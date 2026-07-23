更智能的控制，更精准的操控。





欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。





Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。





对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。

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折扣价 价格 。 每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets： 点击这里



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Quantum Athena X 并不试图面面俱到。