同品种（外汇、黄金、原油：Brent/WTI、加密货币）上的历史表现。
- 选择合适的风险水平 (RiskLevel) 并根据交易策略确定手数计算方式 (LotMethod)。
- 留意点差 (MaxSpreadPips) 以及市场波动性，尤其是在重大新闻发布时。
- 启用 TrailingStop 和 BreakEven 功能，以保护已经获得的利润。
- AutoRange 功能可让 EA 自动确定网格边界，也可根据个人分析手动设置。
为什么选择 Grid Master Pro？
- 广泛适用：可在多种货币对（EURUSD、GBPUSD 等）、黄金（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）以及加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等）上运作。
- 所有信息一目了然：控制面板提供盈利、交易历史的可视化，还能一键关闭所有盈利订单。
- 高度自动化：严格遵循交易计划，快速响应市场机会，大幅减少人为干预。
- 资金保护：灵活的手数设置和交易限制，有效防范过度交易风险。
主要参数简介
下列是您在代码中可能见到的主要输入参数（Inputs）分组：
1. Grid Setup
- AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
用于开启或关闭自动价格区间计算。
- AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 等)
当 AutoRange 启用时，用于确定区间的时间周期。
- AutoRangeDays
用于设定参考多少天/周/月的历史数据来确定区间。
- PriceRangeStart / PriceRangeEnd
如果选择 RANGE_CUSTOM，可手动设置开始和结束日期。
- MinimumPrice / MaximumPrice
当 AutoRange = RANGE_OFF 或需要手动微调时，设定网格的最低和最高价格。
- NumberOfOrders
在同一“网格分支”中会放置多少个挂单。
- GridStepPips
每个挂单之间的点距（以点为单位）。
- GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
交易方向（仅买、仅卖或双向）。
2. Lot & Risk
- LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
确定手数计算方式：固定手数或占余额百分比。
- FixedLotSize
当选择 LOTMODE_FIXED 时使用的固定手数。
- RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
如果选择 LOTMODE_PERCENT，系统会根据风险等级自动选择占用保证金的比例。
3. Stop Loss & Take Profit
- StopLossPips
止损点数（0 表示禁用）。
- TakeProfitPips
止盈点数（0 表示禁用）。
4. Trailing & BreakEven
- TrailingStop (true/false)
用于开启/关闭追踪止损功能。
- TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
追踪止损相关设置：从多少点开始追踪、追踪间距以及每次调整的步幅。
- BreakEven (true/false)
用于开启/关闭无亏损（保本）功能。
- BreakEvenStartPips
在盈利多少点后将止损上调至保本水平。
- BreakEvenOffsetPips
激活无亏损时，止损相对于开仓价的上下偏移量。
5. Orders & Daily Limits
- MaxSpreadPips
新单开仓时允许的最大点差。
- MagicNumber
专家顾问的唯一标识，用于区分不同 EA 的订单。
- TradeComment
订单/交易的附加说明，方便管理。
- DailyLimit (true/false)
用于开启/关闭每日交易次数的限制。
- MaxOrdersPerDay
每天允许的最大交易单数。
- Max_Orders_Per_Symbol
每个品种允许的最大持仓数（含挂单）。
6. Display & Panel
- ShowPanel (true/false)
是否在图表上显示可视化面板。
- ProfitStatsDisplay (true/false)
是否在面板上显示日/周/月/总收益统计。
- TradeHistoryDisplay (true/false)
是否在图表上显示交易历史（进场/出场箭头）。
- BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
买单/卖单的颜色以及文字大小设置。
- PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
面板的背景色、文字颜色以及编辑字段颜色。
结论
Grid Master Pro 兼具简易设置与高度可定制性，可帮助您在多种市场条件下执行网格交易策略。 无论是交易主要货币对（EURUSD、GBPUSD 等）、黄金（XAUUSD）、原油（Brent、WTI）， 还是加密货币（BTCUSD、ETHUSD 等），都能取得良好表现。借助其便捷的监控面板、Trailing Stop、 BreakEven、每日交易限制等功能，您可以更有效地掌控交易过程并合理管理风险。
重要提示
- 金融市场交易始终伴有风险。使用任何策略或专家顾问前，请先在模拟账户上进行测试，并熟悉相关交易原理。
- 过往业绩并不代表未来收益。
- 本产品作者及开发者对使用过程中可能产生的任何损失概不负责。
立即开始使用 Grid Master Pro，体验自动化网格交易的诸多优势，让您的市场交易更加高效！